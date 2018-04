Nejlepší smartphone pro každého. Recenze Samsung S8500 Wave

Samsung to hraje na všechny strany. Momentálně nabízí smartphony s hned několika operačními systémy a k tomu ještě pěknou řádku dotykových modelů s vlastním (neotevřeným) operačním systémem. Jestliže ty nejlepší Samsungy používají dnes tak populární systém Android, tak pro střední třídu vymyslel Samsung operační systém Bada. Telefony s Badou budeme nacházet v cenovém rozpětí od 3500 korun do přibližně 10 000 korun.

Model Wave (typové označení S8500) je špičkovým modelem s OS Bada s cenou na horní hranici uvedeného pásma. Aktuálně se prodává oficiálně za necelých 9000 korun (šedý dovoz již od 6500 korun). A hned na začátku můžeme směle prohlásit, že za uvedené peníze nic lepšího nedostanete. Má to ale pár háčků, které si hned vysvětlíme.

Katalog mobilů:



Samsung Wave v Katalogu mobilů. Uprostřed stájový kolega Galaxy S s Androidem a konkurence v podobě Nokie N8.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Samsung Wave je povedený smartphone pro každého, který jako první nabízí operační systém Bada.

Samsung Wave je skvělý smartphone a operační systém Bada se povedl. Ale háček je v tom, že Bada je nový systém a tak nenabízí tolik programů, her a aplikací jako konkurenční a rozšířenější systémy (Windows Mobile, Android, iOS nebo Symbian). Za pár měsíců či za rok může být situace jiná, dnes ale musíme s omezeními u platformy Bada počítat.

V jednoduchosti systému a jeho celkové koncepci ale na druhou stranu tkví síla Samsungu Wave. Je to ideální přístroj pro toho, kdo chce jít s dobou a potřebuje smartphone. Na druhou stranu ale nechce nic nastavovat, prostě strčí SIM do telefonu a jde na věc. Konkurentem je tak především Symbian a plejáda Nokií s ním. Avšak spící Nokia nic konkurenceschopného proti Wavu nenabízí. Na model N8 si ještě počkáme a hlavně bude dražší. A ze současné produkce ani nemá cokoliv porovnávat.

Vzhled

Jestli někomu nemůžeme závidět, tak to jsou designéři dotykovým mobilů. Vymyslet něco převratného a originálního je stále obtížnější a koncepce ani žádné převratné výstřelky neumožňuje. Samsung Wave tak zapadá do klasické škatulky dotykáčů. Je plochý, relativně tenký a řekněme, že se drží designu ostřejších hran. Není to miniaturní smartphone (rozměry 118 x 56 x 10,9 milimetru), například v porovnání s předchozím modelem Samsung Jet vyrostl do všech stran. Na druhou stranu je ale o 2,6 milimetru užší než konkurenční iPhone 4 a tak se pohodlně vejde snad do každé kapsy.

Eleganci Wavu odhalíme v detailech. Má kovové tělo, sklo odolné proti poškrábání přes displej a černý lesklý plast okolo antény vespod a jako rámeček horního okraje. Jak je u Samsungu obvyklé, zpracování je precizní a použité materiály jsou hodnotné. Kladem nového chytrého Samsungu je nízká hmotnost. Novinka má hmotnost pouze 118 gramů, což je na takto vybavený telefon příznivá hodnota.

Možná by mohl Samsung připravit i jiná barevná provedení než nabízenou tmavou kombinaci a možná se jich opravdu dočkáme. Momentálně je ale k dispozici jen tato jedna verze. Telefonu to v ní sluší. Ale vlastně jediným designovým prvkem, který Wave odlišuje od konkurence, je tvar funkčních tlačítek pod displejem. Za zmínku stojí elegantní provedení čočky fotoaparátu, která má stejný kosočtvercový tvar jako ústřední tlačítko pod displejem. Svým designem i použitými materiály působí Wave o něco hodnotněji než konkurent z vlastní stáje Galaxy S s operačním systémem Android.

