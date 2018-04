Nejlepší Nokia všech dob si spletla rok – recenze Nokia N96

Nokia N95 neměla v době svého uvedení na trh prakticky žádnou konkurenci a ani po dvou letech nijak výrazně neztratila dech – stále je to jeden z nejlépe vybavených přístrojů na trhu a jeden z nejlepších multimediálních telefonů vůbec. Toto hodnocení platí obzvláště v případě, že se podíváme na vylepšenou variantu N95 8GB. Nástupcem N95, ať už v té či oné verzi, se stala Nokia N96. Jen o jeden stupeň vyšší číselné označení výrobce pravděpodobně zvolil proto, aby v nejbližších letech nevyčerpal své možnosti, paradoxně však označení telefonu ukazuje, že novinka není zas takovým krokem kupředu, jak se očekávalo.

Nokia N96, její stájové sestry a přechůdkyně N95 8GB, N95 a N82 a přímý konkurent - Samsung i8510 Innov8.

Multimediální telefon se špičkovou výbavou a operačním systémem Symbian S60 3rd Edition.

Vždyť jen rozdíl ve specifikacích mezi N96 a N95 8GB není zas tak výrazný. Novinka dostala 16 GB vnitřní paměti a navíc slot pro paměťové karty a DVB-H tuner, naopak přišla o grafický akcelerátor pro hraní her a dostala slabší baterii. Zdá se nám, že N96 je prostě stále tou samou dva roky starou N95kou, jen v jiném balení a aby se neřeklo, pár změnami. Přišlo nám, že si Nokia N96 spletla rok. Loni by byla hvězdou z nejzářivějších, letos - a především s ohledem na aktuální podzimní konkurenci - většinu své hvězdné záře ztrácí.

Vzhled a konstrukce – tohle stojí tolik peněz?

S odstupem času můžeme říci, že ačkoli není Nokia N95 nebo N95 kdovíjaký krasavec, svým vzhledem rozhodně neurazí a její konstrukce je docela dobře prověřená časem. Nokia N96 na tom možná bude se stejným dvouletým odstupem stejně, ale v současnosti se na ni díváme trochu jinak. A jde nám přitom především o vzhled telefonu. Jistě, design je velmi subjektivní záležitostí, ale musíme říci, že poslední kreace obzvláště špičkové řady Nseries nějak přestáváme chápat. Nokia jako by se v této řadě snažila udělat telefony, které vypadají podstatně levnější, než jsou.

A teď ponechme stranou samotné linky telefonu – zde necháme posouzení na vás. Na mysli máme především použité materiály – N96, stejně jako spousta jejích stájových kolegyň, prostě vypadá extrémně lacině. Použité plasty jsou opravdu hodně podivné a to i na dotek. Tenoučký zadní kryt baterie dokazuje, kam až jsou výrobci schopni zajít při snižování nákladů – naprosto zbytečně. Pokud dáte N96 do ruky někomu, kdo neví absolutně nic o mobilních telefonech, typoval by, že jde o přístroj maximálně za několik tisíc korun – právě díky podivnému vzhledu a pocitu, který máte při držení telefonu.

Přitom za to opravdu mohou samotné materiály. Tvary N96 si jistě své příznivce najdou a proti samotnému mechanickému zpracování telefonu rovněž nemáme nijak zásadní výtky. Jen si opět trochu posteskneme nad konstrukcí vysouvání na obě strany. Chápeme, že chce Nokia usnadnit používání hudebního přehrávače a hraní her, ale nešlo by to udělat jinak? Vysouvací mechanismus u N96 ztrácí mimo jiné trochu smysl proto, že tlačítka pro ovládání přehrávače se nacházejí i pod displejem. Proč tedy Nokia neustoupila od vysouvání na obě strany, nevíme. Pro hraní her by totiž bylo pohodlnější, aby se ovládací tlačítka nacházela ve stejné rovině, jako je displej.

