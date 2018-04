Nejlevnější ADSL na trhu: za 179 korun získáte internet na skok

Telefónica O2 se zcela zjevně snaží zvednout hozenou rukavici, kterou jí před časem hodilo UPC a nedávno U:fon. Přichází proto s nabídkou internetu pro občasné uživatele, kterým záleží především na ceně. Nový tarif O2 ADSL Start umožňuje připojení na 2 hodiny měsíčně (tedy zhruba půl hodiny týdně) rychlostí 2 Mb/s za měsíční paušál 179 Kč měsíčně včetně DPH. Na tarif není aplikována FUP a čas strávený nad zmíněné 2 hodiny je účtován částkou 1 Kč za minutu.

To je výhodné především pro ty, kdo se k internetu dostanou jen občas a chtějí si pouze stáhnout e-maily, případně něco rychle najít. Trochu škoda je, že se počítá opravdu doba připojení, ne třeba přenášená data. Na druhou stranu, pro příležitostné uživatele to nemusí být až takový problém. Konkurenční UPC nabízí připojení ve 12hodinových intervalech za 35 Kč, minimální účtovaná částka měsíčně je 210 Kč. U:fon nabídl připojení výrazně pomalejší (153 Kb/s) s paušálem 237 Kč, ovšem bez časového limitu. UPC aplikuje FUP limit 2 GB na 12 hodin, U:fon 1 GB na měsíc. U nového tarifu O2 ADSL Start ale musíte ještě počítat minimálně s balíčkem O2 Expres Mini. Některý z hlasových tarifů je totiž pro využití ADSL povinný. Základní balíček stojí 356 Kč s DPH.

"Z našich výzkumů vyplývá, že v České republice je stále mnoho lidí, kteří používají internet především v práci. Doma jej buď vůbec nemají, a pokud ano, tak s nižší rychlostí, či dokonce používají vytáčené připojení. Proto jsme se rozhodli právě tuto skupinu zákazníků oslovit," uvedl Simon Burckhardt, ředitel pro prodej společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Při závazku na 12 měsíců zaplatí zákazník za aktivaci 1,19 Kč a stejnou částku za modem Zyxel. Pokud se nechcete upsat na tak dlouhou dobu, přijde aktivace na 2368 Kč.

Výhodou ADSL Start oproti UPC by mohla být "minutová tarifikace", pokud se totiž připojíte každý den třeba na 10 minut, zaplatíte 359 Kč. S UPC by každodenní připojování na 10 minut přišlo na více než 1000 Kč, protože každý den by bylo třeba zaplatit dvanáctihodinový blok. Pak už by bylo výhodnější sáhnout po tarifu Starter za 475 Kč. V případě O2 se nejlevnější ADSL bez časového omezení (O2 ADSL 2048 za 475 Kč) vyplatí při zhruba 360 minutách připojení měsíčně, tedy asi při 15 minutách denně.