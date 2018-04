Nejlepší „hloupý“ mobil současnosti: Samsung S8300 UltraTOUCH recenze

Doménou Samsungu jsou vysouvací mobily. Dalším poznávacím znamením nových Samsungů je tenká konstrukce. A současným hitem mezi mobilními telefony jsou dotykové displeje. Novinka s označením S8300 a obchodním jménem UltraTOUCH v sobě spojuje všechna uvedená kritéria.

Nový model lze považovat za nástupce oblíbeného vysouvacího mobilu U900 Soul. Stejně tak můžeme novinku považovat za nástupce modelu F480 s dotykovým displejem. Na prvně jmenovaného předchůdce navazuje elegantním designem i konstrukcí, na druhého potom dotykovým displejem a uživatelským prostředím TouchWiz.

Testovaný Samsung S8300 UltraTOUCH v katalogu mobilů. Dále konkurenti v podobě Sony Ericssonu C905, Nokie 6260 slide a LG KC780.

Stručná charakteristika:

Elegantní tenký vysouvací mobil s dotykovým displejem a osmimegapixelovým fotoaparátem.

Design – tenký vysouvací elegán

Nový Samsung S8300 UltraTOUCH vypadá skvěle. Tenké tělo telefonu s rozměry 110 x 52,5 x 12,7 milimetru ozvláštňuje dvoubarevné provedení. Základní šedo-černé plochy doplňuje elegantní červená linka ohraničující displej. Červená je i vysouvací klávesnice a zadní část vysunutého telefonu. Zadní plocha vysunuté části má navíc efektní grafickou strukturu.

V prodeji bude vedle červeného provedení i modré. Není vyloučeno, že výrobce připraví i další barevné varianty. Ne vždy se povede, aby mobil vypadal elegantně a luxusně zároveň. U novinky UltraTOUCH se to povedlo. Skvělý dojem umocňuje kovový panel obepínající rozměrný displej. Po displejem najdeme tři ovládací prvky, které se zbytkem telefonu kontrastují stříbrnými doplňky.

Zpracování zasluhuje velkou pochvalu. Vysouvací mechanismus pracuje precizně. Na vysunutí a zasunutí telefonu není potřeba vynakládat velkou sílu, přesto se nemusíme bát nechtěného samovolného pohybu.

Netradičně je řešen kryt baterie. Nemá pojistku a nachází se téměř uprostřed zadní části telefonu. Kryt se odsunuje zatlačením ve spodní části a následným odsunutím.Uvidíme, jestli bude kryt baterie držet na svém místě jako přibitý i po několikerém odejmutí. Pod baterií se totiž nachází paměťová karta a tak bude kryt baterie v permanenci.

Hmotnost nového Samsungu je vyšší než u běžných mobilů. Přesto by 119 gramů nemělo žádnou kapsu či kabelku příliš zatížit. Použité materiály jsou prvotřídní, ostatní výrobci by si mohl vzít testovaný Samsung za vzor.

Displej – špičkové zobrazení

Papírové parametry rozměrného dotykového displeje dávají tušit, že o kvalitní zobrazení nebude nouze. Displej je totiž vyroben technologií AMOLED, má vysoké rozlišení WQVGA (240 x 400 obrazových bodů) a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Displej je opravdu velký, má úhlopříčka 2,8 palce.

Displej skutečně nabízí skvělé zobrazení a to i na přímém slunci, ikdyž tam trochu vadí do černa stylizované provedení menu telefonu. Jiné ale není k dispozici. AMOLED displej má tu výhodu, že je skvěle čitelný i z velkého úhlu. Podsvícení a jas displeje by měly být automaticky regulovány světelným čidlem umístěným nad displejem vedle čočky druhého fotoaparátu pro videohovory. Jas lze nastavit i ručně v pěti krocích.

Samozřejmostí je možnost nastavit v pohotovostním stavu libovolnou tapetu. Dále telefon umožňuje vybrat si ze tří typů fontu písma. Velikost písma nastavit nelze. Rozměrný displej však umožnil výrobci použít opravdu velké písmo a tak by neměli mít problém ani uživatelé se zhoršeným zrakem.

