Nejlepší HTC všech dob má Android a obří displej. Recenze HTC Desire HD

Když HTC před rokem uvedlo do prodeje obří Windows telefon HD2, obratem s ním slavilo úspěch. Jenže tou dobou již byl systém Windows Mobile v úpadku a mnozí jeho dřívější uživatelé našli zálibu ve stále populárnějším Androidu. A ti by HD2 raději viděli s předinstalovaným systémem právě od Google.

Volání amerických zákazníků bylo vyslyšeno, když tchajwanský výrobce krátce na to uvedl model EVO 4G, který se po hardwarové stránce, vyjma podpory jen CDMA sítí, od HD2 v podstatě nelišil.

Evropané si ale na Android s obřím displejem a logem HTC přece jen museli počkat mnohem déle. Téměř rok. Telefon kýžených parametrů, tedy s OS Google Android a 4,3" displejem, totiž na český trh přišel teprve v minulých dnech.

Desire HD ale není jen převlečeným HD2 s jinou mobilní platformou. Změn ať už po hardwarové nebo softwarové stránce je totiž mnohem víc.

Stručná charakteristika:

HTC Desire HD je výborně vybavený smartphone s novou verzí systému Google Android s podporou webové služby Sense. Telefon boduje obrovským dotykovým displejem, rychlým procesorem a rekordně velkou operační pamětí. Výbava bez kompromisů je zabalena v odolném hliníkovém těle.

Kapitoly recenze:

Největší konkurencí nového HTC je bezesporu Samsung Galaxy S s výborným SuperAMOLED displejem a výkonnou grafickou jednotkou. Na stejnou cílovou skupinu míří také Sony Ericsson X10, který se nedávno dočkal oficiálního upgradu na Eclair 2.1. Potenciální konkurenti v podobě HTC EVO 4G nebo Motoroly Droid X nejsou určeny pro náš trh (pracují jen v CMDA sítích). Na postarší HTC HD2 s Windows Mobile lze Android 2.2 bez problémů nainstalovat a používat.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Ač jsou uvnitř všechna tři zmíněná monstra HTC, tedy HD2, EVO 4G a Desire HD, docela rozdílná, zvnějšku jsou si, alespoň na první pohled, docela podobná. A to především z čelní strany.

Předku ve všech třech případech kraluje 4,3" dotykový kapacitní displej, pod kterým je umístěn panel s několika systémovými tlačítky. V případě recenzovaného modelu jde o čtveřici obligátních tlačítek, která reagují na dotyk.

Rozměrům displeje odpovídají celkové proporce telefonu, ty půdorysné jsou přitom větší než v případě HD2, tloušťka je pak přibližně stejná. Rozměrové srovnání dalších podobných smartphonů najdete v tabulce.

HTC HD2 Galaxy S HTC Desire HD Rozměry [mm] 67 x 120.5 x 11 64.2 x 122.4 x 9.9 68 x 123 x 12 Hmotnost [g] 137 118 164 Objem[cm3] 88,8 77,79 100,37

Okraje okolo obřího displeje jsou kromě spodní hrany opravdu tenké, nad displej se tak vešel jen protáhlý telefonní reproduktor s chromovaným okrajem spolu s čidlem světla, senzorem přiblížení a notifikační diodou. Na horní hraně přístroje najdeme jen kovové uspávací (zapínací) tlačítko, na levém boku je pak stejně zpracované, ovšem podlouhlé tlačítko k ovládání hlasitosti.

Podobně jako u modelu Legend je i zde hlavním materiálem skořápky telefonu chladivý a odolný hliník. Ten obepíná téměř celý bok telefonu a na zádech jeho nadvládu narušuje jen malý ostrůvek s dvojicí LED a boční kryt bateriového slotu.

S ním si mimochodem, alespoň z počátku používání, užijete spoustu legrace, jelikož nasadit jej zpátky bez úhony není úplně snadné. Lícování tohoto krytu s hliníkovou částí bylo u našeho kusu ukázkové, ne všichni uživatelé ale mají takové štěstí. Naštěstí ale není nutno baterii z šuplíku vytahovat často.

