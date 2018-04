Nejlepší Android široko daleko. Recenze HTC Desire

Už při představení HTC Desire bylo leckomu jasné, že toto zařízení se stane jakýmsi milníkem pro platformu Android. Celý operační systém totiž pohání velmi rychlý 1GHz procesor, který se může spolehnout na více než půl GB paměti RAM, což je více než dost pro všechny možné spuštěné aplikace. Vše podtrhuje vynikající kapacitní displej s úhlopříčkou 3,7 palce a rozlišením 800 × 480 pixelů.

HTC navíc celé zařízení vylepšilo o uživatelské prostředí Sense a přidalo spoustu dalších vylepšení, povinnou kancelářskou výbavu a synchronizaci s PC. Není snad potřeba již zmiňovat bezchybnou funkční výbavu zahrnující vše od GPS, wi-fi až po FM rádio a 3,5mm jack.

Nic ale není dokonalé a HTC Desire si svojí daň vybírá především na výdrži baterie. Při plném nasazení mu totiž dochází dech za jediný den, v lepším případě se dožije i dvou. Podobně vybavená konkurence na tom ale není o moc lépe.

Pokud bychom byli skutečně přísní, tak za jisté chyby se dá považovat nepříliš rychlé začlenění podpory Flashe v internetovém prohlížeči, občasné zakolísání výkonu při přehrávání hudby přes standardní aplikaci, chybějící podpora pro DivX videa či horší kvalita zadního reproduktoru.

I přes výše zmíněné se alespoň do příchodu Samsung Galaxy S a případně HTC Evo (za předpokladu, že se někdy objeví v neblokované evropské verzi) může HTC Desire pyšnit titulem nejlepší Androidu na našem trhu. A ani poté nebude na své konkurenty příliš ztrácet.

Nejbližší konkurenti v podobě Sony Ericsson Vivaz, HTC HD2 a dnes recenzovaný přístroj HTC Desire.

Stručná charakteristika: Výtečný telefon se plnou funkční výbavou, který se navíc může pyšnit vynikajícím displejem a nástavbou HTC Sense pro operační systém Android. Horší stránkou je výdrž baterie a další spíše drobné problémy.

Vzhled a konstrukce – levný pouze na pohled

Pokud se vám z okolních fotografií zdá, že HTC Desire vypadá jako plastové šidítko, rychle vás vyvedeme z omylu. Ve skutečnosti HTC Desire naopak vzbuzuje obdiv a kvalita jeho provedení odpovídá jeho ceně. Decentní barevné podání a konzervativní vzhled narušuje jedině lehce zahnutá spodní část telefonu, která však napomáhá snadnějšímu mačkání hardwarových tlačítek.

Podobně účelně byla pokryta záda zařízení pogumovaným materiálem, díky čemuž se telefon skutečně perfektně drží v ruce a jen tak z ní nevyklouzne. Velmi dobře tento povrch slouží jako štít proti škrábancům, ale na druhé straně i jako vynikající magnet na nejrůznější otisky prstů. To samé ostatně platí pro displej, na němž se ani po několikatýdenním testování neobjevil žádný šrám.

Vypínací tlačítko bylo netradičně umístěno na levou vrchní stranu zařízení, kde však daleko lépe poslouží svému účelu, pokud telefon držíte pouze v jedné ruce a ukazováčkem přesně míříte na tuto klávesu. Na opačné straně je 3,5mm jack konektor a na spodní straně zařízení najdete microUSB konektor.

Součástí balení je nabíječka s odpojitelným microUSB kabelem, sluchátka a 4GB paměťová microSD karta (maximální kapacita až 32GB). Rozměry telefonu jsou 119 × 60 × 12 mm a hmotnost 135 gramů. Tyto hodnoty napovídají, že Desire je skutečně štíhlým zařízením, které ani zbytečně nezatíží vaší kapsu.

