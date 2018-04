Nejlevnější Android je výborný mobil za 3 500 Kč. Recenze Vodafone 845

O telefonu Vodafone 845 se bude ještě dlouho mluvit. Je to zařízení, které v nejbližší budoucnosti přiblíží platformu Android mnoha zákazníkům. Navíc není žádnou prázdnou schránkou a nehraje nějaké divadlo na budoucí uživatele. Model 845 totiž obsahuje vše, co by správný Android telefon měl nabídnout. Ať už se začnete vyptávat na GPS, wi-fi, 3,5mm jack nebo microUSB konektor, vždy dostanete kladnou odpověď. Tedy až na podporu EDGE, která musela ustoupit nejspíše v zájmu nižší ceny, a celou situaci se snaží napravit podpora sítí třetí generace (včetně HSDPA) a již zmiňovaná wi-fi.

Uživatelé zmlsaní z daleko dražších přístrojů možná ohrnou nos nad malým displejem s nízkým rozlišením, nepřesvědčivým fotoaparátem či horšími materiály. Lépe vybavená zařízení s Androidem však dělí od Vodafonu 845 hranice zhruba dvou a více tisíc korun. Daleko důležitější je, že do nejnižšího segmentu trhu se kromě Symbianu S60 5th Edition v čele s Nokií 5230 dere i další operační systém a ještě krutější cenová válka může začít.

Stručná charakteristika: Malý a velmi chytrý telefon, který vzhledem ke své ceně nabízí maximum funkcí. Zamrzí však pár drobností, jako je absence EDGE či nízké rozlišení displeje.

Vzhled a konstrukce – malý a ještě menší

Použití menší úhlopříčky displeje znamená, že se Vodafone 845 řadí mezi jedny z nejmenších chytrých telefonů s dotykovým displejem. S rozměry 100 x 56 x 14 mm se lehce ztratí v ruce a hmotností 110 gramů ani nezatíží kapsu. Vodafone 845 se tak spíše podobá miniaturním modelům Xperia než velkým chytrákům, jako je například HTC Desire.

Stěžovat si nebudete ani na použité materiály, které tvoří lesklý kovový rámeček okolo displeje a plastový kryt baterie. Zpracování konstrukce je na vynikající úrovni a nikde nic nevrže. Řada kontextových tlačítek je pro větší komfort navíc šikovně nadzdvihnuta a umístěna hned pod displejem. V levém dolním rohu se nachází 3,5mm jack a microUSB konektor. V základním balení bohužel nenajdete microSD kartu, ale na druhé straně potěší dodávaná sluchátka.

Operační systém a ovládání

Vzhledem k výjimečnosti tohoto telefonu blíže přiblížíme i operační systém Android, který je v telefonu v poslední verzi 2.1 (nepočítaje stále velmi málo rozšířenou verzi 2.2). Základem uživatelského prostředí je několik pohotovostních obrazovek poskládaných horizontálně, a dokonce i vertikálně vedle sebe. V celkovém součtu tak dostanete 42 okýnek, kam můžete umisťovat zástupce aplikací, složek nebo nejrůznější widgety, které lze stáhnout přímo z Android marketu.

Pro snazší orientaci mezi obrazovkami je k dispozici tlačítko minus/plus pro oddálení či přiblížení. Velmi se povedlo i optické tlačítko nahrazující čtyřsměrnou klávesu, která je v některých ohledech dokonce přesnější než ovládací prvky použité u modelů HTC Desire a Nexus One. Součástí systému jsou kromě klasických tapet i ty aktivní, které se na pozadí různě animují.

Pro systém Android je specifická horní notifikační lišta, kterou stáhnete pohybem prstem dolů. Zde se zobrazují zmeškané hovory, SMS, ale nachází se zde snadný přístup k právě přehrávané hudbě, informace o stahování aplikací a mnohé další zprávy. Další zvláštností Androidu je zobrazování menu v aplikacích přes tlačítko "Menu" a ne přes klasickou klávesu na displeji.

Již při představení Vodafone 845 jsme se trochu báli o rychlost celého zařízení, ale vzhledem k použití procesoru Qualcomm s frekvencí 528 MHz je pohyb v menu a spouštění aplikací velmi rychlé. Musíme však připustit, že se zadýchává při rychlejším psaní SMS zpráv při režimu QWERTY klávesnice.

Rychlost se tak nedá srovnávat se špičkovými modely, jako je HTC Desire, ale oproti svým přímým konkurentům jasně vede. Přehrává je i v možnostech přizpůsobení celého zařízení, ať už bychom porovnávali operační systém Android s uživatelským prostředím Touch Wiz či Symbian S60 5th Edition.

Nebojte se ani nekompatibility aplikací kvůli menšímu displeji. Při našem testování vždy došlo k úpravě rozlišení, aby vše sedělo, tak jak má. Zapomeňte ale na náročnější hry, se kterými si zkrátka Vodafone 845 neporadí, a dočkáte se v lepším případě škubání obrazu.

Displej a výdrž baterie – oběť nízké ceny

Zmlsané uživatele jistě zklame použití displeje s rozlišením pouze 240×320 pixelů, což při použité úhlopříčce 2,8 palce znamená jasně znatelný rastr. Překvapily nás naopak kvality samotné povrchové úpravy a chování tohoto rezistivního displeje, který je v porovnání i s mnoha dražšími zařízeními velmi přesný a povely nemusíte zbytečně opakovat. Stejná pochvala bohužel nečeká jeho čitelnost na přímém slunečním světle, patřící spíše do kolonky průměrná.

