Nejlevnější smartphone na trhu se povedl. Recenze Vodafone 858 Smart

Vodafone 858 Smart, nejlevnější mobil s Androidem na našem trhu, nabídne za zhruba dva a půl tisíce korun kompletní výbavu, ještě před časem vyhrazenou podstatně dražším kouskům.

Telefon překvapí kapacitním displejem, k dispozici je i wi-fi nebo GPS. Android ve verzi 2.2 nepůsobí nijak dýchavičně. Ústupky za účelem snížení ceny tu sice jsou, ale ne tak výrazné, jak by leckdo čekal. Vodafone 858 tak ukazuje, že nová generace superlevných androidích smartphonů se nemá zač stydět.

Plusy a mínusy Proč koupit? nízká cena

solidní výbava

dobrá čitelnost displeje na slunci

snadné ovládání

Proč nekoupit? nekvalitní fotoaparát

relativně malý displej Kdy? V prodeji Za kolik? 2 577 Kč

Mezi klady můžeme dále počítat kapesní rozměry, kvalitní zpracování a vcelku dobrý displej. Mezi negativa patří trochu zbytečně odfláknutý fotoaparát, který představuje jediný výraznější ústupek ve funkčnosti.

Vzhled a konstrukce – malý oblázek

Vodafone 858 je sice levný kousek, na jeho designu a konstrukci se to ale zase tolik nepodepisuje. Oblý design je sice jednoduchý a soutěž krásy rozhodně nevyhraje, Vodafone 858 ale určitě není ošklivý. Je to elegantní mobil, který díky oblým tvarům a malým rozměrům (104 × 57 × 12,5 mm) velmi dobře padne do ruky. Hmotnost 104 gramy je možná trochu vyšší než očekávání, ale nijak výrazně nevadí.

Z hlediska vzhledu prozrazuje levný původ jenom menší displej, který pod sebou nechává překvapivě hodně místa pro ovládací klávesy. Čtyřsměrný ovládací prvek, který měl předchůdce Vodafone 845 (mimochodem, Vodafone jej doprodává za 2 477 korun), bychom ale u nového modelu hledali marně.

Použité materiály jsou sice plasty, ale vcelku kvalitní a působí robustním dojmem.Telefon je překvapivě velmi pevně sestavený, odnikud se neozývají žádné nepříjemné zvuky. U Huawei, který je výrobcem přístroje, očividně odvedli dobrou práci. Při našem používání jsme z konstrukčního hlediska zaznamenali jediné drobné negativum: zadní kryt baterie je trochu náchylný na poškrábání. Díky šedivé barvě se zrnitým efektem ale nejsou případné vrypy tak moc vidět. Vodafone ještě později nabídne bílou verzi svého telefonu, tam asi bude se šmouhami trochu větší potíž.

Displej a ovládání – kapacitní premiéra v superlevné třídě

Hlavním znakem levných dotykových mobilů byl až doposud klasický rezistivní dotykový displej, tedy displej, který je vhodnější pro ovládání dotykovým perem než prstem. Vodafone 858 Smart ale dostává jako jeden z prvních levných dotykáčů displej kapacitní.

Úhlopříčka a rozlišení je shodné se starším modelem 845, tedy 2,8 palce a 320 × 240 pixelů. Displej tak není kdovíjak jemný, pixely už jsou na dané úhlopříčce docela vidět. Ani svítivost displeje není příliš velká a pozorovací úhly jsou vcelku omezené. Na druhou stranu ale displej překvapí dobrým barevným podáním a také vcelku dobrou čitelností na přímém slunečním světle.

Z hlediska ovládání jsou ale především důležité reakce na dotyky prsty. Ty jsou velmi přesné a bezproblémové, což je velký posun oproti předchozímu modelu. Kapacitní displej výrazně zlepšuje celkový pocit z ovládání telefonu. Je vidět, že operační systém Android si také s tímto druhem displeje lépe rozumí.

Android ve verzi 2.2 sice není nejaktuálnější, ale pro daný typ zařízení bohatě dostačuje. Procesor s taktem 528 MHz tu doplňuje dokonce grafika Adreno 200, takže Vodafone 858 Smart není žádný dýchavičný mobil. Na druhou stranu na hraní náročných 3D her se vůbec nehodí a některé chybějící instrukce mu třeba nedovolí provést kompletní benchmark Quadrant. Celkový výpočetní výkon není kdovíjak ohromující, ale to by od extrémně levného telefonu nikdo nečekal.