Operační systém a uživatelské prostředí

HTC Desire pohání Android ve verzi 2.1, který oproti starší verzi přináší řadu nejrůznějších vylepšení. HTC navíc zařízení vyšperkovalo uživatelským prostředím HTC Sense, což je jedna z největších konkurenčních výhod oproti podobně vybaveným modelům jako je Nexus One nebo Motorola Milestone. K dispozici je celkem sedm pohotovostních obrazovek, na něž můžete umisťovat nejrůznější odkazy, ikony a spoustu widgetů obsahující vše od sociálních sítí, zpráv o počasí, kalendář a mnohé další, které se dají stáhnout. Ve firemních barvách je rovněž řada dalších aplikací.

Pod displejem se nachází tradiční čtveřice hardwarových tlačítek, která bezpochyby nabízejí daleko lepší odezvu než senzorová tlačítka u podobných zařízení. Klasický kuličkový trackball nahradil po stránce ovládání o trochu horší optický trackball. Ten však využijete pouze u některých her a pro běžné ovládání telefonu ho nebudete vůbec potřebovat. Trochu však zamrzí absence spouště na boku telefonu, pro pořizování fotografií budete používat právě optický trackball nebo poklepání na displej.

Jednou z hlavních předností celého zařízení je neskutečná rychlost, která se v některých ohledech blíží prozatím "nedostižnému" iPhonu. Velmi svižné je celé uživatelské prostředí, reakce systému, spouštění aplikací a prakticky veškeré další aktivity. V některých okamžicích ho však zpomaluje přehrávání hudby na pozadí ve standardní aplikaci a například načítání většího množství fotografií z galerie. Těžko by šlo vyjmenovat nejrůznější zkratky na sociální sítě, sdílení multimédií a další velmi užitečné služby, které jsou buďto z dílen samotného Googlu, nebo je přidala až společnost HTC.

Displej a výdrž baterie – jediný prohřešek

AMOLED displej u modelu HTC Desire se může bez větších okolků rovnat se současnými špičkami a nabízí vynikající barevné podání, multitouch a samozřejmě skvělou jemnost zobrazení. Přeci jenom rozlišení 800 × 480 pixelů na displeji s úhlopříčkou 3,7 palce je skutečně znát. Perfektní je rovněž odezva displeje a dokonce se nemusíte bát ani šrámů, jak již bylo uvedeno výše. Spíše k podprůměru se však řadí čitelnost na přímém slunečním světle.

Jistým kamenem úrazu pro budoucí majitele může být relativně nízká výdrž baterie a pokud budete zařízení skutečně aktivně využívat, připravte se na jeho cestu do nabíječky každou noc. Jestliže na svých nárocích trochu slevíte, dostanete se zhruba na dva dny výdrže. To vše při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS, hodince využívání datových přenosů a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače či FM rádia. V porovnání s konkurencí to není nijak špatný výsledek, ale lepší hodnoty jsme i u takto chytrých zařízení zažili. Nehledě na nepříjemný fakt, že se zadní kryt baterie při nabíjení či vyšším energetickém výdeji nepříjemně zahřívá.

Telefonní seznam a zprávy – propojeni kdekoliv

O funkcích telefonního seznamu není potřeba dlouze spekulovat a zvládne bezproblémovou synchronizaci například s Outlookem či Gmailem. Dokonce můžete vaše kontakty propojit s přáteli na službě Facebook a získat tak dodatečné údaje včetně fotografií. Z vnitřní paměti zůstává zejména pro instalování aplikací volných zhruba 140MB. Instalaci aplikací na paměťovou kartu umožňuje až Android od verze 2.2, kterou ještě není možné oficiální cestou získat.

Znaky při psaní nejrůznějších textů je možné vyťukávat na QWERTY klávesnici na výšku či naležato. V obou případech vám může asistovat slovník T9 a automatická oprava chyb, která skutečně funguje. Bohužel slova jsou nejčastěji uložena s diakritikou a zprávy se zkracují.

Existuje však jednoduchý program HTC_IME mod, který dokáže diakritiku ořezávat pouze ve zprávách a v ostatních aplikacích ji zachovává. Není to ale oficiální program a společně s občas problémovým zobrazováním již napsaných znakům patří toto k největším výtkám v této kategorii. Celkově však zadávání textů nečiní žádné problémy a nemusíte si stýskat po HW klávesnici, kterou nabídne například Motorola Milestone.

