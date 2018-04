Nejlevnější iPhony v Evropě? Kvůli ukrajinské krizi v Rusku

Rubl od loňského jara oslabil například proti české koruně z 0,65 koruny za rubl na aktuálních asi 0,47 koruny za rubl. To má samozřejmě vliv na ceny různých produktů, především importovaných. Některé do Ruska dovážené komodity zdražují, ale Apple u svých výrobků pokles rublu nezohlednil. Výsledkem jsou velmi příznivé ruské ceny produktů s nakousnutým jablkem.

Aktuální iPhone 6 ve verzi 16 GB aktuálně vyjde v Rusku v přepočtu na 15 480 korun. V Česku stojí 18 390 korun, tedy téměř o tři tisíce více. V porovnání s mnohými dalšími evropskými trhy jsou pak rozdíly ještě větší. Levnější než v Česku je iPhone 6 jen ve Švýcarsku, a to o 900 korun. Naopak Němci by nákupem v Rusku ušetřili skoro 4 000 korun, Maďaři pak skoro pět tisícovek.

Ruské ceny iPhonu jsou aktuálně jedny z nejnižších na světě. Jsou stejné jako ceny v USA (při započtení daně osm procent), jen o trochu víc stojí nový iPhone 6 ještě v Hong Kongu a Malajsii. Nejlevnější je v Japonsku, tam stojí základní verze v přepočtu 14 300 korun, tedy o tisíc méně než v Rusku nebo USA. Naopak nejdražší je iPhone 6 v Brazílii, kde vyjde v přepočtu téměř na 28 000 korun.

Ještě na jaře u předchozí generace iPhonu 5s nebyly ruské ceny zdaleka tak zajímavé. Na jaře stál v Rusku iPhone 5s v přepočtu 17 400 korun, tedy stejně jako v Česku. I to byly nejvýhodnější ceny v Evropě, ale rozhodně ne natolik, jako je tomu nyní.

V Rusku lze aktuálně velmi výhodně koupit všechny Applem aktuálně nabízené přístroje. Nejdražší iPhone 6 Plus ve verzi 128 GB stojí nyní v Rusku v přepočtu 22 740 korun, v Česku za něj Apple chce 26 790 Kč. Celkově i u tohoto modelu platí to samé, co u nejlevnějšího iPhonu 6 16 GB. Nejlevnější je v Japonsku, v USA stojí podobně jako v Rusku a nejdražší je v Brazílii, kde vyjde v přepočtu na 38 000 korun.

Loňský iPhone 5c je v Rusku dokonce nejlevnější absolutně, vyjde zde na 8 700 korun. V Česku stojí 11 290 Kč. Model 5s s pamětí 16 GB vyjde nyní v Rusku na 12 100 korun, v Česku na 15 590 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou z lokálních oficiálních obchodů Applu. Ten ale zatím není na Ukrajině a u autorizovaných prodejců jsou tam iPhony drahé. Model 6 ve verzi 16 GB vyjde na Ukrajině na 21 500 korun. Tedy o 6 000 korun dráž než v sousedním Rusku.