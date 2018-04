Nejlepší Symbian s QWERTY. Recenze Sony Ericsson Vivaz Pro

Dnes představovaný telefon se téměř na chlup podobá svému bratříčkovi, modelu U5i Vivaz, ať už bereme v potaz použitý operační systém Symbian Series 60 5th Edition (Symbian^1) se stejným uživatelským prostředím, nebo funkční výbavu. V ní však u Vivaz Pro najdete fotoaparát s rozlišením pouze 5,1 Mpix. Stále se ale můžete těšit na velmi dobré fotografie včetně možnosti nahrávat videa v HD rozlišení.

Není žádným tajemstvím, že Symbian v porovnání s ostatními operačními systémy ztrácí už delší dobu dech a nenabídne takový komfort jako například Android či iOS. Nadobro zapomenut je snad konektor Fast Port u vyšších telefonů Sony Ericsson a model Vivaz Pro disponuje již 3,5mm jackem a microUSB konektorem. Velmi příjemná je rovněž i hmotnost, která se zastavila na 117 gramech.

Celkově vzato jsou modely Vivaz Pro a Vivaz prakticky identická dvojčata, pro podrobnější informace odkazujeme na recenzi Sony Ericssonu Vivaz.

Recenzované zařízení, jeho nejbližší bratříček model Vivaz a konkurent v podobě SE Xperia X10 mini pro.

Stručná charakteristika: Model Vivaz Pro nabídne především bezchybnou funkční výbavu a povedenou QWERTY klávesnici. Navíc se na příjemné hodnotě podařilo udržet i hmotnost. Určité nedostatky v čele s nepřesným displejem mu snadno odpustíte.

Vzhled a konstrukce - lehká klávesnice

Chromované prvky, velký displej a zajímavě zakulacená záda dělají z modelu Vivaz Pro velmi atraktivní zařízení. A to nehledě na to, že většinu povrchu telefonu tvoří pouze plast. Díky tomu se navíc podařilo stáhnout hmotnost na 117 gramů, což se běžně nedaří ani dotykovým telefonům bez QWERTY klávesnice. Pružinka má nastavený prakticky ideální odpor a otevírání i zavírání zvládnete klidně jednou rukou.

Trochu však musíme pokárat výrobce za umístění 3,5mm jacku na levém boku. Jestliže používáte nezalomený koncový konektor, může vás telefon nepříjemně tlačit v kapse. Netradiční je umístění miniaturního vypínacího tlačítka na zádech zařízení. Pro odemknutí musíte klávesu zmáčknout a potvrdit volbu na obrazovce, pro zamknutí stačí toto tlačítko dvakrát za sebou stisknout. Trochu složitý systém oproti konkurenčním zařízením, ale máte o to větší jistotu, že telefon nebude nechtěně aktivován.

Pro úplnost dodáváme rozměry 109 × 52 × 15 mm, které jsou prakticky nachlup stejné s modelem Vivaz (107 × 52 × 13 mm). I to je důkaz toho, že QWERTY klávesnice nemusí být vždy na obtíž, pokud mluvíme o fyzických rozměrech zařízení. Doufejme, že podobný trend nastolí i ostatní výrobci.

Klávesnice a ovládání – QWERTY boduje

Bok telefonu obsadila kromě kolébky pro regulaci hlasitosti spoušť fotoaparátu a tlačítko pro spuštění nahrávání videa. To ještě podtrhuje schopnost přístroje nahrávat videa v HD rozlišení. Čtyřřádková klávesnice s QWERTZ rozložením znaků nabídne výtečný komfort pro psaní zpráv, e-mailů i delších textů. Zdvih tlačítek je relativně velký na takový typ zasouvací klávesnice. Společně ale s jistou odezvou ještě zlepšuje komfort.

Uživatelské prostředí vychází z tradičního konceptu, na který jsme zvyklí z Nokií. Sony Ericsson však přidal pár svých prvků, mezi něž patří několik základních obrazovek. Možnostmi modifikace však velmi zaostávají například za těmi z Androidu, či některými hloupými telefony od Samsungu s prostředím Touc0hWiz. Dostat nějaký widget na obrazovku je spíše nadlidský úkol. Hlubší položky menu jsou tradičně uspořádané a nečekejte žádná překvapení.

Plynulost pohybu mezi jednotlivými nabídkami je díky procesoru ARMv7 taktovaném na 720 MHz výtečná a žádných výraznějších prodlev se nedočkáte. Sony Ericssonu se podařilo celý systém i dostatečně odladit a za celou dobu testování jsme se nesetkali s žádnou chybou či samovolným restartováním.