Baterie – výdrž nic moc

Testovaný nový Samsung používá baterii s kapacitou 880 mAh. Ta by mohla být větší, jelikož telefon vydrží na příjmu při běžném používání něco málo přes dva dny. V testu jsme s telefonem přibližně 15 minut volali a zhruba 30 minut poslouchali hudbu přes běžná sluchátka - a to jak z hudebního přehrávače, tak i z rádia. Připojení na internet a využití navigace samozřejmě výdrž rapidně zkracuje. Podle údajů výrobce by měl nový Samsung vydržet na příjmu až 300 hodin nebo by mělo být možné nepřetržitě telefonovat až čtyři hodiny.

Ovládání – inovovaný TouchWiz

Samsung S8300UltraTOUCH bude prvním modelem výrobce v prodeji, který nabídne inovované uživatelské prostředí TouchWiz. To se od předešlého provedení příliš neliší. Vylepšeno ale bylo ovládání a odezva telefonu na dotyk.

Listovat v seznamech už nedělá problémy, telefon reaguje naprosto korektně a nedochází k nechtěným přehmatům a potvrzením. Řádkové seznamy mají, stejně jako například u iPhone, pružné zarážky, takže při dojetí na konec či začátek seznamu nabídka zapruží, jako by byla gumová. Při dotyku na položkách na displeji telefon zavibruje. Intenzitu vibrací lze nastavit.

Stejně jako u předchozích mobilů s uživatelským prostředím TouchWiz je možné na pohotovostní obrazovku umisťovat různé widgety z postraní lišty. Ta může být skrytá. Na plochu tak můžeme dát widgety a zkratky, které zastupují například hodiny, hudební přehrávač, kalendář, přepínání profilů, zrychlenou volbu pro oblíbené kontakty, psaní SMS zpráv, rádio, hlasový záznamník, ale i různé internetové služby jako je vyhledávání nebo předpověď počasí.

Ve spodní části displeje jsou zobrazeny tři položky, které slouží pro vytáčení telefonního čísla (tato položka je využitelná pouze ze zasunutou klávesnicí, kdy je k dispozici virtuální klávesnice na dotykovém displeji – jinak lze zadávat telefonní číslo přímo pomocí hardwarové klavesnice), pro vstup do telefonního seznamu a hlavního menu.

V hlavním menu pak poslední položka slouží pro návrat do pohotovostního stavu. Do hlavního menu se lze také jednoduše dostat přejetím prstu zprava doleva po dotykovém displeji. Stejně můžeme hlavní nabídku opustit.

Hlavní menu je vyvedeno v matici 3 x 4 ikony. Jednotlivé ikony jsou nejen pěkně graficky a barevně ztvárněné, ale jsou i dostatečně velké a nedochází k přehmatům. Pro opuštění právě aktivní nabídky slouží klávesa umístěná uprostřed pod displejem. Vypadá jako navigační klávesa, slouží však právě jenom pro opuštění nabídky. Tato klávesa, stejně jako tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru, by mohla být podsvícená, i když její nahmatání poslepu nečiní problémy.

Problematické psaní na dotykovém displeji řeší vysouvací klávesnice se standardním rozložením 3 x 4 klávesy jako u běžných telefonů. Na klávesnici se píše dobře, jelikož jednotlivé klávesy jsou dostatečně velké a mají optimální zdvih. Alfanumerická klávesnice je kvalitně podsvícená.

Pokud je telefon zasunutý, lze využít i virtuální klávesnici na dotykovém displeji. Díky vibrační odezvě a prediktivnímu slovníku, který nabízí možná slova na výběr, je tento způsob psaní poměrně pohodlný. Ovládací prvky doplňuje dvojtlačítko regulace hlasitosti na levém boku a spoušť fotoaparátu na boku pravém. Tam je také zámek telefonu.

Telefonování – 2000 vícepoložkových kontaktů

Telefonní seznam testovaného Samsungu dokáže uložit více než dostatečné množství kontaktů - 2000 kontaktů by mělo vystačit i nejnáročnějším uživatelům. K jednomu kontaktu můžeme přiřadit naprosto vyčerpávající množství položek. Telefonních čísel je možné k jednomu kontaktu přiřadit až osm. Nechybí možnost přiřadit tři e-mailové a dvě internetové adresy.

