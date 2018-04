Nejlevnější volání v zahraničí – vyplatí se místní předplacenka? (SK, D, PL, A)

Máte zkušenosti s roamingem? Chcete se podělit s ostatními o své zážitky s mobilem na dovolené? Máte rady a tipy, čemu se vyhnout a co se vám naopak osvědčilo? Navštívili jste nějakou exotickou zemi s mobilem? Pište nám své příspěvky na adresu redakce@mobil.cz.

V první části našeho velkého přehledu volání ze zahraničí, jsme vám nabídli přehled cen, kolik vás bude stát volání ze zahraničí v rámci roamingu. V této druhé části se naopak podíváme na místní předplacené karty, jestli nejsou výhodnější. Zatím zůstáváme kousek za hranicemi, u našich nejbližších sousedů na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. V příštích dnech pak zamíříme ještě o kousek dál na jih, do nečastějších prázdninových destinací.

Jestli jste si podrobně prohlédli první část článku, jistě jste si všimli, že roaming není vůbec nic levného. O předplacených kartách českých operátorů to platí dvojnásob. SMS nepošlete za méně než 10 Kč, příchozí hovor vás bude za minutu stát zhruba dvojnásobek a odchozí do České republiky ještě mnohem více, zhruba od 45 do 60 Kč za první minutu hovoru. U roamingu tarifních programů českých operátorů je situace o něco lepší, příchozí hovor stojí od 10 Kč výš, SMS zprávu můžete v některých případech odeslat již za 3 Kč a odchozí hovor do ČR vás přijde minimálně na 20 Kč.

Nevyplatí se tedy raději místní předplacená karta? V mnoha případech ano, pro majitele českých pre-paidů to pak platí dvojnásob. Než se ale do koupi místní předplacenky pustíte, musíte mít jistotu, že máte neblokovaný mobil, případně můžete v zahraničí zakoupit celou předplacenou sadu a z dovolené si přivezete mnohdy velmi levný mobil jako suvenýr. Ten ale může být blokovaný a odblokování není zadarmo. Někteří operátoři již ale mobily neblokují. Více se dozvíte v třech dílech našeho všeobecného přehledu o volání v zahraničí.

Kdo v zahraničí moc volat nechce a nebude, tak si asi místní předplacenou kartu nepořídí. Kdo naopak chce být stále ve spojení, může se zahraniční předplacenkou mnoho peněz ušetřit. Navíc bude mít příchozí hovory zdarma. Jen musí dotyčným osobám dát vědět, jaké má telefonní číslo. Pomocí SMS to ani nebude tak drahé.

Než se pustíme do jednotlivých států, musíme vás upozornit, že většinu zde uváděných cen jsme čerpali na webových stránkách zahraničních operátorů. Ceny jsou platné k 25. 6. 2004. Ceny se mohou časem změnit, někteří zahraniční operátoři tak činí s oblibou velmi často. V přehledu uvádíme základní služby u nejběžnějších programů, mnozí operátoři ale mají nabídku velmi širokou. V mnoha případech se můžete setkat se speciálními slevami a různými zvýhodněními. Také ceny předplacených sad mohou být mnohdy levnější, než je oficiální cena operátora. Někde vám předplacenou sadu třeba ani nebudou chtít prodat, jinde vám navíc přidají i nějaký bonus. Všechny ceny uvádíme včetně místní DPH a v Kč podle aktuálního kurzovního lístku.

Slovensko - můžete slušně ušetřit

Na Slovensku se vyplatí Prima Jako nejvýhodnější se nám na Slovensku jeví předplacená služba Prima operátora Orange. Nabízí nejvýhodnější volání do ČR. Výhodné jsou i ceny některých předplacených sad a to u obou operátorů.

Na Slovensku působí dva operátoři, Eurotel SK a Orange SK. Eurotel sice může svým jménem evokovat příbuznost s tuzemským Eurotelem, zdání ale klame. Eurotel patří pod křídla skupiny T-Mobile. Orange pak pod stejnojmennou nadnárodní skupinu. Předplacená služba u slovenského Eurotelu se jmenuje Easy, u Orange pak Prima. Oba operátoři nabízejí jak samotné předplacené karty, tak i předplacené sady. Ceny některých sad jsou z našeho zajímavé a při jejich koupi by vás neměli odmítnout.

