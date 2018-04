Nejlepší mobily brzy u nás - přehled 3G telefonů

Eurotel určitě ještě letos spustí svou síť třetí generace a lze předpokládat, že pozadu nebude chtít zůstat ani Oskar. Obě společnosti chystají spustit síť UMTS FDD, tedy standardní síť třetí generace, kterou najdeme ve většině Evropských zemí. Naopak T-Mobile se pouští do projektu čistě datové sítě UMTS TDD, v které nebude možné využívat hlasové služby, jen datové přenosy. Pro tuto síť jsou potřeba speciální datové karty, běžné mobily s podporou 3G v této síti fungovat nebudou.

Pro sítě Eurotelu a Oskara je na trhu k dispozici velké množství telefonů s podporou 3G a ve všech případech i s možností použití v běžných sítích GSM. Které z nich budou u nás na trhu, není v této chvíli jasné, oba operátoři si své portfolio pečlivě střeží. Již dnes je ale možné odhadnout, které mobily se na našem trhu objeví a u kterých je to méně pravděpodobné.

Co u Eurotelu a co u Oskara?

Co je to UMTS? Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) představuje další krok ve vývoji mobilních sítí. Tato síť nabídne rychlejší datové přenosy, větší kapacitu sítě a nové multimediální služby. Spolu s dalšími standardy se UMTS řadí do tzv. třetí generace mobilních sítí (zkráceně 3G).

U Oskara, který patří pod křídla světového giganta Vodafone, se mohou objevit telefony, kterým dává Vodafone přednost. U něj hrají prim 3G telefony Motorola, Nokia, Samsung a Sony Ericsson. Nechybí ale i pro nás exotičtější značky, jako je Sharp a Toshiba.

U Eurotelu je situace složitější. Aktuálně patří do skupiny španělského operátora Telefonica, u kterého je v nabídce široká paleta telefonů a to včetně některých exotických, jako je například značka Grundig. Je jasné, že v nabídce Eurotelu budou přístroje od Nokie, asi nebude chybět ani Samsung, Motorola a LG, u dalších značek můžeme zatím jen hádat.

Některé modely se pak objeví i na volném trhu, některé ale budou k dispozici jen v nabídce operátorů.

Dražší než obyčejné mobily

Všeobecně platí, že telefony s podporou 3G patří ve většině případů mezi vyšší třídu telefonů a jejich cena na volném trhu se pohybuje v rozmezí 7 000 až 20 000 Kč. Jsou tedy v průměru dražší, než podobně vybavené mobily jen pro sítě GSM. V poslední době ale přichází do módy předplacené sady pro služby 3G a v nich lze najít i cenově přijatelné přístroje. Navíc lze očekávat nabídku dotovaných telefonů, kde budou ceny jistě výhodnější. Ceny telefonů se určují špatně, jelikož některé modely jsou jen v nabídce operátorů a jejich cena je ovlivněna dotací podle nejrůznějších pravidel.

Telefony pro sítě třetí generace jsou většinou velmi dobře vybavené a převyšují svou výbavou přístroje pro provoz jen v sítích GSM. Lze samozřejmě najít i výjimky, v drtivé většině případů ale 3G mobily uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Nabízíme vám přehled všech aktuálních telefonů pro provoz v sítích 3G, které jsou aktuálně v Evropě na trhu, nebo se v nejbližší době začnou prodávat. Naopak jsme z přehledu vyřadili přístroje, které se již neprodávají, nebo jsou jen ve výprodeji. Ty se u nás neobjeví.

35 bojovníků

V přehledu najdete 35 mobilních telefonů s podporou 3G. U telefonů je uvedeno, zda se již prodávají, případně kdy bude jejich prodej zahájen. U telefonů je i uvedeno, u kterého operátora by se mohly objevit v prodeji. Tyto informace ale nejsou oficiální a mohou se ještě změnit. Na konci článku najdete informace o modelech, které se teprve připravují a výrobce je zatím oficiálně nepředstavil.

Nokia N91



Více o Nokii N91 zde.

Rozměry: 113,1 x 55,2 x 22 milimetrů; 156 gramů

OS Symbian Series 60

Fotoaparáty: 2 Mpix a VGA

Videohovory

EDGE

Bluetooth

WLAN 802.11b/g

MP3 přehrávač

4GB harddisk

Zahájení prodeje 1Q/2006, u nás bude ve volném prodeji

Nokia N90



Více o Nokii N90 zde.

Rozměry: 112 x 51 x 24 mm; 173 gramů

OS Symbian Series 60

Fotoaparát: 2 Mpix

Videohovory

EDGE

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás volně dostupný ve volném prodeji

Nokia N70



Více o Nokii N70 zde.