Jako vždy je trochu oříšek zhodnotit výdrž baterie, která se při našem testu, zahrnujícím patnáct minut hovoru, pár odeslaných zpráv a dvě hodiny poslechu MP3, udržela při životě zhruba dva až tři dny. Na takto malý telefon je to rozhodně úspěch. Jako zlé zaklínadlo však funguje časté používání wi-fi, GPS či datových přenosů, které vysají energii z baterie klidně už během jediného dne.

Telefonní seznam a zprávy – jistota Androidu

Vzhledem k použitému operačnímu systému Android budete navýsost spokojeni s možnostmi telefonního seznamu. Nešetřilo se ani na vnitřní pamětí telefonu, která činí zhruba 150 MB a pouze sem je možné instalovat aplikace z Android Marketu. Podmínkou k přihlášení na tuto službu je pouze vytvoření Google účtu. S tím rovněž souvisí možnost mít svoje kontakty uložené buď v telefonu, nebo na vašem Gmailovém účtu.

Při psaní zpráv máte na výběr z několika variant různých klávesnic, a jak již bylo řečeno výše, díky výborné odezvě se zprávy píší velmi dobře. Není problém snadno nainstalovat jiné rozložení klávesnice či úplně vyměnit aplikaci pro psaní zpráv nebo e-mailového klienta. Android si totiž velmi zakládá na otevřenosti celé platformy. S tím rovněž souvisí používání české diakritiky u SMS zpráv, které se zbavíte například instalací aplikace HTC_IME mod. Přesto však za tuhle hrubku dostává Vodafone 845 velké minus.

Aplikace, internet a GPS

Jedním z hlavních kouzel Androidu je lehkost, s jakou se do něj dají doinstalovávat další aplikace. Pokud jste připojeni na wi-fi či máte datový tarif, stačí využít služeb Android Marketu. Soubory s příponou "apk" lze rovněž stáhnout přes počítač z internetu a nainstalovat přes dodávaného správce souborů. Předinstalované aplikace, jako je kalendář, Google mapy, internetový prohlížeč a mnohé další můžete snadno vyměnit.

S připojením na sítě wi-fi jsme neměli vůbec žádné problémy a to samé platí pro používání sítí třetí generace. Zamrzí však absence EDGE, která je prakticky jedinou černou skvrnou na technických parametrech. Pro navigaci můžete použít jednu z mnoha (placených) aplikací a nalezení aktuální polohy netrvalo nikdy déle než pár desítek vteřin.

Multimédia a fotoaparát – pouze symbolicky

Jednodušší MP3 přehrávač obsažený v telefonu brzy jistě vyměníte za lepší variantu a jeho pomalejší reakce při načítání většího množství položek tak budou zapomenuty. Většina z přehrávačů třetích stran (včetně toho předinstalovaného) obsahuje widget a odkaz pro rychlé ovládání umístění v oznamovací liště. Zavděk můžete dát i FM rádiu s RDS, pro jehož spuštění je však nutné mít připojená sluchátka. Hlasitost lze regulovat za pomoci bočního dvojtlačítka.

Fotoaparát s rozlišením 3,2 Mpix bez automatického ostření byl přidán do telefonu spíše z povinnosti, než aby posloužil svému účelu. Snímky postrádají ostrost, jsou většinou přesvětlené a barevná věrnost rovněž není na dobré úrovni. Výsledné fotky mají tedy opravdu informativní charakter. Video lze nahrávat v maximálním rozlišení 240 × 320 pixelů. Vodafone 845 zvládne přehrávat videa ve formátech MP4, 3GPP včetně přehrávání videí z YouTube (H.263). V současné době je k dispozici i několik málo aplikací, které jsou schopné přehrávat i formáty Xvid, DivX, MKV a další "počítačové" video soubory.

Závěr – nízká cena bere vše

Vodafone 845 rozhodně není telefon bez chyb. O to však výrobci ani nešlo a asi nikdo by nemohl za cenu tři a půl tisíce čekat zázraky. Na druhé straně tento drobeček přináší do tohoto segmentu trhu uživatelsky velmi přívětivý operační systém Android, plnou funkční výbavu zahrnující wi-fi, GPS a podporu sítí třetí generace. Mezi hlavní oběti nízké ceny patří nízké rozlišení displeje, horší fotoaparát a občasné zadýchávání systému. Do napravitelných chyb spadá diakritika při psaní SMS zpráv a relativně malý počet propracovaných předinstalovaných aplikací.

Nejbližší konkurenti z řad Androidu v podobě Samsung Galaxy Spica, Samsung Galaxy, HTC Tattoo dělí od dnes recenzovaného zařízení zhruba dva tisíce korun. Naopak již zmiňovanou Nokii 5230 s doživotní navigací včetně mapových podkladů lze koupit ještě o pár stokorun levněji. I přesto investice do Vodafone 845 stojí za zvážení, protože takto malý, levný a zároveň chytrý telefon není v dnešní době samozřejmostí. Spíše zatím ještě zázrakem.