Nejlevnější mobily mají USA. V předplacené sadě už za 200 korun

V takové ceně sice není obsažen kredit, který si budete muset dokoupit zvlášť, ale i tak je to opravdu lákavá nabídka. Oním telefonem za dvě stovky je Kyocera Jax v nabídce americké pobočky operátora Virgin.

Na webu operátora přístroj zakoupíte za 9,99 dolaru. V prodejnách BestBuy, které jsou nejsnazší cestou k jakémukoli kusu elektroniky v USA, stojí tato kyocera stále velmi příjemných 14,99 dolaru, tedy necelé tři stovky. Kredit stojí dalších 20 dolarů a v takovém případě dostanete 200 minut hovorů v amerických sítích.

Pokud například cestuje do USA na dovolenou ve skupině několika lidí, může se investice do takového telefonu vyplatit. Nemusíte si totiž potom volat ze svých telefonů a platit drahý roaming. Za necelých 700 korun si tak můžete v USA volat bez starostí.

Pro srovnání, v Česku je momentálně nejlevnější možností, jak získat mobil i s kreditem, Twist sada operátora T-Mobile, která obsahuje telefon Samsung SGH-B130 a 10 korun kreditu. V e-shopu operátora vás vyjde na 674 korun. Tedy vlastně na stejné peníze jako kyocera v USA, jenže místo 200 minut můžete provolat minuty sotva dvě.

Na to, že byste ale kyoceru po návratu z USA používali i doma, rovnou zapomeňte. Virgin totiž v USA funguje na CDMA síti, a tak u nás fungovat nebude. Je to škoda, protože je to opravdu zajímavý telefon. Za danou cenu nabídne slušnou výbavu: barevný displej, internetový browser, podporuje MP3 vyzvánění a má Javu.

O levné předplacenky není obecně v USA nouze. Telefonů, které i s použitelným kreditem seženete za cenu pod 1 000 korun, je tu na trhu doslova hromada. Jen málo z nich ale můžete používat i doma. I řada GSM přístrojů totiž v dané kategorii podporuje pouze americké frekvence 850 a 1 900 MHz, zatímco v Evropě se všeobecně používají frekvence 900 a 1 800 MHz.

Dalším problémem může být fakt, že američtí operátoři své telefony často blokují.

Důkazem toho jsou třeba telefony v nabídce operátora net10. Za 30 dolarů si můžete koupit jeho předplacenku s telefonem LG 300g. Operátor vám dá s telefonem dokonce kredit na 300 minut hovoru, a tak je tato nabídka ještě výhodnější než v případě exotičtější kyocery.

Dejte si pozor i u modelů, které dobře znáte z pultů našich prodejen operátorů. Taková Nokia 1600 v nabídce amerických operátorů sice vypadá stejně jako ta nabízená v Česku, jenže opět podporuje "špatné" frekvence.

Z USA si tak maximálně jako suvenýr můžete přivézt třeba ekologickou Motorolu Renew, kterou v sadě nabízí operátor T-Mobile. Stojí 30 dolarů i s kreditem 25 dolarů, ale doma se budete moci jen dívat, jak se tento kukuřičný mobil v prach obrací.

Jediným předplaceným mobilem z nabídky amerického T-Mobilu, který vám bude u nás alespoň částečně fungovat, je Samsung t349 se zajímavou sure-type klávesnicí. Ten ale v sadě s pětadvacetidolarovým kreditem stojí rovných 100 dolarů a z našich frekvencí GSM podporuje jen tu vyšší – tedy 1 800 MHz. Ve městech se tak t349 uplatní, ale na venkově si s ním pravděpodobně nezavoláte.

Podobné je to s předplacenými telefony z nabídky největšího amerického GSM operátora AT&T. I ten provozuje síť na frekvencích 850 a 1 900 MHz, a tak si třeba nechte zajít chuť na Nokii 2600 za 20 dolarů (cca 400 korun) i s kreditem.

Koupě mobilního telefonu v USA pro následné použití doma je tedy prakticky nesmyslná. Nicméně ceny předplacenek jsou tak nízké, že se při jakékoli cestě do USA vyplatí uvažovat o jejich koupi. A je asi jedno, zda do Států jedete za rekreací nebo za obchodem. Snadno se tak zbavíte mnohdy předraženého roamingu.

Celkově ale Američanům můžeme tamní ceny předplacených služeb jen závidět. Opět se ukazuje, jak je u nás draho. A také je zcela jasně viditelné, že za tamní výrazný pokles cen mohou virtuální operátoři.