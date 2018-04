Nejlepší android smetl konkurenci. Recenze Galaxy Nexus

Již dvakrát po sobě měl Samsung tu čest vyrobit doslova vlajkový model operačního systému Android a ani tentokrát neselhal. Kromě obřího displeje s téměř neuvěřitelným rozlišením 720p (1 280 × 720 pixelů) dostal do vínku dvoujádrový procesor s taktem 1,2 GHz a 1GB paměti RAM. Kromě toho se můžete těšit na podporu technologií jako je NFC, wi-fi direct nebo zbrusu nový operační systém ve verzi 4.0. Ten jsme již podrobněji rozebrali v tomto článku a blíže se mu v recenzi věnovat nebudeme.

Relativně solidní je dokonce výdrž baterie a nadprůměrně rychlý je fotoaparát, který má prakticky nulovou prodlevu mezi jednotlivými snímky. Hlavní nevýhodou a současně předností tohoto modelu je právě obří displej, který velmi znesnadňuje ovládání jednou rukou. Většina populace tak bude odsouzena k neustálému ručkování a přehmatávání. Je to však daň za jinak skvělý vizuální zážitek.

Vzhled a konstrukce – dvojče dvojky

Podobnost s modelem Galaxy SII rozhodně není čistě náhodná a oba přístroje mají podobně tvarované tělo. Ve spodní části je typický výstupek, který se posléze rychle zužuje k vrchnímu dílu. Celé tělo modelu Galaxy Nexus je mírně prohnuté, ale tentokrát ne tak výrazně jako u jeho předchůdce.

Plusy a mínusy Proč koupit? svižnost zařízení

obří displej s HD rozlišením

Android 4.0

perfektní dílenské zpracování

dvoujádrový procesor

relativně solidní výdrž baterie Proč nekoupit? horší ovládání jednou rukou

pouze lehce nadprůměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 14 800 Kč s DPH

Chválíme pogumovaný zadní kryt, který je alespoň částečnou pojistkou proti vyklouznutí z ruky. Kvalita zpracování dalších částí telefonu je samozřejmě výborná. Vypínací tlačítko displeje je umístěno jako u jiných telefonů značky Samsung na pravém boku.

Kapitolou samotnou pro sebe jsou rozměry celého přístroje (136 × 68 × 9 mm) a s tím související displej o úhlopříčce 4,65 palce. Připravte se tak na již zmiňované přehmatávání a nejistotu, když budete telefon ovládat jednou rukou například při chůzi. Existuje však relativně velká pravděpodobnost, že si na tuto vlastnost zvyknete, nacvičíte si sérii nových grifů nebo zkrátka budete muset použít druhou ruku. Mějte však tento fakt při případné koupi opravdu na paměti.

Budete si muset zvyknout, jako už tradičně, na upatlanou celou čelní stranu zařízení. Naopak vítáme návrat tentokrát tříbarevné signalizační diody, která se ukrývá v dolní části. Světélko je mnohem větší než obvykle, zato o něco méně jasné. Tři oblá kolečka na boku jsou určena pro připojení do dokovací stanice.

Vzhledem k velikosti má přístroj opravdu slušnou hmotnost: pouze 135 gramů. Marně byste na jeho těle hledali jakákoliv hardwarová tlačítka kromě těch k regulaci hlasitosti a zapnutí displeje. Tradiční trojici či čtveřici tlačítek obstarává spodní lišta přímo na displeji, kde jsou klávesy vždy zobrazeny. Výjimkou je přehrávání videa či hry. Pro zakrytí této lišty však musí být vytvořena podpora přímo od vývojáře dané aplikace.

Operační systém – přelomová verze

Galaxy Nexus pohání 1,2 GHz procesor postavený na platformě OMAP architektury ARM Cortex-A9 s grafickým čipem PowerVR SGX540. Přestože by možná někteří čekali nejnovější Tegru nebo Snapdragon, můžeme vás ubezpečit, že celý systém je nádherně rychlý, a to při běžném procházení nabídkami, v práci s webovým prohlížečem nebo při hraní her. Právě rychlost je jedním z hlavních hesel nového operačního systému. Nemusíte se tak obávat poklesu výkonu v porovnání například s HTC Sensation XE s 1,5GHZ procesorem nebo dalšími špičkovými telefony minulého roku.

Android 4.0 přináší celou řadu změn v ovládání a v mnoha ohledech ho usnadňuje (více o tom v samostatném článku). Velmi zajímavé bude sledovat, jak se výrobci postaví k vypuštění hardwarových tlačítek. Už jsme měli tu čest sledovat ústup trackballu či optických joysticků, které přece jen zabíraly příliš mnoho místa.

