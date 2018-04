Nejlevnější nová Windows z Taiwanu. Test HTC 7 Trophy

Recenze přístrojů s Windows Phone 7 bychom mohli psát doslova přes kopírák. Microsoftem stanovená pravidla pro implementaci systému jsou natolik přísná, že výrobci nemají moc na výběr, co do telefonu dát a co naopak vynechat.

Ačkoli je HTC Trophy zcela základním modelem s mobilními Windows, je to špičkově vybavený smartphone, kterému nic nechybí. Aby ale mohl být telefon jedním z nejlevnějších Windows Phone 7 přístrojů, musel výrobce někde ušetřit. Stalo se tak v oblasti displeje.

Windows Phone 7 přístroje na našem trhu: HTC 7 Trophy, LG Optimus 7, Samsung Omnia 7, HTC 7 Mozart a HTC HD7.

HTC Trophy chybí nějaká zajímavost, která by přilákala zákazníky. Trophy je přímým konkurentem LG E900 Optimus 7. I tomu chybí výrazné lákadlo: něco, čím by telefon vybočil z řady. Bude zajímavé pozorovat, jak si tyto základní modely telefonů s Windows Phone 7 povedou u zákazníků. V dané kategorii totiž není rozdíl jedné nebo dvou tisícovek při koupi vybavenějších modelů tak zásadním rozdílem.

Vzhled a konstrukce – konzervativní kabátek

HTC si v případě nových telefonů s mobilními Windows odpustilo jakékoli designérské výstřelky, se kterými se občas pochlubí u Android modelů. HTC Trophy tak dostalo umírněný a elegantní design, který nikoho neurazí. Za zajímavou odlišnost lze označit stříbrný rámeček, který obepíná rozšířenou plochu displeje. Druhým zajímavým prvkem je mírně vystupující část s fotoaparátem na zadní straně. Ta nepůsobí nijak rušivě, naopak design trochu oživuje.

Tělo telefonu je vyrobeno z kombinace kovu (rám a boky) a pogumovaného plastu (zadní část). Vše skvěle lícuje. Problematický nebude ani kryt baterie, který zabírá většinu zadní plochy a pasuje skvěle. Ani při velkých mukách ze sebe telefon nevydá ani hlásek.

Přístroj má naprosté minimum tlačítek. Sada pod displejem je senzorová, takže z hardwarových tu zbyla již jen povinná sada vypínacího tlačítka (na vrchu přístroje), tlačítek regulace hlasitosti (levý bok) a spouště fotoaparátu (pravý bok dole). Telefon není žádný drobeček. Měří 118,5 × 61,5 × 12 mm a jeho hmotnost je 140 gramů.

Displej a ovládání – skvělý systém na podivném displeji

Aby mohlo být HTC 7 Trophy nejlevnějším Windows Phone telefonem, dostal přístroj do vínku prakticky minimální nutnou konfiguraci, kterou Microsoft vyžaduje. I ta je ale po hardwarové stránce velmi výkonná.

Největším zklamáním je displej. Nevíme, jestli HTC hledalo cestu, jak výrobu co nejvíce zlevnit, nebo jestli se musel výrobce při dodávkách displejů jednoduše spokojit s tím, co je k dispozici. Při současném všeobecném nedostatku dotykových displejů sázíme na kombinaci obojího.

Ne že by byl displej vyloženě špatný. Pokud se na něj díváte bez možnosti jakéhokoli porovnání, vyhovuje. Snad jen pozorovací úhly nejsou příliš dobré. U mobilů, které lze snadno v ruce natočit tím správným směrem, to není zásadní potíž. Jenže pokud HTC 7 Trophy položíte prakticky vedle kteréhokoliv dotykového konkurenta v dané třídě, zjistíte, že displej na konkurenci nestačí.

Černá má do opravdové černé hodně daleko, přímé srovnání třeba se Super AMOLED displejem Samsungu Omnia 7 vyznívá doslova tragicky. S-LCD displej HTC působí bledým dojmem. V praxi tomuto pocitu ještě přidávají nepříliš široké pozorovací úhly. V ideální pozici jsou barvy relativně živé, stačí ale malý odklon a rychle blednou. Doufejme, že 3,8 palcový WVGA displej s technologií S-LCD má popisované vlastnosti jen u tohoto modelu a že ostatní modely HTC se stejnou technologií displeje na tom budou lépe.

