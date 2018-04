Nejlevnější dotykový mobil s QWERTY klávesnicí. Recenze Samsung B3410

Samsung B3410 je své skupině jakýmsi unikátem. Všichni konkurenti se snaží přijít s co největším displejem, štíhlým tělem a velmi nízkou cenou. On naopak jako jediný nabídne hardwarovou QWERTY klávesnici výměnou za trochu větší tloušťku a vyšší cenu, která se pohybuje okolo hranice 3 500 korun. K tomu přidává 3,5mm jack, výtečnou výdrž na jedno nabití, solidní konstrukci a příjemné uživatelské prostředí.

Na tomto zařízení se ale najde i pár prohřešků jako je absence microUSB jacku, vyšší hmotnost nebo nepříliš kvalitní fotoaparát s rozlišením 2Mpix. I přesto má dosti reálnou šanci najít si mezi uživateli skupinu, která by sice chtěla přejít na dotykový displej, ale obává se nepohodlného psaní na dotykovém displeji. V tomto ohledu vyhrává dnes recenzovaný přístroj na celé čáře a daleko za sebou nechává konkurenty s QWERTY klávesnicí za cenu i dvojnásobně vysokou.

Katalog mobilů:

Konkurent z řad Nokie v podobě modelu 5230, Samsung Corby a dnes recenzované zařízení.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Velmi solidní dotykový přístroj, jehož hlavní zbraní je především hardwarová QWERTY klávesnice, výdrž baterie a nízká cena. Na druhé straně tento model netrpí žádnými závažnějšími nedostatky.

Vzhled a konstrukce - v barvách Samsungu

Obal modelu B3410 se drží konzervativní linie, neurazí a ani výrazně nenadchne. Jediným výraznějším prvkem jsou drobné bílé kostičky na zadní straně a chromovaný rámeček okolo displeje. Připravte se také na neustálé leštění telefonu, protože kvůli použitým velmi lesklým plastům bude zapatlaný nejenom displej, ale i boky telefonu a celé zadní strana.

Po stránce konstrukce nemáme k tomu přístroji žádné výraznější výtky. Nikde nic nevrže, ideální je i síla pružiny pro vysunutí QWERTY klávesnice. Orientace natočení displeje se řídí podle toho, jestli je klávesnice schovaná nebo vysunutá. V zařízení není žádný polohový senzor.

Konektor pro připojení nabíječky, USB kabelu či standardních sluchátek Samsung je ukryt pod záslepkou na pravém boku telefonu. Na vrchní straně je 3,5mm jack pro připojení tradičních sluchátek. Rozměry telefonu jsou 102 x 52 x 16 mm a hmotnost se zastavila na 113 gramech. Tyto vyšší fyzické parametry jsou bohužel daní za přítomnost QWERTY klávesnice.

Klávesnice a uživatelské prostředí

Hlavní trumf tohoto zařízení v podobě vysouvací QWERTY klávesnice se skutečně povedl. Přestože se kvalitou svého zpracování nevyrovná konkurentům dražším i o deset tisíc korun, psaní i delších textů je na ní velmi pohodlné. Odhadnout, zdali jste danou klávesu skutečně zmáčkli, si však vyžádá trochu cviku. Tlačítka jsou totiž vyrobena možná z až příliš měkkého plastu a občas se trochu prohýbají. Za pár dní používání si na tento drobný nešvar rychle zvyknete. Pro úplnost dodáváme, že klávesnice je pouze čtyřřádková, obsahuje navigační kurzor a dokonce i speciální tlačítko pro vytvoření nové textové zprávy.

Zbylá tlačítka jsou rozmístěna prakticky po všech stranách zařízení. Na levém boku se nachází dvojice pro regulaci hlasitosti, klávesa pro spuštění diktafonu a zámek. Pro odemknutí displeje musíte toto tlačítko buďto podržet déle nebo stisknout jen krátce. V takovém případě se objeví informace o čase a výzva k delšímu stisknutí tohoto tlačítka. Nebo můžete telefon odemknout podržením symbolu zámku na displeji.

Na pravém boku telefonu se nachází spoušť fotoaparátu a již zmiňovaná záslepka, pod níž se ukrývá všestranný konektor. Pod displejem zbylo místo pouze na tři tlačítka a to na klasickou dvojici zeleného a červeného sluchátka a klávesu "zpět".

