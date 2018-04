Nejlevnější neznamená nejhorší a nejošklivější - nové Alcately živě

Tak jako většina dalších evropských výrobců, musel nakonec i francouzský Alcatel vyklidit pozice a své zbývající evropské továrny zavřít. Neznamenalo to ale úplný konec téhle dříve velmi populární značky, která patřila k českému mobilnímu trhu téměř od samého počátku. Pouze se sídlo společnosti a veškerý vývoj přesunul do Číny, do sídla firmy TCL Communication, která značku koupila.

Nové modely se značkou Alcatel se snaží navázat na dřívější tradiční atributy – zajímavě vypadající, a přitom dostupné telefony. Alcately patří k nejlevnějším přístrojům na trhu. I vyšší modely z jeho nabídky nepřekročí cenovou hladinu low-endů. Základní modely Alcatelu pak patří mezi ty úplně nejlevnější přístroje na trhu.

Pěkným příkladem mohou být novinky v podobě entry-level modelů OT-E101 a OT-S107. Oba jsou vybaveny 1,3“ pasivním displejem s rozlišením 64 x 96 bodů a osmihlasou polyfonií. Zejména design modelu E101 opravdu vyvolává tak trochu nostalgie. Oba modely mají ale docela příjemné rozměry (98 x 42,5 x 18,5 mm) a váží 65 gramů. Kromě SMS a telefonního seznamu s kapacitou 250 záznamů už ale nenabídnou zhola nic.

Úplně na druhé straně kolekce stojí efektní designová řada Mandarina Duck, byť musíme přiznat, že při čtení jejího názvu se nám spíše než telefon vybavilo jídlo a leckteré ženě pak módní značka. A ženy mají v tomto případě pravdu, telefon nese jméno módní firmy vyrábějící kabelky.

Jde o navenek velmi podařené telefony, které rozhodně zaujmou. Véčko s efektně strukturovaným povrchem víka, které si poradí s přehráváním MPEG4 na TFT displeji s 65 tisíci barev a rozlišením 128 x 160 bodů. Ve výbavě nechybí Bluetooth včetně A2DP, přehrávání MP3 či slot pro kartu Micro SD (do kapacity 1 GB). Pro připojení k internetu ovšem nabídnou jen GPRS.

Model OT-C701 na první pohled připomene Motorolu PEBL, byť za to možná může hlavně barva. Jinak je o něco hranatější, ostatní parametry včetně rozměrů jsou prakticky totožné s Mandarina Duck, stejně jako v případě modelu C707. Jak se dnes stalo zvykem, v nabídce žádného výrobce nesmí chybět slide. U Alcatelu je to OT-C717 s 1,8“ displejem a speciálními hudebními klávesami, které umožní ovládat přehrávač i v zavřením stavu. Telefon nabídne přehrávač s podporou MP3, AAC a AAC+ i videa ve formátu MPEG4.

Pro připojení k internetu nabídne GPRS, fotoaparát má rozlišení 1,3 Mpix. To není dnes mnoho, ale vzhledem k tomu, že ostatní modely mají většinou jen VGA, staví ho to na špičku v nabídce Alcatelu. Uživatelskou paměť s kapacitou 10 MB lze doplnit až 2GB Micro SD kartou.

Více pozornosti by mohl vzbudit model One Touch Sport, který byl ale v Barceloně k vidění jen jako plastová maketa. Telefon by měl být vybaven G-senzorem využívaným ve fitness aplikacích. Ve výbavě by neměl chybět 1,3Mpix fotoaparát, podpora přehrávání MP3, AAC a AAC+, rádio s RDS nebo Bluetooth. Finální produkt by pak měl nabídnout OLED displej s rozlišením 128 x 160 bodů a 65 tisíci barev.

Také přístroje v řadě S se parametry prakticky neliší, základem jsou modely S210 a S211, přičemž vyšší model nabídne kromě šestnáctihlasé polyfonie a MP3 vyzvánění také FM rádio. Do rodiny patří také V212, který nabídne jen trochu přepracovanou klávesnici a výměnné kryty. Plusem těchto modelů je tloušťka 12 mm.

O stupínek výše stojí v nové kolekci dvojice modelů S215 a S218, které připomenou poslední francouzské modely designem, hlavně tlačítky. Oproti nižším modelům nabídnou už čtyřiašedesátihlasou polyfonii, a také MP3 vyzvánění. Model S218 pak přidá také MMS, Bluetooth a hudební přehrávač. Telefonní seznam pak pojme 800 záznamů. Oba modely jsou o něco větší a mají rozměry 98 x 43,6 x 13,8 mm při váze 70 gramů.

Řadu S pak doplňují véčkové modely S319 a S320, které mají hodně podobnou výbavu jako modely S215 a S218. Vyšší model má opět navíc rádio s RDS a Bluetooth. Zajímavostí jsou klávesy umístěné pod klávesnicí a přístupné i při zavřeném telefonu. Oběma modelům ale chybí vnější displej.

Dalším zástupcem řady je model S520, což je opět tenký (11mm) základní model s VGA fotoaparátem a MP3 vyzváněním. O kus výše pak stojí stejně tlustý model S621, který provedením kláves připomene Sony Ericssony a Nokii N82. Nabídne sice přehrávač s podporou MP3, AAC a AAC+, a MPEG4, ovšem fotoaparát je pouze 1,3Mpx. Telefon je vybaven slotem pro Micro SD kartu a 20 MB uživatelské paměti.

Řadu S pak uzavírá model OT-S920, který jako jeden z mála z celé kolekce nabídne i podporu 3G a TFT displej s 262 tisíci barev a rozlišením 176 x 220 bodů. Ostatní parametry jsou ale podobné jako u předchozího modelu, pouze polyfonie bude znít dvaasedmdesáti hlasy a kromě 3G je k dispozici také EDGE. Vnitřní paměť má kapacitu jen 8 MB, ale lze ji rozšířit až 2GB Micro SD kartou, telefonní seznam pojme 1 000 záznamů.

Písmeno V není překvapivě u Alcatel vyhrazeno véčkovým telefonům. Patří sem bartypové modely OT-V212 a OT-V770. První jmenovaný je opět základní model s výměnnými předními panely, 1,5“ displejem s 65 tisíci barev a FM rádiem. Model OT-V770 nabídne zajímavou klávesnici, displej s 262 tisíci barev a rozlišením 176 x 220 bodů. Chybí FM rádio, ale nabídne aspoň hudební přehrávač a paměťové karty Micro SD. Telefonní seznam pojme 800 záznamů.

Jedinou radostí pro fanoušky rychlého mobilního připojení je modem OT-X020, který nabídne podporu 3G i HSDPA. Modem je vybaven USB portem a má rozměry 89 x 47 x 11,5 mm.