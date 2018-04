Nejlepší Samsung netáhne, prodeje jsou daleko za očekáváním

Nad slabšími prodeji modelu Galaxy S5 má podle analytiků vliv také uvedení iPhonu 6/6 Plus koncem září. S5 je v prodeji od dubna a nemalé procento váhajících namísto nejlepšího samsungu dalo přednost vyčkávání na osmou generaci iPhonu.

O tom se již tehdy vědělo, že mezigeneračně značně povyroste a v parametru úhlopříčky displeje už nebude na konkurenci zdaleka tolik ztrácet. Nakonec tak byly finanční výsledky Samsungu za třetí čtvrtletí letošního roku nejslabším obdobím za poslední tři roky.

Galaxy S5 bohužel nevychází vítězně ani při srovnání s předchozí generací telefonu. S4 se totiž během prvních tří měsíců prodalo 16 milionů kusů, výsledek páté generace je ale o nezanedbatelných 25 procent slabší. Za stejné období tak bylo prodáno jen 12 milionů kusů tohoto modelu.

Zatímco ve Spojených státech se S5 v porovnání s předchozí generací prodává o něco lépe, v Číně Samsung zaznamenal poloviční propad prodejů a hůře si přístroj vede i v dalších důležitých regionech. Suma sumárum jsou skutečná čísla o 40 procent nižší, než s jakými výrobce počítal.

Klesající zájem o své telefony chce Samsung zastavit a zvednout omezením jejich dosti nečitelné nabídky, kterou z velké části tvoří nezajímavé a mezi sebou mnohdy snadno zaměnitelné modely. V příštím roce tak hodlá snížit počet nově uvedených modelů o 30 procent (více v tomto článku).

Součástí nové firemní strategie je také řada smartphonů A, která přináší kovové šasi do zařízení střední a nižší cenové kategorie. Kovové tělo přitom bylo pro Samsung dlouhou dobu tabu a i vrcholové modely se musely spokojit s plastem.

Neuspokojivé výsledky mobilní divize Samsungu by se dle spekulací serveru WSJ mohly promítnout i do personálií. Jejího současného šéfa J. K. Shina by totiž mohl nahradit B. K. Yoon, který má v současnosti pod palcem divizi televizorů a domácích spotřebičů.