Co se ovládání týče, zde může začít naše recenze přes kopírák. V telefonu běží Windows Phone 7 v celé své kráse, z principiálního hlediska na nich výrobci nic měnit nemohou. Opět tu máme úvodní obrazovku s dlaždicemi, abecední menu napravo od ní a praktické huby, které sdružují funkce v určitých oblastech. Tady najdeme asi jedinou výraznější odlišnost od konkurence. HTC má, podobně jako další výrobci, svůj vlastní hub. Ten HTC využilo pro jakousi velmi okleštěnou verzi svého prostředí Sense.

Prakticky tu najdeme jenom aplikaci Počasí, která mezi jednotlivými lokalitami přepíná s efektními animacemi. Hub dále nabízí možnost instalací dalších HTC aplikací, které normálně uživatel najde ve Windows Marketplace. Hub HTC je hodně nevyužitý a třeba Samsung se svým Now hubem nabízí více funkcí. Abychom ale HTC nekřivdili, zaslouží se říci, že žádný výrobce doposud možný potenciál vlastních hubů nedokázal zcela využít a přetavit v zásadní aplikaci.

Windows Phone 7 běhají i na základním hardwaru stejně svižně jako na kterýchkoli výkonnějších přístrojích. Oním základem je také 1 GHz procesor Snapdragon, 576 MB RAM a 512 MB ROM paměti. Ovládání systému je jednoduché a rychlé. Věříme ale, že se jeho princip nebude líbit každému. To samé platí o minimalistické grafice.

Baterie – slušné dva dny

Příjemným překvapením je výdrž baterie. Telefon nám při relativně běžném používání vydržel nabitý dva dny, což je v dané kategorii velmi dobrý výkon. Přitom máme neustále zapnutou synchronizaci s e-maily, zapnuté wi-fi a telefon používáme nejčastěji právě k brouzdání po mobilním internetu.

Pokud bychom ale zapojili i časté využívání multimediálních funkcí telefonu, výdrž se o něco zkrátí. Dobrou zprávou je, že celý jeden den přežije Trophy na jedno nabití zcela bez problémů.

Telefonování a zprávy – prostě Windows Phone 7

V oblasti telefonování a zpráv se od sebe přístroje s Windows Phone 7 nijak zásadně neliší. Synchronizace s Outlookem v počítači není možná, kontakty si telefon stahuje z různých on-line služeb. Může to být Live ID u Microsoftu, Gmail nebo také Facebook. Možnosti nastavení synchronizace jsou velmi bohaté a vše funguje velmi dobře. Je ale jasné, že používat Windows Phone 7 přístroj bez datového balíčku je holý nesmysl.

Vůči práci s SMS a MMS nebo e-maily nemáme žádné výhrady, vše je velmi komfortní. Chválíme i klávesnici. Ta se sice při otočení telefonu na bok automaticky přepne do širšího zobrazení, ale stejně nezabírá celý displej. Může to vypadat jako nevýhoda, ale tlačítka jsou dostatečně veliká i pro silné prsty a alespoň to není na klávesnici od jednoho k druhému tak daleko.

Windows Phone 7 zatím nepodporují češtinu, takže musíme zapomenout na jakékoli prediktivní slovníky. U SMS nám vadí jenom podivné doručenky. Chovají se jako samostatné SMS a všechny doručenky systém řadí do jedné konverzace. Potíž je ale v tom, že v doručence vidíme pouze telefonní číslo, systém ho nedokáže přiřadit ke kontaktu ze seznamu.

Při práci s kontakty nám trochu chybí jednodušší vyhledávání. Uživatel musí vstoupit do hubu People a zmáčknout vyhledávací tlačítko. Jednodušší by bylo vyhledávání pomocí tohoto tlačítka přímo z domovské obrazovky nebo vyhledávání z Phone aplikace, která primárně zobrazuje jen historii hovorů.

Organizace a data – spousta omezení

Žádné kopírování textu, nemožnost odeslat prakticky cokoli přes Bluetooth, chybějící možnost použití telefonu jako modem, absence paměťové karty nebo chybějící USB Mass Storage. To jsou nejčastěji opakované výtky směrem k novým mobilním Windows. A jsou to výtky oprávněné.

