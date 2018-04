Nejlepší vysouvák letošního roku - recenze Samsungu U600

Samsung byl vždy ve třídě vysouvacích mobilů na špičce v oboru. Novinka U600 (patřící do řady Ultra Edition, ve které nese označení 10.9 podle své tloušťky) má toto postavení potvrdit. Má na co navazovat, předchozí modely D600 a zejména D900 byly a jsou jedněmi z nejprodávanějších vysouvacích mobilních telefonů na světě vůbec.

Kromě konkurence od ostatních značek se však novinka U600 musí popasovat i s konkurencí z vlastních řad. Tam na ni číhá hned několik soupeřů. Začněme inovovaným modelem D900i, který rozvíjí úspěšnou formuli známého bestselleru a přidává navíc FM rádio, pokračujme modelem E840, který je současným nejtenčím vysouvacím mobilem na světě.

Předchůdce Samsungu D900, vysouvací Samsung Z720 a konkurenční Motorola ROKR Z6.

Stručná charakteristika:

Výborně vybavený vysouvací mobil s atraktivním elegantním designem.

Na model U600 může zaútočit i nástupce modelu D600, úplná novinka D610 a zapomenout nesmíme ani na model U700, což je vlastně Samsung U600 s podporou sítí třetí generace včetně rychlých dat HSDPA. Počítat se musí i se Samsungem Z720, který například operátor Vodafone nabízí v exkluzivní edici McLaren Mercedes.

Jestli Samsung U600 naváže na úspěchy svých předchůdců, ukáže až čas. Prozatím se nezačal ani prodávat. Jaký je, co umí a co se oproti předchozím modelům změnilo nebo vylepšilo, si však můžete přečíst už dnes v naší recenzi.

Vzhled - elegán se vším všudy

Nový Samsung U600 má oproti nepříliš pohlednému modelu D900 výhodu ve velmi atraktivním designu, který by měl padnout do noty jak mužům, tak i ženám. Design využívá oproti předchůdci elegantních zaoblení, včetně kulatého navigačního tlačítka. Displej kryje efektní sklíčko, které bez podsvícení slouží jako zrcadlo. Nepříjemností zůstává jeho snadné zašpinění a viditelné otisky prstů.

Novinka má velmi tenkou konstrukci, je o celé dva milimetry tenčí než Samsung D900. S rozměry 103 x 49 x 10,9 milimetru se však nejedná o nejtenčí vysouvací mobil na světě. Jak už bylo napsáno, tento primát drží model E840. Minimální tloušťka Samsungu U600 však nebrání pohodlnému ovládání. Telefon je tak akorát tlustý, aby se vešel do náprsní kapsy a přitom jeho držení nezpůsobovalo problémy.

Design, zpracování a použité materiály hodnotíme na jedničku. Vše působí precizně, nic nevrže, ani kryt baterie. Vysouvací mechanismus působí solidním dojmem, trochu nám však vadí málo výrazná opora pro palec při otevírání telefonu. Pouhých 81 gramů vážící telefon se bude prodávat nejméně ve čtyřech barevných variantách. Uvidíme však, kolik jich bude k dostání na našem trhu.

Displej - jeden z nejlepších

Displej Samsungu U600 je aktivní typu TFT a má rozlišení QVGA. Displej dokáže zobrazit 262 000 barev a patří k těm nejlepším na současném trhu. Za to vděčí i solidní úhlopříčce 56,4 milimetru. Displej nabízí perfektní zobrazení a jasné a syté barvy. Jemný rastr je pouhým okem nepostřehnutelný. Displej je sice špatně čitelný na přímém slunečním světle, za to může zmiňované zrcadlící se sklíčko, ale výrobce přichází s pomocí. Telefon totiž nabízí "režim slunečního světla", který zobrazení přepne do většího kontrastu. Tato funkce však mnoho užitku nepřináší a při přechodu do stínu se musí zobrazení přepnout, jelikož pak nejsou některé položky k přečtení.