Za dva roky, zdá se, nijak nepokročila miniaturizace v oblasti mobilních telefonů. Nokia N96 tak není nijak výrazně menší, než její předchůdce – rozměry jsou 103 x 55 x 18 mm oproti 99 x 53 x 21 mm u N95. Telefon je tak sice o něco tenčí, ale zase něco málo přibral do šířky a výšky. Hmotnost dokonce mírně stoupla, N96 váží 125 gramů oproti 120 u N95. Výrazné rozměry tak alespoň dávají dostatek prostoru pro velký displej – ale i ten je stejný jako u N95 8GB.

Displej a ovládání – trochu více prostoru?

Jak jsme již řekli výše, displej N96 již známe z předchozího modelu. Jde o zobrazovač s úhlopříčkou 2,8 palce a rozlišením 320 x 240 obrazových bodů. To již Křištálová lupa začíná být na dané úhlopříčce trochu kostrbaté, ale je víceméně dané použitou platformou. V útrobách N96 samozřejmě běží operační systém Symbian S60 3rd edition, tentokrát ve verzi s Feature Pack 2. Operační systém se tak dočkal několika drobných vylepšení, které jsme ale již v recenzích několika modelů popisovali. Stejný systém má třeba Nokia 6220 Classic. Vylepšení jsou sice příjemná, ale na druhou stranu nikoli tak výrazná, aby vás donutila z N95 přesedlat na N96. Musíme říci, že operační systém se chová naprosto standardně a že je N96 relativně svižným telefonem, i když je pravda, že na dané platformě najdeme i rychlejší kousky. Rychlejší je třeba Nokia N82 s posledním firmwarem, svou rychlostí N96 předčil i její hlavní konkurent – Samsung i8510 Innov8 – a to prosím máme na testování prototyp.

Trochu nás u N96 zklamala i její klávesnice. Ne že by byla špatná, to se vyloženě říci nedá. Jenže u tak obřího telefonu bychom přeci jen očekávali trochu komfortnější klávesnici. N96 se totiž vysouvá asi jen o čtvrtinu své délky, takže pro numerická tlačítka zas tak moc místa není. Důsledkem toho je, že jednotlivé řady tlačítek jsou relativně úzké a celý blok je nalepen na spodní okraj telefonu. Klávesnice navíc nemá tlačítka nijak výrazně odlišena, takže možná budete zpočátku tápat. Stisk mají přitom tlačítka velmi jistý a jasný, zdvih kláves je tak akorát.

Klávesnice tak není vyloženě špatná, jen bychom očekávali, že dostane trochu více prostoru a tím přinese výrazně větší pohodlí. To samé platí i pro blok ovládacích kláves – jednotlivá tlačítka jsou zde také překvapivě malá, ale ovládání to nijak zásadně nevadí. Jak jsme již psali výše, výrobce sem vměstnal i tlačítka pro ovládání přehrávače. Ta mohou občas uživatele naštvat, protože je může stisknout omylem místo navigační klávesy. Opět to ale chce asi jen trochu zvyku, N96 na tom v tomto ohledu rozhodně není tak špatně, jako model N81.

Za zmínku stojí u N96 ještě zámek klávesnice. Telefon má totiž jednak zámek automatický, kdy se přístroj odemkne nebo zamkne při otevření čí zavření telefonu, je ale také vybaven zámkem mechanickým. Na vrchu telefonu tak najdeme posunovací tlačítko, které kdykoli telefon odemkne nebo zamkne. Toto tlačítko se zde objevilo především proto, aby se dal ovládat hudební přehrávač i v zavřeném stavu. Opět si tak posteskneme nad tím, proč Nokia zůstala u vysouvací konstrukce na obě strany. Jeden z důvodů by mohl být, že se vysunutím směrem dolů otočí orientace displeje, ale tohle telefon zvládá i díky vestavěnému pohybovému senzoru. Pravda, ten reaguje asi zbytečně citlivě, to se ale opět dostáváme do začarovaného kruhu – proč Nokia udělal tamto a nedodělala toto. Mimochodem, ještě malá poznámka k zámku klávesnice – při zasunutí se telefon zamkne asi až po třech sekundách. Trochu to mate, nevíme, jaký může mít toto chování důvod.

