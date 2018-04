Nejméně vyzařují Nokie a Alcately, nejvíce Siemensy a Samsungy

Pokud se bojíte toho, že mobil příliš vyzařuje, pořiďte si Nokii, Alcatel nebo véčko od Motoroly. Tyto mobily vyzařují ze současných modelů nejméně. Na opačném konci žebříku jsou starší Siemensy, Samsungy a Motoroly. Vyplývá to z našeho srovnání 102 současných mobilních telefonů. Údaje o hodnotách SAR jsme čerpali především od výrobců mobilních telefonů a asijské verze serveru Cnet.

Hodnota SAR určuje, jaké množství vyzářené energie ve formě tepla pohltí živá tkáň na hlavě. Údaje se nevypočítávají, ale měří na speciálním modelu lidské hlavy. V zemích Evropské unie připouští normy hodnotu SAR na úrovní 2 W/kg; v USA a některých asijských zemích je to 1,6 W/kg. Rozdíl je i ve způsobu měření. Pro Evropu se měří hodnota přijaté energie v 10 g hmoty a násobí se, zatímco v USA se přepočítává z 1 g hmoty. Americké normy jsou tedy přísnější a kvůli způsobu měření vůči výrobcům i tvrdší. V EU se plánuje změna norem na hodnotu 1 W/kg; změnit by se měl zřejmě i způsob měření na americký model.

Nejnovější neznamená nejlepší

Z našich tabulek rozhodně nevyplývá, že nejlepších hodnot dosahují nejnovější mobily. Stejně tak nelze jasně říci, jestli jsou lepší véčka nebo klasické telefony. Na prvním místě jsou například starší Alcately OT 511 a 512, poměrně stará Nokia 8910 a prehistorická 6250. V první desítce jsou ale i véčka od Motoroly (V.50, V60i), stejně jako nové mobily Alcatel OT 715, Nokia 7650 a Sony Ericsson T68i.

Podobně jako u nejlepších mobilů nelze dělat unáhlené závěry i ze seznamu nejhorších mobilů v našem srovnání. Samsung R210s a Siemensy řady x35 jsou dnes již skutečně výběhové a nevyrábí se, ale Samsung SGH-A800 nebo Motorola V.66i rozhodně nejsou muzeálními kousky (Samsung je žhavou novinkou). Jiná véčka najdete pro změnu uprostřed pole, obklopené klasickými telefony.

Většina mobilů vyhoví i zpřísněným normám

Pozitivně lze hodnotit, že většina telefonů se vešla pod plánovanou zpřísněnou normu Evropské unie – 1 W/kg. Více než polovina mobilů vyzařuje méně než 0,8 W/kg, kam by mohla potenciálně zpřísnit i americká norma (pokud by tvůrci dodrželi stejný poměr zpřísnění jako jejich evropští kolegové). A 19 přístrojů se dokonce může pochlubit tím, že jejich majitel neobdrží více než 0,5 W/kg, což je ve srovnání s mobily starými několik let pohádkově nízká hodnota.

Mobily s nejnižší hodnotou SAR

Telefon SAR Nokia 8890 0,26 W/kg Alcatel OT 511 0,30 W/kg Alcatel OT 512 0,30 W/kg Nokia 6250 0,30 W/kg Motorola V.50 0,33 W/kg Nokia 9210i 0,34 W/kg Alcatel OT 715 0,35 W/kg Nokia 7650 0,35 W/kg Motorola V.60i 0,38 W/kg Sony Ericsson T68i 0,38 W/kg

Mobily s nejvyšší hodnotou SAR

Telefon SAR Samsung SGH-R210s 1,21 W/kg Siemens C35i 1,19 W/kg Motorola V.66i 1,17 W/kg Siemens M35i 1,14 W/kg Siemens A35/A36 1,11 W/kg Motorola Accompli 008 1,02 W/kg Motorola T205 1,02 W/kg Samsung SGH-A800 1,02 W/kg Siemens S35i 0,99 W/kg Ericsson T65 0,98 W/kg