Baterie

Výdrž Wavu není vůbec špatná. Je určitě lepší než u předchozího modelu Jet a s ohledem na výbavu telefonu je nadprůměrná. Při pár minutách volání denně a několika SMS vydrží Wave na příjmu přes pět dnů (non-stop). Naopak při hodně intenzivním volání, přibližně dvě hodiny denně, a k tomu desítky SMS za den, vydrží Wave na příjmu necelé tři dny. A když ho budete používat velmi intenzivně a to především datové přenosy, tak klesne výdrž na dva dny. S ohledem na konkurenci to jsou nadprůměrné výsledky. Telefon má i přesný procentuální měřič baterie (ta má kapacitu 1500 mAh), který najdete v menu nastavení, v sekci "O telefonu".

Displej

Popsat displej typu Super AMOLED, který Wave má, je obtížné. Musíte ho prostě vidět na vlastní oči. Má skvělý jas i kontrast, je dobře čitelný i na slunci a má velmi syté podání barev. Takový iPhone 4 má větší rozlišení, takže je displej ještě jemnější. I tak ale Super AMOLED displej vypadá skvěle. Někomu mohou výrazné a jasné barvy vadit, jiní je ocení. Mezi absolutní špičku ale displej Wavu rozhodně patří.

Dotykový displej má vysoké rozlišení 800 x 480 obrazových bodů a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Užší konstrukce telefonu má ale za následek, že displej není příliš velký (úhlopříčka 3,3 palce). Pro komfortní ovládání však nižší úhlopříčka není překážkou. Telefon by měl nabízet různá barevná schémata provedení menu, v našem telefonu je však pouze jedno provedení. Další by mělo být možné doinstalovat. Uživatel si může vybrat ze tří typů fontu písma.

Ovládání

Nejsilnější zbraní novinky je jednoduchost. Prostě si koupíte telefon, strčíte do něj starou (svou původní) SIM a můžete ho vesele používat. Telefon umí načíst kontakty z paměti i ze SIM najednou, nemusí se připojovat k počítači, nevyžaduje žádné účty ani registrace.

Smartphone s operačním systémem Bada používá uživatelské prostředí TouchWiz 3.0 a tak je ovládání telefonu podobné, jako u dalších nových Samsungů. Uživatelské prostředí je přehledné, logicky uspořádané a i pohledné. Na první, druhý i třetí pohled je ale jasné, že si vývojáři nejdřív velmi pečlivě osahali iPhone (a třeba i Android) a při tvorbě menu se jím nechali maximálně inspirovat. Výsledkem je velmi intuitivní menu, které hlavně v hlubších strukturách (například položka nastavení) přináší to nejjednodušší možné uspořádání. Prostě co potřebujete, to snadno najdete a kliknete na to. Většinou bez nutnosti zbytečného potvrzování a podobně.

Hlavní obrazovka může mít mnoho stránek a jako podkres je použitá jedna z několika nabízených efektních panoramatických fotografií. Na každou stránku si lze přidávat libovolné widgety, s kterými se manipuluje po stisku klávesy widget, která je stále viditelná v levém horním rohu displeje.

S widgety je ale jedna svízel. Oproti starému sytému TouchWiz, který měl například předchozí model Jet, nelze widgety skládat přes sebe. Sice je na displej můžete uložit libovolně, ale některé jsou velké a tak se na obrazovku často vejde jen jeden a další se automaticky skládají na další volnou obrazovku. Manipulace s widgety je triviální. Stisknete tlačítko pro úpravu a v dolní části vyskočí nabídka widgetů. Podržíte prst na vybraném, ten se označí a přesunete ho na plochu. To samé platí, pokud widget chcete odebrat.

Vedle widgetů je na displeji vždy vidět spodní řádka ikon pro kontakty, vytáčecí klávesnici a pro zprávy. Naopak, v horní liště se skrývá vysouvací menu podobné tomu, které známé z přístrojů s Androidem. To slouží pro připojení k wi-fi, Bluetooth a pro změnu vyzváněcího profilu. Zároveň je zde lišta pro oznámení.

