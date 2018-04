Nejlepší mobil měsíce: Porazí Nokia 6280 Sony Ericsson nebo LG?

V dalším kole pravidelné ankety redaktorů a čtenářů serveru Mobil.cz o titul Mobil měsíce proti sobě stojí šest mobilů. Jsou to všechny přístroje, které jsme na stránkách Mobil.cz recenzovali v měsíci únoru.

Tentokrát má anketa výrazného favorita. Je jím Nokia 6280, vysouvací mobil, který má ambice navázat na úspěchy Nokií 6230 nebo 6230i. Novinka má lepší výbavu, ale na našem trhu jí lehce diskriminuje její vysouvací konstrukce. Vysouvací mobily dnes patří mezi módní zboží, ale většina zákazníků stále dává přednost mobilům klasické koncepce.

Proti Nokii stojí v naší anketě smečka mobilů nižší a střední třídy, v čele s auto-mobilem LG F3000. LG se v případě tohoto véčka nechalo unést automobilovými závody a nejenom že mobilu přisoudilo formulové označení, ale navíc dalo přístroji automobilový design. Mezi další soupeře patří nenápadné véčko X490 od Samsungu, mobil tvářící se jako odolný - Sagem my302X a také jeden přístroj pro ženy. Fialový Sony Ericsson Z300i výrobce připravil právě pro ženy, dámy a dívky. Posledním soupeřem Nokie je smartphone MDA Vario. Chytrý mobil v kompaktním balení považujeme za černého koně souboje.

Který z této sedmičky mobilů si odnese ocenění Mobil měsíce února? A který mobil vyhraje v hlasování vás, čtenářů?

Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc.

Samsung X490

Nenápadné véčko od Samsungu neohromí výbavou ani designem. Předností tohoto modelu je příznivá cena, která přebíjí všechny výtky, které jsme k telefonu měli. Telefon nabízí jen T-Mobile, který si také nechal své logo vytetovat na jeho kryt. To telefon směřuje jen k určité skupině zákazníků.

Sagem my302X

Model z nové řady Sagemu, která zahrnuje jak ty nejlevnější modely, tak přístroje střední a nejvyšší třídy. Model my302X patří zhruba doprostřed a X na konci označení značí odolný mobil. Tak tato novinka na první pohled i vypadá. Jenže ve skutečnosti to pravý odolný mobil není.

Nokia 6280

Asi jeden z dalších hitů Nokie. Výborně vybavený mobil se rovná těm nejlepším přístrojům z portfolia Nokie. Na rozdíl od nich ale nepoužívá operační systém Symbian. To jistě bude mnoha zákazníkům vyhovovat, právě takový mobil v portfoliu Nokie dlouho chyběl. Otázkou je, jak si konzervativní zákazníci Nokie budou rozumnět s vysouvací konstrukcí telefonu.

Sony Ericsson Z300i

Snad každý výrobce chce dnes mít v portfoliu model pro ženy. Nyní se do do boje o tuto zajímavou cílovou skupinu pustil i Sony Ericsson a s fialovým modelem Z300i by se mu mohlo podařit uspět. Výbava telefonu není ohromující, to ale nevadí. Hlavně že se k telefonu dodávají nalepovací kamínky na kryt.

MDA Vario

Zpředu a na výšku vypadá Vario jako klasický smartphone s dotykovým displejem. Na šířku a s vysunutou QWERTY klávesnicí to je konkurent komunikátorům od Nokie. Vario představuje nadupaný přístroj pro náročné zákazníky. Předností této novinky jsou na danou třídu kompaktní rozměry.

LG F3000

V případě tohoto véčka můžeme LG pochválit za odvahu a kreativitu, což se odrazilo na pořádně odvážném vzhledu telefonu. Jak by také ne, když zavřený přístroj vypadá jako model autíčka. Škoda jen, že s formulovým označením zcela nekoresponduje i formulová výbava. ta spíš připomíná rodinný sedan.

V redakci jsme se rozhodli udělit titul Mobil měsíce února Nokii 6280. Telefon má velmi bohatou výbavu a i docela povedený vzhled. Vyšší cenu ospravedlňuje množství nabízených funkcí. Sice to není ten úplně nejlepší mobil na trhu, ale mezi absolutní špičku rozhodně patří.

Redakce Mobil.cz oceňuje titulem Mobil měsíce února Nokii 6280.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za leden vy?

V minulé anktetě Mobil měsíce - za leden - zvítězila v hlasování čtenářů s dostatečným náskokem Motorola L6. Druhý byl Siemens S75 a třetí Nokia 9300i. Redakce Mobil.cz udělila v lednu titul Mobil měsíce taktéž Motorole L6.