Přehled hodnot SAR - řazení podle výrobců

Alcatel

Telefon SAR Alcatel OT 311 0,60 W/kg Alcatel OT 501 0,71 W/kg Alcatel OT 511 0,30 W/kg Alcatel OT 512 0,30 W/kg Alcatel OT 525 0,60 W/kg Alcatel OT 701 0,77 W/kg Alcatel OT 715 0,35 W/kg

Motorola

Telefon SAR Motorola Accompli 008 1,02 W/kg Motorola C330 0,81 W/kg Motorola C350 0,90 W/kg Motorola T191 0,51 W/kg Motorola T205 1,02 W/kg Motorola T720 0,93 W/kg Motorola T720i 0,93 W/kg Motorola Timeport 250 0,39 W/kg Motorola Timeport 260 0,41 W/kg Motorola Timeport 280 0,96 W/kg Motorola V.50 0,33 W/kg Motorola V.60 0,46 W/kg Motorola V.60i 0,38 W/kg Motorola V.66 0,89 W/kg Motorola V.66i 1,17 W/kg Motorola V.70 0,96 W/kg

Nokia

Telefon SAR Nokia 2100 0,78 W/kg Nokia 3310 0,73 W/kg Nokia 3330 0,75 W/kg Nokia 3410 0,81 W/kg Nokia 3510 0,66 W/kg Nokia 3510i 0,83 W/kg Nokia 3650 0,72 W/kg Nokia 5100 0,48 W/kg Nokia 5210 0,62 W/kg Nokia 5510 0,74 W/kg Nokia 6100 0,60 W/kg Nokia 6210 0,92 W/kg Nokia 6250 0,30 W/kg Nokia 6310 0,81 W/kg Nokia 6310i 0,82 W/kg Nokia 6510 0,81 W/kg Nokia 6610 0,63 W/kg Nokia 6800 0,62 W/kg Nokia 7210 0,63 W/kg Nokia 7250 0,60 W/kg Nokia 7650 0,35 W/kg Nokia 8210 0,72 W/kg Nokia 8310 0,82 W/kg Nokia 8850 0,43 W/kg Nokia 8890 0,26 W/kg Nokia 8910 0,52 W/kg Nokia 8910i 0,43 W/kg Nokia 9210i 0,34 W/kg

Panasonic

Telefon SAR Panasonic GD35 0,86 W/kg Panasonic GD67 0,51 W/kg Panasonic GD87 0,63 W/kg Panasonic GD93 0,72 W/kg Panasonic GD95 0,84 W/kg

Philips

Telefon SAR Philips Azalis 288 0,50 W/kg Philips Fisio 120 0,98 W/kg Philips Fisio 121 0,98 W/kg Philips Fisio 311 0,95 W/kg Philips Fisio 620 0,97 W/kg Philips Fisio 625 0,97 W/kg Philips Fisio 820 0,59 W/kg Philips Fisio 825 0,59 W/kg

Samsung

Telefon SAR Samsung SGH-A800 1,02 W/kg Samsung SGH-Q200 0,98 W/kg Samsung SGH-R210s 1,21 W/kg Samsung SGH-S100 0,86 W/kg Samsung SGH-S300 0,93 W/kg Samsung SGH-T100 0,67 W/kg Samsung SGH-V200 0,52 W/kg

Siemens

Telefon SAR Siemens A35/A36 1,11 W/kg Siemens A40 0,71 W/kg Siemens A50 0,97 W/kg Siemens A55 0,56 W/kg Siemens C35i 1,19 W/kg Siemens C45 0,91 W/kg Siemens C55 0,49 W/kg Siemens CL50 0,88 W/kg Siemens M35i 1,14 W/kg Siemens M(T)50 0,98 W/kg Siemens ME45 0,95 W/kg Siemens S35i 0,99 W/kg Siemens S40 0,48 W/kg Siemens S45 0,95 W/kg Siemens S45i 0,95 W/kg Siemens S55 0,53 W/kg Siemens SL42 0,89 W/kg Siemens SL45 0,89 W/kg Siemens SL55 0,62 W/kg

Sony Erisson