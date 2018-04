Nejlepší vestavěné navigace v milionářských autech: BMW proti Audi

Vestavěné navigace se často považují za zbytečný luxus a jen málokdo si takové zařízení do nového auta pořídí. Cenový rozdíl je oproti přenosným přístrojům přeci jen výrazný a mnoha zákazníkům se nechce připlácet desetitisíce korun.

Zcela jiná situace je ale mezi nejluxusnějšími automobily s cenou v řádech milionů korun, které si jejich majitelé velmi často obohacují o příplatkovou výbavu v hodnotě nového automobilu střední třídy. Zde dostanete často navigační systém i zcela zdarma a pokud si musíte přeci jen několik desítek tisíc korun připlatit, částka se v ceně auta ztratí a oproti ceně ostatních prvků příplatkové výbavy není tak vysoká.

Otestovali jsme dvě luxusní limuzíny, které na našich silnicích spatříte docela často: Audi A8 a BMW třídy 7. Obě vozidla svou cenou bez problémů převýší hranici tří milionů korun a tak rozmýšlení, zda v nich mít nebo nemít vestavěnou navigaci, není na místě. Jak ale bývá ale u výrobců automobilů zvykem, češtinu v systémech těchto automobilů nehledejte.

Audi je z budoucnosti, BMW bezpečné

Nemusíte ani spustit navigaci a vlajková loď od Audi je se satelity GPS spojena neustále. Využívá totiž navigační data pro ideální řazení automatické převodovky a podle GPS upravuje například i režim svícení. Tyto funkce BMW sice nemá, mnichovská luxusní limuzína ale sází především na bezpečnost. Nabízí totiž velmi povedený head-up displej, který všechny důležité údaje promítá řidiči na čelní sklo.

Audi svůj navigační systém v modelu A8 označuje jako MMI Plus a cení si ho na 82 462 korun. To ale jen v případě, že se obejdete bez příjmu televizního signálu, nebo bezdrátového Bluetooth handsfree. Kdo by čekal, že automobil za miliony má všechny tyto prvky v základní výbavě, bude zklamán. Za všechny tyto položky totiž přidáte další desítky tisíc korun. Pokud se ale podíváme do ceníku například na kožený paket za 211 862 korun, částka za navigační systém nás nemůže překvapit.

BMW je s cenou o něco rozumnější, navigační systém Proffesional vás vyjde na 64 506 korun. Navíc ho dostanete k přibližně polovině verzí luxusní limuzíny řady 7 zcela zdarma. Stejně jako u Audi si ale připlatíte za Bluetooth, internet, nebo například hlasové ovládání. Rozhodně ale doporučujeme nezapomenout na head-up displej, který patří mezi hlavní zbraně multimediální výbavy vozů BMW.

Ovládání na nejvyšší úrovni

Systémy do BMW a Audi jsou na ovládání velmi jednoduché, což je během jízdy jeden z nejdůležitějších parametrů. Zejména u BMW můžete zapomenout na množství tlačítek, unikátní systém iDrive totiž sestává jen ze sedmi tlačítek obklopených kolem speciálního joysticku. Podobná je i ovládací jednotka systému MMI u Audi, jen má o něco více tlačítek a navíc i velmi zajímavý malý dotykový displej, který dokáže rozpoznat i rukou psaný text.

Oba výrobci se ale bezpochyby u ovládání svých systémů vydali správným směrem a integrovali všechny multimediální a navigační funkce v automobilu do jednoho rozhraní. K ovládání všech systémů si tak vystačíte s jedním joystickem, otočným ovladačem hlasitosti a několika tlačítky. Nemusíte se složitě orientovat, jako u mnoha jiných systému, kde je ovládání navigace, rádia, multimédií a dokonce i telefonu zcela oddělené.

Head-up displej Málokterá "vychytávka" v automobilech má tak významný dopad na bezpečnost, jako právě displej promítaný na čelní sklo. Sice si na něj musíme zvyknout, pak ale není nejmenší důvod koukat na přístrojový štít. V případě testovaného BMW byly zobrazované informace vždy perfektně čitelné a výhled nerušily. Snad jen světlá palubní deska okolo projektoru se lehce odrážela ve skle. Řešením by měl být tmavý interiér. Škoda, že tento displej mnoho automobilek nenabízí. Vedle BMW ho najdeme v novém Saabu 9-5, v některých modelech Toyoty, Lexusu, GM a Citroenu.

