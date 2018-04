Nejlevnější a první česky mluvící navigace pro iPhone občas pozlobí

Aplikace Mobile Maps s mapami Tele Atlasu se prodává na App Store v mnoha variantách. Zatímco za verzi pro USA zaplatí zájemce jen 32 eur, v přepočtu tedy necelých 850 korun, aplikace s evropskými mapami přijde na víc než dvojnásobek, přesněji 75 eur (přibližně dva tisíce korun).

Z necelé desítky variant je evropská sice nejdražší, i tak vás ale vyjde levněji než iGo, které stojí 90 eur, nebo Navigon, za který si výrobce nechá zaplatit dokonce 100 eur. Čtěte: Navigon v iPhonu sráží ostatní navigace v mobilech na kolena.

Sygic Mobile Maps je tak nejlevnějším navigačním softwarem pro Apple iPhone. Může se ovšem pochlubit mnoha funkcemi, o kterých se některým jednoúčelovým navigacím ani nezdá.

Líbí se nám výborně graficky zpracované uživatelské rozhraní, bohaté možnosti nastavení a radost nám udělala i taková maličkost, jako jsou detailní informace o jednotlivých zemích. Zcela spokojeni jsme ovšem nebyli se samotnou navigací. V některých chvílích nám totiž přišla nepřesná.

Ovládání na nejvyšší úrovni

Navigace Sygic si nás svým uživatelským rozhraním a grafikou skutečně získala. Hlavní menu se skládá z devíti ikon na bílém pozadí, velmi dobře zpracovaných. O grafiku ovšem nebudete ochuzeni ani v dalších úrovních nabídky a pomocnou ruku vám barevně provedené ikony podají i tak hluboko v menu, kde byste je opravdu nečekali.

Ovládání je velmi intuitivní a nebude činit problémy ani méně zkušeným uživatelům. Pokud bychom pak měli srovnat ovládání této navigace s běžnými jednoúčelovými přístroji, stavíme ji na samotný vrchol současné nabídky.

Aplikaci je možné používat v horizontální i ve vertikální poloze. Při širokoúhlém zobrazení se pak iPhone díky svému displeji takřka vyrovná běžným navigacím. Vyhledávání cíle cesty je velmi podrobné. Kromě přesné adresy je možné zvolit také některou z oblíbených položek, vybrat cíl z historie, vyhledat bod zájmu, nechat se navigovat domů, na PSČ nebo na centrum města, zvolit přesný bod na mapě a nebo napsat přesnou GPS pozici pomocí souřadnic.

Navigace umožní velmi podrobné plánování trasy přes několik průjezdných bodů, které je možné vyhledávat zcela stejným způsobem, jako samostatný cíl. Překvapivě detailní je také nastavení, kde kromě standardních položek, jako je zobrazení mapy, nastavení jazyka nebo hlasitosti, umožní navigace zvolit i takové detaily, jako je varování na blížící se železniční přejezd, tón upozornění na radar nebo vzdálenost radaru, při které chcete být upozorněni.

I navigace se může občas ztratit

Po nalezení cíle cesty je možné nechat si místo zobrazit na mapě, přidat k oblíbeným položkám, nebo najít nejbližší parkoviště v okolí. Pokud jde o bod zájmu, u kterého je uvedeno telefonní číslo, můžete na něj jedním stiskem rovnou zavolat. Pak už stačí jen nechat spočítat trasu a spustit navigaci.

Samotný výpočet je velmi rychlý a sebemenší problémy jsme neměli ani s nalezením satelitů. V nastavení je možné si zvolit nejrychlejší, nejkratší nebo ekonomickou trasu. Pokud se nechystáte jet autem, navigace vám dokáže spočítat také trasu pro pěší nebo pro cyklisty.

Po skončení výpočtu se zobrazí trasa v celé délce včetně vzdálenosti a času do cíle. Pokud tak máte alespoň základní představu, kde se nachází váš cíl, nemůže se vám stát to samé, co před několika dny manželskému páru ze Švédska. Čtěte: Důvěřovali navigaci, dojeli na jiné místo vzdálené stovky kilometrů. Samotná navigace je velmi přehledná, naplánovaná trasa se zobrazí modrou barvou, šipky udávající změnu směru výraznou zelenou. Ve spodním černém pruhu pak navigace zobrazuje další doplňkové informace o naplánované trase, jako je vzdálenost k nejbližší křižovatce, aktuální rychlost nebo například síla GPS signálu.

Navigace se může pochlubit také pokročilými funkcemi jako je varování na blížící se radar, zobrazením návěstidel a směrových tabulí před křižovatkou a nechybí ani asistent pro řazení do jízdních pruhů. Co nás ovšem u této navigace mrzelo, byla malá přesnost. Při běžné jízdě například po dálnici nebo okreskách jsme žádný problém neměli, ovšem ve chvíli, kdy jsme zastavili ve městě na semaforech, navigace se začala několikrát mylně domnívat, že jsme se najednou ocitli v opačném směru. To samé udělala několikrát i při křížení jiné komunikace v nižší rychlosti.

V každé zemi budete jako doma

Kromě samotné navigace nabídne Sygic Mobile Maps také položku Extra, pod kterou se schovává obligátní kalkulačka, světový čas a převodník jednotek. Mnoho uživatelů se možná podiví, protože to samé může umět už samotný iPhone. Co se nám ale velmi líbí, jsou praktické informace pro řidiče o mnoha zemích. Díky nim se dozvíte o každé zemi nejen povolené rychlosti na jednotlivých komunikacích, ale také například povolenou hladinu alkoholu v krvi, číslo na tísňovou linku, nutnost použití reflexních vest, nebo například počet obyvatel.

Hlasová navigace je možná kromě našeho mateřského jazyka také ve slovenštině a angličtině. Česká navigace je velmi dobrá, mužský hlas působí přirozeně a slovosled je také na dobré úrovni. Povely ke změně směru jízdy se ozvou dvakrát až třikrát před každou operací. Někomu může být vyšší frekvence nepříjemná, při nepřehledné situaci jsme ji ale několikrát ocenili. Celkově je hlasová navigace na vysoké úrovni, jen občas je třeba si některé maličkosti domyslet.

Co říci závěrem

Navigace Sygic si nás získala především propracovaným menu, jednoduchým ovládáním a bohatými možnostmi nastavení. Líbí se nám také navigace samotná, trochu zklamáni jsme ovšem byli z její přesnosti při nižších rychlostech. Celkově ale aplikaci Mobile Maps hodnotíme velmi kladně. Je totiž jedna z nejlepších a v současné době navíc i nejlevnější navigace pro iPhone.