Displej a baterie - v kapacitní nedoufejte

Model Vivaz Pro nabídne pouze rezistivní displej, který rozhodně není tak citlivý a přesný jako kapacitní kolegové. Některé úkony tak budete muset několikrát opakovat, než se dočkáte požadovaného výsledku. Displej se navíc řadí k horšímu průměru. Vzhledem k úhlopříčce 3,2 palce potěší relativně vysoké rozlišení 360 × 640 pixelů. Barevné podání se ale neřadí k nejvěrnějším a celkově displej moc nepřekvapil. A to ani po stránce čitelnosti na přímém slunečním světle.

S baterií vydržíte bez větších problémů zhruba dva dny a nijak nemožné nejsou ani o trochu vyšší mety. Vše samozřejmě záleží na způsobu používání; brouzdání po internetu přes wi-fi či navigování přes GPS baterii příliš nesvědčí. V našem testu odpovídal podaný výkon zhruba patnácti minutám hovoru, několika odeslaným SMS a zhruba dvěma hodinám poslechu MP3 nebo FM rádia.

Telefonní seznam a zprávy – tradiční sestava

Symbian zajišťuje telefonu v této kategorii prakticky perfektní skóre a kromě pár maličkostí si nemůžeme na nic stěžovat. Při psaní zpráv můžete kromě hardwarové klávesnice používat několik softwarových variant včetně ručně psaného písma. Stylus přitom není součástí těla telefonu. Editor textových zpráv vždy jasně ukazuje, kolik znaků už jste napsali. Drobnou změnou oproti Nokii je použití synchronizačního softwaru RoadSync pro e-maily, který se nedokáže spustit automaticky při zapnutí telefonu.

Do kancelářské výbavy se vešla trial verze balíčku QuickOffice, kde můžete zdarma otevírat kancelářské dokumenty a za příplatek je lze editovat. Nějakou tu korunku musíte obětovat i za možnost prohlížení PDF, pokud chcete využívat předinstalovanou čtečku od Adobe. Samozřejmostí je kalendář, jednoduché poznámky, souborový manažer, převodník "všeho na všechno" a spousta dalších aplikací již tradičně v Symbianu dodávaných.

Plná datová výzbroj a velký displej přímo svádí k využívání integrovaného internetového prohlížeče, který v ničem výrazněji nezaostává za konkurencí. V telefonu je rovněž předinstalována navigace WisePilot, pro jejíž používání opět musíte sáhnout do kapsy. V porovnání s bezplatnou navigací od Nokie je toto jedna z největších nevýhod tohoto zařízení. Hledání satelitů pomocí funkce GPS netrvalo nikdy déle než několik desítek vteřin.

Multimédia a fotoaparát – mínus 3 Mpix

Sony Ericsson si dává už od dob Walkmanů záležet na vzhledu galerií fotek a seznamů hudby, V modelu Vivaz Pro najdete stejnou aplikaci pro prohlížení médií, na jakou jste zvyklí. Dodávaná sluchátka přitom využijete maximálně jako anténu nutnou pro poslech FM rádia s RDS. Pro lepší poslech hudby rozhodně doporučujeme vlastní kvalitnější sluchátka. Hodí se dodat, že v základním balení najdete microSD kartu o kapacitě rovných 8 GB.

Snad jedinou výraznější nevýhodou oproti modelu Vivaz a Satio zůstává fotoaparát, u něhož se počet megapixelů zastavil na hodnotě 5,1. I on však poskytne automatické ostření, přisvětlovací diodu či možnost nahrávat video v HD rozlišení. Některé snímky však byly až moc přesvětlené a automatika si s kompenzací expozice někdy příliš dobře neporadila. Oproti svému bratříčkovi je o něco horší ostrost snímků, ale v celkovém součtu to není žádná tragédie. Pokud však chcete často fotit, sáhněte spíše po dvou výše zmiňovaných modelech.

Závěr – QWERTY rozhodne

Pro model Vivaz Pro je klíčová především QWERTY klávesnice, která je rovněž jediným důvodem, proč zaplatit zhruba o tisíc korun víc v porovnání s modelem Vivaz. Tak či onak se oba dva přístroje řadí k současné špičce na poli dotykových Symbianových zařízení a z funkční výbavy jim chybí spíše jenom maličkosti. To však neznamená, že není co zlepšovat a větší úsilí by si rozhodně zasloužily pohotovostní obrazovky či (ne)přesnost rezistivního displeje, která může mnohým uživatelům vadit.

Současně je nutné říct, že Vivaz Pro je značně elegantním přístrojem s více než rozumnými rozměry a hmotností, čímž se řadí mezi nejlehčí přístroje s QWERTY klávesnicí na trhu. Vzhledem ke své relativně vysoké ceně však bude soupeřit s takovými kousky jako je již zmiňovaný SE Satio U1i, Samsung Omnia II, Nokia X6, postarší HTC Hero či SE Xperia X10 Mini Pro. Kromě přítomnosti hardwarové klávesnice bude při koupi určitě rozhodovat i použitý operační systém.