Rozměry: 108,8 x 53 x 21,8 mm; 126 gramů

OS Symbian Series 60

Fotoaparáty: 2 Mpix a VGA

Videohovory

EDGE

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

Zahájení prodeje 4Q/2005, u nás bude ve volném prodeji

Nokia 6280



Více o Nokii 6280 zde.

Rozměry: 99,9 x 46 x 21; 115 gramů

Fotoaparáty: 2 Mpix a VGA

Videohovory

EDGE

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

Zahájení prodeje 4Q/2005, u nás bude ve volném prodeji

Nokia 6680



Více o Nokii 6680 zde .

Rozměry: 108,4 x 55,2 x 20,5 mm; 133 gramů

OS Symbian Series 60

Fotoaparáty: 1,3 Mpix a VGA

Videohovory

EDGE

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás volně dostupný ve volném prodeji

Nokia 6630



Více o Nokii 6630 zde .

Rozměry: 110 x 60 x 21 mm; 127 gramů

OS Symbian Series 60

Fotoaparát 1,3 Mpix

Nepodporuje videohovory (pouze s příslušenstvím)

EDGE

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás volně dostupný ve volném prodeji



Více o Siemensu SXG75 zde .

Rozměry: 111,5 x 53 x 2 mm; 134 gramů

Fotoaparáty: 2 Mpix a CIF

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

FM rádio

Paměťové karty

A-GPS

Zahájení prodeje 4Q/2005, u nás teoreticky u Oskara i Eurotelu

Siemens SG75

Více o Siemensu SG75 zde. Specifikaci výrobce prozatím nezveřejnil

Světová premiéra telefonu se uskuteční v průběhu září letošního roku Samsung Z130

Více o Samsungu Z130 zde . Rozměry: 112 x 46 x 22 mm; 120 gramů

Fotoaparát: 1 Mpix (otočný)

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

V prodeji, u nás se asi prodávat nebude Samsung Z140

Samsung Z140. Rozměry: 88 x 48 x 26 mm; 108 gramů

Fotoaparát: VGA (otočný)

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Mobil pro předplacené sady

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara Samsung Z300

Více o Samsungu Z300 zde . Rozměry: 89 x 47 x 25,5 mm; 110 gramů

Fotoaparáty: 1 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u Eurotelu Samsung Z500

Více o Samsungu Z500 zde . Rozměry: 89 x 44 x 24,5 mm; 95 gramů

Fotoaparáty: 1 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara Samsung Z700

Více o Samsungu Z700 zde . Rozměry: 96 x 48,5 x 26,5 mm; 125 gramů

Fotoaparáty: 3 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

Zahájení prodeje 1Q/2006, u nás teoreticky u Oskara i Eurotelu Sony Ericsson Z800i/V800

Více o Sony Ericssonu Z800i zde . Rozměry: 102 x 49 x 23,6 mm; 128 gramů

Fotoaparát 1,3 Mpix (otočný

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara (V800i) i Eurotelu Sony Ericsson K600i/V600i

Více o Sony Ericssonu K600i zde . Rozměry: 104,3 x 45 x 18,9 mm

Fotoaparáty: 1,3 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

FM rádio

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara (V600i) i Eurotelu Motorola C975