Startovací balíček Prima společnosti Orange stojí 599 Sk (477 Kč) a v jeho rámci získáte kredit 300 Sk (239 Kč). (Podle informací našich čtenářů nabízí Orange tento startovní balíček Prima za zvýhodněnou cenu 444 Sk.) Orange nabízí několik hodnot dobíjecích kupónů (290, 490, 690 Sk), u nejvyššího získáte jeho použitím ještě několik korun kreditu navíc. Výhodné je i dobíjení přes bankomaty nebo internet Opět získáte nějakou tu korunu kreditu navíc. Platnost karty je 12 měsíců, platnost kreditu jsou tři měsíce.

Startovací balíček Easy společnosti Eurotel stojí 249 Sk (198 Kč) a v jeho rámci získáte kredit ve výši 300 Sk (239 Kč). Eurotel nabízí několik dobíjecích kupónů (300, 500, 1000, 2000 Sk), případně možnost dobíjení přes bankomaty. V tomto případě získáte nějaký kredit navíc. Platnost karty je 12 měsíců.

Tip: V tomto článku na serveru Mobil.sk jsou velmi přehledně uvedeny možnosti dobíjení.

Přehled cen najdete v tabulce. Orange navíc nabízí několik balíčků Variant s denní, týdenní a měsíční platností, které nabízejí levnější volání i SMS, hovorů do zahraničí se to ale netýká. Eurotel má také několik tarifních programů, v naší tabulce je uveden program NonStop, který má stejnou cenu volání v rámci sítě i mimo síť a to po celý den. Další programy mají výhodnější volání většinou jen v rámci sítě, mimo vlastní síť naopak ve většině případů vyšší ceny. Ceny zahraničních hovorů jsou vždy stejné. V obou případech je možné na předplacených kartách slovenských operátorů aktivovat roaming, takže kartu lze použít i u nás.

SLOVENSKO SMS (ČR/místní) Místní hovor v rámci sítě/ mimo Hovor do ČR na mobil Hovor do ČR na pevnou linku špička mimo špičku noc a víkend celý den celý den Prima 3,90/2,80** 7,57/11,20** 3,90/11,20** 3,10/11,20** 8,8 4 Easy 2,70/2,70 9,60/9,60*** 9,60/9,60*** 9,60/9,60*** 20,50/11* 15,80/11*

Poznámky: * internet call (33420); ** bez balíčků Variant; *** Easy NonStop

Kompletní ceník Orange Prima najdete zde.

Kompletní ceník Eurotel Easy najdete zde.

Z tabulky je patrné, že ceny jsou mnohem nižší, než v případě využití některé z českých SIM v roamingu. Ušetřit se dá velmi mnoho a to i včetně započítání nákladů na pořízení předplacené karty. Především majitelé českých prepaidů mohou koupí jedné ze slovenských předplacených karet hodně ušetřit.

Ceny slovenských předplacených služeb porovnejte s cenami hovorného v roamingu.

Na závěr návštěvy Slovenska se ještě podíváme na celé předplacené sady. U Orange získáte s telefonem kredit 300 Sk a to samé platí i o předplacených sadách Eurotelu. V nabídce Eurotelu stojí za pozornost sada s Alcatelem OT320 za 1187 Kč (1490 Sk). U Orange nás zaujala sada s Sagemem my-X2 za 1585 Kč (1990 Sk). Tento telefon má již barevný displej. Aktuální přehled nabídek předplacených sad najdete na serveru mobil.sme.sk.

Praktické odkazy: Web Orange.sk; Web Eurotel.sk

Polsko - zajímavé ceny i předplacené sady

V Polsku je situace mnohem nepřehlednější než na Slovensku. Vybírat můžete z předplacených služeb tří operátorů. Jejich nabídky jsou ale velmi nepřehledné, budeme se tedy věnovat jen základním nabídkám, v případě zájmu vás odkážeme na servery operátorů.

Předplacené karty či celé předplacené sady koupíte v Polsku buď ve specializovaných prodejnách operátorů, v téměř každém hypermarketu, či specializované elektro prodejně a také v mnoha menších krámcích a stáncích s mobily. Právě v těchto malých krámcích můžete natrefit na výhodnější ceny, většinou se bude jednat o předplacené karty z rozebraných sad. V tomto případě ale doporučujeme vyzkoušet kartu hned na místě a to včetně kontroly kreditu. Předplacené karty nejsou v Polsku anonymní jako u nás, takže se nenechte zaskočit, když po vás bude chtít prodavač doklad totožnosti. Jinak by ale s koupí předplacené karty, potažmo celé předplacené sady neměl být problém.