Z měkčeného plastu je vyhotovena i další oddělitelná část krytu, pod kterou jsou jednak umístěny antény pro bezproblémový příjem signálů a místo zde má i slot na SIM a paměťovou kartu. Spodní hrana pak nabízí 3,5mm audio jack, microUSB konektor a sídlí zde i mikrofon telefonu.

Tato krytka jde vysunout docela snadno a tak vyvstávají obavy nad nechtěným sejmutím, třeba při vytahování telefonu z kapsy. Scénář který není tak nereálné si představit. Pokud například často měníte SIM, jsou takové obavy opravdu na místě, jelikož už na konci našeho třítýdenního testování krytka vykazovala mírnou vůli. Navíc, čím více dílů krytu, tím více mezer, kde se snadno a rychle usazuje prach a nečistoty, kterých pak není vůbec snadné se zbavit.

Na druhou stranu tato problematická plastová část u testovaného vzorku ani při důkladném prohmatání nijak nevrzala. Stejně tak boční přechod plast-kov byl bez nepříjemného výstupku, který se bohužel u některých kusů vyskytuje.

Zajímavým prvkem zadních hliníkových zad je kromě blesku objektiv fotoaparátu s kruhovou kovovou objímkou, která nad okolní povrch vystupuje o cca dva milimetry. Po pravé straně čočce sekunduje systémový reproduktor, jeho otvor je broušený ve stejném stylu jako u telefonního sluchátka.

Níže je pak logo HTC, v části kde kov pomalu přechází v měkčený plast je známé upozornění na uživatelské rozhraní : with hts sense.

Nápisům neušla ani krytka SIM a paměťového slotu, své místo zde našly popisky vyzdvihující multimediální přednosti přístroje, konkrétně špičkový zvuk Dolby mobile a SRS.

Ačkoli tělo telefonu z vnějšku tvoří odolné sklo, na dotek příjemný hliník a plast tvoří jen malá část obalu, výborný dojem dílenského zpracování čeří ona dvojice krytek. Manipulace s nimi není úplně nejsnazší a v případě větší z nich visí otazník nad její životností.

Takových experimentálních výstřelků se mohl výrobce vyvarovat. A obzvlášť v případě, má-li telefon hájit barvy proti nejvybavenější konkurenci. Sečteno podtrženo tak Desire HD po konstrukční stránce hodnotíme lepší chvalitebnou, hliník není vše.

Procesor a paměť

Pro HTC by bylo velmi jednoduché vzít starší EVO 4G, nahrát do něj Android 2.2 a do vínku přidat GSM/UMTS modul a vida, nový model, na který Evropané čekají, je na světě.

Takový postup by ale HTC neprošel. Ne v době konkurence ze strany Motoroly a Samsungu. Desire HD si musel polepšit i uvnitř. V řeči výrobce to znamená novou generaci čipové sady Qualcomm s 1 GHz procesorem, ovšem se 45 nm tranzistory (verze použitá u HD 2 a EVO 4G byla vyráběna 65 nm procesem).

Vylepšení se dočkala i grafická jednotka, kterou je nyní Adreno 205 (EVO 4G, HD2 i Desire/Nexus One mají starší "dvoustovku").

Významně vyšší je také operační paměť, která dosáhla na 768 MB, což bohatě stačí na udržení mnoha aplikací v pozadí najednou a zároveň je přístroj dobře připraven na případný upgrade chystané verze 2.3 Gingerbread.







Telefon běží na Google Android 2.2, který je nainstalován na 2 GB vnitřní paměti. Výrobce navíc přidává v základním balení 8 GB paměťovou kartu, která hravě pojme řadu aplikací, mapové podklady i desítky alb vaší oblíbené hudby.

