Nejlepší android do osmi tisíc. Recenze Samsungu Galaxy W

Výběr chytrého telefonu díky opravdu široké nabídce není zrovna jednoduchá záležitost. A neplatí to jen pro třídu nejlepších nebo těch úplně nejlevnějších modelů. Narváno je i ve střední třídě, která dnes útočí parametry, jež ještě před rokem patřily k úplné špičce.

Do této kategorie míří i nové Galaxy W, které se v technických magazínech označuje i jako i8150. Samsung tak opět rozšiřuje svou stále rozmanitější rodinku s příjmením Galaxy a nutno říci, že tento její poslední člen se v konkurenci rozhodně neztratí.

Plusy a mínusy Proč koupit? výkonný hardware

velký jemný displej

klávesnice Swype

ideální na multimédia

výborná cena Proč nekoupit? chybí automatická regulace jasu

ryze plastový kryt

obtížné vysouvání microSD karty ze slotu Kdy? v prodeji Za kolik? 7 400 Kč

Kompaktní a dobře zpracovaná skořápka totiž skrývá mnohá překvapení a ze zpočátku nenápadného telefonu se zakrátko vyklubal velmi příjemný společník, kterému lze vytýkat spíše jen drobnosti.

Vše je korunováno víc než příznivou cenu, tento nenápadný dravec s androidem totiž stojí jen 7 400 Kč.

V dnešní záplavě dotykových telefonů není nový Samsung zrovna snadno rozpoznatelný, jeho design ale nijak nevybočuje ze zavedených pořádků korejského výrobce. Telefon má zaoblené hrany a příjemně tak padne do každé dlaně, díky kompaktním rozměrům klidně i do dámské.

Majoritní část přední plochy tvoří dotykový panel, nad kterým z černého podkladu vystupuje stříbrné logo výrobce. Kousek výše je telefonní reproduktor, kterému z boku asistuje sekundární fotoaparát a dvojice senzorů. Ty jsou ale vidět jen pod určitým úhlem.

Displej chrání pevné sklo Gorilla, ze kterého ve spodní části vystupuje středové tlačítko domů a dvojice podsvětlených systémových tlačítek, ta jsou ale již dotyková.

Displej obepíná tmavý pruh měkčeného plastu, který v horní části přechází v plast s metalickým nástřikem. V této části je na zádech umístěna dioda a optika fotoaparátu, která z těla přístroje vystupuje opravdu jen nepatrně.

Na horní hraně najdete 3,5mm audio jack k připojení sluchátek i microUSB konektor k nabíjení telefonu nebo jeho propojení s počítačem. Levý bok hostí ovládací prvek hlasitosti, pravý pak hlavní vypínací/probouzecí tlačítko telefonu. Mikrofon je tradičně na spodní hraně, která je ovšem dokonale zaoblená.

Ve stejném místě je zářez pro snadné sejmutí zadního krytu, který tvoří kus tenkého ohebného plastu s příjemnou povrchovou úpravou. Mírně z něj vyčnívá reliéfní logo Samsung, výdech systémového reproduktoru je v levém spodním rohu.

Ačkoli si konstruktéři v Koreji při kompletaci novinky vystačili výhradně s plasty, celek působí hodnotným dojmem a díky příkladnému lícování jednotlivých dílů konstrukce nevrže.

Displej a ovládání

Samsung u svých telefonů používá hned několik typů panelů. Super AMOLED Plus signalizuje zástupce nejvyšší třídy, přístroje střední kategorie pak obvykle osazuje displeji typu S-LCD od Sony, což je případ i nové i8150.

Úhlopříčka 3,7" spolu s rozlišením 480 × 800 obrazových bodů znamená dostatečně jemnou kresbu, síť pixelů tak není vůbec patrná. Slušné je barevné provedení, potěší i široký rozsah pozorovacích úhlů.



Čitelnost panelu je dobrá i na přímém slunci, v takovém případě je ale nutno manuálně nastavit nejvyšší jas. Možnost ponechat tuto starost senzoru totiž trochu překvapivě chybí. Displej překrývá sklo Gorilla a tak není nutné používat folii, i když drobným škrábancům na velké ploše skla se časem samozřejmě nevyhnete.

Při práci s telefonem oceníte trojici systémových tlačítek, středové domů slouží i k přepínání mezi aplikacemi, levým se zobrazuje menu a pravé je tlačítko zpět.

Nadstavba TouchWiz se objevuje prakticky u každého androidu z dílen Samsungu a i8150 není výjimkou. Jinou tvář tak má mnoho základních aplikací, základní uživatelské prostředí se ale navzdory tomu nijak zásadně od čistého androidu neliší.

Tvoří jej tedy sedm obrazovek, které lze volitelně zaplnit nejen aplikacemi, ale i mnoha widgety. Líbí se nám stránkování předinstalovaných aplikací, což je určitě přívětivější než jeden dlouhý nepřehledný sloupec. V nabídce lze vytvářet složky, třeba s tematicky podobnými tituly. Kromě Android marketu lze nové tituly stahovat také skrze Samsung Apps, kde najdete pouze prověřené a kvalitní tituly.

