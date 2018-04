Nejlepší mobil: Vyžehlí, oholí, nebo zjistí sexuální orientaci

Tento týden jsem vám nabídli první porci méně či více uvěřitelných zpráv ze světa, v kterých hrál hlavní roli mobil. Dnes vám nabízíme druhou část článku. Čekají na vás kriminální příběhy, technologické novinky, nešťastné události, ale také video s nejlepším mobilem na světě. Je to opravdový talent. Umí vyprat, vyžehlit, zachránit život a třeba i pobavit.

Místo činu: Limasol – Kypr

Další naše rada směřuje k pedagogickému sboru a to bez ohledu na stupeň vzdělávacího institutu. Máme tu jeden případ, který ale zatím nebyl vyřešen. Odehrál se na Kypru ve městě Limasol na blíže nespecifikované škole. Jedna z pedagožek si nechala na stole ve třídě mobil a ke vší smůle se ráda nechala fotografovat v Evině rouše. Zatím nezjištěný žák tohoto okamžiku využil a fotografii si stáhnul do mobilu a následně jí rozeslal dalším spolužákům. Následovala lavina MMS a nepozornou učitelku měl v mobilu téměř každý žák školy.

Agenturní zpráva neobsahuje informaci o tom, jak učitelka vypadala, podle zájmu žáků to usoudit nelze, pro tento typ zločinu je to irelevantní hodnota. V každém případě se do věci pustila místní policie a odebrala z inkriminovaného mobilu otisky prstů, pachatel je však doposud neznámý.

Místo činu 2: Washington – USA

Jestliže předchozí historka byla přes pokračující policejní vyšetřování spíš lechtivá než kriminální, tak ta následující již plným právem patří do černé kroniky. Hlavním, i když záporným, hrdinou je ukecaná bankovní lupička. Té se úspěšně podařilo v listopadu tohoto roku vyloupit čtyři peněžní ústavy v okolí města Washington. Pokaždé přistoupila ležérně k okénku, v jedné ruce mobil u ucha, v druhé kabelku se zbraní a lístek s požadavkem na vydání peněz.

Pokaždé bylo její žádosti vyhověno, pokaždé nebyl nikdo zraněn a pokaždé „ukecaná lupička“ zmizela před příjezdem policie. Agenturní zpráva cituje šerifa loudonského okresu, kde se jedno z bankovních přepadení uskutečnilo. Ten vyslovil několik domněnek: Buď žena hovor jen předstírala a fakticky při loupežích netelefonovala, nebo telefonovala a to buď s někým kdo neměl tušení čeho je svědkem, nebo se svým komplicem. My dodáváme, že loudonská policie by měla s vyšetřováním trochu pohnout, dosavadní závěry je k pachatelce asi nedovedou.

Emotivní záznamník

Nyní máme jednu dobrou zprávu pro ty z vás, kteří se bojí vybírat záznamy z hlasové schránky nevědouce, co vás v nich čeká. Mysleli na vás dva pracovníci z Massachusettského technologického institutu, konkrétně Zeynep Inanogluová a její kolega Ron Caneel. Společně vytvořili program Emotive Alert, který podle síly a výšky hlasu, případně podle rychlosti hovoru dokáže rozlišit, jestli na vás čeká dobrá nebo špatná zpráva. Program je dokonce tak inteligentní, že dokáže rozlišit osm emotivních rozdílů. V praktické zkoušce dopadl software na výbornou a na majitele tak v mobilu nečekalo jen upozornění na zprávu v hlasové schránce, ale také ikona informující o tom, jestli je to dobrá či špatná zpráva.

Bohužel, časopis New Scientist již neinformoval, nakolik důkladné testování bylo a jestli software dokázal poznat volání z finančního úřadu, nebo jiné oblíbené instituce. A navíc, lze předpokládat, že pokud se tato novinka uchytí, tak právě pracovníci některých úřadů se naučí nechávat nepříjemné vzkazy podané jako ty nejmilejší.