K přepínání nedávno spuštěných aplikací nově slouží také jejich seznam v notifikační roletce. Jejich zobrazení delším stiskem tlačítka Home samozřejmě také funguje, nicméně v systému chybí utilita k jejich skutečnému ukončení. V Marketu ale takových nástrojů najdete spousty.







Reakce telefonu jsou v libovolné systémové disciplíně bleskové, přístroj se nezalekne ani nejnáročnějších her nebo videa ve vysokém rozlišení. Desire HD při běžném používání zkrátka neutaháte, naopak se zdá, že by se dalo snést jeho mírné softwarové zpomalení.

Jistě, procesor stále neběží na nastaveném nejvyšší frekvenci 1 GHz a takt mění dynamicky dle potřeby, přesto by přišla vhod vestavěná utilita, která by umožnila maximální frekvenci nastavit na pevno. Na komfortu užívání by se mírné zpomalené nijak nepodepsalo a výdrž by mohla jít malinko nahoru.

Technická specifikace:

Název HTC Desire HD Platforma Google Android 2.2 s HTC Sense Procesor QSD 8255, 1 GHz RAM 768 MB FlashROM 2 GB (přístupných 1,5 GB) Paměťový slot microSD (s podporou SD 2.0, v balení 8 GB) Sítě Quadband GSM, UMTS 900/2100 MHz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení kapacitní, 480 x 800pix Displej - úhlopříčka 4,3" (110 mm) Satelitní navigace A-GPS (Qualcomm) Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 2.1, EDR, A2DP Digitální fotoaparát 8.0 MPix, blesk, 720p videa FM rádio ano Další 3.5 mm jack, microUSB, akcelerometr, senzor přiblížení, světelný senzor, digitální kompas, podpora DLNA, podpora webové služby HTC Sense, Fast boot Baterie vyměnitelná, 1 230 mAh

Displej a ovládání: displej nabobtnal, ale joystick je pryč

Podnadpis kapitoly situaci u Desire HD vystihuje poměrně přesně. Displej totiž oproti původnímu Desire narostl do velikosti 4,3" v úhlopříčce a staví se tak po bok monstra Droid X, Galaxy S pak co do velikosti zobrazovacího panelu s přehledem poráží.

Oproti prvním sériím staršího a menšího bratříčka se ale změnil dodavatel displejů, kdy byl korejský Samsung nahrazen gigantem Sony a jeho Super LCD. Samo HTC ale od začátku uživatele uklidňovalo, že se displeje Sony protějškům od Samsungu se ctí vyrovnají a nabídnou ještě nižší energetický odběr.

Na internetu lze nalézt několik srovnání AMOLED a S-LCD a tak si můžete snadno udělat obrázek sami, jak S-LCD oproti AMOLED v praxi obstojí. Pro ilustraci jednoho takového video přikládáme.



Displej Desire HD má běžné rozlišení WVGA a na slunci je při nejvyšším nastaveném jasu poměrně dobře čitelný i za slunečného podzimního poledne. Ve správci zobrazení lze regulaci jasu ponechat plně v režii příslušného čidla anebo, což je vhodnější, jas regulovat manuálně dle potřeby.

Podobně jako u jiných telefonů je totiž algoritmus až příliš velkorysý a displej za šera září až moc. Lépe tedy na jednu z pracovních ploch vytáhnout widget "Ovládací prvek napájení", který krom bezdrátových modulů (BT, wi-fi, GPS) nabízí tlačítko synchronizace a právě regulaci jasu (nejnižší, střed, nejvyšší, automat).







Velmi dobrý je rozsah pozorovacích úhlů, který je srovnatelný s původním AMOLED, displej je také dostatečně citlivý a vzhledem k velikosti jako stvořený k prohlížení webových stránek, fotek nebo i filmů. Pro majitele menší dlaně může být ale obří displej kontraproduktivní, a třeba vytažení notifikační roletky bude mimo dosah palce. S tím je ale nutné počítat.

