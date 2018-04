Nejlevnější dotyková stylovka chce dobýt trh. Recenze LG KP500 Cookie

Modelem KP500 LG jasně deklarovalo, že lze vyrobit přístroj s dotykovým displejem za laciný peníz. Přestože telefon neobsahuje žádný operační systém, jeho schopnosti jsou na dostatečné úrovni a ve střední třídě se mezi svými konkurenty neztratí. Přispívá k tomu například 3Mpix fotoaparát, FM rádio a samozřejmě kvalitní MP3 přehrávač.

Vzhledem k ceně se však šetřilo na použitých materiálech, které vám nadělají pár vrásek na čele. Na pováženou je to i s rychlostí celého telefonu a srovnávání s lehkostí ovládání iPhonu není zkrátka namístě.

KP500 není v boji s dotykovou konkurencí jediný voják v poli. Společně s ním přichází skoro dvojnásobně dražší a vybavenější model KB770. Někteří uživatelé stále mají v lásce starší modely, jakými jsou KF700 a KU990 Viewty. Jak se však zdá, nejdůležitějším faktorem při nákupu nového telefonu s dotykovým displejem se stává především cena.

Katalog mobilů:

Dnes recenzovaný přístroj a jeho levní kolegové v podobě SE G700 s operačním systémem Symbian UIQ a HTC Touch Viva s Windows Mobile.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Nejlevnější dotykový telefon na trhu zaujme kvalitním displejem a možnostmi uživatelského prostředí. Mezi největší zápory patří pomalost celého zařízení a náchylnost k poškrábání.

Vzhled a konstrukce – plasty kam se podíváte

Přestože se model KP500 nemůže pyšnit žádnými chromovanými částmi či kovovými díly, vypadá skutečně k světu a elegantní červený proužek po stranách tento dojem ještě podtrhuje. Jedinou výjimkou, co se týče lesklých částí, je lemování tří tlačítek na přední straně a ochranné krytky fotoaparátu.

Po konstrukční stránce si nemáme u KP500 na co stěžovat. Nikde nic nevrže, vše příkladně lícuje, telefon je příjemný na omak a dobře se drží v ruce. Jediným problémem jsou použité plasty, které jsou až příliš měkké a každé o trochu hrubší zacházení bude mít následky. To platí i o displeji, u něhož doporučujeme okamžitě nalepit dodávanou fólii. Ani on totiž není příliš odolný a silnější zatlačení nehtem ho může nenávratně zničit.

Co se týče rozměrů, není na tom KP500 vůbec špatně. Má štíhlou linii a velmi nízkou hmotnost, která se u takových přístrojů jen tak nevidí a jediným konkurentem v tomto ohledu je mu nejspíše Samsung F480. V řeči čísel jsou rozměry KP500 106 x 55 x 11 mm a hmotnost činí 90 gramů.

Klávesnice a ovládání – spousta způsobů k ťukání

LG KP500 nabízí hned několik způsobů, jakými zadávat znaky do telefonu. Kromě virtuální alfanumerické klávesnice je to zadání vlastnoručně psaných písmen pomocí stylusu v několika různých režimech a samozřejmě QWERTZ klávesnice zobrazená naležato na displeji. Psát zprávy pohodlně i za chůze lze pouze za pomoci alfanumerické klávesnice, která je dostatečně velká.

Jediné, co znepříjemňuje život, je dlouhá odezva a ačkoliv se přesně trefíte do požadovaného tlačítka, nejste si vůbec jisti, zda se písmenko objeví. Nezbývá než chvíli počkat, jak telefon zareaguje. Na používání QWERTZ klávesnice je zapotřebí stylus a psaní za pomocí obou palců není příliš přesné. Stylus je schovaný ve spodní části telefonu a vysouvá se netradičně na pravou stranu vodorovně s dolní hranou přístroje.

Uživatelské prostředí telefonu je perfektně uzpůsobeno na ovládání pouze za použití prstů a veškeré nabídky jsou dostatečně velké. Jistým standardem u "hloupých" přístrojů s dotykových displejem se stávají widgety, což jsou běžné aplikace, které si můžete libovolně rozmístit na hlavní obrazovku. Posunem prstu horizontálně po celé šířce displeje se dostanete na druhou hlavní obrazovku, kam můžete umisťovat vybrané kontakty z adresáře.

