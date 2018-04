Nejlevnější volné minuty má Oskar. Nejsou ale zadarmo!

Magnetické tarify Eurotelu sice nesjednotily cenu volání do vlastní a cizí sítě, ale z našeho tehdejšího srovnání vyplynulo jediné. A to, že Eurotel už není nejdražším operátorem a jeho nabídka je minimálně srovnatelná s konkurencí. Dnes si po delší době porovnáme tarify všech operátorů podle oblíbeného kritéria – volných minut.

U nejnižších, rozjezdových tarifů se volných minut nedočkáte. Jsou uzpůsobeny jen pro jednodušší přechod z předplacených karet na měsíční paušál. Eurotel představil novinku Eurotel Start, ale stejně jako Oskarův Rozjezd Naplno žádné volné bonusy v podobě minut nebo SMS nenabízí.

Třicet minut do tří stovek

U měsíčních paušálů kolem dvou set korun je v ceně běžně třicet volných minut. T-Mobile sice ke svým tarifům přidává dvacet volných textovek ze svého portálu t-zones, ale Eurotel s Oskarem mají dosud otevřené své internetové SMS brány. V nejnižší tarifní kategorii tak podle tabulky, kterou si jistě prohlédnete níže vítězí Oskarův 50 Naplno, u něhož vyjde jedna volná minuta na 5,94 korun. Konkurenční nabídky mají sice nižší paušál, ale také méně volných minut.

tarif měsíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel SMS 214 0 0 150 5,11 7,93 2,26 Eurotel SMS Max 214 0 0 150 3,69 6,19 1,19 Eurotel Bronz 214 30 7,13 0 5,12 7,97 2,26 Eurotel Bronz Max 214 30 7,13 0 3,69 6,19 1,19 T-Mobile - T 30 226 30 7,53 20* 4,76 7,14 2 T-Mobile - T 30 HIT 226 30 7,53 20* 3,81 5,71 1,19 Oskar - 50 Naplno 297 50 5,94 0 5,35 5,35 1,19 Oskar - Rozjezd Naplno 59,5 0 0 0 5,95 5,95 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones

Voláme zadarmo přes hodinu

Tarify střední třídy se pohybují v rozmezí pěti až sedmi set korun měsíčně. Zde už operátoři volnými minutami tolik nešetří. Pro lehkomyslné volání dostáváte k dispozici od 80 do 150 minut. Zajímavou taktiku nasadil Oskar, který má nejvyšší paušál, ale nejvíce volných minut. I v této kategorii vítězí Oskarova volná minuta u tarifu 150 Naplno. S cenou 4,76 za minutu se dostal na cenu normálního volání do všech sítí. I to však vypovídá o tom, že volná minuta není až tak levná.

tarif měsíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Silver 660 100 6,60 0 4,52 6,66 2,26 Eurotel Silver Max 660 100 6,60 0 3,21 5,24 1,19 T-Mobile - T 80 535 80 6,68 20* 4,16 5,35 2 T-Mobile - T 80 HIT 535 80 6,68 20 3,32 4,28 1,19 Oskar - 150 Naplno 714 150 4,76 0 4,76 4,76 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones



Tři a více volných hodin dostanete za tisícovku

Jestliže jste ochotni dát jen za měsíční paušál více než tisícovku, tak zřejmě na nějakou tu volnou minutu nehledíte. V této vyšší kategorii operátoři ale volné minuty rozhazují plnými hrstmi, ale nejlevnější je má zase jen Oskar. Pět hodin volného volání při ceně jedné minuty 3,96 je celkem lákavé.

Je smutné, že volná minuta je levnější než běžná minuta až při paušálu vyšším než tisíc korun. Samotné volání má v této kategorii nejlevnější T-Mobile s dvouletou smlouvou HIT.

tarif měsíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Gold 1059 200 5,29 0 3,93 5,83 2,26 Eurotel Gold Max 1059 200 5,29 0 2,98 4,76 1,19 T-Mobile - T 250 1178 250 4,71 20* 4,16 4,16 2 T-Mobile - T 250 HIT 1178 250 4,71 20* 3,32 3,32 1,19 Oskar - 300 Naplno 1190 300 3,96 0 4,16 4,16 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones

Firemní tarify už volné minuty neřeší

V kategorii hodně volajících se střetává Eurotel Platinum s konkurenčním T-500. Ten opět útočí zejména nižší cenou za volnou minutu a významně nižší cenou za volání do ostatních sítí.

Oskarův 300 Naplno je však dlouhou dobu nejvýhodnější, a to díky nejnižší ceně za volnou minutu. Okolo 600 provolaných minut měsíčně však za T-500 začne zaostávat stejně jako se před něj začnou dostávat uživatelé Eurotel Platinum Max volající zejména do sítě Eurotel.

V kategorii volných minut je předstihl Oskara Eurotel Diamant, ale jen za cenu paušálu blížícího se čtyřem tisícům. T-Mobile se drží na své klasické pozici zlatého středu, když se s pěti sty volnými minutami v ceně 4,26 zase pasoval na krále v nejlevnějším voláním.

tarif měsíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Platinum 1892 400 4,73 0 3,45 5,36 2,26 Eurotel PlatinumMax 1982 400 4,73 0 2,60 4,52 1,19 Eurotel Diamant 3689 1000 3,68 0 3,21 4,64 2,26 Eurotel Diamant Max 3689 1000 3,68 0 1,19 4,05 1,19 T-Mobile 500 2130 500 4,26 20* 3,57 3,57 2 T-Mobile 500 HIT 2130 500 4,26 20* 2,85 2,85 1,19 Oskar - 300 Naplno 1190 300 3,96 0 4,16 4,16 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones

I studenti mají své volné minuty

V oblati studentského volání se rozjel po vylepšení tarifu Eurotel Pohoda docela tuhý boj. T-Mobile Student sice nabízí více volných minut a levnější volání, ale Eurotelu zase hraje do karet 100 volných textovek a 40 volných minut. V této oblasti je to do jisté míry nerozhodně a záleží na tom, kam kdo volá a jak často.

tarif měsíční paušál počet volných minut počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Pohoda 178,5 40 100 4,16 5,95 1,43 T-Mobile - Tarif Student 226 50 30* 4,16 / 2,26** 5,36 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones

Volné minuty jsou drahé

Jak vidno z tabulek, cena volné minuty je v drtivé většině případů vyšší než cena běžného volání. Vybírat si tedy tarif podle volných minut není nejvhodnější cesta, kterou byste se měli ubírat při volbě nového tarifního programu.