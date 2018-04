Nejlevnější mobily jdou dobře na odbyt, dominuje jim Motorola

Nejlevnější mobily, tedy přístroje s cenou v přepočtu okolo 1 000 Kč, jdou nejlépe na odbyt na rozvojových trzích. U nás a jinde v Evropě buď představují okrajový sortiment, nebo se zde s nimi již vůbec nesetkáme.

Zájem o superlevné mobily dále poroste. Pro příští rok predikuje Strategy Analytics prodej 48 milionů kusů levných mobilů. I nadále se v této kategorii předpokládá nadvláda Motoroly, která pro tento segment nedávno představila zajímavý model MOTOFONE. - více zde

Superlevné mobily neoplývají bohatou výbavou a mají - bez výjimky - monochromatický displej. Ale i do této kategorie jednou barevné displeje proniknou. Třeba v kombinaci s integrovaným rádiem. Podle Strategy Analytics se tak ale stane až v roce 2011.

Do té doby může být tahounem prodejů služba Push To Talk. O tu zatím mnozí operátoři nestojí, ale do budoucna se jí dává především na rozvojových trzích velký potenciál.