Samsung B3410 používá osvědčené prostředí TouchWizz a výrazněji se neliší od modelů Star či Corby. Na pohotovostní obrazovku můžete z postranní lišty, která je po většinu času schovaná, přetáhnout widgety, což jsou jakési malé programy napojené na určité funkce telefonu nebo on-line služby. Samotné uživatelské prostředí je rychlé a jednotlivé položky menu jsou dostatečně přehledné. Jedinou překážkou v používání může být až příliš citlivý displej a méně intuitivní vertikální posouvání jednotlivých nabídek.

Displej a baterie - výtečná výdrž

Vzhledem k relativně nízké ceně zařízení nedisponuje model B3410 nijak zářným displejem a na dotykové zařízení má poměrně malou úhlopříčku, která činí pouze 2,6 palce. Další parametry jsou již daleko příznivější. Rozlišení displeje je 240 x 320 pixelů a do světa září 262 tisíci barvami. Bohužel tato barevná paleta není tak jasná a sytá, jak by si mnozí přáli. A kvůli velmi lesklé čelní straně model B3410 prohrává souboj se slunečními paprsky.

Naopak tento telefon září ve výdrži baterie, která hravě přesáhla hranici pěti dní. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače. Tento výsledek hravě strčí do kapsy většinu konkurentů a to nejenom ve třídě dotykových zařízení. Musíte však počítat, že pokud si s telefonem budete více hrát, může výdrž baterie klesnout zhruba ke třem dnům.

Telefonní seznam a zprávy - jistá omezení



Většina uživatelů si zvykla na prakticky neomezenou sdílenou paměť, pokud jde o kapacitu telefonního seznamu či SMS zpráv. V některých levnějších telefonech se však stále setkáme s určitým limitem. U modelu B3410 je to tisíc vícepoložkových kontaktů a 300 SMS zpráv. MMS zprávy či emaily se ukládají do vnitřní paměti o velikosti zhruba 30 MB. Jedním dechem se hodí dodat, že nastavená kapacita bude většině uživatelů bohatě stačit. Paměť pro uložení hudby se samozřejmě dá rozšířit pomocí microSD paměťových karet.

Editor textových zpráv nabízí informaci o počtu již napsaných znaků (odpočítává odzadu) a samozřejmě údaj, do kolika částí bude text rozdělen. Nechybí ani šikovné tlačítko, pomocí něhož ke zprávě přidáte libovolný multimediální obsah.

Pro datová připojení je k dispozici pouze GPRS a EDGE a to i přesto, že telefon nabízí řadu internetových služeb. V první řadě je to třeba hledání či pošta Googlu, jednoduchý webový prohlížeč či odkazy na nejznámější sociální sítě. Samozřejmostí je řada organizačních funkcí, v nichž nechybí kalendář, převodník "všeho na všechno", budík, jednoduchý seznam úkolů nebo kalkulačka.

Multimédia a fotoaparát - hudbou žije

Modelu B3410 není ani hudba cizí a kromě průměrného MP3 přehrávače disponuje rovněž FM rádiem s RDS a možností nahrávat skladby přímo z vysílání. Všechny jistě potěší již zmiňovaná přítomnost 3,5mm jacku a relativně kvalitní sluchátka, která jsou obsahem základního balení. V něm kromě nabíječky už bohužel nic dalšího není.

Šetřilo se bohužel i na fotoaparátu s rozlišením 2Mpix. Nenabídne ani automatické ostření ani například diodový blesk a kvalitou fotek se řadí spíše k průměru. Oproti konkurenci sice vynikne větší ostrostí, ale vše zkazí špatným nastavením jasu a snímky jsou přesvětlené nebo naopak příliš tmavé. Video lze nahrávat v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů.

Závěr - přerostlý drobeček

Samsung B3410 možná trošku přibral v pase, ale celkové rozměry jsou menší než u většiny dotykových přístrojů a telefon pohodlně padne do ruky. Právě proto se může stát vaším oblíbencem. Jistou podmínkou však je, že rádi píše SMS zprávy a využijete hardwarovou QWERTY klávesnici. V opačném případě se raději podívejte do řad početné konkurence. Dalšími výhodami tohoto modelu je 3,5mm jack, výtečná výdrž baterie a jednoduché uživatelské prostředí.

Vzhledem k nízké ceně se těžce hledají nějaké výraznější nedostatky. Pokud bychom měli být přísní, musíme poukázat na absenci microUSB konektoru, pouze průměrný fotoaparát či nepřítomnost modernějších datových přenosů. To vše ale nemusí hrát roli, protože jediným podobným konkurentem s QWERTY klávesnicí je model LG GW250. Jestliže na vysouvací konstrukci netrváte, můžete dát přednost raději přístrojům Samsung Corby, Samsung Star, Nokia 5230 či LG Cookie.