Ke kontaktu dále můžeme přidat poznámku, datum narození, přezdívku, zaměstnání, pracovní zařazení a dvě poštovní adresy – domů a do práce. Každý kontakt také může mít vlastní vyzvánění včetně specifických vibrací a vlastního upozornění na došlou textovou zprávu. Vyzvánění i upozornění na esemesku lze libovolně vybrat z MP3 skladeb uložených na paměťové kartě. Nechybí možnost připojení libovolného obrázku nebo fotografie.

V telefonním seznamu se pohodlně vyhledává pomocí postupného zadávání znaků. Navíc se je možné pohybovat v seznamu pomocí boční lišty, která dovoluje posun podle abecedy. Přejetím prsty přímo mezi kontakty se seznam posune pouze o pár míst. Kontakty můžeme třídit do skupin volajících.K dispozici jsou vyzváněcí profily, které můžeme opravdu detailně editovat.

S novým Samsungem S8300 UltraTOUCH se dovoláme téměř po celém světě, jelikož vedle všech pásem GSM podporuje i dvě pásma sítí třetí generace UMTS (900/2100 MHz). V sítích 3G lze využít videohovory. Ke kvalitě reprodukce hovoru nemáme žádné výhrady, stejně jako ke kvalitě hlasitého odposlechu.

Ve výbavě je i funkce Falešný hovor, která se může hodit v ohrožení. Stačí stisknout příslušné tlačítka a telefon začne sám vyzvánět. Navíc můžeme pomocí hlasového záznamníku nahrát předstíraný hovor z volajícího, který se začne přehrávat po přijetí falešného hovoru.

Zprávy – 500 SMS zpráv a e-mail

Testovaný telefon dokáže uložit až 500 textových zpráv. Nový Samsung píše SMS se zapnutým slovníkem T9 bez diakritiky a můžeme jej učit nová slova. Na displeji se zobrazuje počet zbývajících znaků z celkového počtu 2295 znaků, stejně se dozvíme pořadí právě psané vícenásobné zprávy.

Telefon disponuje doručenkami a tzv. SOS zprávou, kterou je možné odeslat v ohrožení. Textové zprávy lze mazat podle jednotlivých složek.

Editor multimediálních zpráv by mohl být přehlednější, jelikož se zobrazuje pouze miniatura vložené fotografie. Tu si ale můžeme zvětšit. Přímo z editoru lze do zprávy MMS pořizovat fotografie, videa i zvukové nahrávky. Do zpráv jde vložit soubory, vizitky, plány, úkoly, poznámky a záložky. MMS zpráva může mít maximálně 300 KB.

Testovaný UltraTOUCH disponuje i propracovaným e-mailovým klientem POP3/SMTP/IMAP4. Maximální velikost e-mailu může být až 5 MB. E-maily se mohou automaticky stahovat v zadaných intervalech a můžeme si zvolit, zda chceme stáhnout celý e-mail nebo jenom hlavičku. Klient umožňuje automatické vkládání podpisu nebo vizitky a odesílat přílohy. Nechybí obdržení zprávy o doručení a o přečtení a blokování adres a předmětů.

Další funkce – bohužel bez wi-fi

Nový Samsung S8300 UltraTOUCH se může pochlubit i bohatou multimediální výbavou, která zahrnuje povedený hudební přehrávač. Ten dokáže zobrazit i obrázek alba a ve skladbě je možné i přetáčet. Skladby lze vyhledávat podle několika kritérií (interpret, album, žánr) a nechybí možnost vytváření vlastních playlistů.

Hudební přehrávač podporuje formáty MP3, WMA, AAC a AAC+ a dokáže hrát na pozadí. Nechybí opakování a náhodný výběr. Reprodukce přehrávané hudby je na vysoké úrovni s věrným podáním výšek i basů, zejména pokud je aktivovaný prostorový zvuk SRS 5.1.

Bohužel telefon nedisponuje audio konektorem 3,5 milimetru. Klasická sluchátka lze připojit pouze přes redukci. Využít můžeme i bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka. Telefon disponuje i rozpoznáváním hudby Shazam. Tuto službu můžeme využít i při poslechu vestavěného FM rádia s RDS. Rozpoznávání hudby však vyžaduje připojení k internetu. Potěšitelné je, že vysílání z rádia můžeme nahrávat.

Pochvalu zasluhuje videopřehrávač, který podporuje formáty DivX, XviD, H.263, H.264, MPEG4 a WMV9. Videa se mohou přehrávat v horizontálním zobrazení, diky pohybovému senzoru telefon sám přepne zobrazení.