Era Tak Tak má nejjednodušší tarifikaci V Polsku nás zaujala předplacená služba Tak Tak operátora Era a to konkrétně tarif Tak tak Love, který má nejjednodušší účtování a příznivé ceny. Zajímavé jsou některé předplacené sady, výhodnější ale jsou ceny samotných telefonů u neautorizovaných prodejců.

Operátor Plus nabízí předplacenou službu Simplus. Základní balíček Simplus Team stojí 125 Kč (18 PLZ). V tomto balíčku je kredit v hodnotě 3 PLZ, ale dalších 12 PLZ dostanete do 24 hodin od aktivace karty. Cena „prázdné“ aktivace je tak jen 3 PLZ. Další balíček Simplus Team stojí 271 Kč (39 PLZ). V této ceně je 30 PLZ kredit a další můžete získat při dobití karty. Pokud tak učiníte v rozmezí 31 až 60 dnů od aktivace, získáte 10 PLZ kreditu navíc, pokud dobijete v rozmezí 61 až 90 dnů od aktivace, získáte dokonce 15 PLZ kreditu navíc. Třetí startovní balíček se jmenuje jednodušše Simplus a stojí 410 Kč (59 PLZ). V této ceně je obsaženo 30 PLZ kredit a dalších 29 PLZ dostanete automaticky do 24 hodin po aktivaci karty. Tato třetí varianta se zdá být nejvýhodnější.

Operátor Era nabízí předplacenou službu Era Tak Tak. Základní balíček se jmenuje Tak Tak 25 a stojí 174 Kč (25 PLZ). Celá částka je kredit, takže samotná karta nic nestojí. Po každých čtyřech dobitích pak získáte další bonus navíc, to je ale při jednorázové turistické cestě málo pravděpodobné. Další balíček se jmenuje XXL 40 Tak Tak a stojí 348 Kč (40 PLZ). Kredit je v tomto případě 20 PLZ a navíc 80 SMS v rámci sítě, nebo 20 minut hovoru v rámci sítě. Navíc je opět možné získat bonusy při následném dobíjení. Třetí balíček se jmenuje 59 Tak Tak a obsahuje v plné výši ceny kredit 417 Kč (60 PLZ). Pro turistickou cestu je to opět nejvýhodnější varianta, spolu s balíčkem 25 Tak Tak.

Třetí operátor Idea nabízí předplacenou službu POP. Startovní balíčky jsou dva. POP 60 stojí 417 Kč (60 PLZ) a karta je přednabita na 55 PLZ. V balíčku je pak dobíjecí kupón na dalších 5 PLZ. Další balíček se jmenuje Pop na Okr±gło a stojí 348 Kč (50 PLZ). V ceně je 40 PLZ kreditu, dalších 5 PLZ navíc získáte při dobití částkou minimálně 25 PLZ.

U všech tří operátorů je široká nabídka dobíjecích kupónů v nejrůznějších hodnotách zhruba od 20 PLZ do 200 PLZ. Dobíjet je možné i přes internet a v široké síti bankomatů.

Přehled cen najdete v tabulce. Ceník polských operátorů je velmi komplikovaný, většinou je na výběr několik tarifů. Každý z nich je výhodný trochu jinak, my jsme vybírali nejjednodušší tarify. V případě potřeby lze u každého operátora najít tarif s výhodnějším voláním na vybraná čísla, ve vybranou denní dobu a podobně. Za příchozí hovory opět nebudete platit, volaný ale bude muset vaše nové číslo znát.