Menu je ikonové, opět si jej můžete přenastavit dle libosti a bude mít tolik stránek, kolik budete potřebovat. Klidně lze mít na jedné stránce jenom hry a na další odkazy na sociální sítě atd. V hlouběji zobrazených úrovních některých položek si budete opět připadat jako v menu iPhonu. Vše je navíc velmi logicky rozděleno a tak v telefonu nezabloudí vůbec nikdo. Návod je u Wavu docela nepotřebnou záležitostí. Zajímavostí je adaptivní řazení menu, které automaticky zobrazuje nejčastěji používané položky na prvních místech.

Ale aby to vše dobře fungovalo, tak je potřeba, aby rozměrný dotykový displej dobře fungoval. A i to se konstruktérům podařilo. Displej je v některých režimech multidotykový (fotky, internet), ale v každém případě je velmi přesný a optimálně citlivý. To platí třeba pro vyhledávání v kontaktech, jakémkoliv listování nebo při psaní na klávesnici. Samozřejmostí je pak i vibrační nebo zvuková odezva virtuálních kláves.

Mechanických tlačítek je na přístroji minimum, k čemu by jich tam taky mělo být víc. Tři pod displejem slouží pro příjem a ukončení hovoru, tím pravým se pak vrátíte do pohotovostního režimu. Prostředním tlačítkem se dostanete do menu, a nebo naopak vždy o úroveň zpět. Na levém boku jsou klávesy pro regulaci hlasitosti, vpravo potom zámek a spoušť fotoaparátu. A právě tlačítko spouště by mohlo být větší.

A ještě zámek telefonu. Abyste se náhodou nedovolali, kam nechcete a neposlali, co nechcete, je nutné telefon vždy zamknout. Odemykaní displeje totiž funguje pouhým (libovolným) přejetím prstu po displeji. Pokud byste telefon nezamkli tlačítkem na boku, snadno by se mohlo stát, že se telefon v kapse samovolně odemkne. Vždy je nutné telefon uspat do černé obrazovky.

Samsung Wave je možné ovládat i gesty. Například stačí poklepat na displej a aktivuje se předem nastavená aplikace. Tato funkce je ale energeticky náročná a tak hrozí rychlé vybití baterie. Když položíme telefon displejem dolů, ztlumí se všechny zvuky. Telefon také stačí položit a aktivuje se hlasitý odposlech.

Mobilní stopař Pokud se zaregistrujete na webu, můžete svůj Wave ovládat na dálku. Pokud ho ztratíte, nebo ho někdo ukradne, tak telefon pošle SMS s číslem nově vložené SIM. Telefon můžete na dálku zablokovat a dokonce vymazat. A můžete i sledovat, kde se nachází. Vše přes web.

Výkon

Telefon lze také zamknout na heslo a nabízí další bezpečnostní funkce jako Mobilní stopař, který se hodí při ztrátě telefonu. Další bezpečnostní funkcí je Falešný hovor. Ta umožňuje v případě ohrožení napodobit příchozí hovor a odstrašit případného útočníka. Nechybí také funkce SOS umožňující v ohrožení nenápadně odeslat přednadepsanou zprávu na připravená čísla.

Systém Bada není plně multitaskingový, tedy dlouze česky řečeno, neumí pracovat s více aplikacemi třetích stran najednou. Multitasking funguje u vestavěných aplikací jako je hudební přehrávač nebo e-mail. I když Správce úloh zobrazuje více otevřených aplikací třetích stran, podle SDK (Software Development Kit - nástroj pro tvorbu aplikací) může být na pozadí spuštěna pouze jedna aplikace třetí strany.

Přepínání jednotlivých úkolů probíhá podržením prostřední mechanické klávesy pro vstup do menu. Obrazovka pak ukáže běžící aplikace. Mezi nimi pak lze přepínat, nebo je jednoduše vypnout pomocí ikonky u každé z nich. Nechybí možnost vypnutí všech běžících aplikací najednou. Do přehledu běžících aplikací se dostanete i z menu nastavení přístroje.

