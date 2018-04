Nejlevnější dotykáč za 2 890 korun. Recenze Samsung Genoa

Samsung nabízí mobily s dotykovým displejem v širokém modelovém spektru, od vybavených a drahých komunikátorů s otevřenými operačními systémy až po cenově dostupné mobily pro každého. Levnější dotykové Samsungy používají osvědčené uživatelské prostředí TouchWiz, nejsou to tedy smartphony.

Korejský výrobce s dotykovými mobily zažívá velký úspěch, což dokazuje model Star. Za šest měsíců se ho prodalo přes 10 milionů kusů a stal se tak nejlépe prodávaným Samsungem všech dob. Na úspěch Staru se snaží navázat model Corby. S oficiální cenou 3 250 korun se blíží ceně Staru (Star lze ale sehnat za zvýhodněnou cenu, která je stejná jako u modelu Corby), je však novější a elegantnější. čtěte - Hit letošního léta. Recenze dotykového Samsungu Star za 4000 korun

Další dotykové Samsungy v Katalogu mobilů: veleúspěšný Star, dosud nejlevnější Corby, CorbyPRO s výsuvnou QWERTY klávesnicí a slušně vybavená novinka Monte.

Stručná charakteristika:

Nejlevnější mobil s dotykovým displejem na současném trhu.

Samsung se snaží rozšířit portfolio dotykových modelů o ještě levnější telefon. Novinka C3510 Genoa jde pod tři tisíce korun. Samsung Genoa je tak nejlevnějším mobilem s dotykovým displejem na našem trhu. Výbava je však základní a některé funkce "ošizené".

Vzhled – žádný odvaz

Designem navazuje model Genoa na o něco dražší Samsung Corby. Oproti Corbymu ale působí Genoa o poznání usedleji. Mohou za to zejména pestrobarevné výměnné zadní kryty, kterými se chlubí Corby. Propůjčují mu moderní a mladistvý vzhled. Genoa výměnné kryty nemá a je k mání v jediném černém barevném provedení.

Stejně jako Corby má i novinka oblý tvar. Genoa má pouze dva výraznější ozdobné prvky. Jedním z nich je pochromované ústřední ovládací tlačítko, druhým kryt reproduktoru. Zadní kryt je celkem nenápadný, má ale protiskluzovou úpravu. Zajímavě jsou řešeny oba boky telefonu s prolínajícími se křivkami.

Levný Samsung je malý telefon, jeho rozměry jsou 103,9 x 55,4 x 12,9 milimetru. Jsou tak téměř totožné jako u modelu Corby. Hmotnost je přijatelných 92,2 gramu. Zpracování je, jak jsme u Samsungu zvyklí, na velmi dobré úrovni. Použité materiály také obstojí, přesto Genoa budí dojem opravdu levného mobilu. O něco dražší Corby je na tom po této stránce lépe. čtěte - Atraktivní dotykáč za 3590 korun. Recenze Samsungu Corby

Displej – dostatečná kvalita

Samsung Genoa i Corby mají shodné dotykové displeje s rozlišením QVGA a úhlopříčkou 2,8 palce. Displeje jsou typu TFT a dokáží zobrazit 262 000 barev. Nový model Genoa používá zjednodušené uživatelské prostředí TouchWiz Lite. K dispozici jsou tak tři panely úvodní obrazovky, ve kterých se pohybujeme přejetím prstu do strany. Každá plocha může mít specifickou tapetu.

Ani u nejlevnějšího dotykového Samsungu nechybí možnost dát na úvodní obrazovku různé widgety. Zastupují různé funkce telefonu nebo slouží k aktivaci několika internetových služeb. Na výběr je ze dvou barevných provedení menu telefonu, font písma jako u Corby měnit nelze. Samsung Corby má specifické "komiksové" provedení menu, to nový Samsung nenabízí.

Čitelnost displeje na přímém slunečním světle je na docela dobré úrovni. K sytosti zobrazovaných barev nemáme žádné výtky. Jas displeje můžeme nastavit v pěti krocích a doba podsvícení je volitelná v rozsahu od osmi sekund do 10 minut.

Baterie – slušná výdrž

Podle výrobce by měl Samsung Genoa s baterií 960 mAh vydržet na příjmu až 720 hodin, tedy 30 dní. Tuto hodnotu považujeme za značně nadsazenou. Při nepříliš velkém vytížení vydržel nový Samsung v našem testu v pohotovostním stavu 10 dní. I to je ale výborná hodnota. Takový Samsung Star ale vydrží ještě déle. Výrobce udává hovorový čas až 600 minut.

Ovládání – vše při starém

Samsung ovládání svých dotykových modelů už dostatečně vyladil a tak nebudou mít s ovládáním přes dotykový displej problémy ani uživatelé doposud zvyklí na klasickou klávesnici. Ve vertikálních seznamech se dá snadno listovat, žádné nechtěné přehmaty. Displej reaguje na dotyk okamžitě a odezva telefonu je na velmi dobré úrovni.

Hlavní menu je rozprostřeno na třech stránkách, mezi kterými se opět snadno listuje pouhým přejetím prstu do strany. Jednotlivé položky menu mají řádkovou podobu. K opuštění nabídky slouží ústřední ovládací tlačítko pod displejem.

Na pravém boku jsou tlačítka spouště fotoaparátu a zámku telefonu. Telefon lze odemknout i podržením ikony na dotykovém displeji. Na levém boku se usídlil dvousměrný regulátor hlasitosti.