Baterie – slušný krok zpět

Nokia N96 dostala stejnou baterii, jakou uživatelé najdou v původním modelu N95 – ta má tedy kapacitu pouze 950 mAh. Přitom N95 8GB disponuje baterií s větší kapacitou a nějak nechápeme, proč se výrobce vrací zpět. Stejně jako předchozí multimediální modely je N95 hodně velikým žroutem elektrické energie a tak je kapacita baterie klíčová pro alespoň rozumnou výdrž. V tomto případě sice oproti N95 8GB výdrž nijak výrazně neutrpěla, snížení kapacity kompenzuje propracovanější power-management v nové verzi systému. Nebylo by ale hezké, kdyby nový model vydržel déle, než ten starší?

Slabší baterie se také projeví v případě, že budete telefon ždímat opravdu na plno – to znamená budete intenzivně využívat třeba navigaci, wi-fi nebo přehrávání videa – v těchto případech již mnoho minut vylepšená správa napájení nepřidá. V praxi, při běžném používání, je N96 schopna vydržet dva dny, což je na takový telefon dostačující výsledek. Denně přitom počítáme s zhruba dvěma desítkami minut hovorů, několika SMS, pořízením nějakých těch fotografií a občasným mrknutím na web. Výraznější zátěž ale samozřejmě znamená, že ukazatel stavu baterie klesá podstatně rychleji, než byste si přáli.

Telefonování a zprávy – vše při starém

V případě telefonování a zpráv asi již nemáme u Nokie N96 o čem psát. Vše, co se dalo napsat a říci již bylo napsáno a řečeno v mnoha předchozích recenzích symbianových přístrojů tohoto výrobce. Ve funkcích tak nechybí prakticky nic, co byste mohli někdy potřebovat, včetně časovaných vyzváněcích profilů, pomocí kterých můžete rovnou filtrovat hovory. Jednu zvláštnost při telefonování přeci jenom N96 má – hovor lze sice přijmout otevřením telefonu, ale jeho uzavřením jej již neukončíte. Na to je třeba pamatovat, jinak se také může stát, že si protistrana po domnělém skončení hovoru poslechne i váš patřičně peprný komentář.

Při telefonování jsme nezjistili jakékoli problémy a rozhodně nemáme důvod si stěžovat na kvalitu hovoru či cokoli jiného. Ostatně, u telefonu této kategorie snad ani nelze nic jiného očekávat. Nokia N96 je asi jedním z posledních přístrojů Nseries, ve které najdeme i standardní podporu SIP protokolů. Do budoucna budou VoIP přímo po vybalení z krabice podporovat pouze telefony pracovní řady Eseries.

Organizace a data – zase komplet

Ani v případě schopností organizace času a datových funkcí není u Nokie N96 vlastně co představovat. Ne že by její výbava v tomto ohledu byla špatná – právě naopak, N96 je jedním nejkomplexněji vybavených přístrojů, co se výše zmíněných případů týče. Jenže stejně na tom byli i její předchůdci a stejně na tom jsou i mnohé stájové kolegyně. A tak se spokojíme jen s konstatováním, že wi-fi nebo HSDPA jsou u takového telefonu samozřejmostí, zatímco v naší krajině zní tyto technologie i po letech stále trochu exoticky.

A tak je jedinou zásadní datovou novinkou paměť telefonu. Nokia N96 disponuje kapacitou 16 GB a k tomu přidává ještě slot na paměťové karty. Kombinace toť donedávna nebývalá, ale i v této oblasti se začíná v poslední době blýskat na lepší časy. Nokia si tak za tento přístup zaslouží pochvalu, na druhou stranu nám připadá, že to výrobci už s vnitřní pamětí možná trochu přehánějí a uživatelé jí asi jen tak na plno nevyužijí. Musíme ocenit relativně rychlé kopírování souborů do paměti – 5 MB za sekundu je vcelku slušná hodnota, teoreticky by mělo být kopírování ještě rychlejší.

Pochválit musíme tradičně i velmi dobrý internetový prohlížeč, který standardně podporuje Flash Lite objekty. I tuto funkci ale najdeme v posledních verzích firmwaru modelů N95, N95 8GB a N82, takže u N96 nejde o žádnou převratnou novinku.

