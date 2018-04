Nejlepší vyzvánění si vyrobíte zadarmo v počítači

Vyzváněcí melodie, které dokáží napodobit skladby oblíbených interpretů, představují pro mobilní uživatele zajímavou možnost personalizace. Cena za jejich pořízení ovšem není zdaleka nejnižší. Vezmeme-li v úvahu, že celá skladba stažená z internetového obchodu Apple iTunes, vyjde v přepočtu zhruba na 25 korun, prodej několik vteřin dlouhé reálné melodie za téměř dvojnásobek bude nejspíš velmi výnosným obchodem.

Místo lamentování nad cenovou politikou našich operátorů a poskytovatelů obsahu, si v našem seriálu můžete přečíst návod na výrobu melodie vlastní. K vytvoření takové melodie můžete použít zakoupené hudební CD nebo rovnou skladby ve formátu MP3 (viz článek na Technetu). Podle našeho návodu si ze skladby jednoduše vystřihnete svou oblíbenou pasáž, upravíte a nahrajete ji do telefonu.

V první části jsem se věnovali právě vystřižení a úpravě části MP3 skladby. Zdaleka ne všechny mobily ovšem MP3 vyzvánění podporují. Dnešní článek proto věnujeme převodu našeho vyzvánění do dalších formátů.

Nejrozšířenějším formátem pro vyzvánění jsou dnes polyfonní melodie MIDI (z angl. Musical Instruments Digital Interface). Pokud se v recenzi nebo na stránkách výrobce dočtete o tom, že váš mobil podporuje například 64hlasé polyfonní vyzvánění, jedná se právě o tento formát. MIDI soubory nekladou příliš velké nároky na procesor telefonu a zabírají v paměti relativně málo místa. Má to samozřejmě svá "ale".

Interpret Skladba 1 Dan Bárta On My Head 2 Rammstein Amerika 3 Eric Prydz Call On Me 4 Danzel Pump It Up 5 Aneta Langerová Křídla motýlí Nejoblíbenější melodie na TV Óčko

MIDI, na rozdíl od jiných hudebních formátů, neobsahuje přímo nahranou zakódovanou hudbu. Ve své podstatě se jedná o rozhraní pro digitální komunikaci mezi elektronickými hudebními nástroji. Namísto nahrané hudby tedy obsahuje soubor jen kód, který sděluje MIDI syntetizátoru, jaký tón má zahrát. Hudba vzniká až v okamžiku reprodukce tak, jako by v mobilu hrál malý skřítek na elektrické piáno. Z toho bohužel vyplývá, že do MIDI nelze zaznamenat žádný lidsky hlas ani nástroj, který syntetizátor nedokáže zahrát a převod MP3 do MIDI je tedy docela náročný.

Pokud váš telefon žádný jiný formát než MIDI nepodporuje, můžete zkusit použít komerční program IntellScore. I s použitím shareware verze lze vytvářet až 15 vteřin dlouhé MIDI melodie a převod z MP3 najdete v nabídce také. Nejedná se ovšem o nic snadného a ani výsledek není zaručen. V průvodci si navolíte nástroje pro jednotlivé kanály a vygenerujete vyzvánění podle zadaného MP3 vzoru. Popravdě se nám příliš nedařilo vytvořit vyzvánění, které by alespoň částečně připomínalo originál. Z dostatkem trpělivosti ale možná uspějete.

Další hudební formáty použitelné v nových mobilních mobilních telefonech jako vyzvánění už patří mezi tzv. reálné tóny. Rozšířené jsou kromě MP3 například AMR, AAC, WAV nebo MMF. První z nich, AMR (z angl. Adaptive Multirate Codec), je kodek vyvinutý evropským telekomunikačním úřadem pro standardizaci (ETSI). Jedná se o mimořádně úsporný algoritmus pro přenos zvuku, který se standardně používá například i v multimediálních zprávách MMS. Konverzi z MP3 do AMR zvládá nejlépe program Nokia Multimedia Converter, který si stáhnete zadarmo z Nokia Forum za vyplnění registrace. Instalace vyžaduje připojení k internetu a zadání hesla, které vám dojde po registraci e-mailem.

AAC (z angl. Advanced Audio Coding) představuje kódovací algoritmus, který pomocí dvou různých strategií snižuje velikost audio nahrávky tak, aby "ucho nic nepoznalo". Algoritmus tedy odstraní z nahrávky vše, co nezpůsobí "rozpoznatelnou" ztrátu kvality, a po té eliminuje všechny redundance zakódované v nahrávce. S převodem MP3 souboru do AAC si poradí například program dBpowerAMP Music Converter doplněný o kodek MP4 & AAC. Hudba ve formátu AAC je o poznání kvalitnější naž AMR, ale nezabírá tolik místa jako MP3. Pokud tedy používáte mobil jako příležitostný MP3 přehrávač, a bojujete s nedostatkem paměti, bude pro vás ideální.

Při výrobě vyzvánění AAC nastavte bitrate na 48 kbps, vyberte kodek "mp4 (CJI)" a zvolte convert. Výsledný soubor ve formátu *.mp4 jen přejmenujte na *.m4a.

WAV (a angl. Windows Audio Video) vyvinuly jako standardní formát pro zvuk v počítači společnosti IBM a Microsotft. V nových mobilech začíná být jeho podpora docela rozšířená a kvalita zvuku je vynikající. Převod z MP3 do WAV zvládne celá řada programů, zkusit můžete například CDex, který je úplně zdarma, nebo výše zmiňovaný dBpowerAMP Music Converter .

WAV vyzvánění lze snadno zkonvertovat jednoúčelovým prográmkem od Yamahy. Vzniklý soubor ve formátu MMF lze s úspěchem použít například v mobilních telefonech Samsung. Při převodu jen chytnete myší vybraný WAV soubor a pustíte jej nad oknem konvertoru. Z WAV můžete také převést skladby do zmiňovaného AMR pomocí dalšího jednoúčelového programu AMR Converter.

Pokud nechcete do počítače instalovat více programů a tvorba vyzváněcích melodii vás zajímá, doporučujeme zakoupit za 30 dolarů program Mobile Music Polyfonic, který dokáže skladbu vystřihnout a jednoduše překonvertovat do MIDI, MMF i AMR. Trial verze ovšem dovolí pracovat jen s třívteřinovými úseky, což je ale pro pěkné vyzvánění málo.

Samozřejmě není možné pokrýt úplně všechny hudební formáty používané v mobilech v jednom článku. S dnešním arzenálem byste ale měli vytvořit reálné vyzvánění pro drtivou většinu telefonů na trhu.

Základem zůstává, zjistit na stránkách výrobce, v manuálu a nebo z recenzí na našem serveru, jaké konkrétní hudební formáty váš telefon podporuje. Pokud máte další tipy na užitečné aplikace pro tvorbu mobilních vyzvánění, podělte se o ně se čtenáři v diskusi.