Pokuta přes SMS

Možná si říkáte, že záznamník který umí rozlišit špatné zprávy od dobrých u nás bude k ničemu, protože u nás se obsílky posílají poštou a nikoliv mobilem. To si ale občané Jižní Koreje říkali také. Jenže i úřady jdou s dobou a od tohoto týdne mohou Korejci obdržet obsílku pomocí textové zprávy. Milé a příjemné zprávy to nebudou, pomocí SMS se budou v Jižní Koreji rozesílat obsílky k soudu, pokuty a informace o nejrůznějších poplatcích. Pro nenapravitelné hříšníky máme ale jednu dobrou zprávu, pro tuto službu se bude nutné registrovat. Stále tedy pro některé zůstane možnost vyhýbat se listovním doručenkám. O zajímavé službě informovala agentura Reuters.

Chystáte se umřít? Chtějte do rakve mobil!

A máme tu novou módu. Nejvíce se jí daří v Irsku a v Srbsku. Je jednoduchá, do rakve patří vedle mrtvoly i mobil. Důvod je taktéž prostý, mobil by se mrtvému mohl hodit, kdyby se náhodou probral a s mobilem by se mohl dovolat pomoci. Někteří optimisté doufají, že k probuzení mrtvého by mohlo dojít i za relativně dlouhou dobu a tak dávají mobil vypnutý, aby se zbytečně nevybíjel, dokud nebude potřeba. V Srbsku jsou pak ještě dál a na mobil volají při spouštění rakve do hrobu. Z místa posledního odpočinku se tak line hudba. Nevíme však, jestli to je kvůli ušetření za pohřební kapelu, nebo to má jiný význam. Srbové mají roztodivné chutě a podle deníku Glas přidávají do rakví i mnohé jiné předměty, třeba slepičí hlavy aby už nikdo další nezemřel. Jiný kraj, jiný mrav. U nás je díky populárnímu pohřbívání žehem tento problém vyřešen, mobil by už v tomto případě určitě nepomohl.

Mobil v záchodě, ruka v záchodě

Jistý libanonský student ukrajinské vysoké školy měl dvojnásobnou smůlu. Mobil mu spadl do záchodu a navíc se mu ho podařilo spláchnout. Svého miláčka ale nechtěl nechat napospas oděskému kanalizačnímu systému a jal se ho zachránit. Jenže při vyprošťování mobilu si zasekl ruku v odpadní rouře. Na záchranáře pak musel čekat dvě hodiny v poloze, kterou rozhodně nešlo nazvat příjemnou. Podle agenturní zprávy pak šlo vše jak po drátku, studentovi se nic nestalo, ale jak to dopadlo s mobilem, to nevíme.

Než by ukázala mobil, tak ho raději sežrala

A na závěr tu máme jednu aktuální předvánoční příhodu. Odehrála se ve městě Blue Springs a informoval o ní kansaský tisk. Čtyřiadvacetiletá žena z výše uvedeného města nechtěla ukázat svůj mobil příteli, který pravděpodobně předpokládal, že v něm najde nějakou čertovinu. Žena již asi neměla jinou možnost, tak telefon spolkla. Zpráva neuvádí o jaký typ mobilu se jednalo, v každém případě byla přivolána policie a záchranka, protože ženě se s mobilem v krku, jaký to div, špatně dýchalo. Seržant Decker z policejního okrsku města Blue Springs dodal, že žena měla telefon v krku ještě po příjezdu do nemocnice v Blue Springs. Co je to ale proti jedné rumunské zlodějce, která ukradla v restauraci mobil a ukryla jej na to nejintimnější místo. Celý příběh si můžete přečíst zde.

A nakonec to nejlepší

Na závěr pro vás máme video představující nejlepší mobil současnosti. Zatím se neprodává, ale jak je z videa patrné, již existují funkční vzorky. Tento mobil umí skoro vše. Dokáže vyžehlit, udělat toust, ověřit sexuální orientaci, zahřát a mnoho dalších užitečných činností. Video je ve formátu WMV a soubor má velikost cca 5,3 MB.



Pro přehrání videa klikněte na obrázek.