Nejinfantilnější mobil na trhu - Medvídek Teddyfone

, aktualizováno

Otestovali jsme jeden z mála přístrojů na našem trhu, který je přímo určen pro ty nejmladší uživatele. Teddyfone ve tvaru medvídka umí zavolat pouze na čtyři vámi předvolená telefonní čísla, odeslat přednastavenou SMS zprávu a přijmout hovor. A to je právě to, co malé děti potřebují.