V současné době by neměl být výraznější problém ani se zpětnou kompatibilitou aplikací. Programy sice nebudou upraveny pro částečnou změnu filozofie ovládání a vymizení tradičního ikonového menu ve spodní části displeje, jejich funkčnost by však měla zůstat totožná. Problémem mohou být spíš nejrůznější hry.

Displej a výdrž baterie – překvapivý držák

Můžeme vám garantovat, že se budete rozplývat nad kvalitou displeje, který má rozlišení 1 280 × 720 pixelů a používá technologii Super AMOLED. Navíc v novém Androidu 4.0 je použit nový druh písma, které je ještě oblejší, takže rozdíl je znatelnější. Perfektní je barevné podání a nadprůměrná čitelnost na přímém slunečním světle. Chválíme citlivost dotykové vrstvy a kupříkladu přesun funkčních tlačítek do dotykové oblasti displeje nám vůbec nevadil.

Zajímavé je srovnání jemnosti displeje v ppi (počet pixelů na palec) s největšími konkurenty. Samsung Galaxy SII má hustotu 218 ppi, Nexus S 233 ppi, Samsung Galaxy Note 285 ppi, ale naopak iPhone 4 s 326 ppi přehrává Galaxy Nexus, který se pyšní 316 ppi. iPhone 4 má však o víc než palec menší displej.

Vzhledem k velikosti displeje, vysokému rozlišení a dvoujádrovému procesoru je skoro až s údivem, že telefon při našem testování dožíval jedno a půl nebo skoro dvou dní provozu. Jako vždy záleží na způsobu používání a na tom, jak často budete využívat GPS, datové přenosy nebo synchronizovat nejrůznější aplikace.

Funkce – bleskový fotoaparát

Po stránce funkční výbavy nechybí modelu Galaxy Nexus prakticky nic. Můžete se těšit na datové přenosy HSPA, wi-fi dokonce v pásmu 5GHz, wi-fi direct, NFC a dokonce i barometr. Slouží pro rychlejší určování vaší pozice a ačkoliv se možná objeví aplikace využívající jeho služeb, je otázkou, na kolik budou tyto údaje přesné.

Vnitřní paměť činí 16 nebo 32GB podle verze prodávaného zařízení. Upozorňujeme, že paměť není přímo přístupná přes USB Mass Storage, ale přes protokol MTP, který je součástí operačního systému Windows. Způsob používání je prakticky totožný. Je to proto, že není možné mít naráz připojenou paměť k počítači a k telefonu v režimu, jaký umožňuje USB Mass Storage.

Na velmi dobré úrovni je rovněž fotoaparát s rozlišením 5 Mpix, automatickým (kontinuálním) ostřením a přisvětlovací diodou. Kvalita snímků je pouze nadprůměrná a v tomto ohledu Galaxy Nexus díru do světa neudělá. Pár lepších zařízení se zkrátka najde. Při dobrých světelných podmínkách je vše v pořádku, jinak se však začíná projevovat znatelný šum. Nutno však podotknout, že prodleva mezi jednotlivými snímky je prakticky nulová. Video lze zaznamenávat v rozlišení až 1080p.

Recenze Galaxy Nexus foto V Recenze Galaxy Nexus foto V Recenze Galaxy Nexus foto V Recenze Galaxy Nexus foto V

Konkurence – čekání na jaro

Jak už to bývá u vlastního modelu Googlu, konkurence je vždy o krok pozadu a ještě pár měsíců rozhodně zůstane. Na začátku roku by mohla dostat do vínku Android 4.0 celá řada telefonů jako je HTC Sensation nebo Galaxy SII, které by se pak staly alespoň částečně rovnocennými konkurenty dnes recenzovanému přístroji. Žádný z nich však nenabídne tak monstrózní displej jako právě Galaxy Nexus.

Na ty pravé konkurenty si budeme muset několik měsíců počkat a doufejme, že se (ostatně jako vždy) budou snažit model Googlu porazit. A to ať už po stránce funkční výbavy nebo uživatelského rozhraní, jako nabízí například HTC Sense. S trochou štěstí nás tak čeká budoucnost plná velmi svižných zařízení a HD displejů zabalených do skvělé obálky.

LG Optimus 2X Smartphone LG Optimus One 2x s dvoujádrovým procesorem je dokonalým multimediálním společníkem, což dokazuje čtyřpalcový WVGA displej, pod kterým je na dotykovém panelu tradiční sestava systémových tlačítek nebo osmimegapixelový vestavěný fotoaparát. Cena: 10 990 Kč

HTC Sensation HTC Sensation se může pochlubit dvoujádrovým procesorem Snapdragon a obřím displejem s vysokým rozlišením. Vedle skvělého zpracování nabídne také osmimegapixelový fotoaparát s funkcí automatického ostření a GPS navigaci. Cena: 11 490 Kč