K psaní je připravena dotyková klávesnice v tradičním rozložení 3 x 4 klávesy. Víc by se hodila klávesnice s rozložením QWERTY, která by byla k dispozici v horizontálním zobrazení. Tu však Samsung Genoa nenabízí. Přesto se píše na displeji nového Samsungu poměrně komfortně. Vděčit za to můžeme zejména dostatečně rozměrnému displeji.

Telefonování – 1000 kontaktů

S novinkou se dovoláme téměř po celém světě, jelikož podporuje všechna čtyři pásma GSM. Do telefonního seznamu je možné uložit až 1000 kontaktů. Mohou mít vyčerpávající počet položek, včetně možnosti přiřazení vlastního obrázku. Každý kontakt může mít vlastní vyzváněcí melodii, stejně jako upozornění na došlou zprávu.

I v objemném seznamu se listuje pohodlně, chybí ale možnost vyhledávat podle prvního písmene pomocí posuvné lišty, jak to umí jiné dotykové Samsungy. Postupným zadáváním znaků kontakty vyhledávat nelze, funguje pouze přímé vyhledávání kontaktu ve zvláštním políčku. Tak lze vyhledávat i pomocí prvního písmene. K dispozici jsou detailně editovatelné vyzváněcí profily. Kvalita reprodukce hovoru je na slušné úrovni.

Zprávy – SMS, MMS, E-mail i Bluetooth Messenger

Paměť telefonu dokáže uložit až 300 textových zpráv. Jak se na Samsungu Genoa píše, jsme si již popsali a tak zbývá zmínit zobrazení zbývajících znaků z celkového počtu 1836 znaků při psaní esemesky.

Telefon je vybaven prediktivním slovníkem T9, ten však nenabízí možná slova k dokončení. Nechybí možnost přidávat do slovníku nová slova. Při psaní zpráv se zobrazuje diakritika, telefon však odesílá zprávy bez ní.

Testovaný telefon nabízí doručenky a možnost mazaní zpráv podle složek. Ve výbavě telefonu najdeme vedle podpory MMS i e-mailový klient. Výbava zahrnuje také Bluetooth Messenger, pomocí kterého lze bezdrátově posílat zprávy na krátkou vzdálenost. O bezpečí se stará funkce SOS zpráva, neboli možnost snadno odeslat v případě ohrožení zprávu na předem zadaná čísla.

Další funkce – hudební přehrávač zklamal

Jako hudební přehrávač nám přinesl Samsung Genoa velké zklamaní. Při výběru hudby totiž nelze vybírat podle interpreta nebo alba. K dispozici je pouze složka se všemi hudebními skladbami, které jsou seřazeny abecedně podle názvu písničky. Využit lze alespoň vlastní playlisty.

Nedostatky hudebního přehrávače shazují jinak povedený telefon. Ten má totiž audio konektor 3,5 milimetru a reprodukce hudby není vůbec na špatné úrovni. Nechybí možnost připojit stereofonní Bluetooth sluchátka.

Navíc má novinka od Samsungu ve výbavě FM rádio s funkcí RDS. Přehrávat můžeme i videa, ale pouze v maximálním rozlišení QVGA. Pohybový senzor, který by automaticky změnil zobrazení z vertikálního na horizontální, chybí.

Organizační složku zastupuje přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem., budík s několika časy buzení, diktafon, jednoduchá kalkulačka, úkolovník, poznámkový blok, převodník měn a fyzikálních jednotek, časovač, stopky a světový čas. Ve výbavě naopak chybí čtečka kancelářských dokumentů.

Testovaný Samsung podporuje Javu MIDP 2.0 a v telefonu najdeme pět přeinstalovaných her. Jde však pouze o dema. Telefon nabízí ještě jednu javovou aplikaci, chatovací utilitu Palringo. K dispozici je jednoduchý internetový prohlížeč. Nový Samsung podporuje několik internetových služeb jako je Facebook, MySpace, Photobucket, Flickr, Picasa a Friendster.

Model Genoa je jednoduchý model a tak chybí podpora sítí třetí generace, stejně jako wi-fi. Musíme si vystačit s připojením na internet s EDGE třídy 10. Připojit telefon k počítači je možné přes Bluetooth 2.1 nebo lze využít USB 2.0 s funkcí Mass Storage.

Vestavěnou paměť s kapacitou 30 MB až o 8 GB pomocí paměťových karet microSDHC. Lze je měnit za provozu. Kvalita fotografií z vestavěného 1,3 megapixelového fotoaparátu je průměrná, na momentky však postačí. Videonahrávky můžeme nahrávat v nízkém rozlišení QVGA.

Sečteno podtrženo

Jako nejlevnější mobil s dotykovým displejem na současném českém trhu Samsung Genoa v našem testu obstál. Pouze škoda některých nedotažených detailů. Máme na mysli především velmi jednoduchý hudební přehrávač, který může být pro řadu zákazníků důvodem, aby se ohlédli po jiném modelu.

K povedenému ovládání nemáme připomínky, pouze pro psaní by se hodila klávesnice s rozložením QWERTY. U ní jsou ale limitem rozměry displeje. S organizačních složek zamrzí absence čtečky kancelářských dokumentů. Fotoaparát poslouží pouze pro nenáročné momentky.

Nový dotykový low-end Samsung Genoa se prodává za oficiální cenu

2 890 korun včetně daně. Vedle modelů Corby a Star ze stejné stáje je jeho největším konkurentem starší LG Cookie.