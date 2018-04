Nejlepší levný dotykáč za necelé dva tisíce. Recenze LG Cookie Fresh

LG Cookie Fresh s číselným označením GS290 se snaží vecpat do segmentu, kde v současné době proti sobě stojí jeho starší bratříčci, několik Samsungu a v neposlední řadě Vodafone 547. Oproti nim přináší většinou 3,5mm jack, microUSB konektor a interní anténu pro přehrávání FM rádia i bez nutnosti mít připojená sluchátka. Drobným bonusem je kreslení gest při zamčeném displeji, které vás přenesou k nejpoužívanějším funkcím.

Jediným výraznějším nedostatkem tak zůstává pomalejší uživatelské prostředí, které sice přináší oproti konkurenci některé funkce navíc, ale pouze za cenu o něco horšího ovládání. Zamrzí rovněž absence lepších datových přenosů v podobě sítí třetí generace či wi-fi. Jak nás přesvědčila konkurence v podobě Nokie C3, dostat do takto levných telefonů bezdrátové přenosy není nadlidský úkol. Ještě dlouho to však bude hodně nadstandardní funkce.

Konkurence v podobě LG GM360, Samsung Corby a Vodafone 547.

Stručná charakteristika: Jeden z nejlepších levných dotykových přístrojů, který nabídne zejména povedené uživatelské prostředí a solidní fotoaparát. Náročnější uživatelské prostředí, ale lehce celý telefon zpomaluje.

Vzhled a konstrukce – šedá myš

Do redakce nám dorazila černá varianta modelu GS290 a kromě několika chromovaných částí nudí už na první pohled. Konzervativní vzhled sice není automaticky nevýhodou, ale přidání několika dalších veselejších prvků by zařízení rozhodně prospělo. V jiných barevných variantách působí o trochu lépe. Naprosto pevná je konstrukce a kryt baterie se při našem testování nepohnul ani o milimetr. LG zvolilo plasty příjemné na dotyk, na kterých prakticky nezůstávají žádné otisky prstů. Leštit tak budete pouze rozměrný čelní displej.

Veškeré konektory kromě 3,5mm jacku jsou ukryty pod kvalitními záslepkami, které jistě dlouho vydrží na svém místě. Tlačítko pro zapnutí displeje je netradičně umístěno na pravém boku přístroje. Pro příště by ho chtělo posunout o pár centimetrů výše, protože nyní musíte při každé aktivaci telefonu nepříjemně ohýbat palec. Úplně nejlepší by byl pohyblivý jezdec, který se používá u některých dotykových modelů značky Nokia. Rozměry zařízení činí 108 × 53 × 13 mm a hmotnost se podařilo udržet na příznivých 90 gramech.

Uživatelské prostředí – lenost opět vítězí



Na displeji LG GS290 můžete psát na tradiční alfanumerické klávesnici či na QWERTZ klávesnici naležato, k jejímuž přepnutí musíte vydat pokyn a nelze se spoléhat na automatický senzor. Celkově pohodlí při psaní odpovídá lepšímu průměru a telefon na stisknutí kláves reaguje dostatečně rychle. Větším problémem je spíše rezistivní displej, který váš dotyk občas nezaznamená přesně. K dispozici je i varianta klávesnice pro ruční psaní znaků.

LG se bohužel prozatím nedostalo z pasti v podobě pomalého uživatelského prostředí, kterým trpí prakticky všechny levné přístroje tohoto výrobce. Hádají se pouze o to, kdo bude jednookým králem mezi slepými. Model GS290 je v tomto ohledu malou výjimkou a rychlostí spadá do lepšího průměru.

Reakce většiny základních aplikací jsou na dobré úrovni, ale jindy si pár sekund počkáte. To je nejspíše cena za widgety a další vymoženosti uživatelského prostředí, které u většiny konkurenčních telefonů zkrátka nenajdete. Příkladem za všechny může být Vodafone 547. Nutno však podotknout, že LG se s každým dalším modelem lepší a brzy se vyrovná daleko dražším telefonům.