Displej na čelním skle

Displej je sám o sobě u Audi velmi zajímavý, protože je ukryt v útrobách palubní desky a ven vyjíždí jen v případě potřeby. Je to řešení nejen velmi efektní, ale i pohodlné. Například při dlouhé cestě na dálnici ho jednoduše tlačítkem zasunete a nic neruší vaši pozornost. Displej u Audi nabízí úhlopříčku 7 palců a rozlišení 800 x 480 bodů. Co ovšem bude pro většinu zákazníků zajímavější, je možnost nechat si jeho okolí stejně jako celý automobil, obšít kůží. Jako velkou výhodu vidíme také použití druhého displeje na přístrojové desce. Slouží k zobrazení základních navigačních povelů, při většině situací tak není nutné odpoutávat pozornost pohledem na hlavní displej.

U BMW se sice žádné zajíždění zobrazovací jednotky nekoná, oproti Audi ale nabízí ještě větší úhlopříčku, konkrétně rovnou deset palců. Hlavním tahákem u BMW je ale použití head-up displeje, který všechny potřebné informace pro řidiče promítá na čelní sklo.

Díky tomuto systému řidič nemusí spouštět oči z vozovky a má k dispozici všechny nejdůležitější informace. Aktuální rychlost, navigační pokyny nebo například rychlost na tempomatu je na čelní sklo promítána za pomoci projektoru a systému zrcadel umístěných v přístrojové desce. Na řidiče tento obraz působí jako by byl umístěný přibližně dva metry před čelním sklem, což výrazně zlepšuje čitelnost údajů.

Vyhledávejte cíl na Google Earth

Samotné navigace jsou u obou automobilů jen velmi těžko porovnatelné. Nabízí totiž vše, co může zákazník očekávat. Hledání trasy, její nastavení i samotná navigace totiž probíhají na té nejvyšší úrovni, samozřejmostí jsou i pokročilé navigační funkce jako asistent pro jízdu v jízdních pruzích, nebo prostorové zobrazení křižovatek, budov či terénu. U obou vozidel nechybí ani propracovaný příjem aktuálního dopravního zpravodajství, který ovšem ztroskotává na zoufalé úrovni této služby na našem území.

Velmi povedené je také hlasové ovládání, které nám u Audi přišlo o něco propracovanější, i v BMW jsme se ale k většině funkcí bez problémů dostali bez jediného dotyku tlačítka. Pokud si navíc do Audi A8 pořídíte SIM kartu s datovým tarifem, můžete vyhledávat cíle cesty nejen v databázi standardně dodávaných mapových podkladů, ale také v mapách Google. Díky použití výkonné grafické karty zobrazí automobil i mapy Google Earth včetně výborné funkce Street View.

Hlasové navigace pak u obou automobilů patří mezi nejlepší, s jakými jsme se prozatím setkali. Systémy totiž nehlásí jen strohé povely, ale často seskupují příkazy do krátkých vět. Nechybí ani hlasové informace o číslu silnice, na kterou máte sjet, městě, do kterého právě přijíždíte, nebo v jakém se máte držet pruhu.

Audi řadí a svítí podle GPS

V Audi A8 nemusíte ani zapnout navigaci a automobil je stále spojen se satelity a využívá svou aktuální polohu pro nastavení dalších systémů vozidla, především automatické převodovky a světel. Díky GPS tak Audi A8 například zabrání zbytečnému řazení nahoru před příjezdem k zatáčce, ačkoliv podle aktuálních otáček by jinak převodovka řadila vyšší stupeň. Automobil totiž díky GPS a mapovým podkladům ví, že jste těsně před zatáčkou a musel by ihned znovu podřazovat.

Luxusní limuzína od Audi také podle GPS nastavuje světelný kužel, aby měl řidič za každé situace ten nejlepší výhled. Pokud tedy jedete na dálnici, automobil svítí daleko dopředu, ve městě do šířky, abyste nepřehlédli chodce u vozovky a na klasické silnici automobil svítí především do pravé strany, aby neoslňoval protijedoucí řidiče. To vše bez jakéhokoliv přičinění posádky vozu, automobil nastavuje vše automaticky dle své aktuální polohy.

Obě jsou výborné

Určit, zda je navigace lepší ve vozech Audi či BMW, není prakticky možné. Oba systémy jsou totiž velmi odlišné a každý má své silné stránky. Samotné navigační funkce jsou v obou automobilech prakticky srovnatelné a nabídnou vše, co může i nejnáročnější uživatel očekávat.

BMW tak těží především ze špičkového a zejména bezpečného head-up displeje. Pokud je pro vás tedy bezpečí během jízdy na prvním místě, doporučujeme automobil s rotující vrtulí ve znaku. Jestliže ale dáváte přednost funkcím z budoucnosti, jako je přizpůsobení světel aktuální poloze, volte raději Audi. I když kvalita navigačních systémů zřejmě nebude hlavním kritériem při výběru automobilu v této kategorii, u obou testovaných modelů máte jistotu, že mezi navigacemi získáváte to nejlepší.