Na pozadí displeje lze uložit nejen libovolnou tapetu, ale také videosekvenci, a to buď vlastní, natočenou telefonem, nebo staženou. Zvolit lze i zobrazení schématu, které mění pozadí displeje podle aktuální polohy. V Praze vám bude telefon zobrazovat animovanou tapetu znázorňující Staroměstské náměstí, v Paříži pak Vítězný oblouk. Tato funkce se nazývá uGo a funguje podle přihlášení do sítě. Při použití klasické tapety lze zobrazit na displeji i měsíční náhled kalendáře. Jas displeje můžeme nastavit v pěti krocích.

Baterie - standardní výdrž

Testovaný samsung používá Li-Ion baterii s kapacitou 690 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet v pohotovostním stavu až 275 hodin. Nepřetržitě telefonovat by mělo jít až 4,3 hodiny. V našem testu vydržel Samsung U600 na jedno nabití baterie přibližně tři dny při běžném používání a využití všech funkcí přístroje.

Ovládání - přehledné a intuitivní

Hlavním ovládacím prvkem testovaného telefonu je kulatá čtyřsměrná navigační klávesa umístěná pod displejem. Navigační klávesa má ve středu potvrzovací tlačítko, které však v pohotovostním stavu slouží pro vstup na Wap. Dále v menu s ní lze potvrzovat jednotlivé položky. K jednotlivým směrům navigační klávesy lze přiřadit zkratky (mimo směru nahoru, který je vyhrazen pro tzv. Moje menu zahrnující rychlý přístup k vybraným položkám - ty lze navolit).

Současnou módní vlnu senzorových dotykových tlačítek, kterými je vybaven i testovaný samsung, nevítáme s nadšením. Tlačítka vypadají sice efektně a dodávají designu telefonu patřičnou eleganci, ale stává se, že stačí o tlačítko nepatrně zavadit a telefon se přepne tam, kam nechceme. Chce to chvilku cviku a trpělivosti.

Naštěstí u rozepsané zprávy musíte před případným přehmatem potvrdit, zda si ji přejete uložit, nebo zahodit. Telefon nemá samostatnou korekční klávesu C. Tu supluje tlačítko pro ukončení hovoru. Při delším stisknutí tohoto tlačítka se telefon přepne do pohotovostního stavu. Díky senzorovým funkčním klávesám se nachází klávesa pro zapnutí a vypnutí telefonu na vrchu telefonu. Tímto tlačítkem lze při krátkém stisku klávesnici také zamknout a odemknout.

Ovládací prvky doplňuje dvousměrné tlačítko pro regulaci hlasitosti umístěné na levé straně a tlačítko pro aktivaci fotoaparátu (slouží rovněž jako spoušť) nacházející se na pravém boku. Samotná alfanumerická klávesnice je vyvedena v jedné rovině, ale na rozdíl od některých jiných ultratenkých mobilů výrobce nabízí komfortní ovládání. Dotisk klávesy je zřetelně patrný a po hmatu se lze snadno orientovat díky třem příčným vystouplým ohraničením.

Pochválit musíme perfektní podsvícení, které je ve tmě k nepřehlédnutí, ovšem až na jednu chybu. Tlačítka pro příjem a ukončení hovoru nejsou podsvícena vůbec. Naštěstí je lze snadno nahmatat díky profilovanému výstupku. Podsvícena je i navigační čtyřsměrná klávesa, a to pomocí malých teček ukazujících jednotlivé směry. Detailně můžeme nastavovat délku nastavení podsvícení jak displeje, tak klávesnice. U té dokonce v určitý čas.

