Nejlepší reklamy na mobil: Nokia proti Sony Ericssonu nebo HTC

Jak je známo, televizní spoty automobilek či výrobců mobilních telefonů patří vůbec k těm nejnápaditějším. Takové společnosti většinou díky svým vysokým rozpočtům nejsou omezeny ani v obsazování známých osobností, natož pak délkou reklamy.

Vyhledali jsme pro vás deset reklam na různé značky mobilních telefonů, které podle našeho názoru patří k těm nejoriginálnějším. Hlavním parametrem nebyla ani tak vtipnost (té jsme se věnovali více v článku Neumírejte ještě, ten nový mobil bude přehrávat i video), nýbrž spíše zajímavý nápad a provedení.

Výběr desítky ze stovek nejen evropských reklam byl na nás. Do konečné volby té úplně nejlepší už ale neřekneme ani slovo. Hlasovat o ní totiž budete vy. Anketu naleznete na konci tohoto článku.

HTC: Dotkni se mě!

Když firma HTC uváděla na trh svůj dlouho očekávaný model Touch, hovořilo se o něm jako o potenciálním konkurentovi iPhonu. Společnost tehdy do reklamních kampaní na svůj zcela nový komunikátor investovala dost peněz.

Co jiného by pak měl televizní spot zdůrazňovat než právě dotykové ovládání, kterým se iPhone tak chlubil?

Apple: iPhone jako záhadný objev

Když Apple představil iPhone, byl to poprask. A ten vydržel až do současnosti. Společnost zkrátka chtěla způsobit revoluci na poli mobilních telefonů, a to se vším všudy. Tedy i s ohromujícími reklamami.

Televizní spot musel podle "jablečné" společnosti popisovat nový telefon s dotykovým displejem jako něco doposud neznámého. Něco, co je zapotřebí důkladně prozkoumat. A to se vcelku povedlo.

Sony Ericsson: Do zpěvu je všem

Reklamy Sony Ericssonu na hudební telefony Walkman patří na světě k nejoblíbenějším. Úspěšnost "muzikálně" založených přístrojů s označením W mají na svědomí právě ony.

Jsou tak zajímavé, že do našeho přehledu desítky nejlepších se dostaly hned tři z nich. Následující videoukázka působí až uklidňujícím dojmem - všichni si na ní prozpěvují.

Sony Ericsson: S Walkmanem to půjde snadno

Když něco děláte s hudbou, jde to vždycky snadněji. Toho využila i společnost Sony Ericsson a ve své originální reklamní kampani tvrdí, že s telefony Walkman budete mít rádi třeba i přesčasy.

Zaujalo nás, jakým způsobem byla v reklamě zaměněna slovesa "mít rád" a "milovat". Na místo, kam by se obrázek srdce hodil jako vyšitý (viz například oblíbená trička s nápisem "I love New York"), vložil Sony Ericsson své logo.

Sony Ericsson: Hudbě propadne každý. Doslova!

Do třetice všeho dobrého. Poslední z trojice reklam Sony Ericssonu prezentuje přednosti telefonu W910i. Ten lze totiž ovládat pohybem. Pro přechod na jinou písničku v MP3 přehrávači stačí s mobilem jednoduše zatřást. Stejně jako v následující reklamě.

Nokia: Nebojte, mobil vše nahradí

Rozbitá televize, ztracená "cédéčka" nebo zničený notebook? Neházejte flintu do žita. Stačí, když si pořídíte multimediální mobilní telefon, který všechny tyto přístroje spolehlivě nahradí. Alespoň tak to ve svém reklamním spotu tvrdí finský výrobce Nokia.

Nokia: Trocha romantiky nikdy neuškodí

Žádost o ruku je vhodné provést osobně. Když to ale zrovna nejde, musíte se spokojit s tím nejlepším, co máte při ruce. A to může být i obyčejný mobilní telefon s fotoaparátem a multimediálními zprávami. Pak už stačí být jen na správných místech a čekat na pozitivní odpověď.

Samsung: Jde to i jednoduše

Pánové, určitě to znáte. Když jde po ulici slečna, na které můžete své oči nechat, jde o vteřiny. Víte, že už ji nikdy více neuvidíte, a jediným řešením proto může být fotoaparát na mobilním telefonu. Co na tom, že kvalita takového obrázku bude nejspíš mizerná.

Pokud podle Samsungu budete mít telefon E700, půjde to o mnoho snadněji. Disponuje totiž zrcátkem pro vytváření autoportrétů. A tomu přece nemůže odolat žádná!

Motorola: Tomu se říká opravdová žiletka

Kdykoliv se hovořilo o mobilech z modelové řady RAZR, používalo se kvůli jejich tenkosti slovo "žiletka". Působivý televizní spot Motoroly ukazuje, že jsme to v článcích nedělali nadarmo. Takhle to vypadá, když se s ním potkají dva impulzivní lidé.

LG: Nemáte chuť na čokoládu?

Ke skvěle graficky zpracované reklamě na mobil s krásným názvem LG Chocolate snad netřeba nic dodávat. Televizní spot na první pohled prostě "chutná".