POLSKO SMS (ČR/místní) Místní hovor v rámci sítě/ mimo Hovor do ČR na mobil Hovor do ČR na pevnou linku špička mimo špičku noc a víkend celý den celý den Idea Pop 2,78/2,78 11,83/11,83 11,83/11,83 11,83/11,83 22* 23,7* Era Tak Tak** 4,30/2 4,80/4,80 4,80/4,80 4,80/4,80 20,3 20,3 Plus Simplus**** 2*/2 10,40/10,40 6,30/6,30 4,20/4,20 11,8*** 11,8***

Poznámky: * cena bez záruky; ** Tarif Tak Tak Love: První 2 SMS v rámci PL každý den za 3,34 Kč, první dvě minuty každý den 8,40 Kč; *** K této ceně je nutné připočítat poplatek za místní hovor dle času uskutečnění hovoru; **** Tarif Team2

Kompletní ceník Era Tak Tak najdete zde.

Kompletní ceník Plus Simplus najdete zde.

Kompletní ceník Idea Pop najdete zde.

Ceny polských předplacenek jsou opět výhodnější, než ceny u služeb českých SIM v roamingu. Největší rozdíl je oproti českým předplaceným kartám. V případě roamingu s tarifním programem lze třeba u SMS najít téměř stejnou částku, hovory jsou ale i tak vcelku výrazně levnější v případě polských předplacených služeb.

Ceny polských předplacených služeb porovnejte s cenami hovorného v roamingu.

Pokud byste zatoužili po předplacené sadě, tak se můžete u Idei poohlédnout po Sagemu X1 v POP sadě za 1 378 Kč, případně za stejnou cenu i v předplacené sadě Tak Tak u Ery. U Ery můžete zakoupit i Sendo S230 či Sendo P200, oba za přibližně 1 200 Kč. Era nabízí i u nás neznámé, ale solidní Mitsubishi M320 za 2 770 Kč a to dokonce včetně dvou startovních balíčků – SIM karet. U operátora Plus nás zaujala sada s telefonem Nokia 5510 za 2 000 Kč. Všeobecně platí, že polští operátoři často nabízí v předplacených sadách starší modely mobilních telefonů. Někdy je v sadě jako bonus navíc ještě jedna SIM karta. V případě zájmu sledujte aktuální nabídku v obchodech, na tržištích a v malých krámcích. Určitě najdete i zajímavé nabídky samotných telefonů, Polsko je známý ráj pro obchodníky s mobily.

Praktické odkazy: Web Era.pl; Web Plus.pl; Web Idea.pl; Předplacené sady Era Tak Tak; Předplacené sady Idea Pop; Předplacené sady Plus Simplus

Německo - výhodné předplacené sady

V Německu je volání drahé, sady jsou naopak levné Předplacené karty v Německu se vyplatí především tomu, kdo bude volat v rámci navštívené země. Ceny odchozích hovorů do ČR jsou vyšší, než u roamingu. Naopak výhodné jsou ceny předplacených sad.

V Německu fungují čtyři sítě mobilních telefonů a navíc několik virtuálních operátorů. Z virtuálních operátorů stojí za zmínku Debitel, který nabízí i předplacené sady. Ve své podstatě jsou to ale sady čtyř fyzických operátorů. Před několika dny jsme v Berlíně nabídku Debitelu nenašli v žádném obchodě, jistě ale na nabídku této společnosti v Německu narazíte. My se budeme věnovat předplaceným službám čtyřech hlavních operátorů, jejichž služby lze zakoupit téměř všude. V případě zájmu najdete nabídku společnosti Debitel zde.

Jak je nabídka startovních balíčků předplacených služeb v Polsku složitá, tak je v Německu jednoduchá. Ve třech případech stojí startovní balíček 40 EUR, tedy v přepočtu 1 270 Kč. Je tomu tak u T-Mobile, kde se předplacená karta jmenuje XtraCard, u Vodafone, kde se jmenuje CallYa a i u E-Plus, kde se služba jmenuje Free & Easy. Jen u operátora O2 stojí startovní balíček pro službu Loop 30 EUR, tedy 952 Kč. Ve všech čtyřech případech je součástí startovního balíčku kredit ve výši 15 EUR, v přepočtu asi 476 Kč.

Jestliže je nabídka startovních balíčků německých operátorů přehledná, tak tarify u předplacených služeb jsou opět poměrně komplikované. Pro náš přehled jsme vybírali nejjednodušší tarify. Lze ale najít i výhodnější sazby a to především pro volání v rámci sítě a jinam v rámci Německa. Ceny SMS se moc neliší a volání do zahraničí je vždy stejně drahé. Všechny karty nabízejí i datové služby, MMS a roaming.