Menu telefonu vychází z toho, jaké bylo použité v Samsungu D900. Může být vyobrazeno v černém nebo bílém provedení. Hlavní menu je však oproti modelu D900 rozvrženo v matici 3 x 4 ikony. Hlavní nabídka může být zobrazena i v řádcích. V menu se lze pohybovat pomocí logicky přiřazených klávesových zkratek. Při opuštění menu a následném navrácení zůstane aktivní naposledy použitá položka. Položky v menu, které mají pod sebou více dalších položek, zobrazují nabídku, ze které si lze vybrat přímo požadovanou funkci bez nutnosti proklikávání se v různých podmenu. Nastavit můžeme tři velikosti a dva typy písma zobrazeného v menu.

Při zapnutí telefonu se objeví nabídka, která pomůže zvolit správné nastavení. Vedle nastavení jazyka a času můžeme též vybrat podobu zobrazení menu nebo vyzváněcí melodii. Díky senzorovým klávesám se telefon z klidového stavu (není zobrazen čas na nepodsvíceném displeji) budí libovolným stiskem navigační klávesy nebo středovým tlačítkem.

Velmi šikovnou funkcí, kterou se nový Samsung U600 může pochlubit, je inteligentní vyhledávání. Tuto položku najdeme v menu Aplikace a pomocí ní lze snadno najít v telefonu nejen kontakt, ale i různé soubory, textové zprávy, události z kalendáře, uskutečněné hovory, nainstalované hry a dokonce i jednotlivé položky z menu. Až 20 nejoblíbenějších položek si můžete uložit do seznamu, ze kterého se snadno aktivují.

Telefonování - 1000 kontaktů

Telefonní seznam testovaného samsungu pojme dostatečné množství kontaktů, konkrétně rovnou tisícovku. K jednomu kontaktu lze zadávat vedle jména a příjmení pět telefonních čísel, e-mailovou adresu a poznámku. Nechybí možnost zvolit libovolné vyzvánění (i ve formátu MP3, nemůže však být uloženo na paměťové kartě) a fotografii nebo obrázek. Kontakty můžeme třídit do skupin volajících, které mohou být libovolně pojmenovány a přiřazeno k nim může být jak vlastní vyzvánění, tak i obrázek.

V telefonním seznamu se vyhledává postupným zadáváním znaků. Telefon nabízí možnost nastavit až osm nejpoužívanějších čísel pro rychlé vytáčení přiřazené jednotlivým klávesám alfanumerické klávesnice. Pochválit musíme přehledně zpracované zobrazení zmeškaných a provedených hovorů. Telefon takto zobrazuje i odeslané a přijaté zprávy.

Při zadávání telefonního čísla v klidovém stavu vám telefon automaticky nabídne všechna telefonní čísla ze seznamu, která tuto sekvenci čísel mají. Nejedná se pouze o první čísla toho kterého kontaktu, ale o po sobě jdoucí sekvenci libovolně umístěnou v jednotlivých kontaktech. Výhrady nemáme ke kvalitě reprodukce z reproduktoru ani ke kvalitě mikrofonu. Hlasitý odposlech je dostatečně kvalitní i srozumitelný. Samsung U600 pracuje ve všech čtyřech pásmech GSM. Vyzváněcí profily, stejně jako u ostatních běžných samsungů, chybějí.

Zprávy a e-mail - tajná SMS proti zlodějům

Paměť na textové zprávy uloží až tisícovku zpráv. Telefon může psát textové zprávy se zapnutým slovníkem T9 s diakritikou, neodesílá je však s ní. Vylepšený slovník T9 nabízí možná slova pro dokončení. Nechybí slovník pro nová slova a zobrazení zbývajících znaků z hodnoty 1836 možných písmen. Telefon zobrazuje i pořadí právě psané zprávy.

Při stisku středového tlačítka v políčku pro zadání příjemce se zobrazí nabídka, která zobrazí naposledy použitá čísla, případně lze takto využít přímý přístup do telefonního seznamu nebo do skupin volajících. S telefonem lze posílat zprávy i více příjemcům najednou. Při zadávání čísel v políčku pro příjemce telefon podle prvních číslic nabízí možné dokončení. Telefon podporuje doručenky a upozornění na došlou SMS zprávu může být ve formátu MP3.

