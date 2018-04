Nejlepší navigace v mobilu - recenze Nokia 6210 Navigator

Po více než roce od uvedení oblíbeného modelu 6110 Navigator přišel finský výrobce s novou verzí telefonu, který má v názvu svoji nejlákavější funkci – GPS navigaci. Od té doby se ale mnohé změnilo a Nokia mapy 2.0. nabízí již mnoho modelů. Nová Nokia 6210 Navigator má ale i tak co nabídnout. Díky elektromagnetickému kompasu jde totiž o nejlepší navigační telefon pro pěší a geocachery.

Nokia 6210 Navigator, Nokia 6220 Classic a předchůdce 6210 Navigator. Ve spodní řadě pak vyšší model z řady NSeries N96, N85 a N82.

Nokia 6210 Navigator je nástupce modelu 6110 Navigator. Novinka opustila navigační program Route 66, který se nabízel u předchůdce, a přiklonila se ke stájovému softwaru Nokia maps.

Nokia 6210 Navigator přišla na trh ve stejné době jako klasicky koncipovaný model 6220 Classic, a dokonce i reklamní kampaň výrobce spojuje oba tyto telefony dohromady. Zatímco ale u 6220ky jsme byli nemile překvapeni kvalitou zpracování, u nového navigačního modelu nemůžeme v tomto směru nic namítnout. Nikde nic nevrže, klávesnice je velmi povedená a také vysouvací mechanismus vypadá, že by měl ještě dlouho sloužit.

Vzhled a konstrukce - kvalita šestkové řady dodržena

Nokia si v poslední době neudělala kvalitou zpracování svých telefonů dobré jméno. Mohou za to především ty nejvyšší modely, jako je N96 nebo N85, které i přes velmi vysokou cenu nabízejí materiály, jaké najdeme i u telefonů s třetinovou cenou. Ani Nokia 6210 Navigator sice nenabídne kovový kryt nebo jiné ušlechtilejší materiály, použité plasty ale rozhodně nepůsobí laciným dojmem. Solidně působí i vysouvací konstrukce, která ani po několikaměsíčním používání nevykazuje výraznější vůle. Výhrady snad máme jen k lesklému provedení předního krytu, který tak bude fungovat jako pečlivá úschovna otisků vašich prstů.



Telefon se může i přes velký displej pochlubit přijatelnými rozměry 103 × 49 × 15 mm a v zasunutém stavu není problém nosit jej v kapse. Tomu nebrání ani hmotnost 117 gramů, která je pro smartphone s vysouvací konstrukcí zcela akceptovatelná. Potěšilo nás také precizní zakrytování microUSB konektoru a slotu pro paměťovou kartu. Zdá se, že Nokia se chce tímto modelem vrátit k pověstnému kvalitnímu zpracování telefonů šestkové řady.

Displej a ovládání - modrá hvězdička pro navigaci

Nokia 6210 Navigator běží jak jinak než na operačním systému Symbian S60 3rd edition ve verzi s Feature Pack 2. Prostředí telefonu tak doznalo oproti předchozí verzi několika málo vylepšení, těm jsme se ale již podrobně věnovali v mnoha předchozích recenzích. Za zmínku ale stojí inovovaný telefonní seznam, který je nyní omezen jen volnou pamětí přístroje, a oceňujeme také nové možnosti zobrazení pohotovostní obrazovky. U navigační nokie ale musíme pochválit také rychlost. Telefon se totiž může pochlubit 369MHz procesorem, jaký najdeme například v multimediálním modelu N85.

Zatímco u modelu 6220 Classic jsme se něco natrápili s nepovedenou klávesnicí, Nokii 6210 Navigator nemůžeme v tomto směru prakticky nic vytknout. Jednotlivá tlačítka totiž mají nejen o něco větší rozměry, ale také jsou lépe hmatově rozlišitelná. Jejich stisk je navíc velmi jistý, doprovázený výrazným cvaknutím. Snad jen uživatelé s většími prsty si mohou stěžovat na horší přístup k tlačítkům umístěným v horní řadě.