Kromě obligátního zeleného a červeného sluchátka figuruje na těle přístroje střední klávesa, která slouží k přístupu k vlastnímu menu a rovněž ukončování či přepínání mezi jednotlivými aplikacemi. Zamrzí však nepříliš velká rychlost celého uživatelského prostředí a na některé nabídky si budete muset pár vteřinek počkat. Nejspíše je to nutná daň za všudypřítomné animace.

Displej a výdrž baterie – solidní výsledek

Pokud si odmyslíme přílišnou náchylnost na poškrábání a otisky prstů, je to jeden z nejlepších displejů ve své třídě. Se svým trochu netradičním rozlišením 240x400 pixelů, úhlopříčkou tři palce a podporou 262 tisíc barev překonává i o několik tisíc dražší kousky. Stačí si ještě připočítat výtečný jas, sytost barev a slušnou čitelnost na přímém slunečním světle a dostanete hned další důvod ke koupi.

Naopak trochu na pováženou je výdrž baterie, která se při našem testování pohybovala okolo hranice tří dnů. To vše při zhruba patnácti minutách telefonování, několika odeslaných SMS zpráv a dvěma hodinám poslechu hudby. Pokud jsme si s telefonem trochu více hráli, výdrž nebezpečně klesla k jednomu dni.

Telefonní seznam a zprávy – trochu omezená paměť

Do telefonního seznamu uložíte přesně 1000 kontaktů a ke každému můžete přidat nepřeberné množství nejrůznějších údajů včetně až pěti telefonních čísel, vlastního vyzvánění a fotografie. Kontakty lze řadit do vyzváněcích skupin. Vyzvánění může být samozřejmě i ve formátu MP3 a do vnitřní paměti se vejde až 64MB písniček či jiných dat.

K o několik odstavcům výše zmíněnému způsobu psaní se hodí dodat, že editor textových zpráv poctivě odpočítává již napsané znaky a zobrazuje, do kolika částí bude text rozdělen. Slovník T9 píše s diakritikou, ale naštěstí před odesláním háčky a čárky ořeže. Kapacita SMS úložiště je omezena na 500 zpráv. Nechybí samozřejmě podpora MMS zpráv a jednoduchý emailový klient.

Organizace času a připojení – klasická sestava

LG KP500 nezaostává ani co se týče organizace času a kromě jednoduchých poznámek, kalendáře, převodníku "všeho na všechno", kalkulačky, nabídne až pět budíků, které vás mohou budit v libovolných dnech. Na slušné úrovni je integrovaný internetový prohlížeč. Škoda jen, že se musí spoléhat pouze na datové přenosy EDGE. Wi-Fi ani 3G bohužel KP500 do vínku nedostal. Zajímavostí je naopak schopnost zobrazovat Office dokumenty a soubory s příponou PDF.

Součástí balení je datový kabel, již zmiňovaná ochranná fólie a relativně kvalitní sluchátka. Bohužel se do krabice už nevešel náhradní stylus a paměťová karta, která mnohonásobně zhodnotí multimediální funkce tohoto přístroje. Video však přehrajete pouze v "mobilních" formátech 3PG a MPEG4 a na podporu DivX můžete zapomenout.

MP3 přehrávač a fotoaparát – lepší a horší chvilky

Přehrávač zvládá všechny běžné úkony od třídění skladeb přes vlastní seznam písniček až po ekvalizér. FM rádio podporuje RDS a k jeho spuštění je třeba mít zapojená sluchátka. V paměti však může mít uložených až 50 rozhlasových stanic. Hodí se zmínit podporu pro Java aplikace a několik předinstalovaných her. Některá z nich možná časem využije potenciál pohybového senzoru integrovaného v zařízení, který má v současné době pouze pramalé využití.

Kvalitou fotografií a 3Mpix rozlišením spadá LG KP500 do mezí běžného průměru. S ubývajícím světlem rapidně klesá věrnost snímků a přibývá nežádoucího šumu. Znát je rovněž absence automatického ostření a blesku či přisvětlovací diody. Maximální rozlišení při nahrávání videa činí 320 x 240 pixelů.

Závěr – základem je cena