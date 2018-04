Nejjednodušší a nejlevnější volání do zahraničí

Na tuzemské poměry zcela unikátní službu spustí nejpozději v pondělí 11. listopadu český alternativní operátor New Telekom. Bude se jmenovat Maxitele a přinese nejlevnější volání do zahraničí. Zároveň nebude nutné s operátorem uzavírat jakoukoli dohodu, protože vyúčtování těchto hovorů obstará Český Telecom ve svém měsíčním vyúčtování konkrétním zákazníkům. Díky tomu se stane Maxitele nejsnadněji dostupnou službou alternativních operátorů pro volání do zahraničí. Zároveň bude tato služba také nejlevnější.

Minuta zahraničního volání prostřednictvím New Telekomu stojí čtyři koruny s daní, což je stejná cena jako u dalšího alternativního operátora Tele2. Účtování však u služby Maxitele probíhá po prvních 15 vteřinách a dále vždy po pěti vteřinách. Odpadá tedy placení celé minuty tehdy, když jste hovor ukončili před jejím uplynutím. Tele2 naproti tomu používá účtování po celé minutě.

Služba je založena na u nás dosud nepoužitém principu. Zákazník volá nejdříve na speciální číslo Českého Telecomu, odkud je jeho hovor přesměrován na ústřednu služby Maxitele a dále k volanému zahraničnímu účastníkovi. Vyúčtování s uživatelem však neprovádí provozovatel služby, ale rovnou Telecom. Tím odpadá nutnost uzavírat novou smlouvu, protože úhrada těchto zahraničních volání probíhá v rámci smluvního vztahu, který již volající má s Českým Telecomem.

Volání přes Maxitele se uskutečňuje tak, že zadáte číslo 900 945 555, které vás bezplatně spojí s ústřednou Telecomu. Vyslechnete si upozornění na výši sazby, za kterou budete volat, a můžete volit číslo volané stanice. Teprve s prvním vytáčeným číslem zahraničního účastníka začíná placené spojení. První účtování (impuls) proběhne po 15 vteřinách a pak po každých pěti vteřinách až do ukončení hovoru. Neúspěšný pokus o spojení tak stojí mnohdy necelou korunu místo čtyř, které by zákazník zaplatil při klasickém minutovém účtování. Prostřednictvím služby je možné i faxovat. Otestovali jsme několik hovorů a jejich kvalita byla nerozeznatelná od tuzemského hovoru.

Přestože New Telekom na svých stránkách uvádí oficiální spuštění služby od pondělí 11. listopadu, je podle našich zkušeností Maxitele možné používat již dnes. Služba zjevně není určena jen pro firemní klientelu, protože její princip je přímo šitý na míru obyčejným lidem, kteří potřebují za co nejméně peněz telefonovat se svými blízkými v zahraničí. Potvrzují to zkušenosti z Německa, kde tento způsob volání do zahraničí již funguje. Podle informací, které se nám podařilo získat, New Telekom intenzivně jedná s Českým Mobilem o možnosti zpřístupnit Maxitele také zákazníkům sítě Oskar.

New Telekom není podle našich zjištění majetkově ani personálně propojen s Českým Telecomem.

Do následujících států již volání funguje:

Austrálie

Belgie

Dánsko

Finsko

Francie

Holandsko

Irsko

Island

Itálie

Japonsko

Kanada

Lucembursko

Německo

Norsko

Nový Zéland

Portugalsko

Puerto Rico

Rakousko

Řecko

Singapur včetně mobilních sítí

Slovensko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

USA

Vatikán

Velká Británie

Spojení do dalších 15 zemí New Telekom připravuje.