NĚMECKO SMS (ČR/místní) Místní hovor v rámci sítě/ mimo Hovor do ČR na mobil Hovor do ČR na pevnou linku špička mimo špičku noc a víkend celý den celý den T-Mobile Xtra 6,0/6,0 15,50/15,50* 9,20/9,20* 9,20/9,20* 63 63 Vodafone CallYa 6,0/6,0 12,40/21,90** 12,40/21,90** 12,40/21,90** 63 63 E-Plus Free & Easy 6,40/6,40 15,90/15,90 7,90/7,90 7,90/7,90 58,4 58,4 O2 LOOP 6,0/6,0 12,4/25*** 9,2/12,40*** 9,2/9,20*** 63 63

Poznámky: * tarif Xtra Go; ** tarif CallYa Basic; volání do pevné sítě stojí stejně jako v rámci sítě; *** tarif LOOP Mobile Option; cena do jiných mobilních sítí je stejná jako do vlastní sítě, druhá cena platí pro volání na pevnou linku; **** tarif Free & Easy Week Day

Kompletní ceník T-Mobile Xtra najdete zde.

Kompletní ceník Vodafone CallYa najdete zde.

Kompletní ceník E-Plus Free & Easy najdete zde.

Kompletní ceník O2 Loop najdete zde.

Celkově nejsou ceny volání u Německých předplacených karet pro našince příliš výhodné, pokud tedy nebude volat především po Německu. V tomto případě jsou ceny nižší, než v roamingu a to jak oproti roamingu s českou předplacenkou tak i s tarifem. Oproti české předplacené kartě jsou levnější SMS, u tarifů to už ale neplatí. Volání do ČR je pak ve všech případech dražší. Do ceny je také nutné připočítat minimálně 15 EUR poplatek za aktivaci.

Ceny německých předplacených služeb porovnejte s cenami hovorného v roamingu.

Po delší době jsou v Německu velmi výhodné předplacené sady. Kredit v nich obsažený je buď stejný jako u samotného startovního balíčku, tedy 15 EUR, nebo je ve výši 10 EUR. Nabídka telefonů je velmi široká a navíc lze často narazit na speciální nabídky. Například před pár dny jsme v Berlíně viděli sadu CallYa s Motorolou C450 za 59 EUR (1 870 Kč), což je o 20 méně, než je běžná cena. Sadu by nám ochotně prodali, což ale před časem v Německu nebylo vůbec běžné. Je tedy možné, že někde vám celou předplacenou sadu s telefonem odmítnou prodat. Dříve to bylo způsobeno masovým vykupováním sad pro šedý vývoz do východoevropských zemí.

Z předplacených sad nás zaujala například sada CallYa s úplně novým Sagemem my-v55 za 4 100 Kč (129 EUR), nebo taktéž sady CallYa s telefony Sharp GX15 a Motorola V525 (stejný model s V500), v obou případech za 6 300 Kč (199 EUR). U operátora O2 seženete za zhruba 3 100 Kč sadu s Philipsem 530 nebo Nokií 3510i a za 4 700 Kč sadu s atraktivním véčkem LG G5400. Asi nejlevnější předplacenou sadou je Free & Easy s Alcatelem OT332 za 1 550 Kč. U T-Mobile již prodávají v předplacené sadě úplně novou Motorolu C650 za vynikající cenu 4 700 Kč, případně si u stejného operátora můžete pořídit v předplacené sadě dámské véčko LG C1200 za 4 150 Kč. Nabídka je velmi široká a v některých obchodech můžete najít i jiné telefony, než které nabízí operátoři na svých webových stránkách.

Praktické odkazy: Web T-Mobile.de; Web Vodafone.de; Web O2.de; Web E-Plus.de; Předplacené sady T-Mobile Xtra; Předplacené sady Vodafone CallYa; Předplacené sady O2 Loop; Předplacené sady E-Plus Free & Easy (nutno zvolit v levém menu Prepaid Handys)

Rakousko - v noci volání zdarma

V Noci můžete u tele.ringu volat ve vlastní síti zdarma V Rakousku nás zaujala předplacená služba Twist operátora tele.ring. Celkově má výhodné sazby a navíc nabízí bezplatné volání ve vlastní síti. Jinak je ale nabídka všech čtyř operátorů velmi vyrovnaná.