Výkon a výdrž

Na líné dotykové telefony dnes naštěstí narazíte velmi zřídka a to jen v segmentu těch nejlevnějších, u kterých ani nelze očekávat nijak ohromující odezvu. Samsung i8150 míří do vyšší střední třídy, čemuž odpovídá hardwarové vybavení.

Použitý procesor při zátěži běží až na 1,4 GHz, při nenáročných operacích se samozřejmě jeho frekvence sníží pro co nejnižší spotřebu. Odezva nového Galaxy W je blesková, čemuž napomáhá i grafický akcelerátor. Telefon jsme tradičně podrobili několika syntetickým testům a vedl si poměrně dobře.

Zařízení Neocore [FPS] Linpack [MFLOPS] Quadrant [-] LG Optimus 2X 78,6 36,45 2489 Sony Erisson Neo 48,4 26,94 1628 Samsung Galaxy W 56,9 51,475 1235 Samsung Galaxy S 56,2 13,51 1148 HTC Desire HD 59,8 30,41 1890

Uvedené hodnoty jsou průměrem pěti naměřených hodnot, ve všech případech platí: čím vyšší číslo, tím lepší výsledek.

Operační paměť má velikost dnes průměrných 512 MB, na čistém zařízení je po startu volných asi 270 MB, což je dostačující. Google Android 2.3.5 a všechny bonusové aplikace jsou nainstalovány na 2GB Flash ROM, na které zůstává uživateli přístupných asi 1,7 GB.

To pro multimédia nebo paměťové náročné mapové podklady samozřejmě nestačí, což lze napravit vložení alespoň 8GB karty do microSD slotu. Sáhnout ale budete muset do vlastní kapsy, výrobce totiž kartu nedodává.

Možná i proto, že je šuplík na kartu konstrukčně vyřešen dosti nešťastně a zatímco zasunutí média do slotu je bezproblémové, při vyndávaní karty budete výrobce proklínat. V cestě totiž stojí malý plastový výstupek se šroubem a tak je potřeba konec karty nejprve nadzvednout (nejlépe malým tenkým šroubovákem nebo špendlíkem) a pak teprve přes výstupek vysunout. To je hodně nešikovné, nepraktické a hlavně nečekané. Manipulace s paměťovou kartou je přeci jen běžný úkon, který vám ovšem výrobce značně znesnadní.

O přísun energie se stará 1 500 mAh akumulátor, který znamená dostatečnou zásobu šťávy pro jeden perný pracovní den nebo klidnější víkend s menší zátěží. Pokud telefon plní ryze úlohu hudebního přehrávače s vypnutým displejem a neprobíhají žádné datové přenosy, reprodukce může trvat i celý den. Protipólem je přehrávání videa, navigace nebo stahování velkých datových balíků z internetu. V takových případech se baterka odporoučí po několika hodinách.

Samsung Galaxy W (technická specifikace): Rozměry [mm] 59,8 × 115,7 × 11,5 Hmotnost [g] 109,9 Platforma Google Android 2.3.5 + TouchWiz 4.0 Čipová sada, CPU, GPU Qualcomm Snapdragon MSM8255T, 1,4 GHz Scorpion, Adreno 205 RAM 512 MGB FlashROM 2 GB (+ microSD slot) Sítě Quadband GSM, UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie Super LCD Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 3,7" (94 mm) / 480 × 800 bodů (WVGA), 252 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth 3.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 5.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 720p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát VGA FM rádio ano, s RDS Další přednosti ochranné sklo Gorilla, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 1 500 mAh

Komunikace a kancelář

Telefonní aplikace je v područí TouchWiz a její podoba se tak napříč androidími samsungy neliší. Základem tak jsou čtyři karty (obrazovky): klávesnice, výpis hovorů, kontakty a oblíbená jména ze seznamu. Kontakty lze importovat ze SIM karty, samozřejmostí je synchronizace s Gmail účtem a díky synchronizačnímu nástroji také s Outlookem na PC.

Dotykové telefony obecně příliš nepřejí rychlému zadávání textu bez překlepů. Tento nešvar dokáže hodně zmírnit klávesnice Swype, která se u Samsungu od doby prvního Galaxy S zabydlela.

K napsaní kýženého slova stačí prstem přejet písmena a algoritmus spolu se slovníkem obvykle nabídne to správné. Neznámá slova jsou po manuálním vyťukání do slovníku přidána. Pro příznivce tradičního vyťukávání textu je připravena klávesnice Samsung.

K centralizaci veškeré textové korespondence slouží Social hub, kde najdete nejen SMS, ale i e-maily ze všech synchronizovaných účtu a také novinky z Facebooku a Twitteru.

Pokud v příloze emailu obdržíte dokument vytvořený v MS Office, můžete si jej díky balíku Polaris Office na telefonu prohlédnout. Jednoduché dokumenty (Word, Excel, PowerPoint) lze i vytvářet.

