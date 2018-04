Nejlevnější mobil od Vodafone: za 600 korun dostanete i svítilnu

Ze všech tří tuzemských mobilních operátorů sází na mobily vlastní značky nejvíce Vodafone. Není to specialita české pobočky, podobně postupuje Vodafone na všech trzích, kde působí. Podle operátora je to taktika úspěšná, mobily pod vlastní značkou tvoří nezanedbatelnou část prodejů. Podle našich informací až desítky procent.

Ve většině případů jsou mobily pod vlastní značkou levné přístroje, na kterých najdeme jen logo Vodafone. To platí především pro mobily, které vyrábí Sagem, Alcatel nebo v případě modelu 236 čínská společnost ZTE.

Vodafone 236 je druhý nejjednodušší mobil v celosvětové nabídce operátora. Nižší řada 135/136 má jen monochromatický displej a u nás pravděpodobně v prodeji nebude. Model 236 má pak ještě sourozence, model 235. Ten se lehce liší designem a má navíc integrované rádio. Z výše uvedeného vyplývá, že Vodafone 236 je opravdu velmi jednoduchý přístroj, který se v dnešní době hodí buď jako rezervní mobil, nebo například jako mobil na dovolenou, kde hrozí jeho poškození. Případně to je vhodný přístroj pro děti.

Ač máme v ruce telefon za 600 korun, na první pohled to ani nelze poznat. Zpracováním se vyrovná mnohem dražším přístrojům a novinka se nemusí stydět ani za použité materiály. Samozřejmě, použity jsou výhradně plasty, nic jiného ale ani při uvedené ceně čekat nelze. Telefon se bude dodávat pravděpodobně jen v jedné barevné variantě, která kombinuje převážně černou barvu s červeným pruhem okolo boků přístroje. Je však možné, že později přijdou na trh i další barevné verze.

Jako bezproblémovou hodnotíme klávesnici, která má standardní počet kláves i jejich rozmístění. Klávesy mají optimální tvar a jsou také dostatečně oddělené. Problém nastává až při pohledu na displej. Pokud není podsvícený, krycí sklo klame a slibuje poměrně velký zobrazovač. Jenže displej zabírá tak polovinu možné plochy a je opravdu malý. To platí i o minimálním rozlišení 128 x 128 obrazových bodů.

Menu je jednoduché, obsluhuje totiž jen pár funkcí. Vedle těch nejzákladnějších umí telefon jen minimum navíc. A to ještě musíme za nadstandardní funkce považovat kalendář, Javu nebo hlasitý odposlech. Za opravdu nadstandardní tak lze považovat jen LED diodu, která svítí opravdu parádně. A to se třeba právě u mobilu na cesty do terénu jistě může hodit.

Vodafone 236 je velmi jednoduchý mobil. Jenže bude stát jen přibližně 600 korun, tedy stejně jako mnohé bazarové telefony, u kterých lze jen obtížně odhadnout reálný stav. Nový je prostě nový a pro určité způsoby použití jeho omezená výbava vůbec nemusí vadit. Celkově lze Vodafone 236 za uvedenou cenu hodnotit jako výbornou nabídku. Telefon by se v nabídce českého Vodafone měl objevit v nejbližší době.