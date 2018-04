Nejlevnější inteligentní navigace dorazila na náš trh. Stojí čtyři tisíce korun

Při výpočtu trasy se přitom berou v úvahu veškeré faktory, které mohou způsobovat zpoždění. Technologie je založena na datech získaných mnohaletým shromažďováním historicky naměřených rychlostí na silnicích.

Novinky tak přinášejí do nižší třídy funkce, které byly dříve dostupné pouze u nejvyšší řady TomTom GO. Dva nové modely jsou kompletně přepracované a nabídnou elegantní černé zpracování a také rozšíření mapového pokrytí Evropy. Model TomTom ONE IQ Routes se bude prodávat za 4290 korun, doporučená cena širokoúhlého modelu TomTom XL IQ Routes je pak 5490 korun.

Nové navigace nabídnou i funkci navádění do jízdních pruhů. Zařízení dává řidičům včasné hlasové instrukce, které i s pomocí obrazovky zřetelně signalizují, do kterého jízdního pruhu se zařadit, případně kde se nachází exit, takže řidič má přehled o momentální dopravní situaci.

Navigace TomTom ONE IQ Routes je vybavena 3,5“ displejem, inovovaným vzhledem a nejnovějším navigačním softwarem TomTom. Dražší model TomTom XL IQ Routes nabízí všechny klíčové funkce TomTom ONE a navíc přidává 4,3“ dotykový displej zajišťující lepší přehled o dopravní situaci.