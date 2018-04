Nejlevnější mobil s fotoaparátem na trhu - recenze Vodafone 527

V minulosti už jsme spatřili mobilní telefony, jejichž výrobcem byl operátor Vodafone. Jednalo se například o modely 225 a 226, které bylo zpočátku možné koupit pouze v hypermarketech Tesco a patřily vůbec k nejlevnějším na českém trhu.

Do redakce se nám nyní dostal nový operátorův počin s označením 527. V internetovém obchodu Vodafonu ho lze pořídit za pouhých 1277 Kč včetně daně. I dnes recenzovaný přístroj drží zajímavý primát. Jedná se o nejlevnější telefon s vestavěným digitálním fotoaparátem na trhu. A jak obstál v našem testu?

Dnes recenzovaný Vodafone 527 a jeho starší "kolegové" s označením 225 a 226.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Mobilní telefon, který na zákazníky neútočí svými funkcemi ani vzhledem. Lákadlem má být minimální pořizovací cena. I za tu ale nabídne třeba fotoaparát.

Vzhled a konstrukce - žádné laciné materiály

I přestože se jedná o telefon spadající do nejlevnější kategorie, nečekejme žádné laciné materiály a nekvalitní konstrukci. Design telefonu je sice konzervativní - je oblečený do černého kabátku a na předním krytu ho zdobí několik stříbrných tlačítek. Na druhou stranu ale vše drží na svém místě, žádná část se nijak neviklá.

Zadní kryt je vyveden velmi pěkně - vedle vystouplého a líbivého loga operátora Vodafone je pokryt jakýmisi "ďolíčky". Napadlo nás, že se jedná o protiskluzovou pomůcku při vibrování. Spíše jde však jen o designovou záležitost. Pádu telefonu ze stolu toto zdobení zabránit pravděpodobně nedokáže.

Rozměry Vodafonu 527 jsou 107 x 47 x 11,8 milimetrů a hmotnost jen 80 gramů. V dlani tak působí doslova jako "pírko". Přístroj disponuje klasickou numerickou klávesnicí, dále dvěma kontextovými klávesami, čtyřsměrnou klávesou s potvrzovacím středem a také klasickým zeleným a červeným telefonem.

Stisk jednotlivých kláves i jejich vzájemné rozestoupení je bez problémů. Při psaní textových zpráv jsme se prakticky ani jednou nepřehmátli. Jedinou výtku máme k poměrně nerovnoměrnému modrému podsvícení numerických tlačítek.

Displej a ovládání - zvyknete si rychle

Kde jsou ty časy, kdy byl barevný displej předností těch nejdražších telefonů. I model za zhruba tisíc korun dnes nabízí TFT zobrazení, 65 tisíc barevných odstínů a rozlišení 128 x 160 obrazových bodů.

I přes lichotivě znějící technická data ale neočekávejme žádný nadprůměr. Ve srovnání s jinými displeji stejné specifikace Vodafone 527 zaostává. Barvy nejsou příliš věrné a telefonu občas i nějakou tu sekundu trvá, než se všechny informace překreslí.

Na ovládání telefonu si zvykne uživatel velmi rychle. Hlavní menu je tvořeno maticí devíti ikon a pohybovat se v něm můžeme pomocí již zmíněného čtyřsměrného tlačítka. Do jednotlivých nabídek pak lze vstoupit stisknutím potvrzovacího středu. Jednotlivým směrovým klávesám můžete v pohotovostním režimu přiřadit i konkrétní funkce, což podstatně urychluje práci s telefonem.

Telefonování a zprávy - to je, oč tu běží

Nemusíme nijak zastírat, že mobilní telefon Vodafone 527 nebyl stvořen k jiným účelům, nežli je telefonování a psaní textových zpráv. A nutno uznat, že právě to mu jde asi nejlépe. Kvalita hovorů je bezproblémová. My ani druhá strana jsme nezaznamenali žádný šum či jiný rušivý prvek, který by telefonátu nějak škodil.

Adresář v telefonu je vícepoložkový a vejde se do něj prakticky neomezené množství kontaktů. K jednomu číslu lze přidat spoustu doplňkových informací - od adresy, konkrétního obrázku nebo vyzvánění přes e-mailovou adresu až k datu narození. Vyhledávání v seznamu je stejné jako na mnohých jiných telefonech - podle několika prvních písmen jména.

Vodafone 527 může vyzvánět polyfonně, a to až dvaatřiceti hlasy. Jedná se tedy spíše o jednodušší melodie, které svou kvalitou příliš nenadchnou. K dispozici jsou samozřejmě vibrace.

V nastavení jsme našli i profily. Upravit se nám podařilo ale pouze jediný - ten s názvem "normální". Ostatní (jen vibrace, tichý režim, venku) bylo možné pouze aktivovat.

Telefon nabízí jak textové, tak i multimediální zprávy. V každém případě k oběma typům přistupujete přes jeden a ten samý editor. Jakmile začnete psát text a uvědomíte si, že byste chtěli poslat spíše MMS, stačí zvolit položku "přidat obrázek" a zpráva se rázem změní z textové na multimediální. Tuto praktickou možnost dnes nabízejí i novější nokie.

Díky velmi dobře zpracované klávesnici se textové zprávy píší jedna radost. I odezva telefonu je víceméně dostatečná. Při psaní lze využít slovníku T9. Ten sice píše i s diakritikou, ale ve výsledné podobě máte k dispozici tak jako tak plných 160 znaků.

Výdrž telefonu je průměrná. Najdeme v něm baterii typu Li-ion o kapacitě 670 mAh. Při intenzivním používání se dennímu nabíjení pravděpodobně nevyhnete. Pokud však bude telefon většinu času v pohotovostním režimu, může vydržet zhruba tři dny.

Ostatní funkce - překvapivě dobrá výbava

Vodafone 527 nás svou funkční výbavou dokázal v lecčem překvapit. Předně jmenujme organizační funkce, mezi kterými nalezneme kalendář s měsíčním, týdenním i denním náhledem, dále kalkulačku, úkolovník, minutku či budík, u kterého lze nastavit konkrétní dny, kdy má být aktivní.

S počítačem lze přístroj spojit za pomoci USB datového kabelu, nebo dokonce prostřednictvím bezdrátového Bluetooth. Na internet se lze připojit díky GPRS. EDGE ani žádnou jinou datovou technologii v telefonu nehledejme. Internetový prohlížeč je velmi jednoduchý, ale dostačující. Je nutno podotknout, že v telefonu je k dispozici i platforma Java MIDP 2.0, takže si kromě her můžete doinstalovat například i Operu Mini.

Vestavěná uživatelská paměť má kapacitu pouhých 10 MB. K našemu milému údivu je však rozšířitelná díky slotu pro paměťové karty microSD. Integrovaný hudební přehrávač tedy opodstatnění bezpochyby má. Nenabízí sice žádné pokročilé možnosti jako je ekvalizér nebo třídění skladeb podle ID3 tagů, ale pro rychlé přehrání vaší oblíbené skladby bohatě postačí. Překvapila nás i podpora FM rádia, které lze používat pouze po zapojení sluchátek, která slouží zároveň jako anténa. Sluchátka jsou dodávána v základním balení spolu s mobilem.

Jak již bylo řečeno, s Vodafonem 527 můžeme i fotit. Spíše než na umělecké obrázky ale vestavěný VGA fotoaparát bude sloužit pro momentky. Jak tedy z označení VGA vyplývá, jeho rozlišení je pouze 640 x 480 a kvalita nikterak ohromující.