Nejlepší hry roku 2005 pro kapesní počítače

V dnešním přehledu si představíme hry pro PDA, které se staly v roce 2005 těmi nejprodávanějšími. Samozřejmě se v žebříčku objevují jen hry vydané v tom samém roce, tudíž není žádným překvapením, že snad polovina her je z logického žánru Sudoku.

1. místo

Sudoku Master

Logické Sudoku se stalo nejpopulárnější hrou v České republice. Můžete si ji zahrát vedle známých křížovek a osmisměrek v tisku, ale také na vašich kapesních počítačích.

Nejprodávanější hrou z tohoto žánru, a vůbec za celý rok 2005, se stala Sudoku Master od firmy Realdice . Zahrajete si ji na PalmOS 5, PocketPC a MS Smartphone.

2. místo

Village Sim

V žebříčku pěti nejprodávanějších her za rok 2005 samozřejmě nesmí chybět ani špičková budovatelská strategie Village Sim od firmy LDW .

Ve hře se snažíte o vybudování co nejvíce prosperující vesnice, abyste uspokojili své obyvatele. Hru spustíte na HiRes PalmOS 5.

3. místo

Deluxe Sudoku

U Sudoku stále zůstáváme a představujeme třetí nejprodávanější hru Deluxe Sudoku z dílny Bapsoft .

Za cenu $12.95 získáte pro svůj PalmOS 5 graficky výbornou zábavu, která dá vašim mozkovým závitům pořádně zabrat.

4. místo

Astraware Sudoku

Firma Astraware se v branži Sudoku her činila rovněž a zejména kvůli své známosti se prodejnost její hry vyšplhala na čtvrté místo.

Díky detailnímu tutorialu pochopí hru i nováčci. Astraware Sudoku spustíte na PalmOS 5, PocketPC a MS Smartphone.

5. místo

Bike or Die

Největším překvapením (a rozhodně zaslouženým) se stala nadupaná předělávka Elasto Manie pod názvem Bike or Die od polského autora Szymon Ulatowskiho .

Hra je neskutečně chytlavá a demoverze vám nabídne k odzkoušení pět úrovní. Spustíte ji na téměř všech palmech.

1. místo

Resco Sudoku

Ani u platformy PocketPC se nesetkáte s absencí Sudoku. Nejprodávanější hrou pro PocketPC za rok 2005 se stala Resco Sudoku od firmy Resco .

Hra vám nabídne spousty schémat, obtížností a řešitele puzzlů.

2. místo

Sudoku Master

Zní to až neuvěřitelně, jak se hra Sudoku v minulém roce prosadila, když v TOP nejprodávanějších her se tento žánr umisťuje v polovině žebříčku.

PocketPC verze se od té palmovské v ničem neliší. Rovněž i ona nabízí spousta atributů profesionálního Sudoku.

3. místo

Myst

Velmi úspěšnou hrou se stala adventura Myst od výrobce Mean Hamster Software .

Jedná se o gamesku ve stylu Fade, v jejíž lokacích tvořených fotografiemi řešíte kupu hádanek a puzzlů.

4. místo

Pocket Sudoku

...nebo také můžeme znát pod názvem Sudoku Sniper.

V PocketPC sekci je Pocket Sudoku nejlevnější hrou. Nechybí tvorba vlastních motivů a nekonečné množství puzzlů. Výrobcem je firma DKM Software .

5. místo

Arvale II

Na závěr dnešního přehledu si představíme hru, která v žádném případě nesmí v našem žebříčku chybět. Je jí fantastické RPG Arvale II se skvělým příběhem, soubojovým systémem a délkou. Výrobcem je firma PDA Mill .