Jako další nové samsungy nabízí i model U600 takzvanou SOS zprávu. Tato funkce umožňuje v ohrožení odeslat (i automaticky opakovaně) na zadaná čísla nouzovou textovou zprávu, jejíž text si můžete sami zvolit. Nouzová zpráva se odesílá čtyřnásobným stiskem tlačítka regulace hlasitosti. Pokud příjemce nouzové zprávy zavolá zpět, hovor bude automaticky přijat. Ocenit musíme také funkci, která automaticky odešle SMS zprávu s přednastaveným zněním, pokud vám někdo volá a vy nemůžete hovor přijmout.

Samsung myslí i na případné zcizení telefonu. Testovaný telefon totiž nabízí funkci Mobilní stopař, která odešle na předem zadaná (až dvě) telefonní čísla textovou zprávu, pokud někdo v telefonu vymění kartu SIM. Původní uživatel se tak z došlé zprávy dozví telefonní číslo "nového majitele". Tato funkce je krytá heslem, a tak ji zloděj nemůže deaktivovat. Sám přitom o odeslání zprávy vůbec neví.

Nový samsung samozřejmě podporuje i multimediální zprávy MMS (maximální velikost 300 KB). Ty sdílejí editor s textovými zprávami, jednoduše lze přidávat různá multimédia. Přímo z editoru můžeme pořizovat fotografie nebo nahrávat zvukové poznámky a videa. Telefon nabízí i e-mailový klient (POP3, IMAP4, SMTP), který při prvním spuštění nabídne přehledné nastavení.

Samsung U600 podporuje správu až pěti e-mailových účtů. Stahované e-maily mohou mít maximální velikost 300 KB. Stahovat lze pouze hlavičky nebo celé zprávy. Nechybí automatické přidávaní podpisu (včetně telefonního čísla a poznámky) a vizitky. Nastavit můžeme prioritu pro stahování nejnovějších e-mailů a automatické stahování v nastavený časový interval.

Ostatní funkce - vylepšený MP3 přehrávač

Přehledný kalendář v Samsungu U600 nabízí měsíční, týdenní i denní zobrazení. Události lze zadávat ve třech kategoriích (Schůzka, Výročí, Úkol). Každá kategorie umožňuje uložení až 100 událostí. Odstraňovat události lze podle zadaného intervalu nebo podle posledního týdne, případně lze odstranit všechny události. Budík nabízí pět nezávislých časů a nechybí ani buzení ve vybrané dny s opakováním. Buzení může být ve formátu MP3, případně pouze pomocí vibrací. Při vypnutém telefonu můžeme zvolit při buzení automatické zapnutí telefonu.

Další výbava zahrnuje hlasový záznamník (délka záznamu až jedna hodina), kalkulačku, převodník měn a fyzikálních veličin, časovač, stopky, poznámkový blok (maximálně 1 000 znaků), editor obrázků a fotografií a funkci Razítko, která dokáže sloučit dvě fotografie do jedné.

Světový čas umožňuje zobrazení až dvou časových údajů na pohotovostním displeji. Telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a v telefonu najdeme šest předinstalovaných her. Čtyři z nich jsou však pouze demo verze. Ve výbavě Samsungu U600 najdeme i aplikaci Picsel Viewer pro prohlížení kancelářských dokumentů. Telefon nabízí TV výstup, a tak lze na běžném televizoru například prohlížet pořízené fotografie.

Samozřejmě v telefonu nechybí hudební přehrávač s podporou formátů MP3, AAC, AAC+, eAAC+ a WMA. Ten prošel oproti minulým modelům inovací a dokáže zobrazit i obal desky připojený k MP3 souboru. Přehrávač umožňuje opakování, má ekvalizér, 3D zvuk a k dispozici je i funkce Mix, tedy náhodný výběr skladeb. V přehrávaných skladbách se lze posouvat dopředu i dozadu. Nechybí možnost vytváření vlastních playlistů.

