Nejlevnější mobil na světě nabízí Motorola

Koncem minulého týdne Nokia představila dva nenápadné modely 1110 a 1600. Těžko by se dalo na první pohled uvěřit, že podobné telefony s mizernou výbavou a zastaralým vzhledem mohou hýbat telekomunikačním světem.

Pro výrobce nejsou nejlevnější mobily nejvýnosnějším sortimentem. Rozhodně ne z krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého pohledu jim ale mohou přinést množství zákazníků zajímajících se o jejich dražší a tudíž i výnosnější modely. V neposlední řadě jde také o prestižní žebříček největších výrobců mobilů na světě. Bez levných modelů totiž nemůže žádný výrobce myslet na přední příčky.

Jde o zákazníky i podíl na trhu

Žebříček největších výrobců mobilů se sice může zdát na první pohled nedůležitý, ale z marketingového hlediska je to velmi podstatná věc. Opět připomeneme Sony Ericsson, který po svém vzniku (sloučení Sony a Ericssonu) zahájil strategii omezeného množství modelů a který ze svého portfolia prakticky vyřadil levné modely. Že to byla špatná strategie, dokládá nejenom množství low-endových novinek této značky, ale i sám výrobce tuto chybu připustil.



Motorola C115, nejlevnější mobil na světě a i na našem trhu.

V Evropě již o cenu nejde

Levné telefony již delší dobu nejsou tahákem na nasycených trzích jako je Evropa nebo Severní Amerika. Tam musí výrobci soutěžit v jiných segmentech trhu, minimálně o kategorii nebo dvě výš než kam patří ty nejlevnější přístroje. Ty naopak představují nejsilnější prodejní argument na rozvojových trzích, tedy všude tam, kde rozhodně nemá mobil „každý“, jako například u nás nebo jinde v Evropě.

Indie - nejlevnější mobily Cena v USD Motorola C115 57,50 Spice Telecom Q515 64 Motorola C200 65,50 Nejlevnější mobilní telefony na indickém trhu. Zdroj Informa, platí pro 3/2005.

Mobil za 50 dolarů

Jedná se především o trhy jihovýchodní Asie, latinské Ameriky a Afriky. V Evropě se jedná o trhy zemí bývalého Sovětského Svazu a balkánských zemí. Na těchto trzích je cena nejdůležitějším parametrem pro výběr telefonu a ta současná se na většině trhů drží v nejnižším případě na hranici 50 USD.

Indonésie - nejlevnější mobily Cena v USD Motorola C115 49,50 DBTEL 2028 54,50 Haier D6000 65 Nejlevnější mobilní telefony na indonéském trhu. Zdroj Informa, platí pro 3/2005.

Společnost Informa zveřejnila hitparádu nejlevnějších mobilů na trzích v Indii, Indonésii a Číně. V Indii a Indonésii je nejlevnější Motorola C115, stojí zde 57,50 USD, respektive 49,50 USD. To je v přepočtu asi 1 200 až 1 300 Kč. V Číně Motorola nabízí model C201 (C200), který zde stojí 67 USD (asi 1 500 Kč). Je to třetí nejlevnější model na trhu, po mobilu firmy Konka a Xelibri 2. Nejlevnější tři modely na trzích v Indii, Indonésii a Číně ukazuje tabulka.

Čína - nejlevnější mobily Cena v USD Konka 5238 59 Xelibri 2 62,50 Motorola C201 67 Nejlevnější mobilní telefony na čínském trhu. Zdroj Informa, platí pro 3/2005.

430 milionů zákazníků

Motorola plánuje letos prodat podle společnosti Informa na rozvojových trzích přes šest milionů mobilů nejlevnější třídy. Limitem je cena 40 USD (ex factory). Je to jasná snaha získat větší podíl na celosvětovém trhu s mobily a také nové zákazníky, u kterých lze doufat, že si jako další mobil opět vyberou Motorolu. A že si další mobil během dvou tří let pořídí, potvrzují výzkumy z uvedených trhů. Navíc během pěti let se podle studie společnosti Informa předpokládá přes 430 milionů nových zákazníků na těchto trzích, což je pro výrobce velmi lákavé sousto. V příštích letech půjde cena nejlevnějších mobilů ještě dolů, samotná Motorola ohlásila třicetidolarový mobil již letos na jaře (fotografie modelu C117 najdete v tomto aktuálním článku).



Motorola C200.

Válka začíná

Motorolu chce dostihnout především smečka asijských výrobců: Bird, Haier, Konka, Spice Telecom a TCL. Očekává se i razantní snaha velkých hráčů: Siemensu, Sony Ericssonu, Sagemu a Nokie. Ta ale zatím nabízí například na indickém trhu nejlevněji model 1100, který je však o 35 % dražší než Motorola C115. V Číně však již dnes Nokia na Motorolu útočí, nejlevnější model 3315 je jen o pár dolarů dražší, než Motorola C200.

Mobil za 999 Kč? Dnes již realita

Prim hraje Motorola se svými modely C115 a C200 i u nás. Druhý se nyní již doprodává, ten první je s cenou 1 490 Kč včetně DPH nejlevnějším mobilem na našem trhu. Konkurenční značky (Siemens, LG, Nokia a další) nabízí telefony od 1 790 Kč s DPH. V úvahu přitom bereme doporučené maloobchodní ceny. Ve speciálních nabídkách některých řetězců lze Motorolu C115 již delší dobu zakoupit za 999 Kč. Je to tedy první nedotovaný mobil s cenou pod 1 000 Kč.

Cena, o které se dříve nikomu ani nezdálo, je sice lákavá, ale u nás jde spíš o marketingový tah. Zájem o nejlevnější mobily klesá a zákazníci již požadují telefony lépe vybavené - minimálně s barevným displejem. Jejich cena začíná zhruba na dvojnásobku akční ceny Motoroly C115.