I v zavřeném stavu je dostupné velké množství ovládacích prvků, k mnoha úkonům tak nejste nuceni telefon vysouvat. Pod displejem nechybí klasické čtyřsměrné ovládací tlačítko, dvojice kontextových kláves ani tlačítka se známými ikonkami červeného a zeleného sluchátka. To, co vás zde ale možná překvapí, je čtyřcípá modrá hvězdička. Ta velmi pomáhá při navigaci, při jejím stisku se totiž rovnou spustí aplikace Nokia Mapy. Není to ale jen tlačítko. Uvnitř hvězdičky je ukryta dioda, která bliká, když se hledají satelity; poté, co je poloha nalezena, trvale svítí.

Displej Nokie 6210 Navigator nabídne obvyklé rozlišení 320 x 240 obrazových bodů a umí zobrazit až 16 000 000 barev. Velmi se nám zamlouvá jeho velikost, kterou oceníte nejen při běžné práci s telefonem, ale především při navigaci. Nokia totiž u tohoto modelu použila displej s úhlopříčkou 2,4 palce, jaký najdeme například také u několika dražších modelů z řady NSeries.

Baterie - přes víkend nechte nabíječku doma

Nokia 6210 Navigator je dodávána s Li-Ion baterií (BL-5F), která na takto malý smartphone nabídne poměrně vysokou kapacitu 950 mAh. Při běžném používání se tak nemusíte obávat každodenního nabíjení, během našeho testu jsme s telefonem zamířili pro energii v průměru tak jednou za 2 až 3 dny. Tento velmi slušný výsledek pak vydrží i při několika minutách navigování denně, pokud se ale s nokií vydáte na několikahodinovou cestu a budete ji používat jako navigaci do automobilu, rozhodně si nezapomeňte přibalit nabíječku s sebou.

Telefonování a zprávy - vše při starém

Navigační nokia nabídne čtyři pásma GSM a nechybí ani podpora sítí třetí generace včetně druhé kamery pro videohovory. Samotné funkce pro telefonování se nijak neodlišují od dalších modelů s operačním systémem Symbian ve verzi s Feature Pack 2, nechybí tedy výborný adresář, který není nijak omezen a používá dynamicky přidělovanou paměť. Do přístroje lze uložit bezpočet jmen, k nimž lze přidat mnoho detailů, jako jsou různá telefonní čísla, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. Kontakty lze třídit do skupin a těm lze nastavit speciální vyzvánění. Samozřejmostí je také hlasové vytáčení či možnost rychlé volby přiřazením kontaktů k některé z numerických kláves. O to, aby se telefon choval vždy, jak má, se postarají vyzváněcí profily.

Nikoho asi nepřekvapí, že telefon umí pracovat s SMS a MMS zprávami. Ani e-mailový klient s podporou POP3 a IMAP4 není už dnes ničím výjimečným. Při psaní zpráv můžete použít český slovník T9, který sice píše znaky s diakritikou, ale odešle jen čistý text. Díky tomu tak máte k dispozici plný počet znaků v SMS. Líbí se nám, že telefon umí automaticky poznat typ zprávy – v menu nová zpráva tak už nemusíte volit, jestli půjde o SMS, nebo MMS. V okamžiku, kdy do textové zprávy vložíte fotografii nebo jiný objekt, změní se v MMS. Ani tato funkce však není žádnou novinkou a majitelé symbianových mobilů ji velmi dobře znají.

Organizace a data - chybí jen wi-fi

Velkým lákadlem telefonu je podpora většiny představitelných datových přenosů. Kromě GPRS a EDGE nechybí ani 3G, a to včetně rychlého internetu v podobě HSDPA, který je ale u nás bohužel důležitý jen pro zákazníky jediného operátora. Co nás ale mrzí víc, je absence wi-fi. Integrovaný internetový prohlížeč je totiž jedním z nejlepších, se kterými se můžeme dnes setkat, a nezalekne se ani JavaScriptu nebo flashových animací. K dispozici je i několik úrovní zoomu, lze měnit velikost písma i obrázků, a to každého zvlášť.

