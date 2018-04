Nejmenší BlackBerry Pearl 3G nabídne na výběr ze dvou klávesnic

Novinka Pearl 3G je nejmenším BlackBerry. S rozměry 108 x 50 x 13,3 se zařadí mezi kompaktní smartphony. Potěšitelná je i nízká hmotnost 93 gramů. V prodeji budou dvě verze nového modelu, lišící se klávesnicí typu SureType. BlackBerry Pearl 9100 bude mít QWERTY klávesnici s 20 klávesami. Model Pearl 9105 potom nabídne tradiční klávesnici se 14 klávesami.

Pro snadnou navigaci v menu nechybí optický trackpad. Novinka navazuje na starší model Pearl, nemá tak dotykový displej. Displej nového BlackBerry má netradiční rozlišení 360 x 400 obrazových bodů. Ve výbavě je přítomen senzor automaticky regulující jas.

3,2 megapixelový fotoaparát je vybaven automatickým ostřením a nahraje i video. Fotit lze i za tmy díky blesku. Hudební přehrávač potěší podporou formátů FLAC a Ogg Vorbis. Hudbu lze poslouchat přes klasická sluchátka díky konektoru 3,5 milimetru, případně i přes stereofonní Bluetooth sluchátka.

Předností každého BlackBerry je skvělá práce s e-maily a nový model Pearl 3G není výjimkou. Ve výbavě novinky je i GPS navigace využívající BlackBerry Maps. Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 2.1. Jako první BlackBerry podporuje model Pearl 3G wi-fi i ve verzi n. Vedle všech čtyř pásem GSM/EDGE je možné využít HSDPA v sítích třetí generace na třech pásmech.

O svižný provoz smartphonu s operačním systémem BlackBerry OS 5 se stará procesor taktovaný na frekvenci 624 MH. Paměť Flash má kapacitu 256 MB. Pomocí paměťových karet microSDHC je možné uživatelskou paměť zvětšit až o 32 GB. V balení se bude dodávat 2 GB paměťová karta.

Ostružinová novinka používá baterii s kapacitou 1150 mAh, která by podle výrobce měla zaručit výdrž na příjmu až 18 dní v sítích GSM. V sítích 3G by potom mělo nové BlackBerry vydržet na příjmu až 13 dní. Hovorový čas dosahuje v sítích GSM pěti hodin, v sítích třetí generace je ještě o půl hodiny delší. Hudbu by mělo být možné nepřetržitě poslouchat až 30 hodin.

Novinka Pearl 3G se začne u různých světových operátorů prodávat v květnu. V prodeji bude několik barevných variant: černá, růžová, fialová, bílá a červená. Kdy se začne nové BlackBerry prodávat na našem trhu, v tuto chvíli nevíme.