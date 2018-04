Nejlepší je Lumia 900, tvrdil iPhone. Teď už neví, že jsou jiné mobily

Ačkoli se Siri zpočátku na podobné dotazy řídila heslem: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej", v minulých dnech si Apple trochu naběhl. Siri totiž k vyhledávání některých odpovědí využívá inteligentní systém Wolfram Alpha, který je napojen na mnoho webových služeb včetně uživatelských recenzí na důležitých portálech.

Pokud tak v minulých dnech uživatel položil Siri otázku: What is the best cell phone ever, tedy v překladu jaký je nejlepší telefon vůbec, Siri po chvilce "přemýšlení" vyhrkla, že je to Lumia 900 od Nokie.

Žebříček nejlepších smartphonů servírovaný systémem Wolfram Alpha je vůbec zajímavý a nechybí v něm třeba tablet HP TouchPad nebo zcela nevýrazný hloupý telefon LG 500G. Skutečně oblíbené přístroje typu iPhone 4S nebo Galaxy S II tak v žebříčku úplně chyběly.

Důvodem se ukázala uživatelská hodnocení na webu obřího prodejce elektroniky BestBuy, na kterém měla Lumia 900 v den uveřejnění zprávy jen šest recenzí, ovšem všechny s maximálním počtem pěti bodů. Naproti tomu iPhone 4S hodnotilo více než 70 respondentů, ale celková průměrná známka byla samozřejmě nižší.

Aktuálně nejlepší lumii na BestBuy hodnotilo už 23 uživatelů, přičemž do 10. května jich bylo jen zmíněných šest. V posledním týdnu se tedy počet hodnocení, vzhledem k předchozímu průběhu, zvýšil až podezřele rychle.

Tato perlička vzbudila zaslouženou pozornost a Apple vyburcovala k nápravě. Když teď tedy Siri položíte stejnou otázku, opět mlží a dělá, jako by jiné telefony ani neexistovaly.