Zajímavou aplikací je Mini diář, který může sloužit třeba jako cestovní deník, kdy fotografii doplníte údaji o poloze a psaným komentářem. Svoje využití jistě najde i jednoduchý diktafon.

Konektivita a GPS

Nejsnazší cestou k propojení telefonu s počítačem vždy byl USB kabel, což u mnoha androidů kvůli patáliím s instalací vhodných USB ovladačů tak úplně neplatí. V případě Samsungu ale stačí nainstalovat ne zrovna oblíbený software Kies a popsané problémy jsou zažehnány.

Kies kromě synchronizace kontaktů umožňuje úplnou správu multimédií v telefonu, případě jejich synchronizaci s danou složkou v PC.

Další možnosti konektivity jsou již bezdrátové, nechybí Bluetooth, které se hodí při přehrávání hudby na bezdrátových sluchátkách nebo k přenosu kontaktů či menších souborů. Na objemnější balíky se tato technologie standardu 3.0 příliš nehodí, tady už nastupuje wi-fi.

Vítaná je stále oblíbenější funkce hotspotu, která umožňuje skrze wi-fi sdílet mobilní konektivitu s dalšími přístroji. Stejně tak lze využít telefon jako datový modem k surfování na PC, mimo dosah 3G to ale má smysl jen jako opravdu nouzové řešení přístupu na web.

Ačkoli GPS dnes častokrát nechybí ani nejlevnějším smartphonům, plnohodnotnou navigaci je obvykle nutné dodatečně dokoupit. Galaxy W není výjimkou, navigace pomocí Google map sice funguje, ovšem neobejdete se bez nestálého datového připojení, což je stačí leda na nouzové použití.

Pokud budete chtít telefon k navigaci pravidelně využívat, nákup navigačního softwaru rozhodně doporučujeme. Nejnovější Sygic spolu s mapovými podklady se jako navigátor na palubě novinky osvědčil.

Multimedia a fotoaparát

Samsungy s androidem jsou na tom obvykle z pohledu zábavy a multimédií velmi dobře a Galaxy W na tuto pověst navazuje. Telefon tak již v základu zvládne přehrát filmy v oblíbeném kontejneru DivX a díky svižnému procesoru si poradí i s vyšším datovým tokem (testováno 2 800 kb/s). Potěší nativní podpora titulků, jsou-li k filmu připojeny formou textového souboru, vestavěný přehrávač je korektně zobrazí, tedy i včetně diakritiky. Měnit lze jejich velikost a nabízí se i možnost synchronizace titulků s videem.

Devizou chytrých samsungů je možnost streamování multimédií skrze wi-fi na přístroje certifikovanými značkou DLNA, nejčastěji tedy na televizi nebo obrazovku notebooku. K tomuto účelu slouží aplikace All share, kde vyberete typ média (videa, obrázky, hudba) a pak jen zařízení na kterém chcete soubory přehrávat.

Music hub slouží k vyhledávání kýžené muziky, kterou lze rovnou do mobilu zakoupit, výběr je opravdu široký a jen těžko budete hledat interprety, na které databáze neslyší. Analogicky je game hub centrálou herních titulů, bohužel i přes aktivní mobilní připojení i wi-fi, aplikace neustále hlásila absenci datového připojení.

V hudebním přehrávači lze pomocí základní nabídky filtrovat diskografii podle interpretů i jednotlivých alb. Právě přehrávanou skladbu lze nastavit jako zvonění, melodii budíku, a samozřejmě nechybí bohaté možnosti sdílení (email, Facebook, BT nebo skrze wi-fi za pomocí all share). Nechybí ekvalizér nebo režim 5.1 při sluchátkovém poslechu .

Po jejich připojení telefon poslouží i jako přijímač FM rádiových stanic, čtveřici nejoblíbenější frekvencí lze přiřadit kvartetu virtuálních tlačítek pro rychlé naladění. K dokonalosti tak v tomto ohledu telefonu chybí jen microHDMI konektor, přeci jen certifikaci DLNA mají jen novější televizory, kdežto HDMI konektor je běžným doplňkem už několik let.

Hlavním fotoaparátem lze za dobrého světla zachytit slušné snímky, jejich rozlišení je nejvýše 5.0MPix a za šera výsledku pomůže diodový blesk. Tlačítko pro expozici chybí, ovládání tak probíhá výhradně na displeji. K zaostření i samotné expozici stačí jediný dotek virtuálního tlačítka.

Nabízí se rychlý přepínač mezi fotografováním a nahráváním videí (max. 720p), v menu lze měnit běžné parametry (rozlišení, ISO, vyvážení bílé, režim ostření) a fotku lze obohatit o rozličné efekty.

Ukázkové fotografie:

Celkově reaguje fotoaparát svižně, rychlé je uložení souboru do paměti a kvalitativně patří zachycené snímku rozhodně k nadprůměru, někdy ale celkový dojem kazí růžový nádech středu snímku.

Povedený editor fotografií umožňuje přímo v mobilu fotky ořezávat, po výběru oblasti měnit sytost barev, kontrast i jas. Stejně tak lze aplikovat různé způsoby deformace (rozmazání, rozostření apod.).