Displej a výdrž baterie – rezistivní klasik

Parametry displeje se u levných LG již několik let nezměnily a stejně jako LG Cookie nabídne i dnes recenzovaný přístroj rozlišení 240 × 400 pixelů a úhlopříčku tři palce. Vzhledem k rozměrům bychom rozhodně přivítali jemnější rastr, ale s přihlédnutím k ceně je to běžný průměr. Trochu na rozpacích jsme s citlivosti displeje na dotyk, kde za pomalejší reakce a překlepy může spíše pomalé uživatelské prostředí. V mezích průměru se drží rovněž čitelnost na přímém slunečním světle.

Lehce nás překvapila výdrž baterie, která si při testování vyžádala dobití většinou až po čtyřech dnech. Oproti konkurenci LG GS290 získává pomyslný jeden den k dobru. Vše ale závisí na způsobu používání. Námi naměřené hodnoty platí při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a odhadem dvou hodinách poslechu přehrávače nebo FM rádia.

Telefonní seznam a zprávy – tradiční sestava



Do telefonního seznamu dostanete až tisíc vícepoložkových kontaktů, které lze společně s dalšími údaji samozřejmě synchronizovat s počítačem. Vnitřní paměť činí zhruba 60 MB a je rozšířitelná pomocí paměťových karet microSD. V základním balení však žádnou nenajdete. Do něj se vešla pouze průměrná sluchátka a microUSB nabíječka s oddělitelným kabelem, který slouží pro propojení telefonu s počítačem. Zařízení dokonce zvládá multitasking podobě jako třeba telefony od Sony Ericsson.

Editor textových zpráv jasně odpočítává napsané znaky a jasně ukazuje, do kolika částí bude text rozdělen. Nechybí samozřejmě e-mailový klient, internetový prohlížeč, odkazy na nejrůznější sociální sítě a další služby vyžadující připojení k internetu. To je možné pouze přes GPRS a EDGE. Do telefonu se samozřejmě vešla běžná nálož organizačních funkcí a další nejrůznější aplikace.

Multimédia a fotoaparát – solidní 2Mpix

Model GS290 nabízí nadmíru kvalitní MP3 přehrávač, kterým hravě zatopí každému podobně drahému hudebnímu přístroji. Dokonce je vybaven jednoduchým ekvalizérem. Nehledě na to, že dokáže naladit stanice na FM rádiu bez připojených sluchátek, což dokázalo donedávna pouze několik nokií. Nechybí samozřejmě ani několik přeinstalovaných her a podpora pro J2ME.

Potěšeni jsme byli rovněž z kvality fotoaparátu s rozlišením 2Mpix bez automatického ostření. Trochu jsme jen zavzpomínali na o něco dražší 5Mpix kousek u modelu GM360. Jeho schopnostem se sice dnes recenzovaný přístroj nevyrovná, ale i tak nabídne relativně ostré a barevně věrné snímky. Dobře si poradil fotoaparát s protisvětlem. Vše je samozřejmě míněno v rámci této cenové kategorie a na dražší přístroje samozřejmě ztrácí mnoho koňských délek.

Závěr – kvalitní přístroj

LG GS290 Fresh Cookie už jen těžko může zaznamenat takový úspěch jako jeho předchůdce. I tak může zčeřit vody v této cenové kategorii. Podobně vybavených dotykačů naleznete pouze pomálu. Za cenu dva tisíce korun se 3,5mm jackem, microUSB konektorem, relativně dobrým fotoaparátem a především bohatým uživatelským prostředím se spoustou nejrůznějších aplikací může pochlubit jen málokterý. Bohužel právě zmiňované prostředí je jedním z největších nevýhod a způsobuje určité prodlevy při pohybu v jednotlivých nabídkách.

Konkurenci v této kategorii tvoří především starší pardálové v podobě již zmiňovaného LG Cookie, Samsungu Star nebo novějších modelů, jako je Samsung Genoa, Corby či několikrát zmiňovaný Vodafone 547. Za velmi dobrou cenu se rovněž prodává chytrá Nokia 5230 s GPS a navigací. Jistou alternativou je po vzhledové stránce zajímavější LG GM360 s daleko lepším fotoaparátem. V současné době je však LG Fresh Cookie tím nejlepším a zároveň prakticky nejlevnějším dotykáčem, který můžete u nás sehnat. Přitom však nepostrádá žádnou z podstatných funkcí.