Spokojíme se tak s konstatováním, že Vodafone 858 má dostatečný výkon a že se telefon i při intenzivním používání nijak zásadně nezpomaluje. Je ale znát, že výpočetní síla je menší a spouštění aplikací chvilku trvá. V zásadě to ale není žádný problém, telefon se totiž při našem testu vyvaroval záseků a jiných nepříjemných projevů.

Někomu může při ovládání chybět směrový prvek. Lepší odezva kapacitního displeje ale znamená, že tento prvek nutný není. My jsme jej při testu nepostrádali, je ale pravda, že v tomto směru jsme již zvyklí z řady špičkových smartphonů, které tento trend nastartovaly.

Na relativně velké ploše pod displejem tak u najdeme jen čtyři senzorová tlačítka: home, menu, zpět a hledání. Chybí tedy i tlačítka pro příjem a odmítnutí hovoru, tato činnost se odehraje na displeji. Senzorová tlačítka stejně jako displej reagují přesně a bezproblémově, Vodafone 858 se tak koncepcí svého ovládání zcela vyrovná špičkovým a drahým smartphonům. Jen má horší displej a je trochu pomalejší.

Baterie – dva dny v pohodě, více bez potíží

Vodafone 858 má baterii s kapacitou 1 200 mAh. Dá se předpokládat, že telefon nebude oproti vybavenějším smartphonům tolik vytěžován, navíc menší displej s menším rozlišením také přinese jistou úsporu. Proto není problém i při velmi intenzivním nasazení dosáhnout dvou dnů výdrže na jedno nabití. Řada uživatelů ale bude v praxi dosahovat podstatně lepších hodnot. Sami jsme si při dovolené vyzkoušeli, že Vodafone 858 dovede jen s občasným psaním SMS vydržet nabitý i více než pět dní.

Telefonování a zprávy – bez kompromisů

Zatímco u displeje musel výrobce udělat nějaké kompromisy, v oblasti telefonování a práce se zprávami nebyly ústupky nutné. Vše obstará standardní verze továrního Androidu 2.2 s naprostým minimem úprav od výrobce.

Práci s e-maily tak zajišťuje aplikace Gmail a také klasická mailová aplikace, která umožňuje i bezproblémovou synchronizaci s Exchange serverem. Tu ale asi nebudou nenároční uživatelé příliš často využívat, a tak nevadí, že v dané verzi systému chybí při synchronizaci některé pokročilejší funkce.

Na dané úhlopříčce už nemusí být pro řadu uživatelů pohodlné zadávání textů na plnohodnotné virtuální qwerty klávesnici. Toho si byl výrobce vědom a připravil poměrně detailní možnosti nastavení zadávání. Uživatel si může vybrat zvlášť rozložení klávesnice pro režim na výšku, kdy může zvolit třeba numerickou klávesnici se zadáváním pomocí slovníku T9, a zvlášť pro režim na výšku, kdy už je qwerty klávesnice pohodlná.

Lze přitom vybrat ze dvou režimů qwerty klávesnice: menšího a většího. Menší režim zabírá na displeji podstatně méně místa a dává prostor pro přehlednou kontrolu textu, větší zase nabízí podstatně více pohodlí. Uživatel si může vybrat i míru vibrační odezvy při stisku klávesy a hlasitost zvukového efektu.

Zadávání textu bylo věnováno hodně pozornosti a dokládají to i velmi široké možnosti nastavení predikce a automatických oprav. Mezi jednotlivými typy klávesnic lze přepínat posunem prstu zleva doprava, což je také příjemné zlepšení. Zajímavé je i zadávání alternativních znaků. Stačí přidržet prst na dané klávese a za moment se objeví nabídka dalších znaků, které se pod ní ukrývají. Znak pak stačí dalším ťuknutím na displej vybrat.

Telefonní aplikace nabízí také dostatečné pohodlí a v podstatě je příjemnější na používání než u mnohých špičkových přístrojů. Výrobce si totiž uvědomil, že snadné vyhledávání v kontaktech je prioritou. Hledá se tedy ihned po spuštění aplikace přes numerickou klávesnici pomocí prediktivního slovníku. Příjemné je, že telefon hledá zadanou sekvenci znaků nejdříve v příjmení a pak teprve řadí ve výsledcích ty položky, které sekvenci obsahují ve jméně. Telefonní aplikace je jednoduchá a funkční, tady si zaslouží Vodafone 858 pochvalu.