Více o Motorole C975 zde . Rozměry: 114 x 53,2 x 24,2 mm; 139 gramů

Fotoaparáty: VGA a CIF

Videohovory

MP3 přehrávač

Model do předplacených sad

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara Motorola V975/V980

Více o Motorole V975 zde . Rozměry: 94 x 49 x 27 mm; 137 gramů

Fotoaparáty: VGA a CIF

Videohovory

MP3 přehrávač

Model do předplacených sad

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara (V980) Motorola V1050

Více o Motorole V1050 zde . Rozměry: 94 x 49 x 27 mm; 137 gramů

Fotoaparáty: 1,2 Mpix a CIF

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara Motorola V3x

Více o Motorole V3x zde . Rozměry: 99 x 53 x 19,6 mm; 125 gramů

Fotoaparáty: 2 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

Zahájení prodeje 1Q/2006, u nás teoreticky u Oskara i Eurotelu Motorola E1000

Více o Motorole E1000 zde . Rozměry: 114 x 52 x 23 mm; 140 gramů

Fotoaparáty: 1,2 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

A-GPS

V prodeji, u nás se asi prodávat nebude Motorola E1060

Více o Motorole E1060 zde . Rozměry: 107 x 53 x 21 mm; 125 gramů

Fotoaparáty: 1,3 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

A-GPS

Zahájení prodeje 1Q/2006, u nás teoreticky u Oskara i Eurotelu Motorola E1120

Více o Motorole E1120 zde . Rozměry: 113 x 52 x 21,5 mm; 130 gramů

Fotoaparáty: 3 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

A-GPS

Zahájení prodeje 1Q/2006, u nás teoreticky u Oskara i Eurotelu Motorola A1000

Více o Motorole A1000 zde . Rozměry: 116 x 57,5 x 20 mm; 160 gramů

OS Symbian UIQ

Fotoaparáty: 1,2 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

A-GPS

V prodeji, u nás se asi prodávat nebude Motorola A1010

Více o Motorole A1010 zde . Rozměry: 117 x 59 x 18,7 mm; 160 gramů

OS Symbian UIQ

Fotoaparáty: 2 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

A-GPS

Zahájení prodeje 4Q/2005, u nás teoreticky u Oskara i Eurotelu Toshiba TS921

Více o Toshibe TS921 zde . Fotoaparáty: 1,92 Mpx a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara LG U8150

Více o LG U8150 zde . Rozměry: 99 x 50 x 24 mm; 135 gramů

Fotoaparát VGA (otočný)

Videohovory

MP3 přehrávač

V prodeji, u nás teoreticky u Eurotelu LG U8180

LG U8180. Rozměry: 95,7 x 49,5 x 24; 124 gramů

Fotoaparát: VGA (otočný)

Videohovory

MP3 přehrávač

V prodeji, u nás teoreticky u Eurotelu LG U8200

Více o LG U8200 zde . Fotoaparát 1,3 Mpix (otočný)

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás se pravděpodobně prodávat nebude T-Mobile MDA IV

Více o MDA IV zde . Rozměry: 131,6 x 79 x 21,6 mm; 210 gramů

OS Microsoft Windows Mobile for Pocket PC

Fotoaparáty: 1,3 Mpix a VGA

Videohovory

QWERTY klávesnice

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u T-Mobile, ale bez podpory 3G Sharp 903

Více o Sharpu 903 zde. Rozměry: 108,7 x 50 x 28,5 mm; 148 gramů

Fotoaparáty: 3,2 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara Sharp 703

Více o Sharpu 703 zde. Rozměry: 98,5 x 47,3 x 23,4 mm; 107 gramů

Fotoaparáty: 1,3 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara Sharp 902

Více o Sharpu 902 zde . Rozměry: 102 x 50 x 26 mm; 149 gramů

Fotoaparáty: 2 Mpix a VGA

Videohovory

Bluetooth

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás teoreticky u Oskara Nec e228

Více o Necu e228 zde . Rozměry: 129 x 53 x 21,5 mm; 125 gramů

Fotoaparáty: VGA a CIF

Videohovory

MP3 přehrávač

Paměťové karty

V prodeji, u nás se pravděpodobně prodávat nebude Nec e338

Více o Necu e338 zde . Rozměry: 93,8 x 47,1 x 23,3 mm; 114 gramů

Fotoaparát CIF (otočný)

Videohovory

MP3 přehrávač

V prodeji, u nás se pravděpodobně prodávat nebude Grundig G600i

Více o Grundigu G600i zde. Rozměry: 88 x 45 x 25 mm; 95 gramů

Fotoaparát: 1,3 Mpix (otočný)

Videohory

MP3 přehrávač

Paměťové karty

iMode

Zahájení prodeje 4Q/2005, u nás teoreticky u Eurotelu V přípravě jsou i další telefony pro sítě třetí generace UMTS, které by se měly objevit do konce letošního roku. Jedním z výrobců je francouzský Sagem, který připravuje telefon postavený na základě svého topmodelu myX-8. Označení telefonu prozatím není známé, u operátora Vodafone by se měl jmenovat myV-850. Do konce roku by se měla také objevit nová Motorola E770V pro operátora Vodafone. Siemens připravuje vysouvací model SG75, který byl již oficiálně představen, ale výrobce nezveřejnil technickou specifikaci. Další model pro 3G připravuje japonská Toshiba. Toshiba 803

by měla být zaměřena na přehrávání hudby a chybět by neměla podpora iTunes. Opomenout by jsme neměli ani připravovaného nástupce komunikátoru P910i od Sony Ericssonu, který by měl také podporovat sítě UMTS.

Další mobilní telefony pro sítě třetí generace UMTS vyrábí čínští výrobci. Ty vzhledem k tomu, že se na našem trhu v dohledné době asi nezačnou prodávat, v našem přehledu neuvádíme. Čínští výrobci jsou však aktivní i na evropském trhu. Například italský operátor TIM nabízí UMTS véčko od čínské společnosti Amoi pod označením ONDA.