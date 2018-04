Nejlepší mobil Googlu nastoluje trendy na další rok. Recenze Nexus S

Nejlepší mobil od Googlu pro tento rok a přímý nástupce modelu Nexus One se snaží opět nastavit určitý standard pro nově vydávané telefony s OS Android. Laťka však o něco klesla oproti loňskému roku. Většina starších telefonů by neměla moc velké problémy ji překonat. Nexus S má v základu procesor Cortex-A8 s frekvencí 1 GHz, který společně s 512 MB RAM a nejnovější verzí OS Android 2.3.3 Gingerbread zaručuje plynulý pohyb veškerými nabídkami telefonu a spuštění i náročných aplikací.

Velmi netradiční je prohnutá čelní strana telefonu, která mu dodává určitý šmrnc. Škoda jen použitých lesklých plastů, na nichž zůstávají nepěkné otisky prstů. Zaviňují i to, že je telefon velmi kluzký. Nijak výrazně se nevyznamenal ani fotoaparát, který pořizuje v rámci své třídy spíše průměrné snímky, které jsme viděli i u starších telefonů. Škoda i nerozšířitelné paměti. Musíte si vystačit s integrovanými zhruba 14,5 GB.

Plusy a mínusy Proč koupit? prohnutý design

Android 2.3.3

skvělá dotyková plocha a displej

plná funkční výbava včetně NFC Proč nekoupit? lesklé a kluzké plasty

pouze průměrný fotoaparát

absence stavové diody

nerozšířitelná vnitřní paměť Kdy? V prodeji Za kolik? 12 536 Kč

Jakousi třešinkou na dortu je podpora pro NFC (Near Field Communication). Používá se pro bezkontaktní platby, placení jízdenek v MHD apod. Bohužel tato technologie není u nás ještě ani zdaleka tak rozšířená, jak bychom si přáli. Podpora NFC je součástí operačního systému Android 2.3, kterému jsme se podrobně věnovali v našem předchozím článku a některá fakta již nebudeme v recenzi opakovat.

Vzhled a konstrukce – zahnuté tělo je v módě

Přestože je prakticky celé tělo zařízení pokryto plasty, nepůsobí jeho vzhled natolik lacině, jak si někteří majitelé stěžovali u modelu Samsung Galaxy S. Z tohoto konkurenta si však Nexus S bere několik podstatných prvků a je tak víc než zřejmé, že novinku pro Google připravoval právě Samsung. Vypínací tlačítko je umístěno na pravé boční straně a relativně dobře se mačká. Na protější straně se nachází tradiční dvojice pro regulaci hlasitosti. MicroUSB konektor a 3,5mm jack jsou umístěny na spodní straně telefonu.

Prohnuté tělo a displej zařízení není nakonec tak velkým zázrakem, jak se spekulovalo těsně po představení telefonu. Zaoblení totiž není příliš velké a má pouze malý vliv na pohodlnější držení v ruce. Problémem jsou spíše lesklé plasty, které v ruce velmi kloužou. Při manipulaci s telefonem si budete muset dávat velký pozor, aby vám náhodou nevypadl z ruky. Křivého slova nemůžeme mít k celkovému zpracování a slícování plastů. Za celou dobu testování nikde nic nevrzalo.

K dispozici je prozatím pouze černá varianta, která perfektně ukrývá čtveřici senzorových tlačítek pod displejem. Jsou vidět pouze při zapnutém displeji a jejich citlivost spadá do běžného průměru. Tradičním HW tlačítkům se však v přesnosti nevyrovnají. Ve velmi rozumných mezích se drží rozměry zařízení (124 × 63 × 11 mm) a hmotnost 129 gramů.

Operační systém – nová generace

Nexus S nemá prakticky žádné problémy s rychlostí uživatelského prostředí a bezproblémově zvládá i náročnější aplikace. Nebrzdí ho ani žádná uživatelská nadstavba jako u telefonů z dílen HTC či Samsungu. Prostředí telefonu je v kompletně tmavém provedení a hlavní nabídka má zajímavý 3D efekt při projíždění všemi dostupnými aplikacemi.

Zbrusu nová je i klávesnice, mezi jednotlivými písmeny jsou daleko větší mezery. Některé znaky jsou nyní přístupné i bez nutnosti přepnout klávesnici do jiného režimu, což ještě více zrychluje vyťukávání textu. Dotyková plocha displeje je totiž perfektně provedena a reaguje bez nejmenšího zaváhání. Ve spojení s rychlým operačním systémem je to výtečná kombinace.