Organizace a data – dokumenty i navigace

Ani v pracovní oblasti nedělá Vodafone Smart příliš velké kompromisy. Velkým krokem kupředu oproti staršímu modelu je kompletní podpora všech moderních bezdrátových sítí (staršímu 845 chybělo EDGE). V nabídce je tentokrát GPRS, EDGE a UMTS včetně HSPA, dále wi-fi a bluetooth. Telefon je vybaven i GPS.

Majitelé tak mohou Vodafone 858 Smart využívat i k navigaci, která funguje díky nedávnému zprovoznění Google navigace v Česku. Malý displej sice není pro navigaci kdovíjak komfortní, ale svůj úkol splní. Pochopitelně to ale vyžaduje vhodný datový tarif, což ostatně platí celkově pro používání tohoto levného chytrého mobilu.

Potěší fakt, že Vodafone dává k telefonu standardně microSD paměťovou kartu s kapacitou 2 GB. Není to sice mnoho, ale je to lepší než nic. Uživatel tak může ihned po vybalení začít používat telefon bez omezení. Vnitřní paměť nabídne pouze 130 MB.

Internetový prohlížeč není nijak omezený, nicméně je pravda, že prohlížení webu při daném rozlišení je spíše nouzovou záležitostí. Při troše zvyku se ale dají třeba ráno cestou v MHD číst i delší články.

Příjemně překvapí přítomnost kancelářského balíku Documents To Go, který slouží pro prohlížení Office a PDF souborů. Na daném displeji je to opět funkce spíše nouzová a nedivili bychom se, kdyby byla z telefonu vynechána. Pokročilejší funkce jako vytváření dokumentů nebo práce s Google Docs se dají dokoupit.

Telefon má i svého správce souborů, takže uživatel nemusí hledat patřičnou aplikaci v Android Marketu.

Zábava – logická omezení

V multimediální oblasti je nejvíce vidět cenová kategorie Vodafone 858 Smart. Výbava je tu nejchudší: těžko čekat multimediální videopřehrávač, malý displej sledování filmů a seriálů příliš nenahrává. Navíc by měl telefon problém s videem ve vyšším rozlišení.

Při troše snahy a po překonvertování videa do menšího rozlišení ale lze i tuto činnost s jistým omezením komfortu a kvality provozovat po nainstalování aplikace z marketu. Mobil nabídne YouTube aplikaci, FM rádio a základní hudební přehrávač. Víc zábavy se ale do Vodafone 858 nevešlo.

Fotoaparát dostal rozlišení pouhé dva megapixely namísto 3,15 u předchozího modelu, přišel také o automatické ostření. Výsledné snímky opravdu za mnoho nestojí, Vodafone 858 jednoduše není žádný fotomobil nebo multimediální hračka.

Shrnutí – výborný smartphone za skvělou cenu

Vodafone 858 Smart je opravdu výborný mobil za neodolatelnou cenu. Operátor jej nabízí bez úvazku za lákavých 2 577 korun. Telefon navíc není blokovaný, takže si pro něj mohou dojít i zákazníci konkurence.

Vodafone 858 pochopitelně nenabídne komfort a výkon podstatně dražších přístrojů. Masivní multitasking a opravdu intenzivní využívání na hranici možností nebudou tím pravým scénářem pro tento model. Určen je především začátečníkům a těm, kteří ví, že telefon příliš trápit nebudou.

Konkurencí Vodafone Smart je především T-Mobile Move, levný android od konkurence (výrobcem je Alcatel). Ten nabídne podobné funkce za cenu o pár stovek korun vyšší. Dále si lze vybrat LG Optimus ME. Starší Huawei U8100 od O2 je obdobou modelu Vodafone 845, předchůdce dnešní novinky. O2 nabídne za rozumnou cenu také Samsung Galaxy Mini, jeho cena je už ale o zhruba 1 000 korun vyšší než u Vodafone Smart. Vodafone doprodává i svůj starší model 845 za cenu 2 477 korun. Stovka navíc za nový model se ale vyplatí.

Vodafone 858 Smart a konkurence

Vodafone 858 Smart Za poměrně nízkou cenu nabídne výhody spojené s operačním systémem Android 2.2, slušný dotykový displej a wi-fi i navigaci. Vestavěný fotoaparát má rozlišení 2 MPix. Cena: 2 577 Kč