Je potřeba přenést se i přes absenci polohovacího prvku, který byl zpočátku nepsanou výbavou každého androidího telefonu. Zrovna po chuti nám není ani dotykové kvarteto tlačítek bez hmatatelného oddělení. S klasickými mechanickými tlačítky by se pracovalo daleko lépe.

HTC Sense: s vámi na každém kroku, nově i na internetu

HTC Sense nám zraje jako víno a z kdysi nemastné/neslané krychlové nadstavby z doby windowsího modelu Touch (tehdy se rozhraní jmenovalo TouchFLO) je dnes ucelený ekosystém, nahrazující spoustu základních aplikací. Podobně jako jste u HD2/HD Mini při běžném používání prakticky nepotkali holá WM 6.5 (6.5.3), stejně tak u Desire HD téměř nenarazíte na syrový Google Android.

Ať už je to prostředí zpráv, emailového klienta, kalendáře nebo telefonní aplikace, vždy je přes holý systém navléknuta grafika Sense.

Samozřejmostí je tak sedminásobná uživatelská plocha, kam můžete dle libosti umísťovat zkratky aplikací a ty řadit pro větší přehlednost do tematických složek. Nabízí se také velké množství užitečných widgetů HTC, kterých je aktuálně již přes sedmdesát.







Novinkou je pět ucelených vzhledů Sense, které HTC nazývá jako scény. Během chvilky lze místo výchozího vzhledu přepnout třeba na variantu zaměřenou na sociální sítě nebo cestování. Každá z nich je přitom přednastavena s odpovídajícími widgety, v případě cestování tak nechybí duální hodiny nebo kalendář.

Sense je nyní i název pro webovou službu, která umožňuje synchronizaci kontaktů nebo zpráv. Synchronizovat můžete i zachycené snímky a detaily získané službou Footprints.

Kromě toho lze skrze stránky Sense (nebo v telefonu přes aplikaci HTC Hub) snadno stahovat nová vyzvánění, tapety, vzhledy, widgety ucelené zvukové sady a podobně. Přímo na webu pak lze do telefonu odesílat navíc i odkazy ke stažení aplikací z Marketu, ovšem jen takových, které si již stáhli jiní uživatelé (zatím pouze modelu) Desire HD nebo Desire Z.





Tato služba se jmenuje HTC Likes a není tedy úplnou náhradou Marketu. Další zajímavou funkcí je možnost sledování polohy telefonu, což je ale možné pouze, máte-li tuto funkci v menu Nastavení - Umístění aktivovanou.

Telefon se před vámi už neschová

Ukázková situace. Přijdete domů, telefon položíte na méně obvyklé místo a po chvíli jej na všech ostatních místech bytu usilovně hledáte. Při tomto pátrání (někdy) nesmyslně obviňujete všechny kolem z velkého spiknutí a zákeřného ukrývání vašeho pracovního nástroje a hračky v jednom. Pokud se v tomto odstavci poznáváte, pak jste příkladným uživatelem další užitečné funkce.







Ta umožňuje jedním kliknutím na počítači zapnout zvonění telefonu na nejvyšší hlasitost a ten pak zvoní a vydatně vibruje až do okamžiku jeho nálezu a odemčení zámku obrazovky. A vůbec přitom nezáleží, že máte nastaven jen vibrační nebo dokonce tichý režim. Telefon vyzvání naplno. Nemáte-li opravdu velký byt nebo zvukotěsný pracovní kufřík, telefon takto velmi rychle najdete.

Panuje-li však i během prozvánění ve vaší blízkosti hrobové ticho, patrně jste telefon někde zapomněli a udělali radost novému majiteli. Aby ono nadšení netrvalo dlouho, můžete telefon vzdáleně zablokovat a pro jistotu vymazat všechna uživatelská data. Vše jedním kliknutím myši. Dále se nabízí přesměrování hovorů a zpráv na jiné číslo, což v podobné situaci rovněž přijde vhod. Přidat lze i zprávu nálezci s případnými detaily vrácení telefonu.

Abyste vše výše uvedené mohli provádět, je nejprve nutné si telefon na webu na PC nebo telefonu zaregistrovat.