V Rakousku nabízí své služby čtyři operátoři. Každý nabízí i předplacenou službu. U T-Mobile se jmenuje Klax, u A1 B-Free, operátor One nabízí službu Také One a tele.ring předplacenou službu Twist. Nabídka základních startovních balíčků je poměrně přehledná, při naší návštěvě Rakouska jsme ale narazili i na jiné startovní balíčky, než na svých webových stránkách nabízejí operátoři.

Startovní balíček u T-Mobile, One a A1 stojí shodně 39 EUR (1 270 Kč). Předplacená karta u tele.ringu stojí 29 EUR (920 Kč). Výše kreditu je u služby Také One je 10 EUR (317 Kč), navíc ale dostanete dobíjecí kupón na 5 EUR (158 Kč). U T-Mobile Klax dostanete kredit ve výši 10 EUR. Stejnou hodnotu kreditu obdržíte i u A1, v některých sadách je pak navíc dalších 10 EUR kupón. Nejzajímavější je nabídka tele.ringu, kde dostanete kredit v plné výši ceny startovního balíčku, tedy 29 EUR.

Koupě předplacené karty v Rakousku je velmi snadná, seženete jí v každém hypermarketu, značkových prodejnách operátorů, nebo v elektro prodejnách. Dobíjení je možné buď pomocí stíracích kupónů, které dostanete téměř všude, nebo i pomocí bankomatů.

Až na operátora tele.ring nabízí rakouští operátoři u svých předplacených služeb několik tarifů. My jsme do tabulky vybrali vždy ty nejjednodušší tarify. V případě potřeby si můžete na webech operátorů vybrat tarif jiný, případně zvolit některou speciální akci, která zlevní volání v rámci sítě nebo na vybraná čísla. Přehled cen za volání a SMS najdete v tabulce.

RAKOUSKO SMS (ČR/místní) Místní hovor v rámci sítě/ mimo Hovor do ČR na mobil Hovor do ČR na pevnou linku špička mimo špičku noc a víkend celý den celý den T-Mobile Klax 7,0/7,0 14/14 14/14 14/14 22,2 22,2 One TakeOne** 6,3/6,3 12,70/12,70** 12,70/12,70** 12,70/12,70** 23,2 23,2 A1 B-Free*** 7,0/7,0 9,50/22 9,50/9,50 9,50/9,50 22,85 22,85 tele.ring Twist 5,7/5,7 6,70/13,60 6,70/6,70 0****/6,70 22,2 22,2

Poznámky: * tarif Klax Fix, v jeho rámci lze využít několik slev na volání v rámci sítě (akce HerziLine a Klax 10); ** tarif Take One 20 Cent; po prvních dvou minutách vždy a kamkoliv 6,30 Kč (0,20 EUR); *** tarif B-Free Classic Plus; **** od 22:00 do 6:00 je volání v rámci sítě zdarma

Kompletní ceník T-Mobile Klax najdete zde.

Kompletní ceník A1 B-Free najdete zde.

Kompletní ceník One Take One najdete zde (nutno vybrat položku Privatkunden/Tarife/Take One).

Kompletní ceník tele.ring Twist najdete zde.

Hovorné je v Rakousku o něco výhodnější, než v Německu. Především ceny hovorů do ČR jsou velmi zajímavé a to především pro majitele českých předplacených karet v roamingu. Ceny SMS jsou také levnější, výrazně nízké ale nejsou. Celkově se ceny u jednotlivých operátorů moc neliší, třeba při volání do ČR jsou skoro stejné. Opět připomeňme, že příchozí hovory platit nebudete a do ceny hovorného budete muset započíst i náklady na pořízení samotné karty. To neplatí u tele.ringu, kde dostanete kredit v plné výši ceny startovního balíčku.

Ceny rakouských předplacených služeb porovnejte s cenami hovorného v roamingu.

Nabídka předplacených sad nás v Rakousku příliš nezaujala, v případě zájmu použijte níže uvedené odkazy.

Praktické odkazy: Web T-Mobile.at; Web A1.net; Web One.at; Web tele.ring.at; Předplacené sady T-Mobile Klax; Předplacené sady A1 B-Free; Předplacené sady Take One (Na dolním řádku zvolit Webshop); Nabídku předplacených sad tele.ringu jsme na jeho stránkách nenašli.