Nový topmodel od Samsungu disponuje vestavěnou pamětí 80 MB. Paměť lze samozřejmě dále zvětšit pomocí vysokokapacitních paměťových karet formátu microSDHC - a to až o 16 GB. Paměťová karta se však vkládá pod baterii a tak je nutné při její výměně telefon vypnout.

Kancelářské funkce zahrnuje přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním zobrazením, budík, poznámkový blok, úkolovník, přehledný světový čas, kalkulačku (pouze se základními funkcemi) a převodník měn a veličin. K dispozici je také prohlížeč kancelářských dokumentů, který dokáže zobrazovat dokumenty i na šířku displeje.

Dále testovaný Samsung nabízí hlasový záznamník (maximální délka 60 minut), časovač a stopky. Samsung S8300 UltraTOUCH nemá otevřený operační systém a jeho možnosti můžeme rozšířit pouze pomocí Java aplikací. V telefonu je předinstalovaná hra simulující vrhání kostek, která využívá pohybového senzoru. Další dvě hry jsou k dispozici pouze ve formě dem, plnou verzi si musí uživatel dodatečně zaplatit.

Pro připojení na internet telefon využívá datových přenosů HSDPA (až 7,2 Mbps) v sítích třetí generace nebo datové přenosy EDGE třídy 10 v sítích GSM. Největším mínusem nového špičkového Samsungu je absence wi-fi. Připojit telefon k počítači je možné přes Bluetooth 2.1 nebo pomocí datového kabelu (USB 2.0; MassStorage). Telefon má microUSB konektor.

Telefon disponuje i A-GPS navigací, která využívá jak informací ze satelitů, tak dokáže vypočítat pozici i z polohy BTS. Pro navigování je připravena aplikace Google Maps. Uvidíme, zda bude v budoucnu k dispozici nějaký navigační software.

Internetový prohlížeč NetFront 3.5 nevybočuje ze zavedených standardů, ve výbavě je i RSS čtečka a rovněž speciální položka Google, která nabízí vyhledávání, zmiňované mapy a přístup na e-mailovou schránku Gmail.

Fotoaparát – špičková kvalita

Samsung S8300UltraTOUCH disponuje kvalitním fotoaparátem s rozlišením osm megapixelů, který je vybaven automatickým ostřením a stabilizátorem. Fotoaparát disponuje diodovým bleskem. Kvalita fotografií je na velmi dobré úrovni bez výrazných deformací a s věrným podáním barev. Testovaný Samsung tak pomalu nahradí levnější klasické digitální fotoaparáty.

Fotoaparát disponuje detekcí úsměvu i obličeje a makro režimem. Nechybí možnost pořídit vícenásobný snímek nebo fotografii s rámečkem. Na výběr je i panoramatický snímek. K dispozici je samospoušť, několik efektů, vyvážení ISO a bílé, nastavení ostrosti, kontrastu a sytosti, rozpoznávání mrknutí a WDR. Do fotografií lze vkládat pozici díky vestavěné GPS navigaci – tzv. Geotagging. Zvuk spouště můžeme zcela vypnout.

Prohlížení fotografií je možné ve vlastní aplikaci, v níž lze fotografie vybírat posuvným jezdcem podle názvu souboru, barvy nebo času pořízení. Při běžném prohlížení telefon díky vestavěnému pohybovému senzoru sám změní zobrazení z vertikálního na horizontální.

Posun mezi fotografiemi je možné pouhým přejetím prsty nebo stačí telefon naklonit. Nový Samsung nepodporuje ovládání více prsty multi-touch a tak lze zvětšit prohlížené fotografie pouze pomocí virtuálních tlačítek. Ve výbavě najdeme i editor pořízených snímků.

Nový špičkový Samsung dokáže pořizovat videa až v rozlišení 720 x 480 obrazových bodů a to v kvalitě 30 snímků za sekundu. K dispozici je opět stabilizátor. Telefon dokáže optimalizovat nahrávání pohybujícího se objektu a to jak pomalého, tak i rychlého. Kvalita pořízených videí je na slušné úrovni. Opět je k dispozici editor. Videoukázku pořízenou telefonem si můžete stáhnout zde (MPEG4; 7,88 MB).

