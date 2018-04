Nejlepší a nejkultovnější android? Podle nás je to Samsung Galaxy SII

Je nám jasné, že s námi nemusíte souhlasit, a že vaším favoritem s Androidem může být úplně jiný přístroj. A budeme rádi, když svého favorita s krátkým zdůvodněním uvedete v diskusi.

Ale zpět k Samsungu Galaxy S II. Nejdříve fakta. Telefon byl představen na jaře 2011. V té době ještě nebyl Android hegemon mobilních operačních systémů, jeho agresivní nástup v tomto roce právě začínal.

Galaxy SII nahradil model Galaxy S z předešlého roku, a to velmi úspěšně. Po roce hlásil Samsung zhruba 28 milionů prodaných Galaxy SII, o rok déle prodávaný Galaxy S měl ve stejné době, tedy po dvou letech, na počítadle 24 milionů prodaných kusů.

Galaxy SII se stal miláčkem publika a pustil se do iPhonů, do té doby dominantních smartphonů na trhu. Navíc to byl na svou dobu špičkově vybavený telefon s prémiovým hardwarem, tenkou konstrukcí a zajímavým designem. Tak jsme ho ostatně popsali v naší recenzi. Lepší mobil jsme do té doby v redakci neměli (recenzi čtěte zde).

Jenže od uvedení SII už uplynuly tři roky a na trhu jsou nástupci SIII, S4 a S5. Všechny mají s lepší výbavu, lepší displej a na trhu jsou navíc i další supersmartphony od LG, Sony a HTC.

Proti nim je dnes Galaxy SII jako chudý příbuzný a navíc i prodejní čísla novějších top modelů jsou vyšší. Proč tedy považujeme Galaxy SII za nejlepší a nejkultovnější smartphone s Androidem?

Protože vždycky báječně fungoval. Jenže není to jen taková ta stará láska, na kterou se vždycky vzpomíná v dobrém?

Redakční kousek jsme odložili do šuplíku někdy v létě 2012. Ležel tam doteď bez jediného zapnutí. Po zapojení na nabíječku a nastartování proběhla aktualizace na novější Android 4.1 (původně telefon běžel na Androidu 2.3) a telefon opět fungoval jako za mlada. Překvapila nás letitá větší baterie, i po té době vydrží den provozu.

Telefon je stejně svižný jako aktuální kousky. Ano, displej je z dnešního hlediska mizerný, ale pro běžnou práci dostačuje.

Galaxy SII je poměrně malý a kompaktní a stále vypadá dobře, o nástupcích se to samé říct nedá, Galaxy SIII byl dlouhou dobu po aktualizaci Androidu téměř nepoužitelný a ani Galaxy S4 po roce používání nevykazuje takovou lehkost jako letitá dvojka, když srovnáváme přístroje zaplněné aplikacemi.

Prostě a jednoduše, tak dobrý android, který obstál i po mnoha letech, jsme v ruce neměli.

Telefon lze ještě stále koupit jako nový. U nemnoha tuzemských prodejců a i v zahraničí stojí okolo šesti tisíc korun, což je mimochodem stejně, za kolik se nyní vyprodává o rok novější a lépe vybavený Samsung Galaxy SIII.