Telefonování, SMS, MMS a emaily (synchronizace)

Telefonní seznam je plně v zajetí Sense a tak se od systémové aplikace podstatně liší. HTC v porovnání se staršími verzemi ještě více zapracovalo na centralizaci veškeré interakce s konkrétním kontaktem. Kromě obligátní historie volání nebo textové korespondence karta každého kontaktu shromažďuje i schůzky nebo související fotografie.







Aplikace rozlišuje, zda klepnete na jméno kontaktu (zobrazí se detailní karta) nebo jen na přiřazenou fotografii, kdy se zobrazí rychlé menu k volání, zaslání SMS nebo emailu nebo zobrazení přiřazené adresy v Google maps. Zobrazené rychlé zkratky se odvíjejí od přiřazených kontaktních kanálů toho kterého kontaktu.

U příchozí SMS potěší rychlé menu k odeslání předem připravené odpovědi (zavolám za chvíli, jsem zaneprázdněn apod.), zavolání danému číslu nebo odstranění této SMS. Chcete-li se pobavit, doporučujeme zkusit přečíst zprávu automat, cestyna zny skvele. Jinak samozřejmě pro plně podporované jazyky užitečná věc.







K telefonování nemáme nejmenších výhrad. Reproduktor je dostatečně hlasitý, mikrofon citlivý a tak si rozhodně není nač stěžovat. Samozřejmostí je senzor vzdálenosti, který při přiblížení telefonu k uchu automaticky vypíná displej a eliminuje tak možnost nechtěného stisknutí softwarového tlačítka.







Novinkou je automatická aktivace hlasitého odposlechu, položíte-li telefon na stůl zády vzhůru. Uchopíte-li jej znovu do ruky, obratem telefon přejde do běžného módu telefonování.

K psaní libovolného textu slouží známé a osvědčené klávesnice HTC, na kterých se díky velikému displeji píše poměrně dobře. Samozřejmě, fyzické klávesnici nebo geniální metodě Swype v rychlosti stačit nebudete.

Psát lze jak na výšku tak v širokoúhlém režimu, kde jsou tlačítka opravdu velká. Klávesy mohou na stisk volitelně reagovat zvukovou signalizací nebo a co je vhodnější, vibrační odezvou. Ke zprávě lze přes menu snadno přidat vizitku nebo multimediální obsah, který pak SMS promění v MMS nebo lépe v email. Nechybí možnost doporučit již nainstalovanou aplikaci kamarádovi s odkazem přímo na Market.

Desire HD podporuje synchronizaci s účty na MS Exchange serverech, tato plná kompatibilita se netýká verze Exchange 2010, kde řada uživatelů hlásí problémy. Nefunkční je synchronizace kalendáře, a emaily z takového účtu pak z telefonu ani nejdou odesílat.





Sami jsme při testování, kdy byl přístroj nastaven na synchronizaci s Exchange 2007, narazili na nefunkční upozornění. Zatímco při nastaveném push ostatní telefony (iPhone, HD2, Galaxy S) okamžitě na příchod nového emailu upozornily, Desire HD zatvrzele mlčel. Stejně se telefon choval po obnovení továrních dat, kde je tedy problém, se nám nepodařilo zjistit. Synchronizovat můžete i více Exchange účtů zároveň a tyto jsou pak odděleny barevným proužkem.





Naprosto hladký průběh měla synchronizace s GMail, který ostatně musíte chtě nechtě vytvořit, jelikož bez něj nebudete moci do telefonu snadno stahovat některé z více než stovky tisíc aplikací. Před nedávnem Market rozšířil působnost a tak lze i u nás nakupovat placené aplikace.

Jste-li zvyklí synchronizovat kontakty se stolním PC z Outlooku pomocí USB kabelu, tuto možnost spolu s další funkcionalitou nabízí software HTC Sync.