Tradiční je i přítomnost aplikace Nokia Mapy v telefonu. V N96 jsou obsaženy mapy ve verzi 2.0 a předinstalovaná je oblast Česka, Slovenska, Polska, Rakouska a Maďarska. Další mapy si můžete samozřejmě do telefonu dohrát. S Nokií N96 získáváte možnost využívat plnou verzi Nokia Map pro GPS navigaci bezplatně po dobu tří měsíců. Nokia N96 má totiž samozřejmě vestavěný GPS modul. Musíme ocenit fakt, že pozici je telefon schopne získat opravdu rychle, trvá mu to zhruba 10 sekund. V případě, že používáte mapy v pouze předinstalovaném regionu, nepotřebuje se telefon připojovat k internetu a stahovat podklady.

Zábava – stejný foťák, horší hry, televize na nic

Ani v zábavní výbavě se toho po roce od uvedení modelu N95 8GB respektive po dvou letech od uvedení původní N95 mnoho nezměnilo. Tak třeba fotoaparát má Nokia N96 stále stejný – rozlišení je pět megapixelů, samozřejmostí je automatické ostření a ani po dvou letech jsme se u vlajkové lodi nedočkali xenonového blesku – vystačit si musíme s dvojicí LED diod. Kvalita fotografií z N96 je na dobré úrovni, ale na první pohled nám připadá, že modely N95, N95 8GB a N82 s poslední verzí firmwaru fotí o něco lépe. Především barevné podání N96 je trochu bledé. Je tak docela překvapující, že stále stejný fotoaparát se programátorům v Nokii nepovedlo u novinky vyladit alespoň na stávající úroveň.

Na stávající úrovni nezůstala bohužel ani podpora N-Gage platformy. N-Gage hry si sice můžete na N96 zahrát a dosytosti užívat, ale novinka bohužel přišla o grafický akcelerátor, který se nacházel u předchůdce. Díky tomu je grafika ve 3D hrách o poznání horší. Trochu také nechápeme krok Nokie, kdy k telefonu za tak vysokou cenu, za jakou se N96 prodává, nabídne uživateli pouze jednu jedinou hru zdarma. A to jde ještě o prachobyčejný Tetris, na který jistě není potřeba N-Gage platforma. V telefonu jsou demoverze dalších her (Asphalt, Mile High Pinball, Snakes subsonic a Wolrd series of Poker), pokud si je ale opravdu chcete užít naplno, musíte si je zakoupit. V ovládání her vám pomohou speciální herní klávesy, které se objeví po vysunutí telefonu směrem dolů.

Tato tlačítka slouží i pro ovládání hudebního přehrávače a to v případě, že se právě nenacházíte v N-Gage aplikaci. Přehrávač lze ale ovládat i tlačítky okolo navigační klávesy. Nokia N96 má samozřejmě konektor Jack 3,5 mm, takže k telefonu můžete připojit libovolná sluchátka. Ta dodávaná vám totiž zrovna nejskvělejší hudební zážitky neposkytnou. S vlastními sluchátky ale jistě využijete i dálkové ovládání, které rovněž obsahuje 3,5 mm Jack. Díky dálkovému ovládání nemusíte pro přeskakování skladeb nebo zastavení a obnovení přehrávání sahat pro telefon do kaspy a s jakýmikoli sluchátky můžete telefonovat jako s běžným handsfree. Dálkové ovládání je tak vlastně třetím způsobem, jak můžete přehrávač ovládat.

Velkou novinkou v Nokii N96 měl být vestavěný DVB-H tuner. Tato technologie, která ještě před rokem vypadala velmi slibně, se však málokde v Evropě uchytila a tak podpora mobilní digitální televize zůstane na velké části trhů nevyužita. Náš trh v tomto případě nevyjímaje. Na N96 si tak budete muset vystačit s obsahem streamovaným z internetu nebo s vlastními filmy. Ty je ale v drtivé většině nutné překonvertovat do formátu vhodného pro telefon, s klasickým DivX nebo Xvid videem si N96 standardně neporadí. Konverze se provádí přes Nokia PC Suite a podle kvality, kterou zvolíte, trvá od zhruba deseti minut do jedné hodiny.