Položka "O telefonu" nabídne nejen seznam aplikací, ale i MAC adresy wi-fi a Bluetooth, verzi firmwaru, bude vás podrobně informovat o využití paměti a v neposlední řadě se telefon pochlubí, nakolik je aktuálně zatížený procesor. A to v reálném čase, stačí vyzkoušet. Majitel si tedy bude připadat jako v kapesní verzi stolního počítače.

Za poměrně dlouhou dobu používání telefonu jsme narazili jen na jeden závažný problém. Zcela náhodně se nedařilo otevřít jednotlivé kategorie aplikací na obchodu, telefon se sám přepnul do základní obrazovky. A v souvislosti s tím zmizely úplně všechny widgety z obrazovek. Musíme ale připomenout, že testovaný telefon patřil do předprodukční série a jinak fungoval bezchybně. Firmware byl aktuální.

O svižný chod nového Samsungu se stará procesor Samsung Hummingbird (Samsung S5PC110), který zahrnuje procesor ARM Cortex A8 taktovaný na frekvenci 1 GHz a grafický koprocesor PowerVR SGX 3D. Operační paměť má kapacitu 512 MB. Při práci s novým Samsungem jsme nezaznamenali žádné problémy s rychlostí, vše funguje plynule. Dojem ze svižného systému podporuje perfektní odezva, nezaznamenali jsme žádné zadrhnutí nebo jiný problém. V praxi jsme nepozorovali snížení výkonu ani při aktivaci pěti či šesti aplikací najednou a to včetně hraní her nebo přehrávání videa.

Samsung Wave má vestavěnou paměť 2 GB. Některé konkurenční smartphony ale nabízejí větší vestavěný úložný prostor. Navíc pro aplikace má nový Samsung připraveno úložiště pouze s kapacitou okolo 500 MB, pro vlastní soubory je potom připraven zhruba jednogigový oddíl paměti. Ale i tak Wave nabídne dostatek místa pro různé položky, aplikace a multimédia, jelikož je telefon vybaven slotem pro paměťové karty. Telefon si poradí s kartami microSDHC s kapacitou až 32 GB. Bohužel, při výměně paměťové karty je nutné telefon vypnout, jelikož se slot nachází pod baterií. Paměťovou kartu je nutné dokoupit, v balení se žádná nedodává.

Telefonování a psaní SMS

Začneme telefonováním. Telefon podporuje všechna GSM i UMTS pásma. Při klasickém způsobu telefonování jsme žádné problémy nezaznamenali – maximální hlasitost sluchátka už způsobuje odtahování přístroje od ucha. Ovšem při použití hlasitého odposlechu bychom si dovedli představit větší hlasitost reproduktoru. Telefon zvládá i videohovory, má totiž i přední videokameru.

Velmi detailní protokoly hovorů zobrazují buď všechny události (hovory i zprávy) najednou, případně jsou k dispozici samostatné protokoly pro volání, zprávy, e-maily, sociální síť nebo pro IM klienta. Události jsou jasně rozlišené, funguje zde jedna příjemná "vychytávka". Pouhým skluzem po záznamu vlevo se otevře psaní zprávy pro kontakt, skluzem doprava se spustí hovor.

Paměť na kontakty je omezena jen celkovou volnou pamětí. A vyhledávání? Lahůdkové: stačí zvolit funkci inteligentního hledání a zadat cokoliv. Telefon v reálném čase vyhledává všechny možnosti pro zadané znaky. Ale pozor, nikoliv jen v kontaktech, ale i v těle všech zpráv nebo e-mailů. Prostě mobilní Google Desktop či jiný desktopový vyhledávač. Stejný vyhledávač pak umí přímo vyhledávat i na webu přes služby Google a Bing. Ale zpět k seznamu kontaktů. V nabídce je možnost vytvoření seznamu oblíbených kontaktů a také velmi praktická možnost natažení kontaktů z Microsoft Exchange účtu, a nebo třeba z Facebooku nebo Twitteru. Přes Exchange se nesynchronizuje pouze upozornění na událost v kalendáři.