Organizace času a připojení k internetu

V kalendáři si při zakládání každé položky můžete vybrat, zdali se má posléze synchronizovat například s Outlookem či s účtem na Gmailu. Samozřejmostí je i balíček Quickoffice pro prohlížení dokumentů vytvořených v běžných kancelářských formátech, PDF čtečka, hlasový záznamník a další aplikace sloužící k organizaci času. Pokud by vám náhodou něco chybělo, není nic snazšího než otevřít brány Android Marketu, kde se nachází nespočet aplikací různého zaměření.

Byli jsme také spokojeni s GPS, která našla naši polohu i v městské zástavbě do několika desítek vteřin. Pro Android již existuje řada velmi schopných navigací. Na samostatný článek by rozhodně vydal i internetový prohlížeč, který kromě podpory multi dotekových gest nabídne velmi zajímavou funkci pro rychlý překlad/hledání označeného textu, podporu Flash včetně přehrávání videí a dalších možností, které jste donedávna mohli provádět pouze v klasickém stolním prohlížeči. Bohužel Flash není ani zdaleka natolik odladěný, jak bychom si přáli, a většinou pouze zpomaluje jinak pekelně rychlý prohlížeč.

Multimédia a fotoaparát – stačí stáhnout jiný

Příliš nás nepotěšila základní aplikace "Hudba", která v některých situacích nepříjemně zpomalovala chod celého zařízení. Vše se ale rázem vyřešilo stáhnutím některého alternativního přehrávače z Android Marketu. Dodávaná sluchátka patří maximálně k průměru a brzy je jistě vyměníte za vaše oblíbená s 3,5mm jackem. Přijdete však o handsfree a možnost přesouvat se v seznamu skladeb za pomocí HW tlačítek.

Integrovaný 5Mpix fotoaparát s automatickým ostřením rozhodně netrhá žádné rekordy, ale i tak velmi dobře poslouží. Fotografie jsou ve většině případů dostatečně ostré, neobsahují prakticky žádný šum a k dispozici je i přisvětlovací dioda. O něco horší je barevná věrnost a místy nepříliš dobrá kompenzace expozice, ale i tak se HTC v rámci možností vytáhlo. Video lze pořizovat v rozlišení 800 × 480 pixelů při 25 snímcích za vteřinu.

Závěr – králem nejenom mezi svými

HTC Desire symbolizuje v současné době vrchol, na který se operačnímu systému Android podařilo vyšplhat. HTC tento výstup podpořilo vynikající funkční výbavou zahrnující výtečný displej, pekelně rychlý procesor a především uživatelskou nástavbu HTC Sense, která ještě více zpříjemňuje používání celého zařízení. Ostatně tímto výčet všech pozitivních vlastností HTC Desire nekončí a dokonce v celé recenzi jsme nepostihli všechno. Pokud by se vám náhodou některá aplikace nelíbila, není nic snazšího než si stáhnout její alternativu z Android Marketu.

Největším problémem tak zůstává slabší baterie, která je však daní za uživatelský komfort a rychlost celého zařízení, ale s obdobným problémem se střetává celá řada konkurenčních zařízení. Další chyby se týkají pro někoho spíše drobností jako je horší reproduktor, občasné chyby v operačním systému či absence přehrávání videí ve formátu DivX a pár dalších maličkostí.

Pokud netoužíte po HW klávesnici či jste si neoblíbili zalomený vzhled HTC Legend, je HTC Desire jasným favoritem mezi současnými telefony s Androidem a jeho ceně rozhodně odpovídá i nabízená výbava. Samozřejmě může snadno zápasit s konkurenty s Windows Mobile (HTC HD2), Symbian OS (Sony Ericsson Vivaz, Nokia N97) či iPhone OS. Otázkou zůstává, nakolik se jeho pozice otřese po příchodu další vlny špičkových modelů jako je Nokia N8, iPhone 4 či Samsungu Galaxy S. Dnes ovšem tohle zařízení představuje sázku na jistotu.