Displej a výdrž baterie – solidní dva dny

Při pořizování telefonu si rozhodně dejte pozor, s jakým typem displeje zařízení kupujete. U nás je totiž k dispozici ve verzi se čtyř palcovým Super Clear LCD, ale kupříkladu v Americe a dalších částech světa je displej s technologií Super AMOLED. Ten používá například model Galaxy S. Každý z nabízených displejů má něco do sebe. Přesto bychom v kvalitě zobrazení hlasovali spíše pro Super AMOLED. Žádný propastný rozdíl, který by musel trápit běžného uživatele, to však není. Rozlišení displeje je standardních 480 × 800 pixelů a kapacitní displej podporuje multitouch.

Relativně spokojeni jsme byli i s výdrží baterie, která při běžném používání vydržela dva až tři dny. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách, chvilce brouzdání po internetu a dvou hodinách poslechu hudby. Pokud jsme na telefon více zatlačili, hráli hry nebo déle brouzdali po internetu, nebyl problém nabíjet Nexus S za jediný den. Pokud byste do této sestavy přidali ještě navigaci, zásuvku byste museli hledat po pár hodinách.

Telefonní seznam a synchronizace

Pro přístup k některým funkcím telefonu (jako je kupříkladu Android Market), musíte mít vytvořený účet na Gmailu. Pokud byste chtěli zajít ještě dál, můžete synchronizovat vaše kontakty, emaily či kalendář právě s tímto všestranným emailovým účtem. Na výběr máte i Microsoft Exchange a kupříkladu při vytváření události můžete zvolit, do kterého z dostupných kalendářů událost uložíte.

Zajímavostí je přesunutí správce aplikací přímo do menu na hlavní obrazovce. Místo prokousávání nabídkou s nastavením se tak rychleji dostanete k aplikacím, které nejvíce ubírají na výkonu systému a můžete je rovnou pozastavit nebo odinstalovat. Novinkou je rovněž graf ukazující vytížení baterie a procesoru v určitou dobu. Spokojeni jsme byli i s integrovaným GPS čipem, který nalezl svoji polohu během několika málo desítek vteřin.

Zábava a fotoaparát – ohlodáno na kost

Vzhledem k tomu, že Google ani loni do své vlajkové lodi neumístil žádnou nálož aplikací, letos se tento trend bohužel opakuje a ty nejlepší aplikace si musíte najít na Marketu. K dispozici je pouze základní přehrávač multimédií, s nímž Google žádnou díru do světa neudělá. Mohl však již zapracovat na nativní podpoře přehrávání videa ve formátu DivX/Xvid.

Vcelku použitelný je integrovaný internetový prohlížeč, který si možná nějaký čas ponecháte. Zamrzí absence slotu pro paměťové karty a po celou dobu používání si budete muset vystačit s pamětí zhruba 14,5 GB. Z toho zhruba 1 GB tvoří vnitřní paměť zařízení, zbytek je připojitelný jako USB disk.

Pouze v mezích průměru se drží fotoaparát s rozlišením 5 Mpix, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Při dobrém osvětlení pořizuje velmi povedené snímky exteriérů. Pokud se však potýká s protisvětlem nebo zhoršenými světelnými podmínkami, kvalita klesá o poznání níže. To se týká i snímků bližších předmětů. Při pohledu na konkurenci si však nevede vůbec špatně. Podobnými problémy trpí celá řada telefonů, které stojí nad deset tisíc korun.

Závěr – nejlepší, ale na jako dlouho?

Nexus S je v současné době tím nejlepším Androidem, který si můžete pořídit. Svoji převahu však získal spíše chvilkovou zaneprázdněností ostatních výrobců, kteří pilně převádějí svoje loňské telefony na novou platformu Android 2.3. Až se tak stane, bude jeho jedinou výhodou kvalitnější displej a podpora NFC, kterou v blízké budoucnosti stejně nevyužijete. Na paty mu bude dýchat stará garda, a to včetně o něco horšího modelu Galaxy S. Zmiňme i rodinu modelů Desire od HTC, která se letos rozrostla o dalších několik kousků.

Na trh co nevidět přijdou dvoujádrové telefony jako je LG Optimus 2x nebo Samsung Galaxy S II, které na sebe bezpečně strhnou veškerou pozornost. Hned poté se z Nexus S stane jeden z dalších telefonů v řadě, stejně jako tomu bylo loňský rok s modelem Nexus One.

Konkurenti

Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus. Neprodává se

Samsung i9000 Galaxy S Komunikátor s operačním systémem od Googlu, Samsung i9000 Galaxy S, nabízí špičkový čtyřpalcový Super AMOLED displej. Pětimegapixelový fotoaparát nabízí automatické ostření. Videonahrávky pořizuje v HD rozlišení 720p. Cena: 13 200 Kč