Konektivita a GPS

Možnosti připojení k jinému telefonu či příslušně vybavenému zařízení jsou u smartphonů delší dobu v podstatně stejná a ani Desire HD v této oblasti nijak nevyčnívá.

K PC lze tak telefon připojit pomocí USB kabelu, kdy se objeví nabídka, jestli chcete telefon jen dobíjet, synchronizovat nebo jej využít jako čtečku karet (USB mass storage). Nabízí se i sdílení GPRS/EDGE/3G konektivity k surfování na PC.







Použitá čipová sada obsahuje také wi-fi modul standardu b/g/n, který po celou dobu testování pracoval zcela bez problémů. Novinku lze také proměnit ve wi-fi hotspot a konektivitu sdílet s dalšími telefony.

K prohlížení webu slouží předinstalovaný browser s vykreslovacím jádrem webKit, který kromě podpory multitouch při zoomování (tzv. pinch zoom) zvládne přehrávat dynamický Flash obsah. V místech s pokrytím pouze GPRS/EDGE nelze než doporučit oblíbenou Operu Mini, která podporu uvedené Adobe technologie nenabídne, zato zcela jasně vede v rychlosti načítání webu. Potřebná data jsou totiž díky vzdáleným proxy serverům redukována až o 80 %. Z prohlížečů dostupných v Marketu zkuste Dolphin s řadou dodatečně doinstalovatelných pluginů.

Již v základu je možné Bluetooth použít k posílání vizitek, což u prvních androidů chybělo. Ve výchozím stavu lze přes galarii snímků posílat také zachycené momentky. Pro rozšíření funkcionality modulu (zasílání/příjem libovolných souborů) je již nutné doinstalovat např. BT file transfer z Marketu. Modul podporuje profil A2DP k připojení bezdrátových stereo sluchátek k pohodlnému poslechu muziky. K tomuto účelu jsme otestovali handsfree značky Samsung.

V souvislosti s Bluetooth nelze nezmínit užitečnou aplikaci s názvem Přenos souborů, která zkopíruje kontakty/sms/emaily z vašeho předchozího telefonu do Desire HD. Celou procedurou vás provede podrobný průvodce, kdy zadáte značku původního telefonu, model a následný přenos po potvrzení hesla hladce proběhne přes BT (vyzkoušeno na iPhonu).

K navigaci slouží zkušební verze navigace Route 66 s platností 30 dnů, po uplynutí lhůty lze aplikaci zakoupit (permanentní licence). Do navigace jsou integrovány i Google maps a po zadání cílového místa máte na výběr použití samotné navigace nebo právě online map, ve kterých ale bohužel v Česku ještě nefungují hlasové pokyny. Zmíněný software Route 66 ale české pokyny umí.







Fixace polohy trvala telefonu jen asi půl minuty, ostatně s tímto telefony HTC nikdy problém neměly. Výhodou oproti Windows Mobile telefonům je, že uživatel nemusí zdlouhavě nastavovat parametry (Com port, rychlost,…), stačí aktivovat zaměření polohy skrze satelity a navigace vše ostatní nastaví a zpracuje automaticky.

Multimedia (hudba, video) a fotoaparát

V základu uživatel v telefonu najde jak přehrávač hudby a videí, tak i galerii k prohlížení fotografií. Ač je Desire HD skutečné multimediální monstrum, pro jeho vestavěný videopřehrávač je pojem DivX/Xvid stále velkou neznámou.

Naštěstí je tady Market a bezplatné varianty přehrávače, které tento oblíbený formát bez potíží přehrají, doporučit lze Rock player nebo yxplayer. Chcete-li snadno přehrávat film s titulky bez nutnosti je zakomponovat přímo do filmu, doporučujeme MVvideo player, který je k mání rovněž zdarma. Stejně jako u bezplatných variant zmíněných programů je ale třeba počítat s některými omezeními nebo všudypřítomnou reklamou.







