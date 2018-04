Nejkrásnější Motoroly jsou korejské T750 a V740

Zajímavá véčka Motoroly lze najít v jejím katalogu pro jihokorejský trh. Bohužel, jedná se o telefony pro systém CDMA, takže si s nimi v Evropě nezavoláme. Přesto by se nemuselo jednat pro Evropana o úplně nezajímavé produkty. Již několik „korejských“ telefonů od různých výrobců si našlo cestu do Evropy ve verzi pro GSM, jako například Samsung V200 a jeho další sourozenci. Totéž lze očekávat i u Motoroly, která již představila svůj nový top model pro Evropu V600, který je jedné z korejských novinek velmi podobný.

Při představování obou korejských Motorol můžeme začít právě u modelu V740 (existuje i verze V741, která je určená pro jiného jihokorejského operátora; v Číně se pak telefon prodává pod označením V860). Tento telefon je již v prodeji a podle vyjádření výrobce se setkává u zákazníků se slušným úspěchem. Nepatří sice mezi absolutní technologickou špičku, v Jižní Koreji lze zakoupit lépe vybavené telefony, ale V740 se prý tamním zákazníkům hodně líbí, i když z našeho pohledu se může zdát telefon poněkud fádní - véčko jako véčko. V740 se ale může pochlubit vnějším displejem OLED s podporou 256 barev a vnitřním displejem TFT s podporou 256 000 barev. Další výbava odpovídá standardu sítě CDMA 2000 1x, takže nabízí například GPS, rychlá data a třeba i krátké video přenosy. Největším lákadlem pro zákazníky jsou ale oba barevné displeje, i když na tamním trhu již nikterak překvapujících parametrů, a také čtyřicetihlasé polyfonní melodie.

Chystaná Motorola T750 má integrovanou anténu a je velmi pohledná.

Druhou krásnou Motorolou je model T750. Ten se zatím neprodává ani v Jižní Koreji a je zajímavý tím, že jako jeden z mála, ne-li jako vůbec první véčko pro CDMA, má integrovanou anténu. Telefony pro CDMA mají většinou antény mohutnější než telefony pro GSM a ve velké většině případů stále vysouvací. K modelu T750 toho v této chvíli mnoho nevíme, měl by mít vnitřní displej s podporou 260 000 barev a opět slušnou funkční výbavu. Podle všeho však nebude mít integrovaný fotoaparát, či kameru, stejně jako model V740.

Připomeňme ještě další korejskou Motorolu - nový model MS150, který má velmi netradiční design.

Na prvních dvou obrázcích je Motorola V740 (V860), vpravo Motorola V810 určená pro USA.

Můžeme se na podobné telefony těšit i u nás? Je to možné. Již představený model V600 je vzdáleně podobný modelu V740, nemá ale vnější barevný displej OLED, pouze displej inverzní. Stejně tak vnitřní displej zobrazí jen 65 000 barev, nikoliv 260 000, jako model V740. To se ale ještě může změnit, protože funkční vzorek V600 Motorola veřejně ještě neukázala a prodej se chystá až na konec roku. Mezitím ale jeden GSM telefon bude mít displej s podporou 260 000 barev a měl by to být model E365, i když některé zdroje hovoří o podpoře „jen“ 65 000 barev. Je však pravděpodobné, že v dalším modelovém roce již budou mít GSM Motoroly displeje s podporou 260 000 barev, čtyřicetihlasou polyfonii a vnější displeje OLED. Další výbava pak bude velmi bohatá již u letošních novinek.

Klávesnice modelu V740 (V860) má tři barvy podsvícení, které je velmi efektní.

Ještě blíže korejským modelům budou novinky Motoroly pro USA. Před nedávnem představený model V810 je téměř kopií modelu V740 včetně vnitřního barevného displeje a čtyřicetihlasé polyfonie. Navíc má ale integrovaný fotoaparát na čelním panelu. Motorola V810 je určena pro sítě CDMA.

Je patrné, že Motorola postupuje podobně jako například Samsung. Ten své korejské modely většinou velmi rychle etabluje pro americké trhy (zde stále ve standardu CDMA) a následně i pro Evropu. Již zmiňovaný model V200, který se začal v Evropě prodávat teprve nedávno, měl vzhledově identickou předlohu v Jižní Koreji, pod označením SCH-X590, již před rokem. Další současné, nebo spíš již výběhové korejské modely najdeme v Evropě na pultech prodejen v nejbližší době, třeba jako Samsung P400, alias korejský model X780. Podobné je to i u dalších značek působících na jihokorejském trhu. Má to jednu nespornou výhodu - novinky nás nepřekvapí, budeme na ně připraveni, jen jestli většině Evropanů bude korejské menu po chuti.