Pro toho, kdo používá telefon s operačním systémem Symbain S60 třetí generace, není mezi organizačními funkcemi co představovat. Kalendář je totiž jako již tradičně na výborné úrovni, lze jej také jednoduše synchronizovat. A to nejen lokálně, ale také bezdrátově na dálku pomocí nejrůznějších byznys aplikací. Do telefonu se tak přenesou všechny důležité detaily, schůzky nebo úkoly. Události lze třídit dle typů, k dispozici jsou i jednoduché poznámky. Ve výbavě pochopitelně nechybí ani opakovaný budík, fungující také při vypnutém telefonu.

Nokia 6210 Navigator nepostrádá prohlížeč souborů Adobe PDF, aplikace QuickOffice ale neumožní vytváření, zvládne pouze prohlížení souborů Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Telefon si ale poradí s archivy ZIP a nechybí ani převodník jednotek nebo kalkulačka. Navigační nokia nabídne 128 MB vnitřní paměti a samozřejmě také slot pro paměťové karty microSD. Jednu takovou najdete i v základním balení, její kapacita 1 GB ale nemusí každému stačit.

Zábava - slušný fotoaparát a bezkonkurenční navigace

Nokia 6210 Navigator se chlubí 3,2Mpix fotoaparátem, nechybí ani automatické ostření a diodový blesk. Digitální zoom nabídne až dvacetinásobné přiblížení a poměrně bohaté jsou také možnosti nastavení. Velmi dobrou funkcí je i možnost zaznamenat informace o GPS souřadnicích, kde byla fotografie pořízena. Výsledná kvalita fotek pak lehce převyšuje průměr v kategorii třímegapixelových fotoaparátů, oceňujeme především velmi povedené barevné podání. Co jsme ale postrádali, byla krytka objektivu.

Z multimediálních funkcí zaujme vedle fotoaparátu také hudební přehrávač, který od ostatních modelů doznal jen kosmetických změn. Funkce a ovládání jsou tak stále stejné a je nutno říci, že i velmi povedené. Drobné zklamání ale nastane při pohledu na audiokonektor, který narostl jen na 2,5 mm. Pokud si tedy nevystačíte se standardně dodávanými sluchátky, pro připojení klasických 3,5mm je potřeba použít redukci.

Zatímco Nokia 6110 Navigator spoléhala na Route 66, v nové Nokii 6210 Navigator už běží samozřejmě velmi dobře známé Nokia Maps 2.0. Nechybí tak podrobné mapy od Navtequ, který v posledním roce navíc velmi zlepšil pokrytí nejen na našem území, ale také na východ od nás. Pokud budete chtít používat mapu jen jako atlas, nebude vás to stát nic, pro spuštění hlasové navigace je ovšem nutné zakoupit licenci. Aby byla nová nokia pro své majitele opravdu navigační, přibalil k ní výrobce půlroční licenci zdarma. Po vybalení z krabice tak není nutné nic aktivovat, stačí nechat spojit mobil se satelity a můžete vyrazit.

Samotná aplikace Nokia Mapy 2.0. se v ničem neliší od ostatních modelů, nabídne tak nejen režim navigace pro motoristy, ale také pro pěší. Především chodci, turisté a geocacheři pak jistě ocení funkci, kterou u jiné nokie na současném trhu nenajdeme a která bývá ve výbavě dražších outdoorových navigací. Nokia 6210 Navigator má totiž integrovaný elektromagnetický kompas, který ukazuje stále k severu a směrem, kterým se pohybujete, bude stále natočena mapa. Za volantem tuto funkci prakticky nevyužijete, při navigaci pro pěší, kterou navíc Nokia 6210 Navigator zvládá velmi dobře, je ale k nezaplacení.