Hudební přehrávač nabízí v základním módu přehrávání ovládací panel, bočním tlačítkem pak lze zobrazit všechny interprety, alba nebo skladby. Aplikace dokáže najít videa dané skladby na YouTube, nabízí se tradiční sdílení songu emailem. Potěší možnost nastavení skladby jako zvonění k danému kontaktu, předtím ji lze libovolně zkrátit.

HD se pyšní podporou Dolby Surround a nutno přiznat, že po připojení kvalitnějších sluchátek telefon hraje opravdu velmi dobře. Méně náročným posluchačům udělají stejnou službu i dodávané pecky, které jsou zase skladné a poslouží i jako handsfree do auta nebo k příjmu rádia.





Po prvním zapnutí aplikace se automaticky vyhledají dostupné frekvence, mezi kterými pak můžete v seznamu přepínat. Ovládání je velmi intuitivní a tak není třeba detailnějšího popisu.





Ten si naopak zaslouží prohlížeč fotek, které můžete s ostatními sdílet na Facebooku, Flickru nebo online galerii Picasa. Vybraný snímek lze továrně poslat emailem nebo přes Bluetooth. Pokud si ale doinstalujete odpovídající aplikaci (např.BT File transfer), můžete pomocí odpovídajícího správce souborů tímto bezdrátovým rozhraním posílat libovolné soubory.

S fotkou lze pracovat i dále, přidat může rozličné efekty, fotku natočit nebo oříznout. K prohlížeči fotek tak nemáme nejmenších výhrad.

Zmínku si zcela jistě zaslouží také podpora DLNA pro bezdrátové sdílení (stream) multimediálního obsahu s takto certifikovanými spotřebiči (televize, notebooky). HTC navíc myslí i na starší televize, které často certifikát DLNA neměly. Zařízení s názvem Tube tento problém řeší, stačí jej přes HDMI konektor propojit s televizí.

Na velké obrazovce se pak můžete pochlubit třeba i snímky, které ulovíte pomocí vestavěného 8MPix fotoaparátu. Jejich maximální rozlišení může být 3264 x 2448 bodů, což při nejvyšší kvalitě znamená, že jedna fotka pojme v paměti telefonu okolo 2 MB.

Ukázkové snímky:









Aplikace je snadná na obsluhu, překreslování scény je svižné, stejně tak uložení snímku do paměti. Trošku si ale počkáte na samotné pořízení obrázku, kdy telefon poměrně dlouho ostří. Samostatné tlačítko pro zachycení snímku chybí, vše tak probíhá přes dotykový displej stiskem tlačítka se symbolem závěrky.

Aplikace nabízí běžné možnosti nastavení kontrastu, ostření, detekce úsměvu nebo vyvážení bílé. V nabídce je také možnost samospouště v rozmezí 2 a 10 sekund. K přiblížení snímaného objektu můžete na úkor obrazového kvality využit digitálního zoomu, optický telefon samozřejmě nenabízí. Velkou výhodou třeba oproti Galaxy S je ale přítomnost blesku, takže i za šera lze něco vyfotit.







HTC telefony nikdy nebodovaly především fotoaparátem a stejně tak tomu je u Desire HD. Fotky nejsou špatné, ale k nejlepším fotomobilům se novinka zcela jistě řadit nebude. Zúžíme-li ale pohled na smartphony s androidem, pak nové HTC rozhodně patří k lepšímu průměru. Občas se ale setkáte s nechvalně známým růžovým nádechem snímků.

V čem ale Desire HD boduje, je nahrávání videí, která můžete na paměťovou kartu (v balení 8 GB) ukládat až v rozlišení 720p při 25 snímcích za sekundu.