Social Hub Social Hub centralizuje veškerou komunikaci s jednotlivými kontakty z telefonního seznamu na jednom místě. Snadno a přehledně tak můžete sledovat aktivitu vašich přátel na Faceboooku, Twitteru nebo síti My Space. Nabízí se i rychlý přehled o všech záznamech v kalendáři. Veškeré údaje se přitom stále synchronizují a zůstávají tak aktuální. Ze stejného místa pak lze zprávy obohacené o rozličný multimediální obsah (obrázky, hudba, krátké video nebo hlasový záznam) zasílat skrze podporované komunikační kanály, mimo uvedené sociální sítě se nabízí emaily, MMS a SMS.

U SMS začněme s poněkud zmatečnou pamětí. Nový Samsung má paměť na 1300 SMS zpráv. Paměť na zprávy je tedy více než dostatečná. Přesto se telefon v našem testu choval zvláštně. Plnou paměť ohlásil při celkem 800 zprávách (bez omezení velikosti jedné zprávy), do té doby ale neukládal úplně všechny odchozí zprávy. Logiku jsme v tomto systému nenašli. Pochvalu zaslouží možnost zálohovat SMS na paměťovou kartu.

Jinak je práce se zprávami snadná a to platí pro SMS i MMS. Lze vytvořit seznam zakázaných příjemců, zprávy kopírovat a přesouvat a další běžné i méně běžné funkce, z kterých stojí za zmínku časovaná zpráva. Při samotném psaní je k dispozici běžná i QWERTY klávesnice a to jak pro psaní na výšku tak i na šířku. V obou případech včetně prediktivního slovníku. Ten nabízí slova s diakritikou, ale telefon je píše bez ní.

K tomu je k dispozici i psaní na displeji, tedy kompletní nabídka možnosti zadávání znaků. Nám nejvíc vyhovovala QWERTY klávesnice na výšku bez prediktivního slovníku. Interpunkční znaky jsou k dispozici na vlastní stránce, pro ty nejběžnější ale stačí podržet mezerník a vybrat ten potřebný. Šikovnou a užitečnou vlastností je možnost zvětšit písmo v SMS zprávě pomocí roztažení dvěma prsty.

Další funkce

Nový Samsung Wave je výkonný multimediální přístroj. Ve výbavě najdeme povedený hudební přehrávač, který dokáže zobrazit velký obrázek obalu alba. Vyhledávat hudební soubory můžeme podle vyčerpávajícího seznamu kritérií (interpret, album, žánr, skladatel, rok vydání, nejčastěji přehrávané, poslední přehrané a naposledy přidané).

Samozřejmě nechybí funkce jako je opakování nebo náhodný výběr, stejně tak nechybí tvorba vlastních playlistů. V telefonu je možné zvolit jeden z přednastavených módů ekvalizéru. Inspirace iPhonem je patrná u zobrazení hudebních položek v zobrazení na šířku. Obdoba Cover Flow z iPhonu nabízí listovaní v karuselovém menu tvořeném obrázky obalů alb, tentokrát ve tvaru cédéček.

Perfektní zvuk do sluchátek zajistí podpora technologie SRS 5.1. K Wavu můžeme připojit klasická sluchátka. Telefon je totiž vybaven audio konektorem 3,5 milimetru, který se nachází na vrchu telefonu. Zvukový přednes se sluchátky Koss Porta Pro je na slušné úrovni, standardně dodávaná sluchátka náročnějšího posluchače neuspokojí. Zamrzí absence vestavěných stereo reproduktorů.

Bohužel, chybí možnost zobrazení textu přehrávané písničky. Na druhou stranu telefon nabízí rozpoznávání neznámé hudby. Ovládat hudebního přehrávač je možné i při zamčeném displeji, z horní části je možné vysunout ovládací panel. Poslech hudby je možný i z FM rádia s RDS, který umožňuje nahrávání. Bez připojených sluchátek však rádio nehraje, jelikož šňůra od sluchátek slouží jako anténa.

