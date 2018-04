Nejlepší hry roku 2006 pro kapesní počítače podle Palmare.cz

Přinášíme vám odkazy na recenze her pro kapesní počítače, které nás během roku zaujaly nejvíce. Hry jsme rozdělili pro lepší orientaci do několika kategorií podle zaměření.

Akční a závodní hry

Sky Force Reloaded - nejlepší akční hra je zpět!

Výrobce InfiniteDreams si připravil pro hráče opravdovou lahůdku - po veleúspěšné hře Sky Force vydal její pokračování s přídomkem Reloaded. Těšit se můžete na osm zbrusu nových levelů, nové nepřátele i zbraně.

Death Drive - akční 3D závody pro PDA zcela zdarma

Závodní arkádou s možností sestřelení protivníků nebo vylepšování zbrojního arsenálu i vozového parku, to je Death Drive. Hra nabízí nejen slušnou grafiku i zvukový doprovod, ale potěší rovněž tím, že je zcela zdarma.

RailRace - parádní závody mašinek na kapesních počítačích

Automobilových závodů je celá řada, jízdu na čas se železničními mašinkami aby hráč pohledal. Naštěstí je tu RailRace, hra, ve které nejde o nic jiného než zajet co nejrychlejší kolo a nevyklopit se při tom z trati.

OpenJazz - stahujte legendární plošinovku zcela zdarma

Zajíc Jazz Jackrabbit je zpět a v plné parádě! Po portaci na různé systémy se dostává i na kapesní počítače. Pojďte si nostalgicky zavzpomínat u této výborné plošinovky, která je navíc zcela zdarma.

Arkády a sportovní hry

Another Ball Magic - návykový arkanoid pro kapesní počítače

Hru Arkanoid asi není třeba představovat žádnému hráči. Another Ball Magic, který je určen jak pro PocketPC, tak palmy nabízí v perfektní grafice celých 69 levelů. Těmi vám pomůže projít celkem 12 různých bonusů, jež můžete sebrat a ulehčit si tak hraní.

Arcade Challenge - desetkrát "rychlovka" za cenu jedné

Nášup arkádových her od eSoft Interactive je na scéně PocketPC her již delší dobu. Jmenovaná firma ale vydala konverzi i pro konkurenční platformu PalmOS a my si ji v naši recenzi představíme.

3D Volcano Island - najděte cestu z ostrova pokladů

Legendární hru pac-man bude znát asi každý. 3D Volcano Island je její moderní předělávkou, v kůži mladého cestovatele budete muset projít desítkami bludišť na různých místech, sbírat poklady a při útěku z ostrova si poradit se šamany.

Table Soccer - zahrajte si stolní fotbálek na PDA

Table Soccer byl zpočátku určen pouze pro VGA zařízení. Nyní si však přijdou na své i majitelé "obyčejných" PDA a stolní fotbálek si mohou zahrát rovněž. Hra nabízí zápis do on-line statistik a kromě tří stolů také dvacítku týmů, mezi kterými nechybí ani ten český.

DragonBall - originální akční arkáda pro kapesní počítače

Sestřelování kuliček si v hojné míře užijete v nové hře DragonBall. Čeká na vás sedmdesátka levelů v graficky brilantní hře s výborným hudebním doprovodem a nádechem tajemna.

Strategie

Medieval Heroes II - výborná tahová strategie s RPG příchutí

Jestliže patříte mezi příznivce tahových strategií, neměla by vám uniknout hra Medieval Heroes. V ní si můžete kromě dobývání nepřátelského území najmout i zloděje, který vykrade soupeřovu pokladnu či neustále zlepšovat schopnosti svých hrdinů.

Blobble Bubble Build - zábavné stavění věží na PDA

Blobble Bubble Build je originální hra, ve které je vaším úkolem postavit co nejvyšší věž, aniž by spadla. Může se to zdát jako jednoduché, avšak s přibývajícími metry se naplno projeví fyzika a o zábavu je postaráno.

Spb AirIslands - strategie, která způsobuje závislost

Chcete se stát pánem ostrova a vybudovat si od základů svoji vesnici? Ve hře Spb AirIslands tak můžete učinit. A pokud vás omrzí hrát si na boha, můžete se odreagovat u některé ze tří miniher, které jsou součástí této povedené strategie, která je obzvláště na VGA kapesních počítačích opravdovou pastvou pro oči.

Pocket Heroes - výborná tahová strategie zcela zdarma!

Patříte-li mezi příznivce tahových strategií, zbystřete. K mání je předělávka asi nejznámější hry tohoto druhu - Heroes of Might and Magic. Jedná se sice o ranou verzi, ta je však již plně hratelná.

Logické hry a puzzle

Roboban3D - když dostane Sokoban třetí rozměr

Aby herní legendy měly hráčům stále co nabídnout, musí být obohaceny nějakou příjemnou inovací. Dnešní Roboban3D se od klasického Sokobana v pravidlech neliší, ale přináší podstatnou kosmetickou úpravu. Je ale 3D zpracování trefou do černého?

Scarabeus - návykový puzzle z doby faraónů

Jestliže patříte mezi příznivce puzzlů na PDA, jistě vás zaujme hra Scarabeus. Ta se vyznačuje jak výbornou hratelností, tak úchvatným grafickým zpracováním na VGA zařízeních a dlouhou herní dobou.