Nejlevnější Nokia s barevným displejem – recenze Nokia 1208

Nokia 1208 rozhodně nevybočuje z řady, ať už ve srovnání s low-endy konkurence nebo vlastní výrobní řadou zavedenou několik let. Kdo měl například co dočinění s modelem 1112 nebo 1110, jistě potvrdí více než náhodnou podobnost s dnes recenzovaným telefonem. Prakticky se nezměnila konstrukce, použité materiály a podobné pocity máme i z klávesnice.

Oživením prošel hlavně displej, který nyní září do světa 65 tisíci barvami. Společnými prvky všech zmiňovaných přístrojů je jednoduchost ovládání, velká výdrž baterie a některé funkce, které konkurence u svých nejlevnějších kousků nenabízí. Pokud tedy podobné parametry hledáte u svého nového telefonu, Nokia 1208 by vás mohla zaujmout.

Katalog mobilů:

Nejbližší konkurent ze stáje Sony Ericsson (J120i) vybavený FM rádiem, Nokia 2626 rovněž s rádiem a dnes recenzovaná Nokia 1208.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Jedna z nelevnějších Nokií na trhu, která vám sice neučaruje svým vzhledem, ale zato zaujme poměrně slušnou funkční výbavou ve srovnání s telefony stejné kategorie.

Vzhled a konstrukce – všeho moc škodí

Použitím nevýrazných barev a výhradně plastových materiálů už na dálku dává Nokia 1208 jasně najevo, že patří do té nejnižší kategorie. Ostatní výrobci se v tomto ohledu alespoň snaží zaujmout zajímavější barevnou kombinací nebo přidáním několika lesklých částí. U Nokie 1208 se ničeho podobného bohužel nedočkáte a druhá dostupná červená varianta na nás působila ještě lacinějším dojmem.

Rozhodně se nedočkáte vrzání některého z dílů, náchylnosti na poškrábání nebo matnosti některých částí. Pokud budete s telefonem zacházet alespoň trochu s citem, bude vám sloužit několik let. Sluší se zmínit míry 102x 44,1x17,5mm, s nimiž Nokia 1208 patří do kategorie velmi malých přístrojů. To samé platí i o váze, která činí pouhých 77 gramů, a telefon tak v ruce prakticky neucítíte.

Klávesnice a ovládání – jednodušeji už to nejde

Cestou nejnižší možné ceny šel výrobce i v případě klávesnice, která je vyrobena z jednoho odlitku měkkého plastu. Tlačítka jsou kaskádovitě poskládána, a pokud si zvyknete na prohýbání každého z nich, počáteční překlepy se rychle stanou minulostí. Klávesy jsou od sebe dostatečně vzdáleny a mezery budou vyhovovat i nepříliš zručným palcům.

Vzhledem k absenci střední potvrzovací klávesy mohl být středový kříž navržen lepším způsobem. Někdy budete muset kvůli použitému materiálu a malému zdvihu použít nehet, abyste skutečně potvrdili vámi vybranou nabídku. Používání dvojice kontextových kláves a zeleného a červeného tlačítka už je bezproblémové.

Nabídku menu tvoří jednoduché rotující menu a pohyb v něm by neměl dělat problém ani začátečníkům. Čtyřsměrné tlačítko zajišťuje přístup k SMS zprávám, svítilně, kalendáři a telefonnímu seznamu. Přes pravou kontextovou klávesu se dostanete k nabídce "Jdi na", kterou můžete libovolně upravovat.

Displej a výdrž baterie – hýří barvami

Vidět u nejlevnějších přístrojů barevný displej není již nic zvláštního a 65 tisíc barev jistě ocení každý uživatel. Navíc si může libovolně měnit pomocí posuvného jezdce barevné schéma přesně podle svých představ. Klasické obrázky na pozadí rovněž nechybí. Zamrzí však horší čitelnost na přímém slunečním světle a velmi nízké rozlišení 96x68, které se už zkrátka nenosí.

Nokii 1208 můžete plně věřit ve výdrži baterie a při našem testování čítajícím deset minut volání a několik SMS zpráv jsme museli nabíjet až po necelém týdnu. V porovnání s konkurencí ve srovnatelné třídě jde o standardní výsledek. S chytřejšími mobily podobných čísel nikdy nedosáhnete.

Telefonní seznam a zprávy – nenáročným postačí

Do paměti přístroje se vejde přesně 200 kontaktů s tím, že u každého můžete zaznamenat více čísel. Další údaje bohužel uložit nelze. Kontakty mohou mít vlastní obrázek, melodii a nechybí ani filtrování hovorů. Nokia 1208 si rozumí s vyzváněními ve formátu MP3, která se ukládají do uživatelské paměti o velikosti 4 MB.

Škoda, že do stejného úložiště nelze odkládat SMS zprávy, kterých si můžete uchovat pouze šedesát. Editor SMS zpráv nepostrádá nic podstatného. Umí tedy odpočítávat zbývající znaky a počet rozdělených SMS, plně kooperuje se slovníkem T9, který můžete jednoduše vypnout.

Kalendář a další funkce – od všeho něco

Do takto jednoduchého přístroje se Nokii podařilo vměstnat jednoduchý kalendář s měsíčním náhledem a upomínky s připomenutím. Ty mohou asistovat jedinému budíku, který však může zvonit pouze ve vybrané dny. Vhod jistě přijde kalkulačka, převodník "všeho na všechno", časovač a stopky. Nokia 1208 nabízí i trojici her, mezi nimiž neschází ani oblíbený had. Svítilna na vrchu přístroje sice nedosahuje oslňujících výsledků, ale pro drobné úkony ve tmě bohatě stačí.

Závěr – cenou neurazí