Místy nepochopitelná omezení nových Windows znamenají pro uživatele zbytečné komplikace. Například dokumenty do telefonu nedostanete jinak než e-mailem, nebo z firemního Share Point serveru. Software Zune, který slouží pro synchronizaci obsahu telefonu s počítačem, totiž přenos dokumentů nezvládá. Je to velká škoda, protože možnosti práce s dokumenty jsou opravdu široké a žádná jiná platforma uživateli standardně nenabídne takové funkce.

HTC vybavilo telefon několika aplikacemi, které v jiných přístrojích nenajdeme. Je tu tradiční Stock aplikace, Photo Enhancer pro úpravy obrázků nebo převodník měn a jednotek Converter. Systém dále nabízí kalkulačku, chválíme také možnosti nastavení budíků. Výborný je vestavěný prohlížeč Internet Explorer. Ten patří k absolutní špičce v mobilech. Jeho velkou předností je bleskurychlé vykreslování stránek a naprosto plynulé fungování i ve chvílích, kdy telefon stále ještě nahrává a dokresluje stránku. Chybí ale podpora Flashe, namísto toho se musíme spokojit s odlehčenou verzí technologie Silverlight od Microsoftu.

Systému standardně chybí některé užitečné aplikace pro každodenní použití, ty lze ale snadno stáhnout z Marketplace. Množství aplikací zdaleka nedosahuje toho u konkurence v podobě Applu nebo Androidu. Základních už je ale vcelku dostatek.

Zábava – povinná výbava

Windows Phone 7 mají přesně danou i základní sadu multimediálních funkcí. Pro přehrávání hudby a videa slouží obdoba přehrávače Zune HD. Základem pro fungování je synchronizace se Zune softwarem. Telefon tak přehraje prakticky cokoli, co software dovolí sesynchronizovat. Telefon má paměť 8 GB. Velmi se nám líbí možnost bezdrátové synchronizace. Telefon může obsah synchronizovat přes wi-fi s počítačem, stačí tuto funkci zapnout v nastavení telefonu při připojení k počítači kabelem.

Pro hraní her slouží hub Xbox Live. V továrním nastavení v telefonu žádné hry nenajdeme, je nutné je nainstalovat z Marketplace. Herních titulů opět rychle přibývá, ty nejzajímavější jsou ale placené.

Windows Phone 7 nabízí i velmi pozoruhodné možnosti práce s obrázky. Základem je možnost jejich sdílení na Facebooku nebo odesílání na řadu jiných on-line služeb. Vyfocené snímky se například mohou automaticky nahrávat na server služby Skydrive. Snímky tak má uživatel vždy zálohované. Zajímavostí je i to, že si telefon stahuje obrázky z Facebooku. Vaše on-line alba tak máte kdykoli dostupná i v telefonu.

Samotný pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou zaujme především rychlostí, kterou pracuje. Je to opět vlastnost systému, a to vlastnost velmi dobrá. Bohaté jsou i možnosti nastavení. Výsledné snímky ale mnoho nadšení nebudí, je to opět spíše podprůměr. Jsme zvědavi, jestli alespoň HTC 7 Mozart s osmimegapixelovým fotoaparátem a xenonovým bleskem bude fotit kvalitně. Zatím se tato vlastnost telefonům od HTC úspěšně vyhýbá. Jen pro úplnost dodejme, že telefon umí nahrávat video v rozlišení 720p.

Shrnutí – možná vyčkejte na zajímavější volby

HTC 7 Trophy je jeden z prvních Windows Phone 7 telefonů, který k nám přijde na trh. Je to elegantní smartphone s výbornou výbavou, v konkurenci ale ničím nevyniká. Trochu zklamáním je jeho displej.

Pokud chcete z nových Windows vytěžit přeci jen o něco více, je možná zajímavější porozhlédnout se po některých jiných modelech, ať už od HTC nebo od konkurence. HTC Trophy je v dané kategorii zkrátka až moc obyčejný model a je otázkou, zda nevydat z peněženky o tisíc nebo dva více za zajímavější modely. Tím ale rozhodně nechceme tvrdit, že je Trophy špatný přístroj. Je to typická ukázka nových mobilních Windows se všemi jejich výhodami a nevýhodami.