Předností nového smartphonu od Samsungu je i komfortní přehrávání filmů. Telefon totiž podporuje přehrávání videí i ve formátech DivX a XviD. Přehrávání filmů je možné jak ve vertikálním zobrazení, tak i v o poznání komfortnějším zobrazení na šířku. Dojem z přehrávaných filmů umocňuje špičkový displej. Ale právě u sledování filmů by se hodila o něco větší úhlopříčka. Filmy můžeme sledovat i na běžném televizoru, jelikož nechybí TV výstup.

wi-fi router Telefon lze použít i jako modem k připojení počítače do internetu a přes wi-fi pak i jako router pro bezdrátové připojení více počítačů najednou.

Vedle podpory datových přenosů HSDPA nabídne Wave pro připojení na internet i wi-fi a to ve specifikacích 802.11 b/g/n. Internetový prohlížeč Dolphin 2.0 nabízí slušný komfort a rychlost, na některé konkurenty ale nestačí. Prohlížeč podporuje Flash, umožňuje mít otevřeno několik oken a nechybí ani RSS čtečka. Odkazy můžeme odesílat ve zprávách nebo e-mailu a nechybí vítaná možnost: vyhledat na stránce požadovaný text. Telefon lze použít i jako modem pro připojení notebooku na internet. Propojit telefon s počítačem je možné i přes wi-fi.

Kancelářské funkce zastupuje velmi přehledný kalendář s upomínkami. Ten sice boduje přehledným zobrazením, ale chybou je absence týdenního zobrazení. K dispozici je také úkolovník a poznámkový blok. V telefonu si můžeme vytvořit v tzv. Minideníku i multimediální poznámku s vloženou fotografií a přidat lze informaci o počasí. Nezapomnělo se ani na hlasový záznamník, který umožňuje pořizovat až 12hodinové záznamy.

Další položkou je budík, který dále sdružuje světový čas, stopky a odpočítávač. Nechybí kalkulačka, která v zobrazení na výšku nabízí základní funkce. Stačí však naklonit telefon na bok a automaticky kalkulačka nabídne pokročilé funkce. Šikovnou funkcí je Denní přehled, který sdružuje předpověď počasí AccuWeather, sledování akcií Yahoo! Finance a zpravodajství AP. Součástí výbavy je i prohlížeč kancelářských dokumentů Picsel Viewer. Ten však neumožňuje editaci.

Jak už bylo zmíněno, jedním z důvodů proč o nákupu Wavu popřemýšlet, je prozatímní nedostatek nativních aplikací pro novou platformu Bada. Telefon však podporuje i Java MIDP 2.0 aplikace a dokáže přehrát i aplikace vytvořené ve Flashi. Nativní aplikace lze stahovat přímo v telefonu, nechybí informace o aktualizacích. Aplikace můžeme instalovat jak do vestavěné paměti telefonu, tak na paměťovou kartu.

Nepříjemností je fakt, že v České republice nefunguje placený obchod s aplikacemi. V obchodě ale najdeme v současné době několik aplikací zadarmo. Nativní aplikace lze do telefonu nahrát pouze z oficiálního obchodu. Nepříjemným omezením je zákaz výrobce využívat na smartphonech s operačním systémem Bada aplikace pro VoIP (telefonovaní přes internet).

Co by byl Samsung Wave za smartphone, kdyby nenabízel satelitní A-GPS navigaci. Přímo v telefonu je přeidnstalovaný navigační software Route 66. Jedná se však pouze o 30dní zkušební verzi, plnou verzi navigačního software je nutné zakoupit. V obchodě s aplikacemi prozatím žádný navigační software zdarma ke stažení není. Na tomto poli tedy boduje Nokia, která bezplatnou navigaci nabízí.

Samsung připravil pro Wave i program pro synchronizaci a zálohování na stolním počítači. Tento program se jmenuje Kies a nabízí poměrně komfortní rozhraní. iTunes od Apple je ale dál. Výhodou Wavu je však možnost nahrávat soubory a multimédia přímo bez potřeby speciálního softwaru. Testovaný Samsung totiž podporuje Mass Storage a tak není problém přes datový kabel (USB 2.0; microUSB konektor) nebo pomocí Bluetooth (v nejnovější verzi 3.0) nahrát cokoliv bez jakýchkoliv omezení. Telefon tak může sloužit i jako přenosný flash disk. Při připojení telefonu přes kabel k počítači ale musíme ukončit všechny běžící aplikace v telefonu.

