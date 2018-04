Nejlepší Sony Ericsson všech dob se povedl. Vyzkoušeli jsme Xperii X10

Sony Ericsson Xperia X10 je prvním modelem značky s gigahertzovým procesorem Qualcomm Snapdragon a jako první přichází s operačním systémem Android. Po modelu Satio je to druhý plně dotykový telefon Sony Ericssonu. A po Xperii X2 druhý model s micro USB konektorem.

Xperia X10 využívá standardní řešení místo proprietálních; najdeme u něj 3,5 mm jack a slot pro karty microSD namísto dosavadních M2.

Standardizovaná řešení ale nejsou hlavní předností tohoto telefonu, který přijde na trh někdy v březnu příštího roku. X10 je velmi elegantní dotykový telefon a uživatele nadchne také maximální výbavou.

Hlavním lákadlem je obří čtyřpalcový displej s rozlišením 854 x 480. Tím se Xperia X10 stává konkurencí pro monstrózní HTC HD2. To má sice displej o tři desetinky palce větší, na výšku má ale o 54 pixelů méně. V přímém porovnání mezi displeji najdeme minimum rozdílů, větší úhlopříčka není u HTC tolik znát.

Velkou devízou Xperie X10 je operační systém Android. Ten je dnes tou nejmodernější, nejflexibilnější a nejdynamičtěji se rozvíjející platformou. A Xperia X10 z toho těží. Ačkoli jsme testovali velmi raný prototyp, systém běžel velmi rychle. Pomalejší bylo pouze tovární prostředí Sony Ericssonu, které očividně vyžaduje ještě nějakou tu optimalizaci.

Xperia X10 dostane při uvedení na trh operační systém Android verze 1.6. V brzké době po uvedení ale můžeme očekávat upgrade na současnou verzi 2.0. Android v X10 je mírně graficky upraven, v zásadě se ale systém neliší od své předlohy. Sony Ericsson nabídne některé vlastní widgety a programy, jinak se ale uživatel může pohybovat v prostředí klasického Androidu. Žádné prostředí ve stylu HTC Sense nebo MotoBlur se na první pohled nekoná. Ale opravdu jen na první pohled.

Sony Ericsson se totiž vydal trochu jinou cestou než ostatní výrobci. Android ponechá víceméně standardní, nabídne ale jakési dvě vrstvy nad ním. Těmi jsou aplikace Timescape a Mediascape. Druhá jmenovaná se stará o kompletní správu multimédií v telefonu a je výrazným krokem vpřed oproti současným multimediálním přehrávačům v Sony Ericssonech i na platformě Android.

Častěji se však bude uživatel pohybovat v prostředí aplikace Timescape. Tu lze dokonce nastavit, že se z ní stane jakési domácí prostředí a objeví se po stisku prostřední klávesy pod displejem, která zastává funkci Home tlačítka. Timescape je prostředím, které spojuje kontakty, seznamy hovorů, SMS a e-mailové konverzace, aktualizace stavů na různých sociálních sítích a další služby. Funguje to podobně jako v prostředí Sense, je však přehlednější a názornější. Navíc zde může uživatel mezi kontakty snáze listovat.

Právě díky Timescape bude fungovat také unikátní funkce rozpoznávání obličejů ve fotografiích. Postup je následující: telefon si z Facebooku stáhne profilovou fotografii ke kontaktu. Ta bude použita jako referenční a podle ní se bude telefon snažit rozpoznat daný obličej ve fotografiích, které budou pořízené telefonem. Fotky tak bude v prostředí Timescape rovnou řadit i k uživatelům, kteří na nich jsou vyfoceni.

Na počátku jsme se také krátce zmínili o elegantním designu telefonu. Ačkoli je X10 hodně velký mobil, nepůsobí nijak neohrabaně. Podle našeho názoru je to jeden z nejhezčích dotykových mobilů. Čelní strana se strohým provedením tomu sice tak moc nenapovídá – jenže tady není mnoho co vymýšlet. Obří displej a tři tlačítka jsou prakticky vše, co na čelní straně najdeme. Designéři si však vyhráli s boky telefonu a s jeho zadní částí. Elegantní prohnutá linka na boku dodává nové Xperii dynamický vzhled a celý design zadní části telefonu je díky ní tak trochu méně uchopitelný.

To ale neplatí z fyzického hlediska. Telefon totiž díky oblému tvarování zadní části dobře padne do ruky. Zvláštností Xperie X10 budou dvě provedení. Bílá varianta totiž dostane lesklý zadní kryt baterie, zatímco černá verze má kryt z matného protiskluzového materiálu. Černá verze tak bude o něco praktičtější, bílá je zase o něco málo elegantnější. Pochválit musíme i zpracování prototypu, které bylo zcela bezproblémové.

Sony Ericsson Xperia X10 je jednoduše nejlepším Sony Ericssonem dneška. A jedním z nejlepších mobilních telefonů vůbec. HTC HD2 vedle něj ztrácí kvůli zastaralejšímu operačnímu systému, žádné HTC s Androidem zatím nenabídne tak veliký displej a chybí i některé další prvky výbavy. Motorola Droid stejně jako HTC nenabídne osmimegapixelový fotoaparát a vzhledem k výsuvné klávesnici míří asi na trochu jinou klientelu. Je ale otázkou, jak bude situace vypadat v prvním čtvrtletí příštího roku. Doufejme, že Sony Ericsson alespoň termín stihne a že X10 dostane konkurenceschopnou cenu. V poslední době trochu zatracovaná značka by totiž mohla s modelem X10 chytit druhý dech.