Telefon rovněž zobrazuje naposledy přehrané skladby, nejčastěji přehrané skladby a vybírat můžeme i podle interpretů, žánrů, alb a skladatelů. Telefon umožňuje poslech přes stereofonní bluetooth sluchátka. Komu hudební přehrávač nestačí, může využít vestavěné FM rádio s RDS. Rádio má automatické i ruční ladění a disponuje pěti nezávislými upozorněními na program. Hudební přehrávač i rádio umí hrát na pozadí při práci s ostatními funkcemi telefonu. Telefon nabízí možnost vypnutí telefonní části.

Pro uložení multimédií je v telefonu připraven úložný prostor s kapacitou 61 MB. Ten lze dále zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSD. Paměťové karty se vkládají do slotu na pravém boku telefonu, a tak telefon není nutné při výměně vypínat. Telefon nás však nemile překvapil značnou časovou prodlevou při přístupu na paměťovou kartu. Doufáme, že je to případ pouze námi testovaného předprodukčního vzorku a v prodejní verzi bude vše, jak má být.

Připojit Samsung U600 k počítači lze přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí datového kabelu (USB 2.0). Telefon nabízí podporu funkce Mass Storage. Testovaná novinka od Samsungu podporuje datové přenosy EDGE a GPRS třídy 10. Ty lze využít pro vestavěný wapový prohlížeč 2.0. Při zadávání internetové adresy lze zaškrtnout políčko, které rovnou vytvoří záložku. V telefonu by měl být přítomen i Yahoo! Messenger, v našem předprodukčním vzorku však chyběl. Je možné, že bude přítomen pouze v telefonech pro vybrané trhy.

Fotoaparát - rozpoznávání vizitek

Nový model U600 má fotoaparát se stejným rozlišením jako předchozí Samsung D900. Fotoaparát nabízí maximální rozlišení 2 048 x 1536 obrazových bodů, tedy 3,14 megapixelu. S telefonem se fotografuje v horizontální poloze, spoušť je vhodně umístěna na pravém boku (při fotografování nahoře). Fotoaparát má automatické ostření a nechybí makro režim a dioda pro přisvětlení.

Fotoaparát testovaného Samsungu nabízí několikanásobné snímky, samospoušť, různé efekty, rámečky, nastavení bílé a nastavení ISO. Kvalitu snímků můžeme nastavit ve třech krocích a zvolit lze několik zvuků spouště, případně zvuky zcela vypnout. K dispozici jsou tři způsoby měření expozice: matice, vyváženo na střed a bod.

Nový Samsung U600 se řadí mezi fotomobily s vyhovující kvalitou fotoaparátu. Oproti předchůdci Samsungu D900 se kvalita fotografií zlepšila. Jsou poměrně ostré a podání barev je věrné. Nedochází k výrazným deformacím v rozích snímků. Novinka umožňuje pořizovat fotky pomocí namáčknutí spouště pro automatické ostření. Tady je však nevýhodou minimální tloušťka přístroje, jelikož je tlačítko spouště malé a nenabízí komfortní ovládání.

Spolu s komunikátorem P990i od Sony Ericssonu nabízí testovaný Samsung U600, jako jeden z mála mobilů na našem trhu, funkci skeneru vizitek. Stačí zvolit potřebnou funkci, vizitku zacílit do rámečku a vyfotografovat. Telefon poté automaticky vytvoří nový kontakt. Jednotlivé údaje na vizitce dokáže telefon zařadit do správných kolonek v kontaktu. Při dobrém světle telefon zařadí jednotlivé položky skoro vždy korektně. Při špatném osvětlení se objeví chyby, které lze snadno editovat před uložením kontaktu.

Videonahrávky mohou mít maximální rozlišení 352 x 288 obrazových bodů. Mohou být samozřejmě se zvukem a k dispozici je obdobná škála nastavení jako při fotografování. Videa lze přehrávat přes celou plochu displeje v horizontálním zobrazení.

Sečteno podtrženo