Fotoaparát

Pětimegapixelový fotoaparát testovaného Samsungu vyhoví i těm náročnějším fotografům. Jedná se o jeden z nejlepších fotoaparátů, který nalezneme v současných mobilních telefonech. Fotoaparát je vybaven automatickým ostřením, makro režimem, rozpoznáváním obličeje a stabilizátorem. Při horší viditelnosti lze využít i LED blesk. Zvuk spouště lze vypnout a k dispozici je možnost přidávat k snímkům polohu pořízení, pomocí vestavěné satelitní navigace.

Stejně jako fotoaparát, zaslouží pochvalu i schopnosti telefonu nahrávat videa. Videonahrávky totiž můžeme pořizovat až v HD rozlišení 1280 x 720 obrazových bodů v kvalitě 30 snímků za sekundu. Videa lze nahrávat se zvukem i bez a opět lze využít přisvětlení světelnou diodou.

Kvalita pořízených videí je na velmi slušné úrovni. Samsung Wave dokazuje, že mobilní telefony zanedlouho nahradí kapesní digitální kamery (myšleno ty opravdu kapesní, nikoliv přístroje s velkou optikou). Za úrovní vizuální stránky pořízeného videa zaostává zvuková složka, což se projeví například při záznamu koncertů. Přímo v telefonu lze pořízená videa jednoduše editovat. K dispozici je spojování videí, animované přechody, přidaní fotografií nebo nahrazení původní zvukové složky jinou. Ukázku videa pořízeného Samsungem Wave si můžete stáhnout zde (MPEG4; 26,5 MB).

Závěr

Samsung Wave je špičkový mobil jen s minimem chyb. Nový operační systém se Samsungu povedl a běžnému uživateli asi může být úplně jedno, že vzhled rozhraní je něco mezi iPhonem a Androidem. Samsung Wave je nejlépe vybaveným a nejdražším modelem s Badou, levnější přístroje budou následovat a budou mezi nimi i telefony s cenou hluboko pod pětitisícovou hranicí.

Výkon hardwaru je více než dostatečný, zpracování perfektní, displej na absolutní špičce. Cena relativně příznivá, ze špičkových smartphonů je Wave jasně nejlevnější, stojí zhruba polovinu iPhonu 4 a přibližně dvě třetiny toho, za kolik se prodává top Android Samsung Galaxy S. Přesto se s těmito přístroji zatím Wave srovnávat nemůže. Důvod je jediný a to samotná Bada a především zatím omezená nabídka aplikací, her a programů. Běžnému uživateli sice bude bohatě stačit, ale nároční přeci jen zůstanou u uvedené konkurence.

Ovšem síla Bady a tudíž i Samsungu Wave je jinde. Je to prostě stále hlavně mobil a tak i funguje. Strčíte SIM a voláte, píšete, prostě jako s obyčejným mobilem. A to by se mělo mnoha zákazníkům líbit. Nikde se nemusíte registrovat, nemusí si zakládat účty, prostě koupíte, nabijete a používáte. Nejblíže je tak Badě Symbian. Opět sice vede v nabídce aplikací, ale jinak zaostává. Žádný doposud dostupný mobil se Symbianem nenabídne výkon, rychlost a jednoduchost obsluhy Samsungu Wave. Uvidíme, jak se s tím popere Symbian^3 a především špičková Nokia N8. To je totiž asi nejbližší a největší soupeř Samsungu Wave. Nokia ale bude dražší, tedy opět body pro Wave (Nokia N8 má stát přibližně 11 500 korun a má vestavěnou paměť 16 GB. Pro přímé porovnání tak k ceně Wavu musíme přičíst zhruba 1000 korun za 16GB microSD kartu).