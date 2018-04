Nejkrásnější mobil pro seniory pořídíte za dva tisíce - Aligator A500

Speciální telefony pro seniory nebo malé děti byly na našem trhu do nedávna zcela okrajovou záležitostí. Tuto situaci změnila až dvojice mobilů - Emporia Life a především pak předchůdce dnes testovaného modelu, Aligator A300. Zatímco Emporia Life stála kolem čtyř tisíc korun, Aligator sázel na mnohem nižší, takřka poloviční cenu.

Se stejnou hlavní zbraní přichází i elegantnější novinka A500, která se prodává za velmi rozumné dva tisíce korun. Za ty nabídne nejen design tak trochu ve stylu iPhonu, ale především důležité parametry pro seniory jako jsou velká tlačítka, přehledný displej, jednoduché menu a také speciální funkci pro případ nouze.

Aligator A500 se oproti svému předchůdci liší především po stránce vzhledu, většina funkcí je ale zcela totožná. V tomto článku se tak budeme věnovat především hlavním rozdílům. Více informací o jednotlivých funkcích pak naleznete v podrobné recenzi modelu A300. čtěte - Test: mobil s největšími klávesami na trhu, který může zachránit život.

Inspirace u Applu

Nový Aligator A500 zaujme na první pohled oblými tvary, kovovým rámem kolem displeje a také barevným provedením. Telefon se totiž prodává nejen v námi testované černé verzi, ale také v bílé, která podle fotografií vypadá snad ještě lépe. Když si dáme tyto základní fakta dohromady, je jasné, že designeři tohoto mobilu se, ač vzdáleně, inspirovali právě u iPhonu. Na tom ale není nic špatného, telefon totiž není jen nějakou kopií a z jednoho z nejpopulárnějších mobilů současnosti převzal jen několik málo zajímavých prvků.

Nemusíte se obávat, dotykový displej u tohoto mobilu samozřejmě nenajdete. Místo něj zde opět nechybí doslova obří tlačítka s výraznými popisy, která mají velmi jistý stisk. Oproti předchozímu modelu jsou ale o něco hůře hmatově rozlišitelná, což je daň za kompaktní vzhled celého bloku klávesnice. Co se nám ale líbí, jsou popisky jednotlivých písmen, které už nejsou řazeny vertikálně, ale klasicky vedle sebe. Toto řešení je mnohem přehlednější a právě na písmena napsaná pod sebou si mnoho uživatelů modelu A300 stěžovalo.

Druhé straně mobilu opět dominuje výrazný oranžový prvek s nápisem SOS, který je opět jedním z hlavních lákadel. Tentokrát ale nejde o klasické tlačítko, jako v případě modelu A300, ale o posuvné. Zde získává novinka další body navrch, tímto řešením se totiž takřka eliminuje nechtěné spuštění SOS režimu. Navíc, u staršího modelu A300 je pro aktivaci bezpečnostního volání nezbytné přidržení tlačítka po dobu minimálně tří vteřin. To ale mohl být problém pro osoby, které postihne například náhlá nevolnost.

Displej povyrostl na ideální hodnotu

Zatímco předchozí model připomínal díky proporcím displeje spíše kalkulačku než mobilní telefon, u novinky už není tento jev tak zřejmý. Může za to především větší displej s rozměry 35 x 22 mm a rozlišením 96 x 64 bodů. Ten není opět barevný a jeho čitelnost je zlepšena použitím oranžového podsvícení a kontrastního černého textu. Díky vyššímu displeji zobrazí telefon více informací na pohotovostní obrazovce. Především popis tlačítka pro přístup do menu je velkým krokem kupředu, stále si ale myslím, že běžné tlačítko s popiskou na sobě by bylo pro starší uživatele srozumitelnější.

Výrazný krok kupředu udělal telefon i ve výdrži na jedno nabití. Li-Ion baterie má sice stále stejnou kapacitu jako u předchůdce, tedy 1 000 mAh, lepším doladěním se ovšem podařilo zvýšit výdrž v pohotovostním režimu až na deset dní. V praxi je to opravdu znát a při běžném používání jsme s telefonem zamířili k nabíječce jen jednou za týden.

Funkce, která může i zachránit život

Nejvýraznějším prvkem na zadní straně telefonu je posuvné oranžové tlačítko s nápisem SOS, které slouží ke spuštění nouzového volání a sms. Tato funkce je stejná jako v případě modelu A300, vzhledem k jejímu významu si ale její fungování dovolím ještě jednou připomenout. Tuto funkci je potřeba v menu aktivovat a provést základní nastavení. Není to ovšem nic složitého, je potřeba jen předvolit čtyři telefonní čísla, na kterých bude telefon v případě potřeby hledat pomoc.

Pokud je funkce nouzového volání aktivní a uživatel posune tlačítko SOS, telefon spustí zvukový alarm a začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla. Zároveň na tato čísla odešle i zprávu s přednastaveným textem. Telefon se na každé číslo snaží dovolat několikrát za sebou, pokud se mu to nepodaří, začne volat na další číslo v pořadí. Jestliže není žádné číslo nastaveno, a přesto je režim nouzového volání aktivní, začne telefon vytáčet po stisku oranžového tlačítka linku 112. To samé se stane i v případě, nebude-li v telefonu vložena žádná SIM karta.

Když se telefon nedovolá ani na jedno z přednastavených čísel, setrvá po dobu jedné hodiny ve speciálním nouzovém režimu. V této době přijme automaticky každý příchozí hovor a zároveň aktivuje funkci hlasitého handsfree. Pokud se tak majiteli udělá například nevolno a stihne posunout tlačítko, stačí na jeho telefon zavolat. A přestože nebude schopen se k němu dostat, je možné na něj mluvit.

Zřejmě nejlepší mobil pro seniory

Stejně jako předchozí model, i Aligator A500 na nás udělal velmi dobrý dojem. Může za to nejen velmi povedený design, který je ale u této kategorie mobilů druhotný, ale především drobná vylepšení, která zjednodušují používání. Velmi se nám líbí celkový přístup, kdy výrobce opravdu vystihl hlavní nedostatky předchozí verze a po půl roce přišel s novým, vylepšeným modelem. Ten je navíc ještě levnější, než byl předchůdce v době uvedení na trh a cena těsně pod hranicí dvou tisíc korun se nám zdá být velmi rozumná.