Bonusové aplikace

Adobe reader – prohlížeč PDF dokumentů

Akcie – utilita ke sledování pohybů akcií na burze

Amazon MP3 – aplikace k nákupu audio obsahu z nabídky Amazon

Automobilový panel – navigace Route 66 (třicetidenní verze)

Facebook – oficiální klient k oblíbené sociální síti

Hlasový záznamník -diktafon

Místa – vyhledávání barů, restaurací, bankomatů, hotel, čerpacích stanic v závislosti na vaší poloze

QuickOffice – kancelářský balík pro prohlížení/editaci některých MS Office dokumentů

Světlo – užitečná aplikace, tři stupně jasu







Twitter a Peep – oficiální a alternativní klient oblíbené sociální sítě

Videokamera – rychlý přístup k záznamu videí

YouTube – klient k přehrávání videí z oblíbeného serveru přímo na displeji telefonu (ačkoli to zvládne i vestavěný browser)







Zprávy a počasí – aktuální počasí ve vašem městě, aktuální zprávy, po klepnutí na nadpis se zpráva zobrazí přes vybraný prohlížeč



Výdrž

Jak dlouho vám telefon vydrží na jedno nabití, závisí pouze na stylu používání. Pokud telefonu přenecháte funkci přerostlých kapesních hodinek, bez potíží přežijete snad i dva týdny provozu. Pokud z něj naopak každý den vymáčknete maximum, nabíjet budete muset každý večer.

Se zapnutými bezdrátovými moduly a vším co takový stav telefonu umožňuje, totiž začne výdrž rapidně klesat. Nejvíce energie akumulátoru odebírá komunikace se satelity při navigaci a ne právě šetrné je brouzdání po webu a stahování většího objemu dat. V takových případech baterii vycucnete za několik hodin.

Ačkoli se výdrž telefonu při našem běžném používání (30 minut hovoru, hodina poslechu hudby, synchronizace s účtem na Exchange, dvacet minut prohlížení webu, online stav na několika sociálních sítích) nezdála nijak zvlášť dobrá a telefon pracovní den bez nabíječky přežil jen tak tak, překvapily nás hodnoty při přehrávání multimédií. Více než pět hodin reprodukce filmu je na 1 230 mAh akumulátor opravdu velmi dobrý výsledek. Jas displeje byl nastaven na střední hodnotu, zvuk byl směrován do sluchátek rovněž na střední hlasitost. Zhruba šestnáct a půl hodiny poslechu hudby při stejné hlasitosti není výsledek až tak omračující, drží se ale v průměrných hodnotách.





Závěr

Desire HD rozhodně je povedeným smartphonem, který značce HTC zcela jistě ostudu neudělá. Měřit se totiž může s těmi nejlepšími a v mnoha ohledech tím nejlepším skutečně je. Pádným argumentem pro mnohé bude 4,3" displej s rozlišením WVGA, který je předurčen k prohlížení fotek nebo brouzdání po webu. Jako stvořený je i k přehrávání filmů, zvládne přitom i reprodukci klipů v kvalitě 720p, které je schopen i pořizovat.

Doslova na každém kroku oceníte vysoký výpočetní výkon nové čipové sady Qualcomm s modernější grafickou jednotkou. Nový Desire HD je pak prvním smartphonem s operační pamětí velikosti 768 MB. Škoda jen, že vnitřní datové úložiště má kapacitu jen 1,5 GB. To ale výrobce dostatečně kompenzuje přibalenou 8 GB kartou.

Lákadlem je rovněž neustále inovované prostředí HTC Sense, které je nově název i pro webovou službu s řadou užitečných funkcí. Trochu sporné je konstrukční provedení telefonu, jež mělo být podobně jako u modelu Legend jednou z hlavních předností. Ač je na velkém procentu krytu použit hliník, celkový dojem po této stránce kazí spodní krytka, která se až příliš snadno vysouvá a ani její lícování není úplně v pořádku.

Pochválit naopak musíme celkovou stabilitu přístroje, kdy během testování nebylo ani jednou nutné přístroj na tvrdo vypnout vyjmutím baterie. Potěší i bleskuryché bootování systému, kdy je telefon během několika málo sekund po zapnutí připraven plnit vaše pokyny.

Sečteno podtrženo je HTC Desire HD jedním z nejlepších zařízení své třídy a v konkurenci v podobě zejména Samsungu Galaxy S bez problému obstojí.