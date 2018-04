Nejlepší převodník měn zdarma a hledač Wi-Fi signálu

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

Sompy Media Player

Sompy Media Player je nový multimediální přehrávač pro PocketPC zařízení. Poradí si s AVI, DivX, MPEG4, Matroska soubory (MKV, MKA), Ogg Vorbis a AAC AAC formátem. Kvalit programu TCPMP nedosahuje, za vyzkoušení však nic nedáte...

Stahujte zde

AM TasksPlus

AM TasksPlus je užitečným plug-inem do Today. Umožňuje plnou nastavitelnost toho, co se má v Today zobrazovat. Kromě angličtiny je možné AM TasksPlus lokalizovat také do několika dalších jazyků včetně naší mateřštiny a to díky jazykovým balíčkům. Nová verze řeší několik chyb programu.

Stahujte zde

WiFiFoFum

WiFiFoFum je program umožňující prozkoumávání přítomnosti Wi-Fi signálu vaším PDA. Aplikace scanuje access pointy ve vašem dosahu a zobrazuje je na radaru. Ve spojení s GPS dokáže zaznamenat polohu hotspotů a seznam následně uložit. Program doznal za posledních několik měsíců mnoho významných změn, proto doporučujeme upgrade ze starších verzí.

Stahujte zde

SynchroTime

Jednoduchá utilitka k synchronizaci hodin v PDA s časovým serverem na internetu.

Stahujte zde

PALM OS

Currency

Program Currency, který patří mezi nejlepší aplikace svého druhu, podporuje 146 měn mezi kterými nechybí ani česká koruna. Aktuální kurz lze stáhnout na internetu i přímo do palmu jako pdb soubor.

Stahujte zde

BMI Calculator

Tak jak jste na tom v poměru výška/váha? Vše vám může sdělit tzv. BMI (Body Mass Index) - nemilosrdný verdikt vás podle zadaných kritérií zařadí do kategorií obezita - nadváha - normál - podvýživa.

Stahujte zde

Image Clock

Zajímavé hodiny na obrázkovém pozadí. Těch je celkem deset s možností nahrání dalších obrázků. Autor od minulé verze program vylepšil po stránce stability.

Stahujte zde

PalmPDF

Program PalmPDF je nativním prohlížečem PDF souborů pro palmy. Povedená aplikace funguje nejen na klasických PDA, ale také na komunikátorech Treo. Verze 1.2 vylepšuje například renderování, přibylo tlačítko Najít další, paměť pro útržky nebo podpora hypertextu v PDF.

Stahujte zde